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Фальшивая «Республика» для спуска пара

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Новое политическое движение «Республика» создано как временная общественно-политическая площадка, в том числе для сопровождения выборов в горсовет Уфы в этом году, и выборов депутатов Курултая в 2023 оду. Об этом в утреннем эфире «Эха» рассказал активист движения Ренат Зайнуллин.

Фальшивая «Республика» для спуска пара


По его словам, последние общественные конфликты доказали, что существующие институты не дееспособны, поэтому брошен клич на объединение интеллектуальных усилий. Но при этом, по словам Зайнуллина, нет целей вырастить в лидерах «очередного политического гиганта».

Он не смог ответить на вопрос, почему на учредительном собрании не присутствовали бывшие участники запрошенной судом организации «Башкорт».

— Наша позиция не готова по этому вопросу. От имени движения, которое еще не зарегистрировано, рано что-то говорить. Лично я ни с кем из бывшего «Башкорта» не знаком.

Также он уклонился от вопроса, будут ли члены «Республики» создавать коалиции с политическими движениями и партиями для прохождения в Госсобрание, но заметил, что будет ряд переговоров с партиями.
— Мы не говорим, что нужно избавиться от «Единой России», но такая доминантность вредна: социальные лифты ломаются.

Еще один представитель «Республики» Гульнара Райс была более категорична по отношению к национальным активистам.

— «Башкорт» яро выступают за башкирский национальный вопрос. Для меня нацвопроса не было в республике, считаю, нацвопрос надуман. Видела ребят из «Башкорт» – сильные и смелые, но некоторые моменты вызывают вопросы, включая, что «Башкортостан» для башкир. Такие заявления у них иногда бывают. «Башкорта» (в правовом поле – ред.) нет, есть его бывшие члены, и если они будут вместе с нами искать пути развития, мы их выслушаем. Наша площадка, это не определенная стезя, мы объединяемся, чтобы выработать пути.

По словам Райс, первая задача – объединение прогрессивных сил.

— Чтобы найти путь развития, чтобы благосостояние каждого росло. Каждый мог бы развиваться. Штаб Навального рассматриваем для сотрудничества. Но все-таки хотим найти свой путь.

Эхо Москвы
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  • 1 | 18.01.2021, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." По словам Райс, первая задача – объединение прогрессивных сил.

— Чтобы найти путь развития, чтобы благосостояние каждого росло.

Каждый мог бы развиваться. Штаб Навального рассматриваем для сотрудничества. Но все-таки хотим найти свой путь........"
==========================================
Да уужжж ! Слова , слова , и пожелания .
Особенно прельщает
...." Чтобы найти путь развития, чтобы
благосостояние каждого росло...."
В свете ЕЖЕГОДНЫХ плановых ПОВЫШЕНИЙ цен ,
на все и вся за последние 30 лет . Как наше благосостояние
выросло ? Пенсии на копейки , а все остальное
на Жизнеобеспечение на десятки рублей !
Один эпитет - Тихий Ужас !



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  • 2 | 18.01.2021, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Мы не говорим, что нужно избавиться от «Единой России», но такая доминантность (ЕР) вредна: социальные лифты ломаются.

-------------------------

Скажи это Главному Лифтёру. Мол, лифт работает, начиная с десятого этажа и выше. Скока можно.



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  • 3 | 18.01.2021, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Чтобы найти путь развития, чтобы благосостояние каждого росло.

----------------------------

В трёх соснах блуждаете. Чего его искать? Этот путь - СОЦИАЛИЗМ.



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  • 4 | 18.01.2021, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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По словам Райс, первая задача – объединение прогрессивных сил.

Татарлар, я предупреждал вас не влезать в башкирский междусобойчик под названием Куштау? Предупреждал. И сейчас держитесь от этого "нового политического движения" подальше. Они вами попользуются в своих интересах, поматросят и бросят. А кто они? Это небольшая группа башкирят, недовольных, что их оттерли от кормушки опричники Радия.
Но татарина как ни отговаривай, все равно влезет в межбашкирскую разборку, получит по носу и будет ходить и жаловаться. Умный учится на чужих ошибках, а наш брат на своих не может.



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  • 5 | 18.01.2021, 11:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69911 | Рейтинг: +11738,2
Этот путь - СОЦИАЛИЗМ.
_______________________________

Хватит! Наелись вашего социализму! Только идиоты могут проситься обратно!
Назови, ананья, хоть одну страну процветающего социализма, на которую можно равняться! Ноги по колено сотрешь - но не сыщешь!



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  • 6 | 18.01.2021, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69911 | Рейтинг: +11738,2
в башкирский междусобойчик под названием Куштау?
________________________________
Схерали Куштау - башкирский междусобойчик? Вокруг горы живут и русские, и татары, и башкиры и многие другие - это в их дом пришла беда - не разбирая национальности и именно они встали лагерем на горе!
Куштау не принадлежит ни одной из наций на земле - шихан принадлежит всему миру - и мне в том числе. И я много лет выступаю за сохранность всех трёх оставшихся шихан - да потому что я с 1984 года видела как уродуют землю, срывая Шахтау. Но его уже не вернуть - 70 лет назад принято решение о его уничтожении.
А вот сохранить для потомков Куштау, Торатау и Юрактау - в наших силах - совместными усилиями и татар, и башкир, и русских. и всех остальных представителей народов региона!



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  • 7 | 18.01.2021, 12:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69911 | Рейтинг: +11738,2
По теме: не знаю кто такой Ренат Зайнуллин, хотя в уфимском фейсбуке знаю очень многих, кто высказывается по политическим темам, нашла его страницу в ФБ - буду посмотреть - среди общих друзей - 12 - люди с оппозиционными взглядами. Но никакой информации о себе, кроме того, что живет в Уфе он в профиль не выложил и это смущает. Какое образование. где трудился и трудится - это важно, если он намерен заниматься политикой.

