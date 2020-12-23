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Чанышева: 23-е отличается тем, что это массовый протест по всей стране, а не локальный

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Координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, комментируя в утреннем эфире «Эха» предстоящий 23 января митинг, рассказала, что правительство региона уведомлено о нем, хотя десятидневный срок был пропущен в силу спонтанности акции, однако право мирно собираться у граждан есть по Конституции.

Чанышева: 23-е отличается тем, что это массовый протест по всей стране, а не локальный


— 23-го выходим на улицы против политических репрессий, ареста Навального и беззакония. Накипело уже.

Она ответила недоброжелателям политика, упрекающего его в надуманности существования репрессий, что в республике есть пример защитников Куштау, которых после событий на горе методично и поочередно «скручивают» каждую неделю, а свобода слова попирается на фоне новостей о задержании активистов, протестующих против высоких цен на отопление.

Она не стала прогнозировать количество участников, заметив, что ранее приходило до полутора тысячи человека. Предстающая акция первая за очень долгое время.

— Все ухудшается. Экономика, благосостояние граждан. Люди едва справляются с платежами за ЖКХ.

Она заметила, что не сомневается, что силовики готовят суд для посадки Навального на долгий срок.

— Сажают его, а не тех, кто травил. Чрезвычайный выездной суд в Химках – нонсенс для судебной системы.

Мы требуем его выпустить.

Чанышева также обратилась к тем, кто не разделяет взглядов Навального.

— Надо открыть глаза и получать инфу из разных источников. С ним можно не соглашаться, но никто из оппозиционных политиков не сделал больше, чем он, для вскрытия коррупции, включая высших должностных лиц. Почему не имеем право выйти требовать соблюдения закона и права выражать мнение? 23-е отличается тем, что это массовый протест по всей стране, а не локальный. Отметим, планируемое мероприятие властями не согласовано.






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  • Гость
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  • 1 | 21.01.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Все ухудшается. Экономика, благосостояние граждан...

--------------------------

Это вам не социализм, при котором результирующим вектором было улучшение.

Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь:

"Путин в начале нулевых, имея все шансы на преображение страны и изменения в ней, потратил эти годы на удержание статус-кво, поддержку и развитие сложившейся системы и обогащение узкой социальной группы.

Очевидно, что эта система нежизнеспособна и даже не ведёт, а уже привела в тупик страну, и её надо менять.

Но вместо преодоления тупика в развитии и отсутствие будущего у страны - нынешняя элита озобочена другим крайне важным и ключевым для неë вопросом: вопросом о передаче по наследству богатства и власти следующему поколению "эффективных собственников" и завершением формирования сословного общества." Форум мск.



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  • 2 | 21.01.2021, 11:32 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40596 | Рейтинг: +5109
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.

Лес вырубался, но деревья типа калатушки упрямо голосовали за топор, думая, что раз у него ручка деревянная, то он один из них.

" Собрались злодеи, ограбившие народ , собрали солдат и судей и пируют" ,Л.Н.Толстой,1881.



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  • 3 | 21.01.2021, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69961 | Рейтинг: +11737,1
Молодежь собирается... и не только молодежь

А фильм про пуйло посмотрело за полтора суток 38 миллионов человек - из разных стран. Фильм в топе ю-туба на 1 месте сразу в 8 странах, в основном это бывшие страны СССР + Кипр, еще в 9 странах Европы - входит в топ-пятерку, и еще в шести - в топ-десятку.

При этом фильм "Он вам не Димон" тоже посмотрело 38 млн человек - НО - за почти 4 года.



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2

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  • Начинающий
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  • 4 | 21.01.2021, 11:37 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 487 | Рейтинг: +7,8
Поддерживаю. "И за свободу родного края..." За благополучие людей. Против политических репрессий, против необоснованного роста цен и тарифов



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  • 5 | 21.01.2021, 11:50 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4990 | Рейтинг: -752,2
Кухарка, вот генпрокуратура признала Заки Валиди преступником и она признала и Навального преступником.
Ты определись, веришь генпрокуратуре или не веришь...
А то получается у тебя раздвоение личности.



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  • 6 | 21.01.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка никуда не пойдет, протестуйте без нее.



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  • 7 | 21.01.2021, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Туалетный ершик за шестьдисят пять тысяч, воплощение мечты сурового детства.



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0

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  • 8 | 21.01.2021, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.01.2021, 11:37 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 485 | Рейтинг: +8

Поддерживаю. "И за свободу родного края..."

-------------------------

Напиши на транспаранте и пой:

"То берё-озка, то-о ряби-ина,

Куст раки-иты над реко-о-ой:

Край родно-ой, наве-ек люби-имый,

Где найдё-ошь ещё-о тако-о-ой?!

