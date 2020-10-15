Прокуратура «проверит» как надо

Прокуратура проверит действия МВД при задержаниях в Кармаскалинском районе.Прокуратура Башкирии начала проверку действий сотрудников полиции при задержаниях активистов во время конфликта в Кармаскалинском районе. Надзорное ведомство проверит информацию о том, что задержанные были избиты, сообщили в пресс-службе прокуратуры.С открытым письмом к прокурору республики и руководству СКР и УФСБ Башкирии обратился адвокат Гарифулла Япаров, заявивший, что пострадавших во время задержания активистов сутки не направляли на медицинское освидетельствование, а жалобы на избиения не уходили в суды. К вечеру 11 ноября стало известно, что троих задержанных увезли из спецприемника в больницу после жалоб на плохое самочувствие.Конфликт произошел вечером 7 ноября. Как сообщал общественник Фаиль Алчинов, в тот день должна была состояться встреча местных жителей с представителями армянской диаспоры, между которыми ранее возникли споры. На место встречи прибыл отряд особого назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии. Были задержаны 36 человек.9 ноября Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии признал 19 задержанных виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ) и назначил аресты до 15 суток.