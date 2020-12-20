Жалкий и позорный Горсовет Уфы единогласно проголосует и за собаку

Уфимский горсовет единодушно назначил мэром Уфы Сергея Грекова.Депутаты уфимского горсовета в пятницу, 15 января, проголосовали за назначение новым главой администрации Уфы бывшего ишимбайского предпринимателя Сергея Грекова. За его кандидатуру отдали свой голос все 32 депутата, присутствовавшие на внеочередном заседании Совета.Конкурс на замещение должности главы администрации Уфы был объявлен горсоветом лишь в середине декабря прошлого года, после того как в конце октября скончался от последствий заболевания коронавирусом прежний мэр Ульфат Мустафин. В конкурсную комиссию, которая наполовину формируется Советом, а наполовину — главой республики, депутаты назначили своих коллег Марата Васимова и Филюса Ишбулатова, а также секретаря совета Татьяну Бойко. Глава РБ Радий Хабиров ранее назначил членами комиссии руководителя своей администрации Александра Сидякина, вице-премьера правительства республики Азата Бадранова и председателя госкомитета РБ по делам юстиции Владимира Спеле.В тот же день Сергей Греков был сперва назначен первым вице-мэром, а затем утвержден горсоветом в роли временно исполняющего главы горадминистрации.Председателем конкурсной комиссии, ожидаемо, стал руководитель администрации главы республики Сидякин. Ранее отмечалось, что кандидатура Сергея Грекова на пост мэра Уфы открыто лоббируется администрацией Радия Хабирова.Заявки на конкурс подавали 12 претендентов, из которых один впоследствии отозвал свою заявку. В конце декабря стало известно, что конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации Уфы пятерых кандидатов — начальника управления мэрии по взаимодействию с институтами гражданского общества Артура Гафарова, врио главы администрации Уфы Сергея Грекова, заместителя управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам объединения "ОДК-УМПО" Алексея Слепнева, гендиректора объединения "Прогресс" Марата Тимирова и депутата Госсобрания РБ, индивидуального предпринимателя Рустама Хафизова. Основными причинами недопуска к конкурсу остальных претендентов комиссия назвала "несоответствие требованиям, предъявляемым республиканским законом "О местном самоуправлении в РБ" и Уставом города к лицу, назначаемому на указанную должность по контракту" и предоставление неполного пакета документов.13 января конкурсная комиссия сообщила, что все пять оставшихся кандидатов успешно сдали экспертной комиссии Ассоциации муниципальных образований РБ экзамен "на знание федерального, республиканского и муниципального законодательства".Сам конкурс прошел в закрытом для прессы режиме утром в пятницу. Один из непрошедших в финал кандидатов, депутат Госсобрания Рустам Хафизов (принимал участие в аналогичном конкурсе в 2018 году) заявил, что отбор кандидатов и собеседование с ними проходили в закрытом режиме. "Каждого кандидата заводили [в комиссию] по отдельности; оценить какое количество и качество вопросов было, было ли предвзятое отношение очень сложно", — отметил Хафизов.Вечерняя церемония назначения нового мэра уложилась в один час с небольшим. В связи с коронавирусными ограничениями в зале заседания присутствовало не так много народу. Журналистам же вообще отвели отдельную комнату, где была организована трансляция.Руководитель конкурсной комиссии Александр Сидякин, начав с того, что не совсем умело поприветствовал всех по-башкирски (вызвав, при этом, дружный смех в журналистской комнате), доложил, что комиссия заслушала программы кандидатов о социально-экономическом развитии Уфы и их предложения по структуре администрации. Из пяти кандидатов к назначению в Совет были представлены трое: Сергей Греков (60 баллов), Артур Гафаров (53 балла) и Алексей Слепнев (51 балл).Механика балльной системы конкурсной комиссии осталась тайной. Вряд ли кто-то понял, почему Греков формально получил больше всех очков, тем не менее, у депутатов, исправно игравших роль благодарных зрителей, не возникло никаких вопросов.Речь явного фаворита "состязания" Сергея Грекова не отличалась особой креативностью и отнюдь не создавала впечатления, что кандидат детально знаком с проблемами города, который ему предстоит возглавить.Наблюдатели отметили практически полное отсутствие какой-либо конкретики. Греков ни слова не сказал ни о транспортном коллапсе, возникшем из-за непродуманной схемы реконструкции автомобильной развязки на южном выезде из города, ни об извечных проблемах с уборкой снега, ни о громадных счетах за отопление, пришедших жителям Уфы в декабре.Депутаты не услышали, как претендент собирается решать проблемы городского здравоохранения, образования или же жилищно-коммунальной сферы. Единственное, за что мог зацепиться слух — это обещание разработать "Стратегию развития Уфы на перспективу до 2040 года" и высказанное пожелание стать городу "самостоятельным, более крепким экономическим субъектом, чтобы генерировать такое количество доходов в собственный бюджет, которых будет хватать на реализацию всех планов".Депутаты все же спросили Грекова, как он намерен решать проблемы с гигантскими пробками перед развязкой и большими счетами за отопление. Относительно развязки кандидат заявил, что решения были приняты правильные и что ситуация должна со временем улучшиться. От вопроса о счетах за отопление Греков отделался словами о необходимости "системно разобраться в проблеме".Несколько более конкретен был в своем выступлении топ-менеджер объединения "ОДК-УМПО" Алексей Слепнев, заявивший о нехватке в Уфе поликлиник и больниц, а также врачей и медсестер. Он же отметил, что в городе необходимо отреставрировать все архитектурные памятники для привлечения туристических потоков.