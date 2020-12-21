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Новое из лексикона главы Башкирии: «По-скотски»

Оценили
1


Айдар Ахмадиев: Но сейчас Радий Хабиров сыграл роль провокатора, ничего не сказав об угрозах художнице и ее близким.

Новое из лексикона главы Башкирии: «По-скотски»


Глава Башкирии, кажется, решил поиграть в Дональда Трампа, поддержав тех, кто на протяжении нескольких дней осуждает творчество уфимской художницы Алены Савельевой, которая рисовала башкир в национальных костюмах.

Политик такого уровня, на мой взгляд, может высказывать свое мнение и даже должен, но в подобных конфликтах, которые раскалывают общество на несколько частей, было бы правильнее выступить модератором. Но сейчас Радий Хабиров сыграл роль провокатора, ничего не сказав об угрозах художнице и ее близким и назвав работы «оскорбительными» и выполненными «по-скотски».

Создается впечатление, что монолог не обсуждался ни с кем до выступления, а решение высказаться было принято самостоятельно, в короткий промежуток времени и необдуманно. Если так, то это лишь демонстрирует действительный уровень политического профессионализма, умения выстраивать массовую коммуникацию и анализировать вероятные последствия.

Эхо Москвы
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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 19.01.2021, 04:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Если иЭЭЭХХХО ругает, значит все правильно СКАЗАЛ!

У НАС В РОССИИ В ХРАМАХ НЕ БУДУТ ПЛЯСАТЬ ВСЯКИЕ ПРОПЛАЧЕННЫЕ "ПУССИ"! А ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫЕ НЕДОУЧКИ ДАМОЧКИ _ ***ДОЖНИКИ ПУСТЬ ВЫЕЗЖАЮТ НА ПМЖ ВЕ ГЕЙРОПУ И ТАМ МАЛЮЮТ ГЕЙРОПЕЙЦЕВ В НЕПРИГЛЯДНОМ ВИДЕ!



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 19.01.2021, 08:54 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: +378,2
Гейропа говорите. Ну да, а как вам пидорашка?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 19.01.2021, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.01.2021, 08:54 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: +378,2
Гейропа говорите. Ну да, а как вам пидорашка?
++++++++++++++++++++
резус ты среди пидорашок одно из првых



Оценили
9

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 19.01.2021, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это существо - "художник"? Не смешите мои тапочки! Дети дошкольного возраста рисуют интереснее и лучше .



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 19.01.2021, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Художник это фотограф который дворника раскрутил и деньги срубил.
Это художник!
А это женщина просто не удачница!
Есть разница?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 19.01.2021, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«По-скотски» - это в точку.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 19.01.2021, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец , правильно нарисовала ! Когда Бузыкаев рисовал татарок , почему говорили , что правильно нарисовал ?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 19.01.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошая художница-виртуозно рисует линией. Ирония и вкус -всё при ней. Увидели в зеркале себя-попросите художницу поменять тему-Трамп,Байден,гомики... Нечего пугать девочку отрезанием рук и головы-пусть живёт и творит! Такие не валяются и не вредят,займитесь чиновниками-мошенниками!



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6

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  • Гость
  •  
  • 9 | 19.01.2021, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.01.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
художница-виртуозно рисует линией.

+++++++++++++++++
который от затылка до копчика?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 19.01.2021, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 19.01.2021, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Художник это фотограф который дворника раскрутил и деньги срубил.
Это художник!
А это женщина просто не удачница!
Есть разница?
+++++++++++++++++++
Признание народа фотографу
Нелепое сочувствие "художнице"



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 19.01.2021, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.01.2021, 10:59 | Автор:

художница-виртуозно рисует линией.

+++++++++++++++++
который от затылка до копчика?
=====================================
Совсем тупой ? От затылка до копчика - Становой
хребет (позвоночный столб) и это ее прочная конструкция .
Она молодец , у ней гибкий ум !



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2

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  • Гость
  •  
  • 12 | 19.01.2021, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 19.01.2021, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Совсем тупой ? От затылка до копчика - Становой
хребет (позвоночный столб) и это ее прочная конструкция .
Она молодец , у ней гибкий ум !
++++++++++++++++++++++++
Согласен ум у нее жиденький, а прочная конструкция это единственное чем может похвастается.



