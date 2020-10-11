Бюджет Башкирии на 2021 год: Все не для народа

Экономист Всеволод Спивак в эфире «Эха» заметил, что в проекте бюджета Башкирии на 2021 год ужимаются расходы на здравоохранение.— Не кратно. Но несколько миллиардов от здравоохранения отнимается.Так же он заметил, что сокращаются расходы на сами органы власти.— Интересно, что правительство ужимает себя. Это редкий случай. Уменьшаются затраты на содержание аппарата правительства и Курултая. Немножко растут затраты на содержание аппарата главы региона. Вопрос не в том, куда эти цифры плюс-минус «двигаются», а в том, что движение этих цифр отображает приоритеты системы власти. Уменьшают правительству и Курултаю, а увеличивают главе. Система все более концентрируется в одной точке.Делает ли это ее сильнее?Между тем, Госсобрание заменило публичные слушания по бюджету обсуждением по электронной почте. По словам Спивака, все понимают, что есть единая иерархия власти, в рамках которой принимаются все решения.— Когда нет публичной политики, общественные слушания ничего не дают. Можете посмотреть на эти цифры и ничего они вам не скажут. Единственное, что можете сделать на слушаниях – выйти к трибуне и сказать, что правительство надо отправить в отставку. Но понять логику цифр и что в них заложено вы не можете. У вас нет данных этих программ. В данном случае, общественные слушания — процедура ненужная и не важная до тех пор, пока сформируется реальная конкуренция в Курултае и когда представители партий начнут получать необходимую информацию и смогут ею манипулировать.Он привел в пример одну из самых больших статей расходов регионального бюджета – «Здравоохранение».— 38-39 млрд рублей – это много или мало? Из каких программ состоит эта цифра? Что в нее вложено? Даже программы можем посмотреть – они выложены. Но что в эти программы включено?Год, несмотря на коронакризис, отметился рядом неадекватно дорогих госзакупок. Например, ремонта помещений Курултая. При этом власти региона не объяснили, зачем нужны такие дорогостоящие траты в период кризиса.— Меня шокируют элитные автомобили чиновников. Большинство руководителей развитых западных стран ездит на более скромных машинах, а у нас почему-то считается, что если руководитель регионального топ-уровня, то у него должна быть элитная иномарка. Президент Франции ездит на бюджетном «Ситроене», а мы на “S”-ке, «Лексусе». Это же очень странно. Структуру и логику этих статей (расходов бюджета – ред.) не поймешь, — резюмировал Спивак.