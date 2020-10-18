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Нудная, частая и утомительная. Бадрановская писанина

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Азат Бадранов: Мы с вами видели в истории страны такие случаи, как Кондопога и Бирюлево. Прокуратура Башкирии начала проверку действий сотрудников полиции при задержаниях активистов во время конфликта в Кармаскалинском районе.

Нудная, частая и утомительная. Бадрановская писанина


Надзорное ведомство проверит информацию о том, что задержанные были избиты, сообщили в пресс-службе прокуратуры. С открытым письмом к прокурору республики и руководству СКР и УФСБ Башкирии обратился адвокат Гарифулла Япаров, заявивший, что пострадавших во время задержания активистов сутки не направляли на медицинское освидетельствование, а жалобы на избиения не уходили в суды. К вечеру 11 ноября стало известно, что троих задержанных увезли из спецприемника в больницу после жалоб на плохое самочувствие.
Между тем, в правительстве Башкирии считают кармаскалинский инцидент – бытовым.

— Это история про неумелое решение долговых обязательств между двумя гражданами, — прокомментировал в эфире «Эха» вице-премьер правительства Башкортостана, курирующий вопросы межнациональных отношений Азат Бадранов. – Каких-либо столкновений с этническими диаспорами не происходило. Подтверждения наличия так называемого «армянского следа» мы не нашли. Участниками первоначального конфликта, послужившего триггером, они не являлись.

То, что в район приехали активисты запрещенной судом организации «Башкорт» стало известно от правоохранительных органов.

— Мы с вами видели в истории страны такие случаи, как Кондопога и Бирюлево. Для того, чтобы случилась трагедия, большая ненависть больших групп населения друг к другу – не нужно большого количества людей. Убежден, что если бы полиция не профилактировала бы в минувшие выходные и не остановила бы толпу людей, которые выехали в поисках этнической диаспоры, «обижающей башкир», то мы могли бы получить большую трагедию.

По словам чиновника, государство всегда будет такие вещи пресекать.

— Также как в свое время были пресечены русские националистические, неонацистские движения, и так далее.

Бадранов считает ошибкой власти поддержку в 10-х годах националистических движений.

— Когда два года назад пришел новый руководитель республики – подобная практика предлагалась и ему.

Ранее юрист башкирского отделения «Комитета против пыток» Денис Исхаков сообщил «Эху», что только четверо участников кармаскалинского инцидента, отбывающих административный арест в уфимском ИВС, готовы писать заявление в СК.

— Пришли и видим, что они с телесными повреждениями. Они рассказали, при каких обстоятельствах их получили, но не понимают, в связи с чем применена сила. Все произошло молниеносно: остановил экипаж ДПС, и начал работать ОМОН. Несмотря на то, что сопротивления не оказывали, их избили. Они, четверо, в целом настроены отстаивать свои права и не понимают, в чем заключалось неповиновение законным требованиям. У всех четвертых жалобы на боли в области позвоночника и ребер. Это резонансный инцидент. Это однозначно часть 3 статьи 286 УК. Если будет установлено что, оснований для применения силы не было – однозначно — превышение должностных полномочий, — сказал Исхаков.

***

Азат Бадранов: Ни один правоохранительный орган не может по своему усмотрению принять решения в отношении гражданина на основании видеовысказывания

В четверг председатель Госсобрания Константин Толкачев осудил «предпринятые в последнее время в социальных сетях определенными лицами попытки» разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь и призвал правоохранительные органы провести профилактику экстремизма.

— Отдельные деятели, активно выделяя отличительные качества того или иного народа, скатываются к пропаганде его исключительности. Особое значение приобрели социальные сети, где радикалы, прибегая к дезинформации и лжи, преследуют свои корыстные цели, ничего общего не имеющие с интересами народа и гражданского общества, — слова Толкачева приводит пресс-служба регионального парламента.

Между тем, вице-премьер правительства Башкортостана, курирующий вопросы межнациональных отношений, Азат Бадранов в эфире «Эха» предположил, что эпатажная националистка Рамиля Саитова могла бы и сейчас находится на свободе после всех высказываний в адрес армянской диаспоры, но последние ее реплики сопровождались призывами, которые привели к конкретным действиям.

Напомним, Саитову заключили под стражу до 6 января 2021 года. 4 ноября активистка призвала сторонников в своем видеообращении собраться на сход 12 декабря. Там, Саитова, называющая себя «исполняющей обязанности председателя правительства Башкортостана», намеревалась поставить вопрос «сноса всех крестов на Урале», а также «ультиматума, который мы поставили перед армянами, чтобы покинуть Башкирию до 31 декабря». А 5 ноября неизвестные попытались поджечь поклонный крест в селе Узян Белорецкого района, установленный в память разрушенного в 30-е годы Свято-Троицкого храма. Этот же крест призывала демонтировать Саитова.

— Насколько я наблюдал эту ситуацию и в том числе ее заявления, высказывания этой дамы вызывали резонанс в обществе, и что радовало – подавляющая часть общества осуждала эти высказывания и характер эпатажа Рамили Саитовой, — сказал Азат Бадранов.