Оценили
3

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  • Гость
  •  
  • 13 | 19.01.2021, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
прав наш головной-суть картины уловил-именно скотский взгляд мужчинок их 7. 7 девушек -семь линий. не рисунок скотский а сюжет-отражение.



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0

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  • Гость
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  • 14 | 19.01.2021, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что вы привязались к башлыку, что вы хотите? Он такой же башкорт, как и угрожающие художнику субстанции, они понимают только окрики сверху, как в случае облома радия с Куштау.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 15 | 19.01.2021, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69920 | Рейтинг: +11736,8
6 | 19.01.2021, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован

«По-скотски» - это в точку.
____________________________
У б-нациков память, как у аквариумных рыбок - в миг все забыли, что ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ возле кинотеатра Искра - на самом видном месте стоит скульптура голого башкирёнка с кураем - и писюн при нём - народ его прозвал - "Всё продай - купи курай". Автор Маргарита Александровна Соловьева-Ефимова.
И никто не обижался ни тогда, ни сейчас.... не травил и не травит скульптора за непристойность и унижение национального инструмента гордых башкортов.
Нет, ну вы где нить видели чтобы на курае - святом для башкортов инструменте, на котором играл еще национальный герой гордых башкортов СЮка - играли нагишом?! Даже я не видела)))) Так как эта скульпторша посмела так опозорить и курай и всех башкортов вместе взятых?!

Более того - он башкортами же внесен в их же достояния на сайте "Культурный мир Башкортостана")))) В раздел - "Образы Башкортостана" - "Памятники истории и культуры"
https://kulturarb.ru/ru/obrazy-bash-ortostana/skulptura-malc
hik-s-kuraem
И никого не смущает его нагота. Как так-то?!

Лицемеры и ханжи - вот что я про вас скажу, обиженки!



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6

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  • Участник
  •  
  • 16 | 19.01.2021, 13:14 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15458 | Рейтинг: -2197,8
Хорошая художница-виртуозно рисует линией. Ирония и вкус -всё при ней. Увидели в зеркале себя-попросите художницу поменять тему-Трамп,Байден,гомики... Нечего пугать девочку
_____________________________________
Девочку?
А разве она (правильнее - оно) считает себя девочкой?
Вроде (блин, не знаю какое местоимение ставить, пусть будет - оно), оно считает, что в теле девочки, доставшееся ей от родителей и природы, живёт мальчик.
Даже называет себя именно Алён, а не Алёна.
Так что Вы правы - Байден и гомики это её.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 19.01.2021, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 19.01.2021, 13:14 | Автор: Корней

Девочку?
А разве она (правильнее - оно) считает себя девочкой?
Вроде (блин, не знаю какое местоимение ставить, пусть будет - оно), оно считает, что в теле девочки, доставшееся ей от родителей и природы, живёт мальчик.
Даже называет себя именно Алён, а не Алёна.
Так что Вы правы - Байден и гомики это её.
===========================================
Вы это о чем , картины с натуры башкир , это гомики ? А Байден где на картине ?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 19.01.2021, 14:05 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15458 | Рейтинг: -2197,8
Вы это о чем , картины с натуры башкир , это гомики ? А Байден где на картине ?
______________________________________
Так и знал, что будет этот банальный и глуповатый вопрос.
А я о том, что это вы (вместе с Алёном) грезите гомиками.
И воплощаете свои фантазии.
Алён в картинках, Вы в вопросах.
На самом деле картин этого Алёна с натуры нет. По крайней мере не эти.
Это фантазии.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 19.01.2021, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 19.01.2021, 14:05 | Автор: Корней

Так и знал, что будет этот банальный и глуповатый вопрос.
А я о том, что это вы (вместе с Алёном) грезите гомиками.
И воплощаете свои фантазии.
Алён в картинках, Вы в вопросах.
На самом деле картин этого Алёна с натуры нет. По крайней мере не эти.
Это фантазии.
=============================================
Рад , рад за вас что такой умный . Только вот ответ ваш в комментарии №16 составлен на сомнениях и предположениях ваших фантазий ........." что в теле девочки, доставшееся ей от родителей и природы, живёт мальчик...." ну и остальное феерическое рассуждение
это признак ваших галлюцинаций !



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0

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  • Гость
  •  
  • 20 | 19.01.2021, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
национальный герой гордых башкортов СЮка
--------
Как ты еще живая ходишь, удивляюсь. Ну точно не Чечня.



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