Прокуратура Башкирии начала проверку действий сотрудников полиции при задержаниях активистов во время конфликта в Кармаскалинском районе. Надзорное ведомство проверит информацию о том, что задержанные были избиты, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
С открытым письмом к прокурору республики и руководству СКР и УФСБ Башкирии обратился адвокат Гарифулла Япаров, заявивший, что пострадавших во время задержания активистов сутки не направляли на медицинское освидетельствование, а жалобы на избиения не уходили в суды. К вечеру 11 ноября стало известно, что троих задержанных увезли из спецприемника в больницу после жалоб на плохое самочувствие.
Конфликт произошел вечером 7 ноября. Как сообщал общественник Фаиль Алчинов, в тот день должна была состояться встреча местных жителей с представителями армянской диаспоры, между которыми ранее возникли споры. На место встречи прибыл отряд особого назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии. Были задержаны 36 человек.
9 ноября Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии признал 19 задержанных виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ) и назначил аресты до 15 суток.
Коммерсант
Оригинал публикации
Прокуратура «проверит» как надо
Раздел: Новости | Просмотры: 12580 | Комментарии: 32