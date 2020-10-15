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Прокуратура «проверит» как надо

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Прокуратура проверит действия МВД при задержаниях в Кармаскалинском районе.

Прокуратура «проверит» как надо


Прокуратура Башкирии начала проверку действий сотрудников полиции при задержаниях активистов во время конфликта в Кармаскалинском районе. Надзорное ведомство проверит информацию о том, что задержанные были избиты, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

С открытым письмом к прокурору республики и руководству СКР и УФСБ Башкирии обратился адвокат Гарифулла Япаров, заявивший, что пострадавших во время задержания активистов сутки не направляли на медицинское освидетельствование, а жалобы на избиения не уходили в суды. К вечеру 11 ноября стало известно, что троих задержанных увезли из спецприемника в больницу после жалоб на плохое самочувствие.

Конфликт произошел вечером 7 ноября. Как сообщал общественник Фаиль Алчинов, в тот день должна была состояться встреча местных жителей с представителями армянской диаспоры, между которыми ранее возникли споры. На место встречи прибыл отряд особого назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии. Были задержаны 36 человек.

9 ноября Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии признал 19 задержанных виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ) и назначил аресты до 15 суток.

Коммерсант
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  • 1 | 13.11.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая была необходимость этой встречи с участием из других районов,кто они такие?



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  • 2 | 13.11.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Лучше бы проверили источник финансирования шабаша и кто его организовал.Поэтому татарская общественность совершенно справедливо данную акцию считает направленной на устранение татар.



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  • 3 | 13.11.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конфликт произошел вечером 7 ноября. Как сообщал общественник Фаиль Алчинов, в тот день должна была состояться встреча местных жителей с представителями армянской диаспоры, между которыми ранее возникли споры.
_____________________________________________________
Опять врет подлец. Не при чем там были армяне, сам зачинщик сказал в интервью Ничего Про Армян Не Знаю. Плов он готовил, а тут бац - 150 человек собралось, а Фаилька Вертлявый завирается снова



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  • 4 | 13.11.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.11.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Какая была необходимость этой встречи с участием из других районов,кто они такие?
___________________________________________________________
Как какая - Фаильке попиариться и бандформированием своим потрясти. Ждем посадок.



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  • 5 | 13.11.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрите видео.
"Армяне расплата за это пришла. Россия уже не поможет. Карабах. Азербайджан. Армения."



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  • 6 | 13.11.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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даже защитница Армян и та удивилась - почему изначально должники приехали к кредитору на разборки, а не наоборот?
есть у меня подозрение , что к моменту анализа ситуации ФСБ уже поработало с кем надо и научили говорить что надо. тока вот така нестыковочка в логике
турк



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  • 7 | 13.11.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.." Конфликт произошел вечером 7 ноября. .."
=====================================
То есть избиение народа !
Гадами из отряда " Гром "



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  • 8 | 13.11.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры молодцы. У чиновников хапуг земля под ногами дрожит, не чувствуют они себя спокойно. Вот бы и другие так делали.



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  • 9 | 13.11.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 13.11.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Башкиры молодцы. У чиновников хапуг земля под ногами дрожит, не чувствуют они себя спокойно. Вот бы и другие так делали.
______________________________________________________
Как? С битами сборища устраивали? А при чем тут хапуги чиновники? В башкортии все нащальники - башкиры. Что всем делать то надо?



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  • 10 | 13.11.2020, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69481 | Рейтинг: +11789,9
6 | 13.11.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован

Я отнюдь не защитница армян. Я тот, кто по крупицам собирает факты и анализирует "показания" сторон.

И действительно - я не понимаю почему Рахматов и Фаткуллина бравшие интервью у виновника заварухи - не задали ему вопрос - как получается, что люди, которые ему должны 1/2 от 60 тыщ, то есть тридцатку - за это его пытаться избить, избивать битами его друзей, нападать на квартиру, забивать ему стрелку.
Кстати - его мама первом в материале ПроУфу признается, что сама напала со шваброй у которой как известно, два конца - и, похоже. обоими и получила - в грудь и по локтю. Ну то есть сама зачинщица потасовки, судя по-всему.
Потасовка происходила не в квартире, а на площадке, куда, заслышав шум, выскочила соседка-сестра этой Айгуль и как только закричала, что позвонит в полицию - нападавшие сразу ретировались.
Что мешало самой матери заявить о звонке в полицию еще когда к ним в полпервого ночи, как она говорит, стали долбиться в дверь?! Вместо этого она дверь открыла(!!!) и схватив швабру накинулась на непрошеных гостей, то есть сама затеяла потасовку с четырьмя парнями... один из них отобрал у нее швабру, и, вероятно, в процессе того, как он у нее ее выкручивал из рук - она и получила тычок в грудь и удар по локтю...
А армян кто-то приплел - они там вообще не при делах... Упоминают какого-то армянина Илью, якобы он грозил когда-то чем-то Айтугану - но не он брал у него 60 тыщ, и никакой другой армянин не брал.

