Генпрокуратура признала Валидова нацистом

Генпрокуратура: Бюст Валиди в СПбГУ - экстремизм. Реакция Башкирии может стать опаснее.В Москве решили, что в петербургском университете не место памятнику знаковому сыну башкирского народа.С 19 января он официальный предатель. Дальше Уфа.Как стало известно 47news, на днях ректор СПбГУ Николай Кропачев получил представление Генпрокуратуры об устранении нарушений законодательства в части статьи 354.1 Уголовного кодекса, то есть "Реабилитация нацизма". Хотя, если честно, то университет сам был инициатором проверки. Недогляд и попрание были запеленгованы во дворе Филологического и Восточного факультетов вуза, также известном как Сад современной скульптуры. Там, в лингвистической его части, между Носом майора Ковалёва и чемоданом Бродского с 2008 года студентов и преподавателей встречает бюст мужчины в пенсне и с усами щёточкой.Это Ахмет-Заки Валиди Тоган. И для многих в Башкирии он легенда №2 после лихого батыра Салавата Юлаева. Имя Валиди носит и Центр тюркских исследований петербургского университета.Суть депеши из прокуратуры:"Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением, а также "Музея Ахмет-Заки" на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым".Валиди — востоковед, приравнявший перо к вогнутой башкирской сабле. Молодость, выпавшая на три революции и одну гражданскую, определила его дальнейшую Одиссею. В ней исторические личности, далёкие регионы, войны и лингвистические труды. Здесь медресе, курултаи, съезды мусульман. Он в контрах то с большевиками, то с белогвардейцами. Валиди может на мотоцикле кататься по ночной Москве с комиссаром по делам национальностей Сталиным, а потом препираться с Лениным по поводу родной автономии. Свою Гражданскую он заканчивает в Туркестане, летает идеологически подкованным басмачом от Хивы до Бухары.Далее эмиграция: то Германия, то Турция. Валиди преподаёт в университетах Стамбула и Бонна, читает лекции в Манчестере и Нью-Йорке. Итог - под четыре сотни трудов по истории тюркских народов и скромная могила на стамбульском кладбище "Караджаахмет".Бюст Ахмет-Заки Валиди рядом с Восточным факультетом СПбГУ появился в конце июня 2008 года, то есть в эпоху перемен. Филолог Людмила Вербицкая только-только покинула пост ректора университета. Юрист Николай Кропачев с приставкой и.о. месяц как руководит вузом, откуда президент и премьер страны. И в целом ему, конечно же, не до "Vivat Academia! Vivant professоres!". Открывать памятник на Васильевском острове приехал премьер-министр Башкортостана — министр культуры и национальной политики республики Ильдус Илишев, с ним рядом представители полпредства республики в Петербурге и Ленобласти и башкирских общественных организаций. Их приветствует проректор по инновациям СПбГУ Илья Дементьев. На табличке никакой крамолы:"выдающийся востоковед-тюрколог... лидер национального башкирского движения... стоял у истоков образования Башкирской Республики и основ федерализма в России".Памятник стал местом притяжения для всего башкирского в СПбГУ. Сюда несли цветы в памятные для себя даты студенты из Уфы, Нефтекамска, Белебея. Их же у бюста возлагали участники тематических чтений и конференций.В 2010 году страна празднует 65-летие Великой Победы над фашизмом, в 2015 году — 70-летие с набирающим массовость движением "Бессмертный полк". У сайта петербургского университета появляется виртуальная приёмная, где каждый заинтересованный может не только спросить, но и получить официальный ответ. На старте нового 2019/20 учебного года вопрос о бюсте задаёт Лада Игоревна — мама одного из первокурсников. Она гуляла по территории СПбГУ, увидела изваяние на пьедестале и была удивлена."Наша семья некоторое время проживала в Башкирии, и биография Ахмед-Заки Валиди Тугана нам хорошо известна. Если сохранение в Башкирии памяти об этом человеке ещё как-то можно объяснить (хотя это обстоятельство тоже всегда вызывало у нас недопонимание), то по какой причине в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском (Ленинградском) университете детям прививается уважение к человеку, выступавшему идеологом сепаратистского движения?" - обратилась Лада Игоревна в ректорат и попросила по возможности принять меры.