На вопрос, почему Саитову ранее не изолировали от общества, он заметил, что мало иметь резкие высказывания, а для принятия процессуальных решений необходимо проведение экспертиз.

— Ни один правоохранительный орган не может по своему усмотрению принять решения в отношении гражданина на основании видеовысказывания. Эта позиция должна подкрепляться экспертизой. Почему быстро произошло задержание после высказывания по крестам? Было высказывание, был призыв сжигать конкретный крест и собираться в конкретном селе, и в этот же вечер этот крест сгорает. Есть призыв, есть действие. Если бы не было действия, я думаю, все также вялотекуще шло бы, — резюмировал Бадранов.

***

Азат Бадранов: Тенденции и тренды на разбазаривание народного богатства начались в 90-е годы

Вице-премьер Азат Бадранов прокомментировал в эфире «Эха» свою нашумевшую статью, опубликованную к 30-летию провозглашения суверенитета Башкирией. По его словам, речь шла о правильном и неправильном восприятии и дискурсе, которыми были наполнены прошедшие годы.

— Статья начинается с того, что тридцать лет назад не совсем верно стали использовать слово «суверенитет» по отношению к республике, по отношению к процессам, происходившим в республике. Повышение статуса прав, повышение каких-то возможностей, наличие бюджетного федерализма – эта история по большей части положительная для республики. Этой части критика в моей статье не касалась. Восприятие этих тридцати лет по прошествии какого-то времени начинает романтизироваться, забываются истинные значения слов и происходивших событий, — считает чиновник.

Бадранов уверен, что многие ностальгируют по 90-м и нулевым, но на самом деле с этих лет и началось разрушение промышленно-экономического богатства региона.

— Люди говорят, что во время суверенитета все было так хорошо, воздух чище, люди счастливее и так далее, а все негативные процессы после того, как мы пришли к вертикали власти и единому правовому полю. Я в своей статье показываю, что на самом деле это не так. Экономические процессы, приватизация, уход и увод больших предприятий – начинало происходить в 90-е годы. Не спорю: денег и живых предприятий было побольше и инерционно советское наследие еще не расплескали. Тенденции и тренды на разбазаривание народного богатства – начались в 90-е годы, — резюмировал куратор нацполитики.






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  • 1 | 15.11.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нудная, частая и утомительная. Бадрановская писанина
-----------------------
Зачем и для чего тогда выкладываете.



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  • 2 | 15.11.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.11.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нудная, частая и утомительная. Бадрановская писанина
-----------------------
Зачем и для чего тогда выкладываете.
____________________________________________
Наверное для того, чтобы показать высокую степень уЩёности баш.Щиновников.

И-2



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  • 3 | 15.11.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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В четверг председатель Госсобрания Константин Толкачев осудил «предпринятые в последнее время в социальных сетях определенными лицами попытки» разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Национальную рознь разжог муртаза, а те, кто сейчас с пеной у рта её осуждают, сами стояли у её истоков, занимают высокие посты как в республике, так и в курултае.
Таких народ называет: Флюгерами, перевертышами, и просто политическими проститутками...



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  • 4 | 15.11.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Армения, Армен Джигарханян - всё как-то подряд, грустно.
С этими артистами часть детства уходит - «Место встречи...», «Неуловимые», «Собака на сене», «Тегеран-43», «Паспорт»...
И всегда одна и та же история: жил-был артист, лет 30 снимался в шедеврах, а потом ещё лет 30 в какой-то чаще всего херне. И ещё в ток-шоу.
И год раздела - 1990. До и после. И все мы в курсе, конечно, что по одну сторону «совок», «цензура», «смерть всего живого», а по другую - «надежда на свободу», «ветер перемен» и «возможность выбора».
Буржуазия изнасиловала культуру так, как никакой Фурцевой и не снилось.



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  • 5 | 15.11.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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давай ка , кухарка назовика И-2 фашистом и нациком
турк



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  • 6 | 15.11.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 15.11.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
давай ка , кухарка назовика И-2 фашистом и нациком
турк
============================================
Ну и Хде мы узрели фашиствующие лозунги Муссолини?

И -2



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  • 7 | 15.11.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 15.11.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
давай ка , кухарка назовика И-2 фашистом и нациком
турк
+++++++++++++++++++++++++
Тра-та-турк, чё против мамки кукарекунул?



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  • 8 | 15.11.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну и Хде мы узрели фашиствующие лозунги Муссолини?

И -2
__________________________-
это ты у Кухарки спроси , где она узрела у меня такие лозунги. мож быть что я назвал Армянина армяшей? дык и ты щас подчеркиваешь национальную особенность речи в уничижительном высказывании. Вот тока я и РФ называю эрэфией...
ну короче к Кухарке с такими вопросами
турк



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  • 9 | 15.11.2020, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
получить большую трагедию.

===========================================================
То, что в район приехали активисты запрещенной судом организации «Башкорт» стало известно от правоохранительных органов.

