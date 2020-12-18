Воровской минздрав Башкирии: Когда посадят Забелина?

Если посмотреть на закупки Минздрава, то кажется, что там сплошные «договорняки» и завышение цен на оборудование. К чему мы подошли к концу коронавирусного года и как компании заработали на поставках в условиях послаблений требований при ЧС?В марте 2020 года, в связи с пандемией, Минфин серьезно упростил правила госзакупок на время борьбы с коронавирусом. Госорганизации получили возможность осуществлять закупки без конкуренции — у единственного поставщика, ссылаясь на «обстоятельства непреодолимой силы», которые указаны в 9 пункте ФЗ-44. Таким обстоятельством признавался коронавирус.По прямым договорам закупались лекарства, СИЗы, маски, и даже оборудование – много оборудования. Таких закупов мы насчитали более чем на 2 млрд рублей. А дальше сбились со счета, потому что в реальности сумма гораздо выше.Но точно можно сказать, что из-за облегчения процедуры закупов фактически были легализованы «договорняки». Например, кто будет поставлять оборудование, кровати, и даже чайники в vip-палаты новых COVID-госпиталей – решалось наверняка в самых высоких кабинетах Минздрава. В результате в условиях отсутствия конкуренции цены значительно выросли.Как получилось, что цены завышены?Проанализировав закупки ГКУ Техобеспечение Минздрава Башкирии, которые проводились по «обстоятельствам непреодолимой силы», можно прийти к выводу: с марта по декабрь Минздрав Башкирии закупил продукцию по прямым договорам, без торгов и конкуренции, а значит, и снижения цены, на миллиарды.Мониторинг же цен показал: на лекарства они либо не завышены, либо завышены незначительно. Зато цены на оборудование, – значительно выше, а иногда в два раза выше докоронавирусных. Цены на СИЗ тем более, по мнению аналитиков, необоснованно высоки и, вообще, формируются по непонятному алгоритму.Приоритетной компанией, поставлявшей лекарства, маски, стало ГУП «Башфармация».Приоритетными компаниями, поставляющими оборудование, стали фирмы ООО «ДЕЛЬРУС СП» Рахима Магадеева, ООО «Медтехника» РБ.«Упаковкой» ковид-центра Стерлитамака занялась «Медтехника», а также ИП Рафиков, ИП Кириченко, ООО «Интернет-медицина».Крупными поставщиками спецкостюмов для медиков стали ООО Инжиниринговый центр УГНТУ и ИП Мухамадеев В.Х.Далеко не всем фирмам удалось пробиться. В результате некоторые остались за бортом прямых «договорняков».ИВЛПожалуй, самые панические, и потому самые показательные закупки происходили с аппаратами ИВЛ с начала года. В апреле, когда ковид только вошел в нашу жизнь, многие больницы столкнулись с тем, что закупить какое-то оборудование стало проблематично. Катастрофически требовались аппараты ИВЛ, так как тогда считалось, что они спасают в тяжелой стадии коронавируса.Закупок аппаратов искусственной вентиляции лёгких в период пандемии было произведено на сумму более 1,3 млрд рублей. Самый большой контракт достался «дочке» «Ростеха» Чемезова – АО «Концерн радиоэлектронные технологии»: почти 560 миллионов рублей за 300 аппаратов ИВЛ Авента-М. Закупка была произведена в режиме ЧС у единственного поставщика. Кроме того еще 43 аппарата были поставлены через Минпромторг.В мае 2020 года Росздравнадзор приостановил использование этих аппаратов, однако уже в июне переоформил регистрационное удостоверение на медицинское изделие и разрешил его использование после дополнительной проверки технических характеристик.Как уточнили корреспонденту ProUfu в самом АО «Концерн радиоэлектронные технологии», поставка началась с июля, а на 31 декабря прошлого года контракт исполнен полностью. В концерне также уточнили, что все поставленные аппараты работают корректно, и это подтверждено Минздравом.