Далее никакого лингвистического фарисейства, а исключительно бюрократическая механика с целью добиться азбучной истины. Университет отправляет запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга в целях организации проверки, в финале которой ответ на вопрос: "Кто вы, бей Валиди, — тюрколог или сепаратист?" Иными словами, есть признаки экстремизма в бюсте или нет.47news доподлинно известно, что петербургский надзор не решился рубить сплеча, запрос ушёл в Генпрокуратуру. В Москве и архивов, и библиотек, и историков больше, а значит, столица компетентнее.В федеральном центре поработали, а в ответ вложили военно-исторические материалы документального департамента МИДа и архивов нашей Российской национальной библиотеки. Там также формально ответили.Итого получилось, что в 1929 году Валиди был завербован польской разведкой, что стало известно через десять лет после освободительного похода Красной Армии в Восточную Польшу. Компромат нашёлся в архивах панов. Затем выходило, что учёный содействовал немецким нацистам и был не чужд расовой теории. Кроме этого, вербовал русскоязычных турок и вообще был сторонником "пантюркизма", то есть националистической доктрины объединения тюркских народов от Средиземноморья до Восточно-Сибирского моря.14 января в университетском дворике заметили сотрудницу василеостровской районной прокуратуры. Она фотографировала Валиди в анфас, профиль, с тыла и в окружении прочих истуканов. Это часть проверки соблюдений требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности при установке бюста на территории университета.Практика и здравый смысл отвечает, как можно "устранить нарушение законодательства". Выполнить предписание можно только одним способом - путём демонтажа памятника тюркологу. Так что Петербург накануне операции, сравнимой с историями 2016 года, когда в городе демонтировали мемориальную доску финну Маннергейму (его армия участвовала в блокаде Ленинграда), а также 2017 года, когда убрали доску в честь адмирала Колчака (признан военным судом Забайкальского округа военным преступником).После устранения надзор требует наказать виновных. Как? Это дело университета.Ильдус Илишев, участвовавший в открытии петербургского памятника Валиди, уже экс-министр культуры Башкортостана. Заметим, он - друг Юрия Шевчука, но его медийный след теряется в посольстве РФ в Катаре. В самом министерстве 47news заявили, что пока не знают о петербургских событиях. Можно, конечно, для проформы наказать и ректора Кропачева, который открывал памятник, но тогда автору придется написать фельетон о вдове, которая сама себя высекла.Кстати, у петербургского бюста Валиди появился "подельник". Если нельзя памятник, то, следовательно, нельзя, и чтобы его имя носил Центр тюркских исследований. Но это все университетские хлопоты. Дело же пахнет федеральным напряжением.В связи с тем, что законы РФ распространяются на всю РФ, то, что делать с родной для Валиди Башкирией, где он в чём только не увековечен. Памятники в Ишимбае и Сибае. Памятная доска в Уфе. Там же чуть ли не центральная улица Заки Валиди. За год до развала Союза в Башкортостане учреждена общественная премия его имени. Национальная республиканская библиотека в Уфе тоже Валиди. В его память проводятся "Валидовские чтения", его сруб в Кузяново — это филиал Национального музея Башкирии.Думаю, если все это снять, переименовать и запретить, то башкиры зашумят погромче Навального.Впрочем, есть вариант не с демонтажем, а с коррекцией бюста. Такой опыт имеется. Ныне погибший спикер петербургского Заксобрания Вадим Тюльпанов любил вспоминать, как он в 1991 году 27-летним механиком вёз на судне "Луховицы" в Новый Орлеан подарок американцам - гигантский памятник Христофору Колумбу. Янки его не приняли. Теперь это Пётр I на берегу Москвы-реки.