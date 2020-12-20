По его словам, последние общественные конфликты доказали, что существующие институты не дееспособны, поэтому брошен клич на объединение интеллектуальных усилий. Но при этом, по словам Зайнуллина, нет целей вырастить в лидерах «очередного политического гиганта».
Он не смог ответить на вопрос, почему на учредительном собрании не присутствовали бывшие участники запрошенной судом организации «Башкорт».
— Наша позиция не готова по этому вопросу. От имени движения, которое еще не зарегистрировано, рано что-то говорить. Лично я ни с кем из бывшего «Башкорта» не знаком.
Также он уклонился от вопроса, будут ли члены «Республики» создавать коалиции с политическими движениями и партиями для прохождения в Госсобрание, но заметил, что будет ряд переговоров с партиями.
— Мы не говорим, что нужно избавиться от «Единой России», но такая доминантность вредна: социальные лифты ломаются.
Еще один представитель «Республики» Гульнара Райс была более категорична по отношению к национальным активистам.
— «Башкорт» яро выступают за башкирский национальный вопрос. Для меня нацвопроса не было в республике, считаю, нацвопрос надуман. Видела ребят из «Башкорт» – сильные и смелые, но некоторые моменты вызывают вопросы, включая, что «Башкортостан» для башкир. Такие заявления у них иногда бывают. «Башкорта» (в правовом поле – ред.) нет, есть его бывшие члены, и если они будут вместе с нами искать пути развития, мы их выслушаем. Наша площадка, это не определенная стезя, мы объединяемся, чтобы выработать пути.
По словам Райс, первая задача – объединение прогрессивных сил.
— Чтобы найти путь развития, чтобы благосостояние каждого росло. Каждый мог бы развиваться. Штаб Навального рассматриваем для сотрудничества. Но все-таки хотим найти свой путь.
Эхо Москвы
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Фальшивая «Республика» для спуска пара
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