Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




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Лживый потерпевший вступился за нациста

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Азат Бердин: Ему придумали биографию, и глупость, что он разговаривал с Гитлером.

Лживый потерпевший вступился за нациста


Директор Центра социокультурного моделирования Азат Бердин, комментируя в эфире «Эха» снос бюста Ахмет-Заки Валиди в питерском университете, заметил, что это не первая попытка демонтажа образа самого тюрколога.

— Вбрасывались дезы о сотрудничестве с нацистами – заканчивалось ничем. Нет сведений, уличающих его в этом. Фразы о героизации пособника нацистов недостаточно в качестве доказательства. Основанием для это служит суд в Турции (в 1944 году – ред.), но потом Валиди был оправдан и обвинения сняты. Не было секретом для востоковедов, что сам судебный процесс спровоцирован страхом Турции перед СССР, и судить по нему невозможно, то же самое, что по нашим процессам 37-го года.

Бердин признал, что из Валиди сделали миф – единственного персонажа во главе становления республики.

— Не один человек отвечал за процессы, он был один из когорты людей, которые создали автономию.

Сама позиция осуждения эмигранта, бежавшего из СССР в нынешней точке зрения не корректна – считает историк.

— Судить его суждения с точки зрения советского человека и россиянина неправильно – он был в другой обстановке и контексте. И как можно их связать с пособничеством? Ему придумали биографию, и глупость, что он разговаривал с Гитлером. Райпрокуратура состоит из таких же людей, как и мы – они могут ошибаться.

Скажут свое слово и коллеги петербургского университета: но одно дело администрация, а другое – научное сообщество.

Азат Бердин, Эхо Москвы

***

Забавный случай

Недавно один ученый назвал кандидата наук Азата Бердина моим оппонентом. Объясняя, что слово «оппонент» к этому господину не применимо, я рассказал историю, которую давно собирался поведать читателям.

Лживый потерпевший вступился за нациста


Моя книга «Ликвидация Уфимской губернии. Как это было?» издавалась в Казани под грифом Академии наук Татарстана, потому что сделать это в Уфе при Рахимове в 2006-м было не возможно. Да и сейчас вряд ли.

Свои выводы я подкрепил не публиковавшимися ранее архивными документами. Прошло некоторое время. И однажды читаю как некто за подписью “Карагай” называет меня лжецом и уверяет что я никогда не был в архиве. По характерным идеологическим штампам легко установить, что под ником “Карагай” прячется местный националист Азат Бердин.

Вообще, поймать недобросовестного историка очень просто: достаточно проверить в архиве журнал посещений. Но мой диванный критик выбрал иной путь: гадить в интернете скрываясь за псевдонимом.

Вскоре я увидел “Карагая” на судебном процессе. В том суде Бердин выступал в качестве потерпевшего и обличал других лиц за прозвище “Пердин”, созвучного как гласила лингвистическая экспертиза «вульгарному глаголу, обозначающему громкий выпуск выходящего под давлением из кишечника углекислого газа».

История - захочешь не придумаешь.

Из допроса потерпевшего следовало, что Карагай-Бердин является кандидатом философских наук, работает старшим научным сотрудником Института гуманитарных исследований РБ (ИГИ), имея вторую зарплату от Всемирного Курултая башкир, как советник председателя этой организации. В подтверждение репутации порядочного гражданина Бердин представил бытовую характеристику.

Ломая сложившийся было имидж невинного страдальца, я начал задавать вопросы о клевете.

- Ваша честь! - упрашивал судью потерпевший, - это не имеет отношения к делу!

Однако судья заинтригованный неожиданным оборотом советовал Бердину отвечать на вопросы. Суть дальнейшего цирка в кратком изложении:

- “Карагай” ваши ник?

- Иногда бывает мой...

- “Орлов - лжец! Орлов лжет, лжет!” - это вы писали?

- Да.

- Отлично! Я имею право подать на вас в суд. (Цитирую другую статью) подпись “Карагай”, вы писали?

- Я сейчас не буду не подтверждать, ни отрицать этого...

- Новая цитата “он нахально ссылался на архивные источники создавая у доверчивого читателя впечатление, что корпел над ними в архивах, в том время как в данном архиве ноги его не было”. Так?

