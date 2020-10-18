Нудная, частая и утомительная. Бадрановская писанина

Азат Бадранов: Мы с вами видели в истории страны такие случаи, как Кондопога и Бирюлево. Прокуратура Башкирии начала проверку действий сотрудников полиции при задержаниях активистов во время конфликта в Кармаскалинском районе.Надзорное ведомство проверит информацию о том, что задержанные были избиты, сообщили в пресс-службе прокуратуры. С открытым письмом к прокурору республики и руководству СКР и УФСБ Башкирии обратился адвокат Гарифулла Япаров, заявивший, что пострадавших во время задержания активистов сутки не направляли на медицинское освидетельствование, а жалобы на избиения не уходили в суды. К вечеру 11 ноября стало известно, что троих задержанных увезли из спецприемника в больницу после жалоб на плохое самочувствие.Между тем, в правительстве Башкирии считают кармаскалинский инцидент – бытовым.— Это история про неумелое решение долговых обязательств между двумя гражданами, — прокомментировал в эфире «Эха» вице-премьер правительства Башкортостана, курирующий вопросы межнациональных отношений Азат Бадранов. – Каких-либо столкновений с этническими диаспорами не происходило. Подтверждения наличия так называемого «армянского следа» мы не нашли. Участниками первоначального конфликта, послужившего триггером, они не являлись.То, что в район приехали активисты запрещенной судом организации «Башкорт» стало известно от правоохранительных органов.— Мы с вами видели в истории страны такие случаи, как Кондопога и Бирюлево. Для того, чтобы случилась трагедия, большая ненависть больших групп населения друг к другу – не нужно большого количества людей. Убежден, что если бы полиция не профилактировала бы в минувшие выходные и не остановила бы толпу людей, которые выехали в поисках этнической диаспоры, «обижающей башкир», то мы могли бы получить большую трагедию.По словам чиновника, государство всегда будет такие вещи пресекать.— Также как в свое время были пресечены русские националистические, неонацистские движения, и так далее.Бадранов считает ошибкой власти поддержку в 10-х годах националистических движений.— Когда два года назад пришел новый руководитель республики – подобная практика предлагалась и ему.Ранее юрист башкирского отделения «Комитета против пыток» Денис Исхаков сообщил «Эху», что только четверо участников кармаскалинского инцидента, отбывающих административный арест в уфимском ИВС, готовы писать заявление в СК.— Пришли и видим, что они с телесными повреждениями. Они рассказали, при каких обстоятельствах их получили, но не понимают, в связи с чем применена сила. Все произошло молниеносно: остановил экипаж ДПС, и начал работать ОМОН. Несмотря на то, что сопротивления не оказывали, их избили. Они, четверо, в целом настроены отстаивать свои права и не понимают, в чем заключалось неповиновение законным требованиям. У всех четвертых жалобы на боли в области позвоночника и ребер. Это резонансный инцидент. Это однозначно часть 3 статьи 286 УК. Если будет установлено что, оснований для применения силы не было – однозначно — превышение должностных полномочий, — сказал Исхаков.***В четверг председатель Госсобрания Константин Толкачев осудил «предпринятые в последнее время в социальных сетях определенными лицами попытки» разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь и призвал правоохранительные органы провести профилактику экстремизма.— Отдельные деятели, активно выделяя отличительные качества того или иного народа, скатываются к пропаганде его исключительности. Особое значение приобрели социальные сети, где радикалы, прибегая к дезинформации и лжи, преследуют свои корыстные цели, ничего общего не имеющие с интересами народа и гражданского общества, — слова Толкачева приводит пресс-служба регионального парламента.Между тем, вице-премьер правительства Башкортостана, курирующий вопросы межнациональных отношений, Азат Бадранов в эфире «Эха» предположил, что эпатажная националистка Рамиля Саитова могла бы и сейчас находится на свободе после всех высказываний в адрес армянской диаспоры, но последние ее реплики сопровождались призывами, которые привели к конкретным действиям.Напомним, Саитову заключили под стражу до 6 января 2021 года. 4 ноября активистка призвала сторонников в своем видеообращении собраться на сход 12 декабря. Там, Саитова, называющая себя «исполняющей обязанности председателя правительства Башкортостана», намеревалась поставить вопрос «сноса всех крестов на Урале», а также «ультиматума, который мы поставили перед армянами, чтобы покинуть Башкирию до 31 декабря». А 5 ноября неизвестные попытались поджечь поклонный крест в селе Узян Белорецкого района, установленный в память разрушенного в 30-е годы Свято-Троицкого храма. Этот же крест призывала демонтировать Саитова.— Насколько я наблюдал эту ситуацию и в том числе ее заявления, высказывания этой дамы вызывали резонанс в обществе, и что радовало – подавляющая часть общества осуждала эти высказывания и характер эпатажа Рамили Саитовой, — сказал Азат Бадранов.На вопрос, почему Саитову ранее не изолировали от общества, он заметил, что мало иметь резкие высказывания, а для принятия процессуальных решений необходимо проведение экспертиз.— Ни один правоохранительный орган не может по своему усмотрению принять решения в отношении гражданина на основании видеовысказывания. Эта позиция должна подкрепляться экспертизой. Почему быстро произошло задержание после высказывания по крестам? Было высказывание, был призыв сжигать конкретный крест и собираться в конкретном селе, и в этот же вечер этот крест сгорает. Есть призыв, есть действие. Если бы не было действия, я думаю, все также вялотекуще шло бы, — резюмировал Бадранов.***Вице-премьер Азат Бадранов прокомментировал в эфире «Эха» свою нашумевшую статью, опубликованную к 30-летию провозглашения суверенитета Башкирией. По его словам, речь шла о правильном и неправильном восприятии и дискурсе, которыми были наполнены прошедшие годы.— Статья начинается с того, что тридцать лет назад не совсем верно стали использовать слово «суверенитет» по отношению к республике, по отношению к процессам, происходившим в республике. Повышение статуса прав, повышение каких-то возможностей, наличие бюджетного федерализма – эта история по большей части положительная для республики. Этой части критика в моей статье не касалась. Восприятие этих тридцати лет по прошествии какого-то времени начинает романтизироваться, забываются истинные значения слов и происходивших событий, — считает чиновник.Бадранов уверен, что многие ностальгируют по 90-м и нулевым, но на самом деле с этих лет и началось разрушение промышленно-экономического богатства региона.— Люди говорят, что во время суверенитета все было так хорошо, воздух чище, люди счастливее и так далее, а все негативные процессы после того, как мы пришли к вертикали власти и единому правовому полю. Я в своей статье показываю, что на самом деле это не так. Экономические процессы, приватизация, уход и увод больших предприятий – начинало происходить в 90-е годы. Не спорю: денег и живых предприятий было побольше и инерционно советское наследие еще не расплескали. Тенденции и тренды на разбазаривание народного богатства – начались в 90-е годы, — резюмировал куратор нацполитики.