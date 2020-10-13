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Фальшивая уголовка за износ продолжается

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Кассация вернула на новое рассмотрение дело об изнасиловании дознавательницы из Уфы.

Фальшивая уголовка за износ продолжается


Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре вернул на новое рассмотрение уголовное дело об изнасиловании сотрудницы отдела дознания Гульназ Фатхисламовой в отделении полиции в Уфе. По решению суда, обвиняемые в преступлении экс-полицейские вернутся под домашний арест на три месяца, а апелляционное рассмотрение Верховный суд республики должен провести в новом составе.

В октябре 2018 году дознавательница, которая является дочерью нынешнего вице-премьера правительства Ирека Сагитова, заявила, что была изнасилована в отделе полиции Уфимского района своими коллегами — начальником отдела полиции по Уфимскому району Эдуардом Матвеевым, начальником отдела полиции по Кармаскалинскому району Салаватом Галиевым и начальником отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павлом Яромчуком. Полицейские были арестованы, а затем — уволены из органов за совершение проступков, порочащих честь сотрудника полиции. Позже по той же причине уволили и пострадавшую.

В декабре 2019 года Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет лишения свободы, а Павел Яромчук — шесть лет колонии общего режима. В июле Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева и сократил наказание Яромчуку до четырех лет лишения свободы.

С кассационным представлением в суд обратились прокурор, считающий решение ВС РБ излишне мягким, и адвокат Павла Яромчука, добивающийся его оправдания.

Коммерсант
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  • 1 | 11.11.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фальшивая уголовка за износ продолжается
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Самка не захочет, самец не вскочит".
По всей видимости, этой мамзели просто не оплатили, как написано в заголовке статьи за "ИЗНОС", то биш за амортизацию,её полового органа.
Но тут надо разбираться: возможно он был настолько изношен, что и платить то было не за что, а наоборот этим мужЧинам, она должна приплатить?
«О времена! О нравы!»



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  • # 2 | 11.11.2020, 12:30 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40463 | Рейтинг: +5121,9

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  • # 3 | 11.11.2020, 12:39 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15187 | Рейтинг: -2167,2

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  • 4 | 11.11.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-му Тьфу!!! какя ты пошлая мразь!!!
4-муТьфу!!! какя ты пошлая мразь!!!
Вот он уровень читателей журнала.
Сидят на стуле и ерзают видать



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  • # 5 | 11.11.2020, 13:53 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4966 | Рейтинг: -748,8

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  • # 6 | 11.11.2020, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 7 | 11.11.2020, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 11.11.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

4-муТьфу!!! какя ты пошлая мразь!!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вы чрезмерно самокритичны, а впрочем не мне судить,-вам видней...



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1

  • # 8 | 11.11.2020, 18:02 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40463 | Рейтинг: +5121,9

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  • 9 | 11.11.2020, 18:07 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40463 | Рейтинг: +5121,9
Татьяна Давыдова
19 ч

Ее никто не насиловал! Это поклеп на офицеров полиции.

к
17 ч

Татьяна Давыдова, ну да, помастурбировали и разошлись по домам



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2






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