Напоминает ситуацию, когда подростки бахвалятся друг перед другом знакомством с авторитетом, держащим под контролем район, обещают его напустить на противника, а потом выясняется, что это всё фуфло и приходится извиняться перед самим авторитетом, часто - не только словесно...
В общем стращали армянами, которые ни о чем не знали, не ведали и ни в какие сопливые разборки вступать не собирались.

А ты, турк, будешь подъЁбывать - пойдешь найух.



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  • 11 | 13.11.2020, 11:47 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40471 | Рейтинг: +5121,4
А ты, турк, будешь подъЁбывать - пойдешь найух.

============================================================
==
Вот это да.......



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  • 12 | 13.11.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Армяне не причем? Не рассказывайте сказки. А вот СМИ других регионов, кроме Башкирии, пишут что армяне при чем. На самом высоком уровне запретили мро армян говорить. Их же сейчас в карабахе мирят. Нельзя про армян.



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  • 13 | 13.11.2020, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69481 | Рейтинг: +11789,9
12му - вот выдержка из Новой газеты:

По словам мужчины, к нему домой действительно приходили неизвестные, которые устроили потасовку и ударили его мать, но армяне здесь ни при чем. Конфликт же и вовсе имеет бытовые корни: Бикташева якобы обманули на 60 000 рублей, причем сделал это его давний знакомый — Айнур, татарин по национальности.

— И все-таки, почему вы на видео утверждали о причастности армян? Вы были пьяны? — спрашивает журналист.

— Я был трезвый. Просто испугался. Не знал, что делать и попытался защитить себя.

Почему был избран именно такой способ защиты — понятно: собрать несколько десятков человек под предлогом «наших бьют» куда легче, чем под предлогом разборок за 60 000 рублей. К тому же башкиры — действительно стоят друг за друга, что показала и история с Куштау.

Любопытно, что раздутую из-за человеческой глупости шумиху башкирские чиновники и официальные СМИ гасить не спешат. Они используют ее иначе — клеймят запрещенный «Башкорт», активисты которого якобы и приехали на разборки с башкирской стороны (и представители «Башкорта», и жители Кармаскалов это отрицают).

Статья так и называется:
«Испугавшийся» и врущие
Кто придумал конфликт между башкирами и армянами в Башкортостане?

https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/10/87901-ispugavshi
ysya-i-vruschie

ПроУфу - лично беседовали с Айнуром и он не смог привести доводов, почему оговорили(приплели) армян.
Но я могу предположить - потому что Саитова гнала на армян и создала из них монстров, якобы, захвативших власть в Б-стане и свзывала это с появлением Каринэ.
Это чудовищная ЛОЖЬ, армяне в Б-стане обосновались с начала 70-х годов - в те времена, когда шабашили по колхозам и совхозам строили ВСЁ от свинарников-коровников, до клубов и домов для медиков-учителей - да-да - те самые двух-квартирные дома чаще всего крупно-панельные, с трехкомнатными квартирами и малюсенькими приусадебными участками - как щас назвали бы дуплекс или таунхаус. Строили с ранней весны до глубокой осени, а на зиму уезжали к себе на родину. И снова набирали бригады шабашников.
В 90-е осели в Уфе и Б-стане. Не знаю сколько их на сегодня, а вот в 2010 году они участвовали в переписи, как граждане РФ и было их 9,4 тыс. человек. Сколько не являются гражданами РФ - не известно, но почему-то мне кажется их все же поменьше, чем узбеков и таджиков или в прежние времена - вьетнамцев...



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  • 14 | 13.11.2020, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Эксперт

10 | 13.11.2020, 11:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1355 | Комментарии: 69479 | Рейтинг: +11789,9
6 | 13.11.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован

Я отнюдь не защитница армян. Я тот, кто по крупицам собирает факты и анализирует "показания" сторон.