Попытки догнать госкомпанию предпринимали и «завсегдатаи» закупок башкирского Минздрава – ООО «Медтехника Республики Башкортостан» и ООО «Дельрус СП». Так, свой большой «ЧС-контракт» на поставку 50 единиц швейцарских аппаратов ИВЛ Hamilton-C1 на сумму 175 000 000 рублей получило ООО «Дельрус СП». Контрактная цена за единицу составила 3 500 000 рублей, тогда как мы смогли обнаружить продажу такого аппарата за 2 950 000 рублей, маржинальность поставки составила 16%. Этот контракт полностью исполнен в конце ноября – первых числах декабря 2020 года.«Медтехнике» пришлось довольствоваться контрактами на поставку аппаратов ИВЛ на общую сумму как минимум 260 миллионов рублей. Самый крупный контракт «Медтехники» был на 88 миллионов рублей, по нему поставлялись 34 южнокорейских аппарата MV 2000. Стоимость единицы составляла 2 595 000 рублей, мы нашли такой же за 2 050 000 рублей. Маржинальность, соответственно, 22%. Гораздо выше стандартных 10%. В этом контракте интересно ещё и то, что поставлено было всего 6 аппаратов в августе 2020 года, но оплата уже была произведена почти полностью.Отечественные ИВЛ ООО «Медтехника» РБ тоже закупало. Второго апреля компания заключила контракт на 18 ИВЛ у ООО «Фирма «Тритон ЭлектроникС», которое производит аппараты по тому же адресу, что и «Авента-М». Цена – 2,95 млн рублей за штуку по прямому контракту. Общая сумма за 18 аппаратов – 53 100 000 рублей. Стоимость, указанная на их официальном сайте, – 1,98 млн рублей за единицу. Судя по контракту, эти аппараты должны были уехать в районные больницы Красноусольска, Стерлитамака, Учалов, а также поштучно поступить в Исянгуловскую, Калтасинскую, Караидельскую, Кигинскую, Зилаирскую, Верхнеяркеевскую, Акъярскую, Архангельскую, Нуримановскую, Белокатайскую ЦРБ. И в уфимские больницы под номерами: 10, 21, 18, 13.В целом все ИВЛ проходили по довольно высокой цене. Закупки этих дыхательных аппаратов в Башкирии поделили между собой фирмы «Медтехника», ООО «МедЛэнд», «Дельрус-СП».Компьютерные томографы (КТ)Помимо ИВЛ требовались и КТ, так как выяснилось, что они помогают диагностировать коронавирус, определяя «матовое стекло». Почти все договоры на поставку компьютерных томографов (КТ) в Башкирии получила «Медтехника».По данным из опубликованного 15 декабря Радием Хабировым поста, где он рассказал о торжественном открытии кабинета КТ в Баймаке, в Башкирии в 2020 году установлены 13 компьютерных томографов.На сайте госзакупок томографов прошло больше. Местонахождение и наименование некоторых из купленных по срочному контракту нами до сих пор не установлены. К слову, по аналогичным случаям прокуратура не раз проводила проверки. Например, 27 апреля был заключен контракт Минздрава с «Медтехникой» как с единственным участником торгов. В августе этого года в Нефтекамскую больницу был поставлен МРТ (Магнитно-резонансный томограф, отличается от КТ большим функционалом и стоимостью) за 65 млн рублей.26 октября Радий Хабиров получил представление от прокурора РБ Владимира Ведерникова по результатам проведенной проверки Нефтекамской больницы. Оказалось, что там дорогостоящее МРТ простаивает, потому что под него не сделали ремонт в комнате, то есть заранее должны были обработать стены специальным веществом, не пропускающим радиацию. Задумались же о ремонте только тогда, когда МРТ уже находился в больнице.Но если МРТ закупалось в рамках торгов, где был только один участник, то большая часть КТ проходила по ЧС, а значит, по прямым договорам. Лишь 5 КТ прошли по торгам, но выиграла их тоже «Медтехника» – как единственный участник.Без торгов, по прямому контракту в рамках стихийной необходимости 20 октября был заключен контракт на поставку КТ в новый ковид-госпиталь Стерлитамака по адресу Дружбы, 1 (его строительство анонсировалось 10 октября). Закупала КТ «Медтехника» за 65 млн рублей. Сумма на разных сайтах значительно отличается: здесь по сайту – 63 183 300 рублей. Или здесь – 47 845 262 рублей.