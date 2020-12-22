Трутень дежурно возбудился

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены оценить работы уфимской художницы совместно со “специалистами в сфере культуры”. Они заявили об этом после высказываний о картинах Радия Хабирова.В республиканском парламенте обратили внимание на обращения граждан, которые потребовали проверить рисунки Алены Савельевой с изображением башкир в национальных костюмах на соответствие законодательству, сообщили в Курултае. При этом депутаты не видят проблему правового характера, а намерены обсудить моральный и этический аспект.“С одной стороны, некорректно, конечно же, загонять творческих людей в какие-либо рамки, ограничивать в самовыражении, с другой – каждый человек должен нести ответственность за те последствия, которые может вызвать его творчество. И уж тем более нельзя играть с национальными символами, провоцировать людей ради шумихи и ажиотажа. На мой взгляд, работы вообще не заслуживают такого внимания и обсуждения”, — заявил спикер парламента Константин Толкачев.После обсуждения работ художницы депутаты намерены “сформировать свою позицию”. Правовую оценку должны дать правоохранительные органы, в частности проверить картины на наличие “элементов унижения национального достоинства и разжигания межнациональной розни”, добавил Толкачев.Напомним, в понедельник на оперативном совещании в региональном правительстве Радий Хабиров назвал работы Алены Савельевой “оскорбительными”, а ее “поступок” “скотским”. Он также отметил, что в правительстве “не место” тем, кто не согласен с такой позицией.Ранее девушку поддержали председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов, вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров и ряд других государственных и общественных деятелей.