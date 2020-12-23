— 23-го выходим на улицы против политических репрессий, ареста Навального и беззакония. Накипело уже.
Она ответила недоброжелателям политика, упрекающего его в надуманности существования репрессий, что в республике есть пример защитников Куштау, которых после событий на горе методично и поочередно «скручивают» каждую неделю, а свобода слова попирается на фоне новостей о задержании активистов, протестующих против высоких цен на отопление.
Она не стала прогнозировать количество участников, заметив, что ранее приходило до полутора тысячи человека. Предстающая акция первая за очень долгое время.
— Все ухудшается. Экономика, благосостояние граждан. Люди едва справляются с платежами за ЖКХ.
Она заметила, что не сомневается, что силовики готовят суд для посадки Навального на долгий срок.
— Сажают его, а не тех, кто травил. Чрезвычайный выездной суд в Химках – нонсенс для судебной системы.
Мы требуем его выпустить.
Чанышева также обратилась к тем, кто не разделяет взглядов Навального.
— Надо открыть глаза и получать инфу из разных источников. С ним можно не соглашаться, но никто из оппозиционных политиков не сделал больше, чем он, для вскрытия коррупции, включая высших должностных лиц. Почему не имеем право выйти требовать соблюдения закона и права выражать мнение? 23-е отличается тем, что это массовый протест по всей стране, а не локальный. Отметим, планируемое мероприятие властями не согласовано.
Чанышева: 23-е отличается тем, что это массовый протест по всей стране, а не локальный
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