По Гульнаре Райс, аналогично - никогда ее не встречала у политологов с комментариями, кто такая - неизвестно мне пока, и важный момент - ее профиль открыт только для друзей(взаимных) - что тоже для политика недопустимо.

Будем посмотреть...



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  • 8 | 18.01.2021, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69911 | Рейтинг: +11738,2
Нет. Я ошиблась, профиль Райс открыт, но с 20 декабря нет публикций, а за несколько месяцев у нее с 1250 френдов - всего лишь 1 комментарий под ее публикациями и лайков у нее под постами 1-2 и то далеко не под всеми.
Ну как-то не тянет она на ЛОМа(лидера общественного мнения)



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  • 9 | 18.01.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ввиду того, что зачавший это"движение " (ЕР) оказалась в глубочайшей заднице, срочно понадобился костыль, подпорка. Вдруг поможет ввести в заблуждение хоть какую часть электората.
Из задницы не появится дитё.
Даже не будет выкидыша.



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  • 10 | 18.01.2021, 12:49 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40587 | Рейтинг: +5109,2
Верховный суд РБ начал рассмотрение уголовного дела по обвинению дознавательницы, изнасиловавшей трёх полицейских. Ждем сообщений от нашей бабули, неужели невинных пацанов вновь посадят?



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  • 11 | 18.01.2021, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.01.2021, 11:59 | Автор: Кухарка

Хватит! Наелись вашего социализму! Только идиоты могут проситься обратно!
Назови, ананья, хоть одну страну процветающего социализма, на которую можно равняться! Ноги по колено сотрешь - - но не сыщешь!
================================================
Только оччееньь тупые , отдельные индивидуумы хомо - сапиенсов могут приводить такое утверждение !
Китай , Вьетнам , Сев . Корея ! Куба , где люди живут уже 50 лет под жесточайшими американскими санкциями !
И как живет Российский народ в государстве РФ , где сегодняшняя власть ПРЕДАЛА у угоду США , эти соц . страны !



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  • 12 | 18.01.2021, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.01.2021, 11:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1356 | Комментарии: 69909 | Рейтинг: +11739

Этот путь - СОЦИАЛИЗМ.
_______________________________

Хватит! Наелись вашего социализму! Только идиоты могут проситься обратно!
Назови, ананья, хоть одну страну процветающего социализма, на которую можно равняться! Ноги по колено сотрешь - но не сыщешь!
....................................
Не только мы, но и весь мир жрет полной ложкой капитализм. Его кровавые следы в Украине, во Вьетнаме, Афганистане, Ираке,Югославии,Сирии, Ливии.....Сейчас бумерангом хлебают в США .



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  • 13 | 18.01.2021, 13:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69911 | Рейтинг: +11738,2
11 и 12 - ты мне не пиши, где плохо без социализма)))))) Ты мне напиши где ХОРОШО при соСиализме! На какие страны равняться будем?



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  • 14 | 18.01.2021, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10-му !!!
невинные пацанята - как любяще сказано про этих отморозков



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  • 15 | 18.01.2021, 13:27 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40587 | Рейтинг: +5109,2
Наша бабуля их любит, а девушку называет шалавой.



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  • 16 | 18.01.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 18.01.2021, 13:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1356 | Комментарии: 69910 | Рейтинг: +11737,5
11 и 12 - ты мне не пиши, где плохо без социализма)))))) Ты мне напиши где ХОРОШО при соСиализме! На какие страны равняться будем?
-------------
СССР, ГДР и другие страны, выбравшие социализм, пока не предали его.



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6

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  • 17 | 18.01.2021, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 и 12 - ты мне не пиши, где плохо без социализма)))))) Ты мне напиши где ХОРОШО при соСиализме! На какие страны равняться будем?
----------------
Китай, безусловно. Особенно симпатично выглядит на том фоне, что Твиттер забанил Трампа, а Китай забанил сам твиттер.
Вот так и нам топить надо дальше, не слушать визги разных истеричек, а топать прямо.



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  • 18 | 18.01.2021, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 18.01.2021, 13:12 | Автор: Кухарка

11 и 12 - ты мне не пиши, где плохо без социализма)))))) Ты мне напиши где ХОРОШО при соСиализме! На какие страны равняться будем?
=========================================
Выше , Вам было отписано об Социализме в странах где ХОРОШО
Но обычная , трусливая политика и защита этого изворотливого журнала !
Комментарий не пропустили , чтобы Вам " оказаться умней ", чтобы дурь Вашего высказывания казалось истиной , но это ведь полная дурь !
Китай государство где , население 1, 5 миллиарда человек , кормится и развивается в промышленности в космосе и по всем областям науки впереди
хвастливой и воровской РФ , где только признанных государством НИЩИХ более 20 миллионов из 142 миллионов населения !



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  • 19 | 18.01.2021, 13:53 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4329 | Рейтинг: -340,2
На самом деле движение Республика не фальшивое, а самое настоящее. Это большой геморрой для Хабирова. Поэтому его пиарщики и суетятся, пытаясь скомпрометировать участников и само движение.

Особенно стараются псевдо свободно демократические СМИ, находящиеся на подсосе у Мурзагулова.



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  • 20 | 18.01.2021, 14:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69911 | Рейтинг: +11738,2
Китай - социализм?!)))))))))))) Сурьёзно? Там нет частного капитала?)))))))))))
Там всё принадлежит государству, как в СССР?!

Ну чесслово - от вас ибанутых только ковид может избавить!



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