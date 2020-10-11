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Бюджет Башкирии на 2021 год: Все не для народа

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Экономист Всеволод Спивак в эфире «Эха» заметил, что в проекте бюджета Башкирии на 2021 год ужимаются расходы на здравоохранение.
— Не кратно. Но несколько миллиардов от здравоохранения отнимается.

Бюджет Башкирии на 2021 год: Все не для народа


Так же он заметил, что сокращаются расходы на сами органы власти.

— Интересно, что правительство ужимает себя. Это редкий случай. Уменьшаются затраты на содержание аппарата правительства и Курултая. Немножко растут затраты на содержание аппарата главы региона. Вопрос не в том, куда эти цифры плюс-минус «двигаются», а в том, что движение этих цифр отображает приоритеты системы власти. Уменьшают правительству и Курултаю, а увеличивают главе. Система все более концентрируется в одной точке.

Делает ли это ее сильнее?

Между тем, Госсобрание заменило публичные слушания по бюджету обсуждением по электронной почте. По словам Спивака, все понимают, что есть единая иерархия власти, в рамках которой принимаются все решения.

— Когда нет публичной политики, общественные слушания ничего не дают. Можете посмотреть на эти цифры и ничего они вам не скажут. Единственное, что можете сделать на слушаниях – выйти к трибуне и сказать, что правительство надо отправить в отставку. Но понять логику цифр и что в них заложено вы не можете. У вас нет данных этих программ. В данном случае, общественные слушания — процедура ненужная и не важная до тех пор, пока сформируется реальная конкуренция в Курултае и когда представители партий начнут получать необходимую информацию и смогут ею манипулировать.

Он привел в пример одну из самых больших статей расходов регионального бюджета – «Здравоохранение».

— 38-39 млрд рублей – это много или мало? Из каких программ состоит эта цифра? Что в нее вложено? Даже программы можем посмотреть – они выложены. Но что в эти программы включено?

Год, несмотря на коронакризис, отметился рядом неадекватно дорогих госзакупок. Например, ремонта помещений Курултая. При этом власти региона не объяснили, зачем нужны такие дорогостоящие траты в период кризиса.

— Меня шокируют элитные автомобили чиновников. Большинство руководителей развитых западных стран ездит на более скромных машинах, а у нас почему-то считается, что если руководитель регионального топ-уровня, то у него должна быть элитная иномарка. Президент Франции ездит на бюджетном «Ситроене», а мы на “S”-ке, «Лексусе». Это же очень странно. Структуру и логику этих статей (расходов бюджета – ред.) не поймешь, — резюмировал Спивак.

Эхо Москвы
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  • 1 | 09.11.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Структуру и логику этих статей (расходов бюджета – ред.) не поймешь, — резюмировал Спивак.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Чтобы понять "Структуру и логику этих статей", надо знать кто эти "статьи" пишет, каков у них уровень интеллекта, каковы у них жизненные ценности, и тогда Вы это поймете, вас. не будет удивлять, почему расходы на здравоохранение урезаются а на содержание гадия увеличиваются...
"Рыба гниет с головы" !!!!



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  • 2 | 09.11.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Полное бесправие народа, сами и виноваты, стадо баранов.



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  • 3 | 09.11.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы 30 лет назад на конец освободились от ненавистного коммунистического прошлого и шагнули в светлую капиталистическую реальность, а вам все мало. Ну что за люди, всё им плохо.



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  • 4 | 09.11.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В свое время для обслуживания чиновников при Хамитове Управление транспортом приобрело бюджетные Шкода Октавиа. Сегодня под этими госномерами ездят Мерседесы и Лексусы. Не плохо жировать на народные деньги.



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  • 5 | 09.11.2020, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 09.11.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы 30 лет назад на конец освободились от ненавистного коммунистического прошлого и шагнули в светлую капиталистическую реальность, а вам все мало. Ну что за люди, всё им плохо.
--------------------
Неверно рассуждаешь. Попытались создать по западному образцу, но неверные перехватили и создали себе колондайк



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  • 6 | 09.11.2020, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один из главных способов увеличения доходной части бюджета - резкое сокращение импорта. Нам нужно меньше покупать иностранного, а для этого нужно возродить легкую промышленность. Мы покупаем одежды, обуви, игрушек, посуды, инструментов, бытовых приборов и многого другого на десятки миллиардов долларов. Не было бы этих трат, т.е., производили бы все это сами, не нужно было бы большое количество долларовых затрат, а, значит, не было бы необходимости в продаже большого количества нефти и газа заграницу. Вот где наш новый клондайк, а не в поисках новых маршрутов для трубопроводов.



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