— Мы с вами видели в истории страны такие случаи, как Кондопога и Бирюлево. Для того, чтобы случилась трагедия, большая ненависть больших групп населения друг к другу – не нужно большого количества людей. Убежден, что если бы полиция не профилактировала бы в минувшие выходные и не остановила бы толпу людей, которые выехали в поисках этнической диаспоры, «обижающей башкир», то мы могли бы получить большую трагедию.
============================================================
================
Да ладно, господин Бадранов оправдываться! После драки уже кулаками не машут!
Главный результат деятельности власти и силовиков касательно этих событий в Кармаскалах – опозорились, оскандалились на всю страну!

На всю страну выставили, что вы не владеете ситуацией, работаете топорно – ни ума, ни фантазии.

Полагаю, такая «работа» вряд ли понравилась Москве.



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  • 10 | 15.11.2020, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 15.11.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и Хде мы узрели фашиствующие лозунги Муссолини?

И -2
__________________________-
это ты у Кухарки спроси , где она узрела у меня такие лозунги. мож быть что я назвал Армянина армяшей? дык и ты щас подчеркиваешь национальную особенность речи в уничижительном высказывании...
===========================================
Я то, по простоте душевной, надеялся, что люди поймут это высказывание как язвительную иронию, ну кто-то как насмешку. Народ пошёл домысливать глЫбже.

И-2



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  • 11 | 15.11.2020, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это ты у Кухарки спроси , где она узрела у меня такие лозунги. мож быть что я назвал Армянина армяшей? дык и ты щас подчеркиваешь национальную особенность речи в уничижительном высказывании. Вот тока я и РФ называю эрэфией...
--------------------------------
Наговорил мерзостей, так еще и бахвалится. Слышь турка, ну можно быть тупым в принципе, но не настолько же.



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  • 12 | 15.11.2020, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
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это ты у Кухарки спроси , где она узрела у меня
-----------------------------
Перестань хныкать, подкаблучник.



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  • 13 | 15.11.2020, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Тут если кого и сравнивать с дзюбой, так это турка, такой же тупой дрочила с одной извилиной!



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  • 14 | 15.11.2020, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Не переживай турка, твоя хозяйка нисколько не умнее тебя, так што суждено вам быть вместе навек!



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  • 15 | 15.11.2020, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Саитовой если б не было, хабировцы бы ее придумали.
Может быть не только хабировцы, но и карающие россиян российские силовые структуры.
Но все же. Саитова - неудачный выбор, а может быть и специально, чтоб башкир таким изобразить.
Башкирская молодежь, не то чтоб ее слушать, ноль внимания к ее персоне - явно она - не башкирка по виду, по внешности, какая-то другая.
Не смотрят ее ютуб-видосы, может быть даже поддержали когда ее сажают, арестовывают.
Если действительно ее послушать, вполне разумные вещи глаголет, что для хабирки просто убийственно.
И то, что вдруг крест какой-то сожгли, даже просто не свалили, а сожгли - вовсе скорее всего не случайно, так для чего хлеб кушают вся это армада правохренителей.
Все же тема о Бадране, его тож послушать.Этот точно не башкир. У этого происхождение явно продажно-метисское - рахимка плюс хабиркянка



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  • 16 | 15.11.2020, 16:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я то, по простоте душевной, надеялся, что люди поймут это высказывание как язвительную иронию, ну кто-то как насмешку. Народ пошёл домысливать глЫбже.

И-2
_____________________________
это к Кухарке опять
турк



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  • 17 | 15.11.2020, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Опыт западных стран показал, что мигранты не "вживаются" в той стране, куда они приехали жить и работать.
Организуют своеобразные "ОСТРОВКИ" , где сохраняют свою культуру.

В такой ситуации всегда будет повод всевозможным волнениям.



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  • 18 | 15.11.2020, 19:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это к Кухарке опять
турк
-----------------
Прям как классикам марксизма-ленинизма отсылает.



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  • 19 | 15.11.2020, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Это история про неумелое решение долговых обязательств между двумя гражданами, — прокомментировал в эфире «Эха» вице-премьер правительства Башкортостана, курирующий вопросы межнациональных отношений Азат Бадранов. – Каких-либо столкновений с этническими диаспорами не происходило. Подтверждения наличия так называемого «армянского следа» мы не нашли. Участниками первоначального конфликта, послужившего триггером, они не являлись.

То, что в район приехали активисты запрещенной судом организации «Башкорт» стало известно от правоохранительных органов.
============================================================
========
Азат, посыл насчет «неумелого решения» касается в первую очередь ВАС!

Такой организации «Башкорт» больше не существует ни юридически, ни фактически, и, вследствие чего, нет никаких активистов!

Бывшие руководители и наиболее активные члены «Башкорта» под колпаком ФСБ и МВД, подтверждение тому о них в инете есть подробная инфа (возможно, слитая самими силовиками) с указанием в каком кафе обедают и что едят…

Интересно, сколько вы еще своих дохлых собак собираетесь вешать на «Башкорт»?!



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  • # 20 | 15.11.2020, 21:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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