Еще 2 томографа по стихийной необходимости – опять же «Медтехникой» – были закуплены в составе комплексной закупки под номером контракта № 272/20 от 7 мая. Несмотря на стихийную срочность, срок исполнения контракта указан 31.12.2020. В составе этой закупки были куплены 2 томографа в разборе на общую сумму 100 млн рублей. Еще 6 аппаратов в разборном виде были включены в общую закупку суммой 300 млн рублей – тоже «Медтехникой». Срок исполнения – с апреля по декабрь.Итого, минимум 14 КТ закуплены «Медтехникой», из них минимум 9 аппаратов по стихийной необходимости. Один КТ по стихийной необходимости закупала московская фирма ООО «Медариус».Цены на КТ также значительно отличались от того, что указано на сайте поставщиков. Либо за целый год они не успели обновить прайсы, либо цены просто накручивались, либо что-то другое. Попросили прояснить ситуацию директора ООО «Медтехника» РБ Рустама Аминева. На вопросы корреспондента ответила пресс-секретарь компании Алина Гайсина.Медтехника: Все по закону– Понятно, что сейчас все прямые контракты законны и оправданны «обстоятельством непреодолимой силы» – коронавирусом. Но почему контракты на поставку оборудования дороже, чем были раньше?– К сожалению, рост цен связан с так называемым ажиотажным спросом. Для примера, нужно закупить партию перчаток по рыночным ценам, но учитывая срочность, производитель выдвигает нам условия: поставка в кратчайшие сроки – цена за пару 30 рублей, либо 8 рублей, но товар поставят в длительный срок до полугода. В данной ситуации поставщики вынуждены соглашаться на условия, выдвинутые производителем.– Закупки по «обстоятельствам непреодолимой силы» оправданы?В связи со сложившейся ситуацией и ростом COVID-19 необходимость в оснащении оборудованием ЛПУ – ИВЛ, аппараты КТ, рентгеноборудование и т. п. – выросла. Для примера, строительство ковид-госпиталя. Срок реализации всего проекта 50 дней, учитывая тот фактор, что в этот срок должны быть произведены поставка, монтаж, а также обучение специалистов. Если проводить закупки согласно ФЗ-44, срок поставки оборудования будет 90-120 дней. Это невозможно. Срочность, конечно, оправдана – учитывая условия, выдвинутые заказчиком.– Чем объясняется такой рост цен – пусть даже дистрибьюторами?– Факторов много. Курс доллара вырос, а с ним и цены на зарубежное оборудование. На медицинском рынке основным представлено зарубежное производство, такое как GE, PHILIPS, Siemens, Toshiba и т. п. Допустим, компанию Toshiba поглотила компания Canon – и снова наблюдаем рост цен. Дистрибьютор озвучивает – по прежним ценам отпуск товара запрещен, закупайтесь по новым установленным ценам. Естественно, мы закупаемся по новым ценам.Ремонт КТ. Нагрузка на медицинскую технику, включая КТ, выросла, до прихода COVID-19 нагрузка на аппарат ежедневно составляла в среднем 15-20 пациентов в сутки, а учитывая нынешнюю ситуацию – в 3-4 раза больше. Учитывая изношенность оборудования, возрастает вероятность выхода из строя запчастей (в частности рентгеновской трубки). Такая ситуация не только у нас, но и по всему миру. Спрос на запчасти увеличился. Как следствие – произошло увеличение цены.– Почему «Медтехника» стала основным поставщиком Минздрава Башкирии? Как отбирались кандидаты на заключение таких контактов по стихийным обстоятельствам? Почему именно вы?– Поставщики медицинского оборудования определяются в рамках ФЗ 44, 223 и т. д. на общих основаниях. На территории Республики Башкортостан представлены около 15 крупных предприятий, таких как «Дельрус», «УТМ», «Аналитика» и т. д. Все эти компании также являются поставщиками медицинских изделий. Мы имеем ряд конкурентных преимуществ.