Кандидатура Сергея Грекова была поставлена на голосование первой. За него проголосовали все 32 депутата, после чего спикер горсовета Валерий Трофимов заявил, что "голосовать за другие кандидатуры уже нет необходимости".Присутствовавший на заседании глава республики Радий Хабиров, видимо, ощутив явную смазанность самопрезентации Грекова, взялся сам напутствовать нового мэра. В ходе четвертьчасового выступления перед депутатами горсовета, глава региона обнаружил более серьезное знакомство с городскими проблемами, нежели у Грекова. Это дало повод наблюдателям заметить, что Хабиров "был бы куда более подходящим мэром или же "министром по делам Уфы", чем сам Греков.Первым делом Хабиров поблагодарил депутатов "за такое консолидированное голосование", отметив, что он понимает его как "аванс" новому мэру. Вслед за этим глава региона призвал Грекова "не оставлять на потом застарелые хронические проблемы" столицы республики.— В Уфе все еще есть места, где дороги только грунтовые, есть дворы, куда страшно заходить, есть парки, куда без пулемета не зайдешь. Есть очень много вопросов по инженерии, в целом по состоянию ЖКХ. А ваш ответ, Сергей Николаевич, по БашРТС (компания, отвечающая за подачу теплы в жилые массивы Уфы) меня очень не удовлетворил. Это уже вторая посленовогодняя история, когда по БашРТС мы получаем волнения жителей. Есть системная проблема, которую вы обязаны порешать, — заявил, обращаясь к новоиспеченному мэру, Хабиров.Вместе с тем, глава региона обратил внимание на явное снижение в последние годы инвестиционного потенциала Уфы.— Коллеги, я могу вам сказать, что скоро промышленный узел Салават-Ишимбай-Стерлитамак вас далеко обгонит по промышленному потенциалу. По своим личным наблюдениями могу сказать, что я все чаще на еженедельных Инвестчасах вижу предложения с Благовещенска, сельских местностей. Все реже вижу инвестиционные проекты, которые приносят предприниматели Уфы. И это собственно коррелируется с вашими показателями по инвестиционному развитию. Уфа здесь проседает. Хотя, как Уфа может проседать по сравнению с тем же Белебеем? Уфа — это столица. Здесь железка, инфраструктура, все есть! А движения почему-то нет, — констатировал Хабиров.Под конец Радий Хабиров призвал Сергея Грекова и его команду наладить социальные коммуникации с горожанами.— Становитесь "полевым" главой города. "Паркетный" глава не нужен, — напутствовал Грекова глава республики.На пресс-подходе назначенный мэр также не обнаружил желания блеснуть компетенцией. Так, отвечая на вопрос о своем первом решении в качестве градоначальника, Греков заявил, что первым делом он поблагодарит "тех горожан, которые принимают участие [вместе с чиновниками] в организации уборки снега". Говоря о своей семье, новый сити-менеджер неожиданно провел такую аналогию: "У меня семеро детей, а в Уфе семь районов — есть что-то общее". От некоторых вопросов Греков вообще предпочел уклониться.— Слабо, слабо, — прокомментировал после заседания итоги назначения Грекова один из депутатов, пожелавший остаться неназванным, и, как и все, ранее проголосовавший за его кандидатуру.— Я оцениваю все это, как абсолютно срежиссированный процесс, — сказал политтехнолог Андрей Потылицын. — Назвать реальным конкурсом это никак нельзя. Все было заточено под Грекова, при полном отсутствии настоящей конкуренции. В единодушном одобрении горсоветом его кандидатуры я и не сомневался, поскольку к каждому из депутатов есть подход. При этом, складывается ощущение, что все это было сделано от безысходности, поскольку у команды Хабирова не получилось сделать мэром Уфы Рината Баширова, как они планировали. Фигура Грекова остается для уфимцев совершенно непонятной. Все это наводит на предположение, что новая администрация либо, при ее определенной самостоятельности, будет откровенно слабой, что для Уфы в ее нынешнем состоянии крайне недопустимо, либо она будет полностью управляема из Белого дома, что также скажется и на качестве управления и, в конечном счете, на качестве жизни уфимцев.— Боюсь, что наш город ожидает дальнейшая деградация, — прокомментировала итоги сессии горсовета координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. — А сам конкурс — какие бы этапы и требования эта процедура не включала, она никогда не будет считаться демократической. поскольку нацелена лишь на назначение "своих" людей."Выборы мэра Уфы в 2021 году показывают, насколько сильно деградировала политическая система за время правления господина Хабирова. Реализуется худший вариант, не вызывающий доверия, который к тому же идет на фоне избирательных кампаний глав администраций Якутска и Сургута и сравниваем с ними не в свою пользу. В башкирской столице в узких кругах сожалеют, что нет кандидата с имиджем Сарданы Авксентьевой, но местный ЦИК рад отсутствию сценария Сургута, где заявлено об участии в выборах мэра 52 человек.… С такой управленческой командой, которая курируется администрацией главы Башкирии, у Уфы нет шансов сделать прорыв как в политической, так и экономической сфере. У столицы критически скудный бюджет в сравнении с другими городами-миллионниками. Об этой проблеме говорили все предыдущие мэры, но продвинуться в вопросе так никому и не удалось", — отмечает Telegram-канал "Баш на баш".В то же время депутат Госдумы от "Единой России" Павел Качкаев, занимавший пост уфимского мэра в 2003-2011 годах, с удовлетворением констатирует, что единогласное голосование за предложенную Радием Хабировым кандидатуру Грекова говорит "о стопроцентной управляемости в республике".Согласно Уставу Уфы, срок полномочий главы городской администрации ограничивается периодом действия полномочий текущего созыва городского Совета, но не может быть менее двух лет. Полномочия нынешнего состава горсовета истекают в сентябре нынешнего года.