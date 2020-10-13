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Лилия Чанышева: «Государственные «боевики» избивали и били стекла машин»

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Атака бойцов Росгвардии на башкирских национальных активистов в субботу в Кармаскалах была совместно спланирована администрацией главы Башкирии Радия Хабирова и силовиками, в отместку за акцию защиты Куштау, — такую точку зрения в эфире «Эха» высказала руководитель штаба политика Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева.

Лилия Чанышева: «Государственные «боевики» избивали и били стекла машин»


— Весь конфликт должен был решаться на местном уровне местными властями, и если кто-то кого-то ударил — должны разбираться правоохранители, но они бездействуют, проще сразу мордой об землю. На мой взгляд, государственные «боевики» избивали и били стекла машин — я не вижу законных действий полиции, власть просто решила из бытового конфликта раздуть межнациональный, чтобы отомстить «Башкорту», защищавшему Куштау.

По ее мнению, чтобы прикрыть действия силовиков суды применяют административные аресты, чтобы позже не было исков о компенсации ущерба.

— Все это согласовано с администрацией Хабирова, который «точит зуб» на «Башкорт». Не стоит умалять доли «Башинформа», публикующего факты, в которые давно уже никто не верит, настолько он себя дискредитировал. Имена членов шайки, творящей беспредел у всех на слуху – Бадранов, Кильсенбаев, Мурзагулов, Сидякин. Хотят показать, что могут подавить силой все конфликты в регионе. Кто их привел?

Хабиров привел. Рыба гниет с головы. Говоря «администрация» – подразумеваю сподвижников, но ответственность в первую очередь несет глава.

Высказывания Рамили Саитовой Чанышева не разделяет и не приемлет.

— Я не врач. Пусть решают специалисты, насколько здоров человек. Если не здоров, но сажают в тюрьму на два месяца – вряд ли тюрьма исправит – это не орган здравоохранения. Считаю, что врачи должны дать экспертную оценку ее здоровью. На большую аудиторию ее высказывания опасны. Каждая национальность имеет право жить и вести свою деятельность, если она не противоречит закону.

Коллективной ответственности какой-то национальности применять не нужно, каждый несет индивидуальную ответственность, а не народ, — резюмировала Чанышева.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 10.11.2020, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коллективной ответственности какой-то национальности применять не нужно,
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Категорически не согласен!!!
Этот тезис может быть справедлив к цивилизованным нация, но не к башкирским племенам, которые кроме силы нихрена ничего не поминают!
Скажите на милость хоть один башкир выступил против:
- обязательного изучения БЯцкого языка,
- назначения на руководящие должности по национальному признаку.
- привилегированного положения башкир во всех сферах жизни?!!
У цивилизованной нации никогда не будет национального героя бандита, или фашистского прихвостня!!!!
Мочканули членов "башкорта" и правильно сделали!!!
С волками жить по волчьи выть!!!!



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6

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  • Гость
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  • 2 | 10.11.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.11.2020, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коллективной ответственности какой-то национальности применять не нужно,
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Категорически не согласен!!!
Этот тезис может быть справедлив к цивилизованным нация, но не к башкирским племенам, которые кроме силы нихрена ничего не поминают!
Скажите на милость хоть один башкир выступил против:
- обязательного изучения БЯцкого языка,
- назначения на руководящие должности по национальному признаку.
- привилегированного положения башкир во всех сферах жизни?!!
У цивилизованной нации никогда не будет национального героя бандита, или фашистского прихвостня!!!!
Мочканули членов "башкорта" и правильно сделали!!!
С волками жить по волчьи выть!!!!

=========================================================
Молодец Кухарка, опять затравку дала анонимно!



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12

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  • 3 | 10.11.2020, 09:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69471 | Рейтинг: +11792,5
По Кармаскалам я с Лилей не согласна. Нужно было доводить до стычки? У кого-то изъяты травматы, биты... для чего туда ехали люди из 9 районов республики с наклейками "Башкорт" на автомобилях? Не за мирными же разборками?! Информация от Айтугана и его матери исходила искаженная. Айтуган призвал на разборки башкортовцев. При чем тут Хабиров?! Согласна, бить стекла , наверное, не стоило, но, мне кажется текла били тем, кто заперся в машинах и не подчинялся требованиям силовиков выйти из машин. У силовиков были все основания требовать подчинения. Поди не на концерт местной самодеятельности приехали!