Край родно-ой, наве-ек люби-имый,

Где найдё-ошь ещё-о тако-о-ой?

Где найдё-ошь ещё-о тако-о-ой!.."



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  • 9 | 21.01.2021, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 21.01.2021, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Туалетный ершик за шестьдисят пять тысяч, воплощение мечты сурового детства.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Раньше были дворцы молодежи, дворцы пионеров. Стихи читали, кораблики мастерили. Какое убогое понимание богатства.Золотым ёршиком ковыряться в золотом унитазе!И-машинки!Мачо не наигрался.



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  • 10 | 21.01.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тотально - лживая власть страны от головы до " правоохранителей "
и методы борьбы с оппозицией подлейшие - из за угла .
Дискредитирующие основы существования государственности .



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  • 11 | 21.01.2021, 12:46 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 487 | Рейтинг: +7,8
8-у. Спасибо. И приходите сами с песнями и душой.



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  • Начинающий
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  • 12 | 21.01.2021, 12:46 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 487 | Рейтинг: +7,8
8-у. Спасибо. И приходите сами с песнями и душой.



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 13 | 21.01.2021, 12:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69961 | Рейтинг: +11737,1
А то получается у тебя раздвоение личности.
______________________________
Раздвоение - это у тебя.

По Валидову и без прокуратуры всё ясно, как ясно и по Навальному. А по нему еще и ЕСПЧ выдала решение, по нему пуйло выплатил братьям Навальным по 25 тыщ евро + 20 тыщ на двоих дополнительно - за работу адвокатов.
Вот когда(спойлер - НИКОГДА!!!) ЕСПЧ отменит решение по Валидову - тогда и поговорим о раздвоении.



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  • 14 | 21.01.2021, 12:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69961 | Рейтинг: +11737,1
Кухарка никуда не пойдет, протестуйте без нее.
__________________________________
Я свое отходила с 2010 по 2016. Теперь очередь за вами.



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  • 15 | 21.01.2021, 13:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69961 | Рейтинг: +11737,1
И-машинки!Мачо не наигрался.
_________________________
Тебе-то хорошо - ты можешь спокойно пойти в какойнить развлекательный центр и вдоволь наиграться во всё то, во что в детстве не наигрался, а этот шкерится в половых щелях от страха ответственности за то, сколько народу пакостей наделал, поэтому и приходится для себя любимых и создвать игровые комнаты с однорукими бандитами, казино, машинками. Еще паровозики. наверняка,там имеются, хоккей, футбол, не знаю как называется, когда кружочки из пластика пуляют по столу в узкие воротики, а не только авто-треки. Есть еще и имитация спуска на горных лыжах. Всё это мой сын испробовал в подростковом возрасте, а царьку не повезло - теперь наиграться не может.
Наверное там на туевой хуче гектаров есть и пейнтбольная площадка - с фсо-шниками сражается поди...



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  • 16 | 21.01.2021, 13:23 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4990 | Рейтинг: -752,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13 | 21.01.2021, 12:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1359 | Комментарии: 69956 | Рейтинг: +11736,4

А то получается у тебя раздвоение личности.
______________________________
Раздвоение - это у тебя.

По Валидову и без прокуратуры всё ясно, как ясно и по Навальному. А по нему еще и ЕСПЧ выдала решение, по нему пуйло выплатил братьям Навальным по 25 тыщ евро + 20 тыщ на двоих дополнительно - за работу адвокатов.
Вот когда(спойлер - НИКОГДА!!!) ЕСПЧ отменит решение по Валидову - тогда и поговорим о раздвоении.
----------------------
А турецкий суд полностью оправдал Валидова. А навальный как обосрался Ив Роше и еще пара эпизодов криминальных. Так что сидеть Алеши в тюрьме. А Вилидова уже не посадишь!!!
Так что дальше воюй с мертвыми!!!



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  • 17 | 21.01.2021, 13:24 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4990 | Рейтинг: -752,2
Кухарка, а если завтра ЕСПЧ отменить нюрнбергский трибунал, так будешь усатого шизофреника за попу целовать??



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  • 18 | 21.01.2021, 13:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69961 | Рейтинг: +11737,1
Дурак ты, дедорас, так дураком и подохнешь, как Кац.



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  • 19 | 21.01.2021, 13:32 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4990 | Рейтинг: -752,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
18 | 21.01.2021, 13:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1359 | Комментарии: 69957 | Рейтинг: +11736

Дурак ты, дедорас, так дураком и подохнешь, как Кац.
-------------------
А что не так? Оказывается ВОВ выиграли американцы, а СССР у них под ногами путался... Разве это не позиция Запада?



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5

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  • 20 | 21.01.2021, 13:33 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4990 | Рейтинг: -752,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
забыл,. в рядах победителей еще Франция и Польша!!!



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