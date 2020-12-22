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Генпрокуратура признала Валидова нацистом

  • Опубликовано: Кухарка | 20.01.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 12906 | Комментарии: 11
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Генпрокуратура: Бюст Валиди в СПбГУ - экстремизм. Реакция Башкирии может стать опаснее.

Генпрокуратура признала Валидова нацистом


В Москве решили, что в петербургском университете не место памятнику знаковому сыну башкирского народа.

С 19 января он официальный предатель. Дальше Уфа.

Генпрокуратура признала Валидова нацистом


Как стало известно 47news, на днях ректор СПбГУ Николай Кропачев получил представление Генпрокуратуры об устранении нарушений законодательства в части статьи 354.1 Уголовного кодекса, то есть "Реабилитация нацизма". Хотя, если честно, то университет сам был инициатором проверки. Недогляд и попрание были запеленгованы во дворе Филологического и Восточного факультетов вуза, также известном как Сад современной скульптуры. Там, в лингвистической его части, между Носом майора Ковалёва и чемоданом Бродского с 2008 года студентов и преподавателей встречает бюст мужчины в пенсне и с усами щёточкой.

Это Ахмет-Заки Валиди Тоган. И для многих в Башкирии он легенда №2 после лихого батыра Салавата Юлаева. Имя Валиди носит и Центр тюркских исследований петербургского университета.

Суть депеши из прокуратуры:

"Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением, а также "Музея Ахмет-Заки" на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым".

Валиди — востоковед, приравнявший перо к вогнутой башкирской сабле. Молодость, выпавшая на три революции и одну гражданскую, определила его дальнейшую Одиссею. В ней исторические личности, далёкие регионы, войны и лингвистические труды. Здесь медресе, курултаи, съезды мусульман. Он в контрах то с большевиками, то с белогвардейцами. Валиди может на мотоцикле кататься по ночной Москве с комиссаром по делам национальностей Сталиным, а потом препираться с Лениным по поводу родной автономии. Свою Гражданскую он заканчивает в Туркестане, летает идеологически подкованным басмачом от Хивы до Бухары.

Далее эмиграция: то Германия, то Турция. Валиди преподаёт в университетах Стамбула и Бонна, читает лекции в Манчестере и Нью-Йорке. Итог - под четыре сотни трудов по истории тюркских народов и скромная могила на стамбульском кладбище "Караджаахмет".

Бюст Ахмет-Заки Валиди рядом с Восточным факультетом СПбГУ появился в конце июня 2008 года, то есть в эпоху перемен. Филолог Людмила Вербицкая только-только покинула пост ректора университета. Юрист Николай Кропачев с приставкой и.о. месяц как руководит вузом, откуда президент и премьер страны. И в целом ему, конечно же, не до "Vivat Academia! Vivant professоres!". Открывать памятник на Васильевском острове приехал премьер-министр Башкортостана — министр культуры и национальной политики республики Ильдус Илишев, с ним рядом представители полпредства республики в Петербурге и Ленобласти и башкирских общественных организаций. Их приветствует проректор по инновациям СПбГУ Илья Дементьев. На табличке никакой крамолы:

"выдающийся востоковед-тюрколог... лидер национального башкирского движения... стоял у истоков образования Башкирской Республики и основ федерализма в России".

Памятник стал местом притяжения для всего башкирского в СПбГУ. Сюда несли цветы в памятные для себя даты студенты из Уфы, Нефтекамска, Белебея. Их же у бюста возлагали участники тематических чтений и конференций.

В 2010 году страна празднует 65-летие Великой Победы над фашизмом, в 2015 году — 70-летие с набирающим массовость движением "Бессмертный полк". У сайта петербургского университета появляется виртуальная приёмная, где каждый заинтересованный может не только спросить, но и получить официальный ответ. На старте нового 2019/20 учебного года вопрос о бюсте задаёт Лада Игоревна — мама одного из первокурсников. Она гуляла по территории СПбГУ, увидела изваяние на пьедестале и была удивлена.

"Наша семья некоторое время проживала в Башкирии, и биография Ахмед-Заки Валиди Тугана нам хорошо известна. Если сохранение в Башкирии памяти об этом человеке ещё как-то можно объяснить (хотя это обстоятельство тоже всегда вызывало у нас недопонимание), то по какой причине в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском (Ленинградском) университете детям прививается уважение к человеку, выступавшему идеологом сепаратистского движения?" - обратилась Лада Игоревна в ректорат и попросила по возможности принять меры.

Далее никакого лингвистического фарисейства, а исключительно бюрократическая механика с целью добиться азбучной истины. Университет отправляет запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга в целях организации проверки, в финале которой ответ на вопрос: "Кто вы, бей Валиди, — тюрколог или сепаратист?" Иными словами, есть признаки экстремизма в бюсте или нет.

47news доподлинно известно, что петербургский надзор не решился рубить сплеча, запрос ушёл в Генпрокуратуру. В Москве и архивов, и библиотек, и историков больше, а значит, столица компетентнее.

В федеральном центре поработали, а в ответ вложили военно-исторические материалы документального департамента МИДа и архивов нашей Российской национальной библиотеки. Там также формально ответили.

Итого получилось, что в 1929 году Валиди был завербован польской разведкой, что стало известно через десять лет после освободительного похода Красной Армии в Восточную Польшу. Компромат нашёлся в архивах панов. Затем выходило, что учёный содействовал немецким нацистам и был не чужд расовой теории. Кроме этого, вербовал русскоязычных турок и вообще был сторонником "пантюркизма", то есть националистической доктрины объединения тюркских народов от Средиземноморья до Восточно-Сибирского моря.