И действительно - я не понимаю почему Рахматов и Фаткуллина бравшие интервью у виновника заварухи - не задали ему вопрос - как получается, что люди, которые ему должны 1/2 от 60 тыщ, то есть тридцатку - за это его пытаться избить, избивать битами его друзей, нападать на квартиру, забивать ему стрелку.
Кстати - его мама первом в материале ПроУфу признается, что сама напала со шваброй у которой как известно, два конца - и, похоже. обоими и получила - в грудь и по локтю. Ну то есть сама зачинщица потасовки, судя по-всему.
Потасовка происходила не в квартире, а на площадке, куда, заслышав шум, выскочила соседка-сестра этой Айгуль и как только закричала, что позвонит в полицию - нападавшие сразу ретировались.
Что мешало самой матери заявить о звонке в полицию еще когда к ним в полпервого ночи, как она говорит, стали долбиться в дверь?! Вместо этого она дверь открыла(!!!) и схватив швабру накинулась на непрошеных гостей, то есть сама затеяла потасовку с четырьмя парнями... один из них отобрал у нее швабру, и, вероятно, в процессе того, как он у нее ее выкручивал из рук - она и получила тычок в грудь и удар по локтю...
А армян кто-то приплел - они там вообще не при делах... Упоминают какого-то армянина Илью, якобы он грозил когда-то чем-то Айтугану - но не он брал у него 60 тыщ, и никакой другой армянин не брал.

Напоминает ситуацию, когда подростки бахвалятся друг перед другом знакомством с авторитетом, держащим под контролем район, обещают его напустить на противника, а потом выясняется, что это всё фуфло и приходится извиняться перед самим авторитетом, часто - не только словесно...
В общем стращали армянами, которые ни о чем не знали, не ведали и ни в какие сопливые разборки вступать не собирались.

А ты, турк, будешь подъЁбывать - пойдешь найух.

============================================================

Кухарка, накуй пересказываешь их письздеж! Када жаренным запахло, там все начали выкручиваться, никто всю правду не говорит.
Положение у этого пацана, который хотел неправедным путем заиметь права в самом деле незавидное. С одной стороны ему могут предъявить претензии власти, найдут статью – начиная от хулиганство, до организации массовых беспорядков, разжигание межнациональной розни. С другой стороны, подставили пацанов, которые искренне хотели помочь «старой женщине» и провести разъяснительную работу с ее обидчиками. Теперь, видимо, они проведут разъяснительную работу с этим раздолбаем.



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  • 15 | 13.11.2020, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ты, турк, будешь подъЁбывать - пойдешь найух.
___________________________-
ехайна)(уй
в 87-88 я сам стоял в карабахе и попал под раздачу ... а вчера туда пошёл мой старший шнурок. защищать )(уй знат кого от кого ... но это )(уйсым, сам себе профессию выбрал. тут дело в другом и я тебе уже об этом писал - проблема намного шире.
турк



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  • 16 | 13.11.2020, 13:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69481 | Рейтинг: +11789,9
ПроУфу - лично беседовали с Айнуром и он не смог привести доводов, почему оговорили(приплели) армян.
______________________________________
Прошу прощения - не с Айнуром, а с Айтуганом. Тем самым к которому приходили - непонятно зачем Айнур и Раиль с еще парочкой приятелей... ведь это они должны были 30 тыщ Айтугану по его словам.
В общем дело очень мутное - мутней некуда - лгут и недоговаривают все участники конфликта. И боевая мамаша в том числе.



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  • 17 | 13.11.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
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и ваще ... сёдня 102 года моему ПТУ... поздравляю всех причастных - никто кроме Нас !!!!
турк



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  • 18 | 13.11.2020, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что бы не говорила Кухарка, армяне (азеры и другие) опасны тем, что умеют находить тех, кому нужно давать "на лапу" в полиции,судах, чиновникам, силовых структурах. Яркий пример как стремительно и беспощадно действовали силовики в Кармаскалинском ройоне, была ли необходимость избивать людей, может армяне попросили чтоб больше не возникали?



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  • 19 | 13.11.2020, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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......." самопровозглашенной НКР игнорируют договоренности, армия по-прежнему остается на своих местах, на фоне чего перемирие оказалось под угрозой срыва, пишет Avia.pro. Состоящие из добровольцев отряды, созданные представителями партии АРФ “Дашнакцутюн”, не торопятся отступать,..."
============================================
НКР проиграла войну и подписалась под капитуляцией . Теперь когда Россия ввела солдат Миротворцев на их территорию , вдруг окрысилась под прикрытием Российских солдат !
Наши рассейские солдатики будут буфером ?



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  • # 20 | 13.11.2020, 13:49 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4281 | Рейтинг: -335,1

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