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Новогодний распил миллионов: Теперь и во время чумы

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Власти Уфы планируют купить елку более чем за 15 млн рублей. Ее установка стоит 2,8 млн.

Новогодний распил миллионов: Теперь и во время чумы


Соответствующая госзакупка опубликована в едином реестре. Заказчиком сборно-световых конструкций для новогодних и рождественских праздников выступила муниципальная организация “Горзеленхоз”.

Светодиодную елку высотой не менее 30 метров планируется установить на Советской площади. В приложенной документации указано, что помимо елки также закупается не менее 1500 новогодних шаров и колокольчиков и метровая светящаяся звезда на макушке. Вес всей конструкции может достигать 8,5 тонн.

Также на елке должны отображаться переливающийся российский флаг и поздравительная надпись на башкирском и русском языках. Окончание приема заявок от исполнителей назначено на 17 ноября. Заказ должен быть исполнен в течение 15 дней.

Напомним, в прошлом году подведомственная управделами администрации главы Башкирии организация заключила контракт с единственным поставщиком — подмосковной компанией “Клирлайт Рус”. Договор подразумевал поставку 99 светодиодных елок для Уфы за 115,5 млн рублей. Тогда региональное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по признакам сговора. “Клирлайт Рус” зарегистрирована в городе Одинцово и занималась заказами мэрии Красногорска. Ранее главой администрации последнего работал нынешний глава Башкирии Радий Хабиров.

В настоящее время на Советской площади в Уфе ведут работы по благоустройству. В частности на месте бывшей парковки планируется создать городское пространство с фонтаном.

Эхо Москвы
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  • 1 | 13.11.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В принципе предметы религиозного культа нельзя отбирать и тем более запрещать, а елочка то как раз такая вещь.
Видать очень нужно помочь одной известной подмосковной компании, которая и в прошлом году пару десятков синтетических предметов культа развезла по городам и весям республики.
Других проблем у нас нету, остаётся покупать предметы чуждого религиозного культа, чтобы веселящийся народ с начала ноября!!! без нормального соцкультбыта, медицины, экономики и будущего мог веселиться, кататься с горки и пить горькую. С Новым годом! Жить стало хорошо, жидь стало веселее!



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  • 2 | 13.11.2020, 10:26 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40471 | Рейтинг: +5121,4
Башкиры - как появились?

Согласно последним подсчётам, в мире сегодня проживает около двух миллионов башкир, и большая часть представителей этого народа находится в России.

Издавна башкиры являются соседями русских, однако о них нам известно не так много. Этот народ по праву принадлежит к одним из самых таинственных, ведь даже его происхождение пока остаётся загадкой, с которой связаны различные гипотезы и предположения учёных. Даже их название не имеет определённой трактовки, хотя его вариации крайне необычны в своих значениях. Что же открывает нам история башкир? Какой этот народ?
Тайны названия
Название башкир происходит от слова “башкорт”, дать точное определение которому этнографы не могут до сих пор. Существует несколько толкований этого понятия. Так, например, самая популярная гипотеза была выдвинута учёными XVIII века В.Н.Татищевым, П.И.Рычковым и их коллегами.

Согласно этой версии, этноним “башкурт” или “башкорт” значит “главный волк”. Но почему же народ назвал себя волком? Подобное нередко встречается у многих древних племён. Считается, что истоки понятия появились ещё во времена расцвета тотемизма, когда у каждого рода было своё священное животное, считавшееся прародителем.

Исследователь Дуглас Дунлоп высказывает иное мнение, придерживаясь теории, что изначально башкирский народ состоял из пяти объединённых общин. Учёный делает акцент на том, что слово “башкорт” переводится как “пять племён” и очень напоминает название народа.

Башкирский историк Раиль Кузеев, напротив, поддерживал основную версию происхождения этнонима, но отмечал, что речи о волках не было. Слово “баш” указывало на главенство, а потому могло значить “главный род”.



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  • 3 | 13.11.2020, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69481 | Рейтинг: +11789,9
Откат лично старику Аветисян?

Елочка, которая простоит 2 месяца - стоит как 10 квартир сиротам.



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5

  • # 4 | 13.11.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 5 | 13.11.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласно этой версии, этноним “башкурт” или “башкорт” значит “главный волк”. Но почему же народ назвал себя волком? Подобное нередко встречается у многих древних племён. Считается, что истоки понятия появились ещё во времена расцвета тотемизма, когда у каждого рода было своё священное животное, считавшееся прародителем.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Молодец, подлизал. Но мы то хорошо другую версию знаем происхождения названия. А во времена расцвета тотемизма это племя ещ не сформировалось, учи матчасть



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  • 6 | 13.11.2020, 11:12 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40471 | Рейтинг: +5121,4
С января повышена плата за детский сад.....

