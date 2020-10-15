Новогодний распил миллионов: Теперь и во время чумы

Власти Уфы планируют купить елку более чем за 15 млн рублей. Ее установка стоит 2,8 млн.Соответствующая госзакупка опубликована в едином реестре. Заказчиком сборно-световых конструкций для новогодних и рождественских праздников выступила муниципальная организация “Горзеленхоз”.Светодиодную елку высотой не менее 30 метров планируется установить на Советской площади. В приложенной документации указано, что помимо елки также закупается не менее 1500 новогодних шаров и колокольчиков и метровая светящаяся звезда на макушке. Вес всей конструкции может достигать 8,5 тонн.Также на елке должны отображаться переливающийся российский флаг и поздравительная надпись на башкирском и русском языках. Окончание приема заявок от исполнителей назначено на 17 ноября. Заказ должен быть исполнен в течение 15 дней.Напомним, в прошлом году подведомственная управделами администрации главы Башкирии организация заключила контракт с единственным поставщиком — подмосковной компанией “Клирлайт Рус”. Договор подразумевал поставку 99 светодиодных елок для Уфы за 115,5 млн рублей. Тогда региональное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по признакам сговора. “Клирлайт Рус” зарегистрирована в городе Одинцово и занималась заказами мэрии Красногорска. Ранее главой администрации последнего работал нынешний глава Башкирии Радий Хабиров.В настоящее время на Советской площади в Уфе ведут работы по благоустройству. В частности на месте бывшей парковки планируется создать городское пространство с фонтаном.