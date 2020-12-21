Новое из лексикона главы Башкирии: «По-скотски»

Айдар Ахмадиев: Но сейчас Радий Хабиров сыграл роль провокатора, ничего не сказав об угрозах художнице и ее близким.Глава Башкирии, кажется, решил поиграть в Дональда Трампа, поддержав тех, кто на протяжении нескольких дней осуждает творчество уфимской художницы Алены Савельевой, которая рисовала башкир в национальных костюмах.Политик такого уровня, на мой взгляд, может высказывать свое мнение и даже должен, но в подобных конфликтах, которые раскалывают общество на несколько частей, было бы правильнее выступить модератором. Но сейчас Радий Хабиров сыграл роль провокатора, ничего не сказав об угрозах художнице и ее близким и назвав работы «оскорбительными» и выполненными «по-скотски».Создается впечатление, что монолог не обсуждался ни с кем до выступления, а решение высказаться было принято самостоятельно, в короткий промежуток времени и необдуманно. Если так, то это лишь демонстрирует действительный уровень политического профессионализма, умения выстраивать массовую коммуникацию и анализировать вероятные последствия.