Гузель Н.
1 мин

Вообще офанарели!!!!! Почти 4.5 будет выходить,а работа где? Зарплата где? У кого трое детей как платить???мы только обсуждали эту новость в чате родителей. Некоторые в шоке мягко говоря. У меня ладно один,а есть и 3 и 4. Правительство ку ку? Вы чем думаете,в такое время задушить решили народ?



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  • 7 | 13.11.2020, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69481 | Рейтинг: +11789,9
Следственный комитет подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна по подозрению в превышении полномочий, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кляйна задержали сегодня утром в пятницу сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным – за мэром пришли прямо во время утреннего селекторного совещания и вывели из здания мэрии в наручниках.
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Настанет день и старика Аветисяна вот так же под вэб-камеры на оперативке арестуют и отольются крысе слезы всех Б-станцев...



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  • 8 | 13.11.2020, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69481 | Рейтинг: +11789,9
УФА, 9 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 января 2020 года средний размер родительской платы за детсад повысится до 1677 рублей в месяц. Соответствующий приказ республиканского Минобра опубликован 9 декабря на Официальном портале правовой информации РБ.

«Установить средний размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики Башкортостан, в сумме 1677 рублей», — отмечается в документе.

Как сообщало агентство «Башинформ», год назад средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях был установлен на 2019 год в размере 1617,2 рубля.

Родители имеют право на компенсацию платы за детский сад. Так, если детсад посещает один ребенок, то размер компенсации составляет 20 процентов от оплаченной суммы. Если двое детей, то 50 процентов; трое и более детей — 70 процентов.
_________________________________________
Т.образом повышение составляет 60 рублей... в месяц.

В Иваново плата за детсад выше и существенно:
С 1 января 2020 года размер родительской платы за детский сад повысится на 93 рубля и составит 2312 рублей.

Не стоит плакать даже тем. у кого плата 4,5т.р. - ведь это все равно выше, чем любая зарплата. У меня дочь приятельницы, которой не давали места в муниципальном детсаду, отдала дочь в частный и платит по 12-14 тыщ в месяц, зарабатывала около 25 - конечно без помощи матери и бабушки было бы очень тяжело, а так она даже машинку купила... а сейчас подалась в Питер, там работу пообещали с зарплатой повыше.
Так что, если и 4,5 - то это не 12-14...



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  • 9 | 13.11.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий имей совесть , людям жить не на что, а ты елки ставишь под двадцать миллионов !!! Конкретный распил всего ...РАДИЙ УХОДИ !!!



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  • 10 | 13.11.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.11.2020, 11:26 | Автор: Кухарка

УФА, 9 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 января 2020 года средний размер родительской платы за детсад повысится до 1677 рублей в месяц. Соответствующий приказ республиканского Минобра опубликован 9 декабря на Официальном портале правовой информации РБ.

«Установить средний размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики Башкортостан, в сумме 1677 рублей», — отмечается в документе.

Как сообщало агентство «Башинформ», год назад средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях был установлен на 2019 год в размере 1617,2 рубля.

Родители имеют право на компенсацию платы за детский сад. Так, если детсад посещает один ребенок, то размер компенсации составляет 20 процентов от оплаченной суммы. Если двое детей, то 50 процентов; трое и более детей — 70 процентов.
_________________________________________
Т.образом повышение составляет 60 рублей... в месяц.

В Иваново плата за детсад выше и существенно:
С 1 января 2020 года размер родительской платы за детский сад повысится на 93 рубля и составит 2312 рублей.

Не стоит плакать даже тем. у кого плата 4,5т.р. - ведь это все равно выше, чем любая зарплата. У меня дочь приятельницы, которой не давали места в муниципальном детсаду, отдала дочь в частный и платит по 12-14 тыщ в месяц, зарабатывала около 25 - конечно без помощи матери и бабушки было бы очень тяжело, а так она даже машинку купила... а сейчас подалась в Питер, там работу пообещали с зарплатой повыше.
Так что, если и 4,5 - то это не 12-14...
================================================
Удивляюсь вашей непонятной в последнее время позиции ,
то у нас не все так хорошо , то сойдет ,
....." Т.образом повышение составляет 60 рублей в месяц....(на одного
.....Не стоит плакать даже тем. у кого плата 4,5т.р.".......
......конечно без помощи матери и бабушки было бы очень тяжело,(!!!!)
а так она даже машинку купила... .
....а сейчас подалась в Питер, там работу пообещали с зарплатой
повыше......."(???)
Заодно мне становится интересно , почему избиение народа
оправдываете ?



