Фальшивая «Республика» для спуска пара

Новое политическое движение «Республика» создано как временная общественно-политическая площадка, в том числе для сопровождения выборов в горсовет Уфы в этом году, и выборов депутатов Курултая в 2023 оду. Об этом в утреннем эфире «Эха» рассказал активист движения Ренат Зайнуллин.По его словам, последние общественные конфликты доказали, что существующие институты не дееспособны, поэтому брошен клич на объединение интеллектуальных усилий. Но при этом, по словам Зайнуллина, нет целей вырастить в лидерах «очередного политического гиганта».Он не смог ответить на вопрос, почему на учредительном собрании не присутствовали бывшие участники запрошенной судом организации «Башкорт».— Наша позиция не готова по этому вопросу. От имени движения, которое еще не зарегистрировано, рано что-то говорить. Лично я ни с кем из бывшего «Башкорта» не знаком.Также он уклонился от вопроса, будут ли члены «Республики» создавать коалиции с политическими движениями и партиями для прохождения в Госсобрание, но заметил, что будет ряд переговоров с партиями.— Мы не говорим, что нужно избавиться от «Единой России», но такая доминантность вредна: социальные лифты ломаются.Еще один представитель «Республики» Гульнара Райс была более категорична по отношению к национальным активистам.— «Башкорт» яро выступают за башкирский национальный вопрос. Для меня нацвопроса не было в республике, считаю, нацвопрос надуман. Видела ребят из «Башкорт» – сильные и смелые, но некоторые моменты вызывают вопросы, включая, что «Башкортостан» для башкир. Такие заявления у них иногда бывают. «Башкорта» (в правовом поле – ред.) нет, есть его бывшие члены, и если они будут вместе с нами искать пути развития, мы их выслушаем. Наша площадка, это не определенная стезя, мы объединяемся, чтобы выработать пути.По словам Райс, первая задача – объединение прогрессивных сил.— Чтобы найти путь развития, чтобы благосостояние каждого росло. Каждый мог бы развиваться. Штаб Навального рассматриваем для сотрудничества. Но все-таки хотим найти свой путь.