Фальшивая уголовка за износ продолжается

Кассация вернула на новое рассмотрение дело об изнасиловании дознавательницы из Уфы.Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре вернул на новое рассмотрение уголовное дело об изнасиловании сотрудницы отдела дознания Гульназ Фатхисламовой в отделении полиции в Уфе. По решению суда, обвиняемые в преступлении экс-полицейские вернутся под домашний арест на три месяца, а апелляционное рассмотрение Верховный суд республики должен провести в новом составе.В октябре 2018 году дознавательница, которая является дочерью нынешнего вице-премьера правительства Ирека Сагитова, заявила, что была изнасилована в отделе полиции Уфимского района своими коллегами — начальником отдела полиции по Уфимскому району Эдуардом Матвеевым, начальником отдела полиции по Кармаскалинскому району Салаватом Галиевым и начальником отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павлом Яромчуком. Полицейские были арестованы, а затем — уволены из органов за совершение проступков, порочащих честь сотрудника полиции. Позже по той же причине уволили и пострадавшую.В декабре 2019 года Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет лишения свободы, а Павел Яромчук — шесть лет колонии общего режима. В июле Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева и сократил наказание Яромчуку до четырех лет лишения свободы.С кассационным представлением в суд обратились прокурор, считающий решение ВС РБ излишне мягким, и адвокат Павла Яромчука, добивающийся его оправдания.