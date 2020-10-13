Лилия Чанышева: «Государственные «боевики» избивали и били стекла машин»

Атака бойцов Росгвардии на башкирских национальных активистов в субботу в Кармаскалах была совместно спланирована администрацией главы Башкирии Радия Хабирова и силовиками, в отместку за акцию защиты Куштау, — такую точку зрения в эфире «Эха» высказала руководитель штаба политика Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева.— Весь конфликт должен был решаться на местном уровне местными властями, и если кто-то кого-то ударил — должны разбираться правоохранители, но они бездействуют, проще сразу мордой об землю. На мой взгляд, государственные «боевики» избивали и били стекла машин — я не вижу законных действий полиции, власть просто решила из бытового конфликта раздуть межнациональный, чтобы отомстить «Башкорту», защищавшему Куштау.По ее мнению, чтобы прикрыть действия силовиков суды применяют административные аресты, чтобы позже не было исков о компенсации ущерба.— Все это согласовано с администрацией Хабирова, который «точит зуб» на «Башкорт». Не стоит умалять доли «Башинформа», публикующего факты, в которые давно уже никто не верит, настолько он себя дискредитировал. Имена членов шайки, творящей беспредел у всех на слуху – Бадранов, Кильсенбаев, Мурзагулов, Сидякин. Хотят показать, что могут подавить силой все конфликты в регионе. Кто их привел?Хабиров привел. Рыба гниет с головы. Говоря «администрация» – подразумеваю сподвижников, но ответственность в первую очередь несет глава.Высказывания Рамили Саитовой Чанышева не разделяет и не приемлет.— Я не врач. Пусть решают специалисты, насколько здоров человек. Если не здоров, но сажают в тюрьму на два месяца – вряд ли тюрьма исправит – это не орган здравоохранения. Считаю, что врачи должны дать экспертную оценку ее здоровью. На большую аудиторию ее высказывания опасны. Каждая национальность имеет право жить и вести свою деятельность, если она не противоречит закону.Коллективной ответственности какой-то национальности применять не нужно, каждый несет индивидуальную ответственность, а не народ, — резюмировала Чанышева.