14 января в университетском дворике заметили сотрудницу василеостровской районной прокуратуры. Она фотографировала Валиди в анфас, профиль, с тыла и в окружении прочих истуканов. Это часть проверки соблюдений требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности при установке бюста на территории университета.

Практика и здравый смысл отвечает, как можно "устранить нарушение законодательства". Выполнить предписание можно только одним способом - путём демонтажа памятника тюркологу. Так что Петербург накануне операции, сравнимой с историями 2016 года, когда в городе демонтировали мемориальную доску финну Маннергейму (его армия участвовала в блокаде Ленинграда), а также 2017 года, когда убрали доску в честь адмирала Колчака (признан военным судом Забайкальского округа военным преступником).

После устранения надзор требует наказать виновных. Как? Это дело университета.

Ильдус Илишев, участвовавший в открытии петербургского памятника Валиди, уже экс-министр культуры Башкортостана. Заметим, он - друг Юрия Шевчука, но его медийный след теряется в посольстве РФ в Катаре. В самом министерстве 47news заявили, что пока не знают о петербургских событиях. Можно, конечно, для проформы наказать и ректора Кропачева, который открывал памятник, но тогда автору придется написать фельетон о вдове, которая сама себя высекла.

Кстати, у петербургского бюста Валиди появился "подельник". Если нельзя памятник, то, следовательно, нельзя, и чтобы его имя носил Центр тюркских исследований. Но это все университетские хлопоты. Дело же пахнет федеральным напряжением.

В связи с тем, что законы РФ распространяются на всю РФ, то, что делать с родной для Валиди Башкирией, где он в чём только не увековечен. Памятники в Ишимбае и Сибае. Памятная доска в Уфе. Там же чуть ли не центральная улица Заки Валиди. За год до развала Союза в Башкортостане учреждена общественная премия его имени. Национальная республиканская библиотека в Уфе тоже Валиди. В его память проводятся "Валидовские чтения", его сруб в Кузяново — это филиал Национального музея Башкирии.

Думаю, если все это снять, переименовать и запретить, то башкиры зашумят погромче Навального.

Впрочем, есть вариант не с демонтажем, а с коррекцией бюста. Такой опыт имеется. Ныне погибший спикер петербургского Заксобрания Вадим Тюльпанов любил вспоминать, как он в 1991 году 27-летним механиком вёз на судне "Луховицы" в Новый Орлеан подарок американцам - гигантский памятник Христофору Колумбу. Янки его не приняли. Теперь это Пётр I на берегу Москвы-реки.

Александр Калинин, 47news
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  • 1 | 20.01.2021, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опасаемся за Кухарку, еще вчера праздновать начала.



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  • 2 | 20.01.2021, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валиди — востоковед, приравнявший перо к вогнутой башкирской сабле. Молодость, выпавшая на три революции и одну гражданскую, определила его дальнейшую Одиссею. В ней исторические личности, далёкие регионы, войны и лингвистические труды. Здесь медресе, курултаи, съезды мусульман. Он в контрах то с большевиками, то с белогвардейцами. Валиди может на мотоцикле кататься по ночной Москве с комиссаром по делам национальностей Сталиным, а потом препираться с Лениным по поводу родной автономии. Свою Гражданскую он заканчивает в Туркестане, летает идеологически подкованным басмачом от Хивы до Бухары.
----------------------
Интересную жизнь прожил человек, дай бог каждому столько успеть.
Визжать о том какой Валидов ужасный, проще всего, понять и принять труднее.



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  • Участник
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  • 3 | 20.01.2021, 09:12 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1695 | Рейтинг: +378,1
Сташий шовинисткий брат не лучше. Памятники ваньке грязному, сралину, даже бюсты берии повтыкали.



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  • 4 | 20.01.2021, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Памятник можно убрать, память останется.



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2

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  • 5 | 20.01.2021, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Макаку уберите, вонь пошла.



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  • Эксперт
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  • 6 | 20.01.2021, 09:18 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40591 | Рейтинг: +5109,2
Пора обратно переименовать ул. Фрунзе. Весело живем. Так и часовые пояса- туда-сюда. Как не вспомнить Л.Н.Толстого:
"Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей и пируют"!



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  • 7 | 20.01.2021, 09:24 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40591 | Рейтинг: +5109,2
Когда увидел Терешкову в кальянной на шесте, то просто грохнул от смеха. В махинациях замешаны близкие родственники, друзья, любовницы. Все выглядит правдоподобно. Царский дворец, подземный каток, виноградники, винодельческие заводы, квартиры и яхты любовниц. Такую роскошь трудно утаить, как бы не шифровались участники.
==================================================
Собрались злодеи, ограбили народ, набрали солдат, судей и пируют (Л.Н.Толстой).



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  • 8 | 20.01.2021, 09:29 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40591 | Рейтинг: +5109,2
Лев Толстой о Москве 1881 года: "Вонь, камни, роскошь, нищета."

Вот что он записал в дневнике 5 октября 1881 года, уже будучи в Москве:

Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела возят извозчиками».



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  • Гость
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  • 9 | 20.01.2021, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сташий шовинисткий брат не лучше. Памятники ваньке грязному, сралину, даже бюсты берии повтыкали.
------------------------------
Кухарка предлагает всю историю России замазать дерьмом и забыть?



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  • 10 | 20.01.2021, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
башкиры зашумят погромче Навального.

Вспомним Маяковского.

Кто её (их) услышит? Разве жена!
И то, если не на базаре!



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  • 11 | 20.01.2021, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К Валидову можно по разному относиться, но у истоков российского федерализма стоял именно он.
А памятник дело десятое, тем более на питерских задворках.



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