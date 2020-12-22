Генпрокуратура признала Валидова нацистом

В Москве решили, что в петербургском университете не место памятнику знаковому сыну башкирского народа.
С 19 января он официальный предатель. Дальше Уфа.
Как стало известно 47news, на днях ректор СПбГУ Николай Кропачев получил представление Генпрокуратуры об устранении нарушений законодательства в части статьи 354.1 Уголовного кодекса, то есть "Реабилитация нацизма". Хотя, если честно, то университет сам был инициатором проверки. Недогляд и попрание были запеленгованы во дворе Филологического и Восточного факультетов вуза, также известном как Сад современной скульптуры. Там, в лингвистической его части, между Носом майора Ковалёва и чемоданом Бродского с 2008 года студентов и преподавателей встречает бюст мужчины в пенсне и с усами щёточкой.
Это Ахмет-Заки Валиди Тоган. И для многих в Башкирии он легенда №2 после лихого батыра Салавата Юлаева. Имя Валиди носит и Центр тюркских исследований петербургского университета.
Суть депеши из прокуратуры:
"Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением, а также "Музея Ахмет-Заки" на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым".
Валиди — востоковед, приравнявший перо к вогнутой башкирской сабле. Молодость, выпавшая на три революции и одну гражданскую, определила его дальнейшую Одиссею. В ней исторические личности, далёкие регионы, войны и лингвистические труды. Здесь медресе, курултаи, съезды мусульман. Он в контрах то с большевиками, то с белогвардейцами. Валиди может на мотоцикле кататься по ночной Москве с комиссаром по делам национальностей Сталиным, а потом препираться с Лениным по поводу родной автономии. Свою Гражданскую он заканчивает в Туркестане, летает идеологически подкованным басмачом от Хивы до Бухары.
Далее эмиграция: то Германия, то Турция. Валиди преподаёт в университетах Стамбула и Бонна, читает лекции в Манчестере и Нью-Йорке. Итог - под четыре сотни трудов по истории тюркских народов и скромная могила на стамбульском кладбище "Караджаахмет".
Бюст Ахмет-Заки Валиди рядом с Восточным факультетом СПбГУ появился в конце июня 2008 года, то есть в эпоху перемен. Филолог Людмила Вербицкая только-только покинула пост ректора университета. Юрист Николай Кропачев с приставкой и.о. месяц как руководит вузом, откуда президент и премьер страны. И в целом ему, конечно же, не до "Vivat Academia! Vivant professоres!". Открывать памятник на Васильевском острове приехал премьер-министр Башкортостана — министр культуры и национальной политики республики Ильдус Илишев, с ним рядом представители полпредства республики в Петербурге и Ленобласти и башкирских общественных организаций. Их приветствует проректор по инновациям СПбГУ Илья Дементьев. На табличке никакой крамолы:
"выдающийся востоковед-тюрколог... лидер национального башкирского движения... стоял у истоков образования Башкирской Республики и основ федерализма в России".
Памятник стал местом притяжения для всего башкирского в СПбГУ. Сюда несли цветы в памятные для себя даты студенты из Уфы, Нефтекамска, Белебея. Их же у бюста возлагали участники тематических чтений и конференций.
В 2010 году страна празднует 65-летие Великой Победы над фашизмом, в 2015 году — 70-летие с набирающим массовость движением "Бессмертный полк". У сайта петербургского университета появляется виртуальная приёмная, где каждый заинтересованный может не только спросить, но и получить официальный ответ. На старте нового 2019/20 учебного года вопрос о бюсте задаёт Лада Игоревна — мама одного из первокурсников. Она гуляла по территории СПбГУ, увидела изваяние на пьедестале и была удивлена.
"Наша семья некоторое время проживала в Башкирии, и биография Ахмед-Заки Валиди Тугана нам хорошо известна. Если сохранение в Башкирии памяти об этом человеке ещё как-то можно объяснить (хотя это обстоятельство тоже всегда вызывало у нас недопонимание), то по какой причине в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском (Ленинградском) университете детям прививается уважение к человеку, выступавшему идеологом сепаратистского движения?" - обратилась Лада Игоревна в ректорат и попросила по возможности принять меры.
