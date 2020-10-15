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Курултайщики снова страдают запретительным онанизмом

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Депутаты Курултая Башкирии предложили дополнить список мест, где запрещено проводить митинги.

Курултайщики снова страдают запретительным онанизмом


Депутаты Госсобрания – Курултая РБ, члены комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ доработали законопроект о поправках в закон «О местах проведения публичных мероприятий в РБ», сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

В частности, законопроект был отредактирован в той части, которая предлагает изменить список мест, где запрещено проводить митинги. Из этого перечня убрали аллеи, сады, парки, скверы, территории, принадлежащие физлицам или юрлицам на праве собственности, территории в радиусе 200 метров от вокзалов, аэропортов, на расстоянии 100 метров от объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и отдыха, и придомовые территории. Был исключен пункт, запрещающий проводить митинги на территориях, не приспособленных для проведения собраний.

Однако, последней редакцией законопроекта, список мест, где митинги будут запрещены, пополнился местами, где публичное мероприятие может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов или транспортных средств. Предлагается запретить проводить митинги на территории гостиниц, турбаз, автостоянок, детских и спортплощадок, аэропортов, вокзалов, объектов жизнеобеспечения, рекреационные и природоохранные зоны, земли историко-культурного назначения, ТРК, рынки, стройплощадки, ветхие и аварийные дома.

ПроУфу
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  • 1 | 13.11.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запретить все , везде , и дышать только по команде !Это будет для толсторожих чиновников , самый кайф !



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  • 2 | 13.11.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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огласите список где можно



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  • 3 | 13.11.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Я как человек долгое время пребывавший в летаргическом сне ничего не понимаю. В стране разгул демократии, а кругом одни запреты и ограничения. А что, СССР возродился?



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  • 4 | 13.11.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутаты Госсобрания – Курултая РБ, члены комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ доработали законопроект о поправках в закон «О местах проведения публичных мероприятий в РБ», сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
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Эту тему уже несколько раз пережевали!

Админ, что, фантазии не хватает сменить тему что ли?



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