Компания «Медтехника» создана еще в советское время, в 1953 году. Здесь трудится 320 человек, фирма производит весь спектр услуг: от оптово-розничной торговли, до ремонта и обслуживания медицинского оборудования. Мало ведь продать, нужно еще и обслуживать. Это как с автомобилем. Вы купили авто у дилера, и решили его не обслуживать – не менять масло, фильтры, – что будет с автомобилем? Также и медицинское оборудование требует технического обслуживания. Если оборудование не обслуживать, то оно быстрее изнашивается и ломается. На предприятии «Медтехники» работает 220 инженеров по обслуживанию в 140 больницах Башкирии.– Есть мнение, что стихийными закупками (обстоятельства непреодолимой силы) пользуются, и часто закупленное оборудование просто простаивает, потому что вовсе не нужно оно было.– На сегодняшний день все оборудование, поставленное нашей компанией в медицинские учреждения, смонтировано и введено в эксплуатацию.Другие комментарииПо поводу закупок оборудования мы обратились также в фирму «Дельрус-СП» и компанию УТМ. По анализу сайта zakupki.gov.ru, Дельрус-СП проводила закупки по стихийной необходимости, однако, как нам показалось, не злоупотребляла ростом цен и закупала оборудование качественное, с достаточно объяснимой наценкой. Компания УТМ провела лишь одну такую закупку. Две фирмы предоставить комментарии отказались – направлены письменные запросы. Также запрос отправлен в Минздрав Башкирии, ответ пока не поступил.ЛекарстваЛекарства тоже поставляются по стихийной необходимости – по «обстоятельствам непреодолимой силы». Основной поставщик – ГУП «Башфармация». В целом цены оказались не завышены, а где-то они даже ниже рыночных. Например, связанный со стихийной необходимостью контракт от 20 ноября – закупка препарата «Моксифлоксацин», 500 упаковок, ниже рыночной цены (407,33, средняя рыночная цена начинается от 465 рублей).Еще одна интересная закупка. Пример, 20 ноября «Башфармация» заключила с Минздравом Башкирии прямой контракт без торгов на закупку фавипиравира. Сумма – 72 млн рублей. 15 169 упаковок по 40 таблеток в каждой. В результате одна таблетка обходится бюджету Башкирии в 118 рублей. Хотя ранее на сайте ФАС говорилось о том, что препарат должен стоить не выше 100 рублей за одну таблетку.Директор ГУП «Башфармация» Альфия Рахматуллина ответила, что все закупки «по обстоятельствам непреодолимой силы» проводились законно: где-то дороже, где-то дешевле ранее установленной рыночной цены.– Все закупки по прямым контрактам проходят с разрешения ФАС, по 9 пункту ФЗ-44 для ковид-пациентов. Мы ничего не закупаем в нарушение закона. Сейчас с препаратами особенно непросто, за ними стоит очередь у завода со всей страны, о каком проведении конкурса в таких условиях говорить, на них просто никто не выйдет! Например, мы закупали цефтриаксон, афипины, цефтриабол, гепарины напрямую у завода «Биосинтез». О том, чтобы проводить конкурс, даже речи нет, потому что вопрос стоит – найти бы этот препарат. Тот же азитромицин, ареплевир – его было очень трудно найти.ИтогКажется, что в условиях кризиса следовало бы затянуть пояса не только гражданам, но и поставщикам продукции, а также производителям, которые, пользуясь почти чрезвычайной ситуацией по коронавирусу, мастерски завышают цены. Как получилось, что разрешив поставки по «обстоятельствам непреодолимой силы», ФАС, сама того не подозревая, по сути, легализовала «договорняки».Деньги, которые не экономили на коронавирусе, можно было потратить гораздо экономнее, учитывая ситуацию в стране. Тем более что если коронавирус был объявлен чрезвычайной ситуацией, то, в стране, увы, режима ЧС не было. И почему воспользоваться преференциями ЧС в итоге смогли только крупные компании?