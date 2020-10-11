Бюджет Башкирии на 2021 год: Все не для народа

— Не кратно. Но несколько миллиардов от здравоохранения отнимается.
Так же он заметил, что сокращаются расходы на сами органы власти.
— Интересно, что правительство ужимает себя. Это редкий случай. Уменьшаются затраты на содержание аппарата правительства и Курултая. Немножко растут затраты на содержание аппарата главы региона. Вопрос не в том, куда эти цифры плюс-минус «двигаются», а в том, что движение этих цифр отображает приоритеты системы власти. Уменьшают правительству и Курултаю, а увеличивают главе. Система все более концентрируется в одной точке.
Делает ли это ее сильнее?
Между тем, Госсобрание заменило публичные слушания по бюджету обсуждением по электронной почте. По словам Спивака, все понимают, что есть единая иерархия власти, в рамках которой принимаются все решения.
— Когда нет публичной политики, общественные слушания ничего не дают. Можете посмотреть на эти цифры и ничего они вам не скажут. Единственное, что можете сделать на слушаниях – выйти к трибуне и сказать, что правительство надо отправить в отставку. Но понять логику цифр и что в них заложено вы не можете. У вас нет данных этих программ. В данном случае, общественные слушания — процедура ненужная и не важная до тех пор, пока сформируется реальная конкуренция в Курултае и когда представители партий начнут получать необходимую информацию и смогут ею манипулировать.
Он привел в пример одну из самых больших статей расходов регионального бюджета – «Здравоохранение».
— 38-39 млрд рублей – это много или мало? Из каких программ состоит эта цифра? Что в нее вложено? Даже программы можем посмотреть – они выложены. Но что в эти программы включено?
Год, несмотря на коронакризис, отметился рядом неадекватно дорогих госзакупок. Например, ремонта помещений Курултая. При этом власти региона не объяснили, зачем нужны такие дорогостоящие траты в период кризиса.
— Меня шокируют элитные автомобили чиновников. Большинство руководителей развитых западных стран ездит на более скромных машинах, а у нас почему-то считается, что если руководитель регионального топ-уровня, то у него должна быть элитная иномарка. Президент Франции ездит на бюджетном «Ситроене», а мы на “S”-ке, «Лексусе». Это же очень странно. Структуру и логику этих статей (расходов бюджета – ред.) не поймешь, — резюмировал Спивак.
Эхо Москвы
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Бюджет Башкирии на 2021 год: Все не для народа
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