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  • 4 | 10.11.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Лилия Чанышева:

+++====================================================+++

После того как эта дама издевкой отозвалась в отношении тяжелобольного мэра Уфы Мустафина У.М. - че мол, вложили столько денег на этот КОВИД - центр в Зубово и несколько не помогло мэру, я перестал читать эту карьеристку.



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  • 5 | 10.11.2020, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40455 | Рейтинг: +5122,2
Это замечательно, что наша легенда на стороне силовиков.
К сожалению, наши силовики не всегда действуют по закону. Именно поэтому новый суд по дознавательнице перенесен в Самару!



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  • 6 | 10.11.2020, 10:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69471 | Рейтинг: +11792,5
Вчера довольно поздно вечером ПроУфу выложило журналистское расследование по конфликту в Кармаскалах. И вот что я скажу - всякие ананьи и хернеи просто должны извиниться, если уж не передо мной, то хотя бы перед ни в чем неповинными - ни сном, ни духом - армянами за свои несправедливые нападки на них.

Башкир Айтуган Бикташев, его мать Айгуль, татарин Раиль и некий сирота Айнур неизвестной национальности, но явно не русский и не армянин - виноваты во всем произошедшем, превратив бытовой конфликт в межнациональный, да еще привлекли нацистских бездельников на "разборки" за что поплатились и разбитыми машинами, и отсидкой в СИЗО от 2-3 до 15 суток. А и поделом!



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  • 7 | 10.11.2020, 10:12 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40455 | Рейтинг: +5122,2
Шестой кассационный суд Самары начнет рассмотрение жалобы на приговор по делу об изнасиловании бывшей дознавательницы из Уфы сегодня 10 ноября..
.....................................................
Как ни поливала грязью бедную девушку наша легенда, всё равно насильники получат по заслугам.



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  • 8 | 10.11.2020, 10:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69471 | Рейтинг: +11792,5
К сожалению, наши силовики не всегда действуют по закону. Именно поэтому новый суд по дознавательнице перенесен в Самару!
_________________________________________________
Ну откуда старому пидорасу по кличке доцент, преподававшему на юр-факе - знать, что кассационный суд общей юрисдикции, куда могут обращаться осужденные из Б-стана - находится в Самаре - и никуда кроме, осужденные в Б-стане обратиться не могут, потому и в Самаре...
ДБЛ, БЛДЬ!



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  • 9 | 10.11.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Как оперативно начали армян отмазывать. Видать хорошо заплатили.



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  • 10 | 10.11.2020, 10:16 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40455 | Рейтинг: +5122,2
Ну откуда нашей легенде знать, что суды -это не разборки в общежитии на Вологодской, а серьёзные структуры.



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  • 11 | 10.11.2020, 10:20 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40455 | Рейтинг: +5122,2
Старая швабра по кличке легенда=большой специалист по всем вопросам.
Сидит в общаге в рваной ночнушке и переживает:" что-то в Пенсильвании голоса не сходятся"!



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  • # 12 | 10.11.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 13 | 10.11.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По Кармаскалам я с Лилей не согласна.
----------------
Знаем, с Энгельсом и Каутским тоже. Когда дойдет, что твое мнение никому не интересно.



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  • # 14 | 10.11.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 15 | 10.11.2020, 10:42 | Автор: юнг
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  • 16 | 10.11.2020, 10:47 | Автор: Кухарка
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Как оперативно начали армян отмазывать. Видать хорошо заплатили.
______________________________________
Свекровка бл-ядь - снохе не верит.



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  • 17 | 10.11.2020, 10:49 | Автор: юнг
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А зря. Армянам вафлять всегда выгодно и вкусно!



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17 | 10.11.2020, 10:49 | Автор: юнг

А зря. Армянам вафлять всегда выгодно и вкусно!
_______________________________
Ну кому, как не тебе это знать?!
Но - меня не интересуют твои пристрастия и предпочтения в секс-утехах.
Я, конечно, толерантна к геям, но не к пидорасам, тем более старым.



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  • # 19 | 10.11.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 20 | 10.11.2020, 11:00 | Автор: юнг
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А зря в Самару не поехала на защиту друганов!
Теперь им дадут по полной!



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