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  • 11 | 13.11.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На сегодняшний день в настоящее время ,
В Башкортостане самая высокая Безработица ,
чем в остальной части ПФО !
" Аргументы и Факты № 46 ".
Пособие по безработице в последние месяцы в Башкортостане
получают 60 тысяч человек !
А всего по Башкортостану безработных
зарегистрировано 203 тысяч человек ,
это очень значительная часть трудоспособного населения!



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  • 12 | 13.11.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даешь елок побольше и повыше повсюду! Отведу своих детишек к ней и расскажу им сказки о том как нам тяжело жилось в СССР в детстве (мандарины раз в год видели). А они, в сою очередь, загадают новые желания, так как старые уже исполнились. Гори, гори ясно......



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  • 13 | 13.11.2020, 13:34 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31880 | Рейтинг: -715,7
Вы почтеннейшая публика чирикаете про елки-палки, а мире вон какие чудовищные ужосы:

В Сирии исламисты зверски убили 11 христианских миссионеров

 13 ноября 2020,
 Елена Константинова

Христианских миссионерок изнасиловали и обезглавили, а мужчин и мальчика пытали и распяли.

В Сирии представители исламистской организации ИГИЛ зверски убили 11 христианских миссионеров: женщин изнасиловали и обезглавили, а мужчин и 12-летнего ребенка – распяли.

Из показаний очевидцев появились шокирующие подробности об ужасной смерти 11 мужчин и женщин христианских миссионеров, захваченных ИГИЛ в деревне близ Алеппо, Сирия.

Все эти христианские миссионеры, среди которых 12-летний сын руководителя группы, получили возможность уйти, однако они отказались.

7 августа 2020 года их захватили представители ИГИЛ. 28 августа боевики спросили 11 миссионеров, перешли ли они из ислама в христианство. Когда христиане подтвердили это, повстанцы спросили, вернутся ли они к исламу. Христиане сказали, что никогда не отрекутся от Христа.

41-летнего руководителя, его 12-летнего сына и двух членов миссии примерно лет 20 допросили в одной деревне вблизи Алеппо, где бойцы и ИГИЛ собрали толпу.

На глазах лидера группы и его родственников исламские экстремисты отрезали мальчику пальцы и жестоко избили его, сказав отцу, что прекратят пытки, если он вернется к исламу. А когда отец отказался, сообщили родственники, исламисты ИГИЛ также пытали и избивали его и еще двух сотрудников министерства. Тогда троих мужчин и мальчика распяли.

Боевики ИГИЛ идентифицировали их как «неверных».

Восемь других миссионеров, среди которых были две женщины, в тот же день вывезли в другое место в деревне и задавали подобные вопросы перед толпой. Женщины в возрасте 29 и 33 лет, пытались сказать боевикам ИГИЛ, что они только разделяют мир и любовь Иисуса Христа, и спросили, что плохого они сделали, заслуживая издевательство.

Затем исламские экстремисты публично изнасиловали женщин, которые продолжали молиться во время издевательств, из-за чего боевики ИГИЛ били их еще более жестоко.

Когда две женщины и шесть мужчин преклонили колени в молитве, во время которой они были обезглавлены. После этого их тела повесили на крестах.


https://spzh.news/ru/news/75764-v-sirii-islamisty-zverski-ub
ili-11-khristianskih-missionerov?fbclid=IwAR3BCROZXTPZW7fm0w
VFxsBBQRD0oml9cN99X3WxmB9gEeNXveIQD1T-z4I

Союз православных журналистов (не распятых ещё)



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  • 14 | 13.11.2020, 14:56 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31880 | Рейтинг: -715,7
2 | 13.11.2020, 10:26 | Автор: юнг

Тайны названия
Название башкир происходит от слова “башкорт”, дать точное определение которому этнографы не могут до сих пор. Существует несколько толкований этого понятия. Так, например, самая популярная гипотеза была выдвинута учёными XVIII века В.Н.Татищевым, П.И.Рычковым и их коллегами.

Согласно этой версии, этноним “башкурт” или “башкорт” значит “главный волк”. Но почему же народ назвал себя волком?
*********************
Татищев с Рычковым хоть не знали ни бельмеса на башкирском, но зато являлись большими учоными. А как же! Татищев учился в артиллерийской школе, а Рычков выучился на бухгалтера.

Других-то учоных не нашлось. Самые первые на территории Башкирии. Хоть поздновато, раки на безрыбье, и за то премного благодарны, спасибочки благодетелям.

А то ведь башкиры дураки, не знали, что баш - это голова, а корт - это воле.



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