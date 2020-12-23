Чанышева: 23-е отличается тем, что это массовый протест по всей стране, а не локальный

Координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, комментируя в утреннем эфире «Эха» предстоящий 23 января митинг, рассказала, что правительство региона уведомлено о нем, хотя десятидневный срок был пропущен в силу спонтанности акции, однако право мирно собираться у граждан есть по Конституции.— 23-го выходим на улицы против политических репрессий, ареста Навального и беззакония. Накипело уже.Она ответила недоброжелателям политика, упрекающего его в надуманности существования репрессий, что в республике есть пример защитников Куштау, которых после событий на горе методично и поочередно «скручивают» каждую неделю, а свобода слова попирается на фоне новостей о задержании активистов, протестующих против высоких цен на отопление.Она не стала прогнозировать количество участников, заметив, что ранее приходило до полутора тысячи человека. Предстающая акция первая за очень долгое время.— Все ухудшается. Экономика, благосостояние граждан. Люди едва справляются с платежами за ЖКХ.Она заметила, что не сомневается, что силовики готовят суд для посадки Навального на долгий срок.— Сажают его, а не тех, кто травил. Чрезвычайный выездной суд в Химках – нонсенс для судебной системы.Мы требуем его выпустить.Чанышева также обратилась к тем, кто не разделяет взглядов Навального.— Надо открыть глаза и получать инфу из разных источников. С ним можно не соглашаться, но никто из оппозиционных политиков не сделал больше, чем он, для вскрытия коррупции, включая высших должностных лиц. Почему не имеем право выйти требовать соблюдения закона и права выражать мнение? 23-е отличается тем, что это массовый протест по всей стране, а не локальный. Отметим, планируемое мероприятие властями не согласовано.