Далее никакого лингвистического фарисейства, а исключительно бюрократическая механика с целью добиться азбучной истины. Университет отправляет запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга в целях организации проверки, в финале которой ответ на вопрос: "Кто вы, бей Валиди, — тюрколог или сепаратист?" Иными словами, есть признаки экстремизма в бюсте или нет.
47news доподлинно известно, что петербургский надзор не решился рубить сплеча, запрос ушёл в Генпрокуратуру. В Москве и архивов, и библиотек, и историков больше, а значит, столица компетентнее.
В федеральном центре поработали, а в ответ вложили военно-исторические материалы документального департамента МИДа и архивов нашей Российской национальной библиотеки. Там также формально ответили.
Итого получилось, что в 1929 году Валиди был завербован польской разведкой, что стало известно через десять лет после освободительного похода Красной Армии в Восточную Польшу. Компромат нашёлся в архивах панов. Затем выходило, что учёный содействовал немецким нацистам и был не чужд расовой теории. Кроме этого, вербовал русскоязычных турок и вообще был сторонником "пантюркизма", то есть националистической доктрины объединения тюркских народов от Средиземноморья до Восточно-Сибирского моря.
14 января в университетском дворике заметили сотрудницу василеостровской районной прокуратуры. Она фотографировала Валиди в анфас, профиль, с тыла и в окружении прочих истуканов. Это часть проверки соблюдений требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности при установке бюста на территории университета.
Практика и здравый смысл отвечает, как можно "устранить нарушение законодательства". Выполнить предписание можно только одним способом - путём демонтажа памятника тюркологу. Так что Петербург накануне операции, сравнимой с историями 2016 года, когда в городе демонтировали мемориальную доску финну Маннергейму (его армия участвовала в блокаде Ленинграда), а также 2017 года, когда убрали доску в честь адмирала Колчака (признан военным судом Забайкальского округа военным преступником).
После устранения надзор требует наказать виновных. Как? Это дело университета.
Ильдус Илишев, участвовавший в открытии петербургского памятника Валиди, уже экс-министр культуры Башкортостана. Заметим, он - друг Юрия Шевчука, но его медийный след теряется в посольстве РФ в Катаре. В самом министерстве 47news заявили, что пока не знают о петербургских событиях. Можно, конечно, для проформы наказать и ректора Кропачева, который открывал памятник, но тогда автору придется написать фельетон о вдове, которая сама себя высекла.
Кстати, у петербургского бюста Валиди появился "подельник". Если нельзя памятник, то, следовательно, нельзя, и чтобы его имя носил Центр тюркских исследований. Но это все университетские хлопоты. Дело же пахнет федеральным напряжением.
В связи с тем, что законы РФ распространяются на всю РФ, то, что делать с родной для Валиди Башкирией, где он в чём только не увековечен. Памятники в Ишимбае и Сибае. Памятная доска в Уфе. Там же чуть ли не центральная улица Заки Валиди. За год до развала Союза в Башкортостане учреждена общественная премия его имени. Национальная республиканская библиотека в Уфе тоже Валиди. В его память проводятся "Валидовские чтения", его сруб в Кузяново — это филиал Национального музея Башкирии.
Думаю, если все это снять, переименовать и запретить, то башкиры зашумят погромче Навального.
Впрочем, есть вариант не с демонтажем, а с коррекцией бюста. Такой опыт имеется. Ныне погибший спикер петербургского Заксобрания Вадим Тюльпанов любил вспоминать, как он в 1991 году 27-летним механиком вёз на судне "Луховицы" в Новый Орлеан подарок американцам - гигантский памятник Христофору Колумбу. Янки его не приняли. Теперь это Пётр I на берегу Москвы-реки.
Александр Калинин, 47news
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Генпрокуратура признала Валидова нацистом
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