- Так

- Вы распространили лживое утверждение. “Карагай” - вы?

- Являюсь ли я автором этих статей это вопрос отдельный, я его не буду подтверждать... В данных статьях я не вижу в них ничего оскорбляющего Орлова.



Вне записи осталась сцена, когда на выходе из зала суда Бердин, всерьез напуганный привлечением к ответственности за клевету, прошептал мне:

- Ты все равно ничего не докажешь!

Сергей Орлов, Уфа, Башкирия - Башкортостан






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  • 1 | 22.01.2021, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
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З Валиди был настоящий ученный и политик в отличии от этой башкирской шушеры .



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  • 2 | 22.01.2021, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Глупейший заголовок, о чем речь тоже непонятно - то ли Бердина предлагается о(б)суждать, то ли Орлову приятное сделать?



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  • 3 | 22.01.2021, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Думаю скоро увидим переобувание Бердина в прыжке. Первый побежит плевать на бюст Вадидки. Такой менталитет у этноэлитки



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  • 4 | 22.01.2021, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 22.01.2021, 10:05 | Автор:

Глупейший заголовок, о чем речь тоже непонятно - то ли Бердина предлагается о(б)суждать, то ли Орлову приятное сделать?
================================================
Нет вы не поняли сути мысли Орлова !
Лживый человек , защищает другого - лживого " патриота "
Басмача и врага Советского народа .
Который ,в годы Гражданской войны вместе
с чехословацким корпусом и белогвардейцами
расстреливал и красноармейцев и крестьян и рабочих !



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  • 5 | 22.01.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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22 января. Календарь:

Арно Бабаджанян (1921 – 1983) – советский композитор, пианист, педагог. Народный артист СССР. Лауреат Сталинской премии третьей степени. 100 лет со дня рождения!



Роберт Рождественский - Арно Бабаджанян

НОКТЮРН

Между мною и тобою — гул небытия,
звездные моря,
тайные моря...
Как тебе сейчас живется, вешняя моя,
нежная моя,
странная моя?
Если хочешь, если можешь — вспомни обо мне,
вспомни обо мне,
вспомни обо мне...
Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне,
долгая любовь моя!

А между мною и тобой — века,
мгновенья и года,
сны и облака!
Я им к тебе сейчас лететь велю!
Ведь я тебя еще сильней люблю...
...



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  • 6 | 22.01.2021, 12:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69975 | Рейтинг: +11737,2
Ему придумали биографию, и глупость, что он разговаривал с Гитлером.
________________________________________
Бердин лжец! Я читала практически все публикации о Валидове, но ни единого раза не встретила информации о личной встречи Валидова с Гитлером. Ну наде же какой подлый гадёныш этот Бердин, настоящий Пердин!

А биографию его вы как раз и вымарывали, когда из его жизни пропало 9 лет с 1934 по 1944 годы, сейчас стыдливо восстановили, но оооочень лукаво!

Что мы сейчас видим в википедии?

1934 года в его биографии все так же НЕТ!, Хотя в это врекмя он преподавал в Боннском университете и зиговал, входя в аудиторию - Хайль, Гитлер!, вскидывая руку "к солнцу" - это была обязательная процедура, а студенты вскакивали с указанием "на солнце" ответом - зиг хайль!

Далее:
1 сентября 1939 года Ахметзаки Валиди Тоган покинул Германию и возвратился в Турцию, возобновив свою работу в Стамбульском университете.

Знакомая дата, неправда ли? Гитлер в этот день нпал на Польшу, и Валидову стало страшно, что документы о его вербовке польской разведкой попадут в лапы немцам, что в последствии и случилось.

И нет никаких сведений о его приезде в Германию в 1943-44 годах. А он сам в своих "Воспоминаниях" - во второй части - об этом весьма подробно рассказывает.

Так кто придумывает Валидову биографию, как не сам Бердин-Пердин?!

Рашидушка Иштуганова - она же Зулька - на УЖик даже не заглядывает, знает, что ее тут ни раз я размазывала с ее брехней, шастает по Фейсбуку, но уже не столь радикально)))))))))))))



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  • # 7 | 22.01.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 22.01.2021, 12:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69975 | Рейтинг: +11737,2
7 | 22.01.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован

Доказательства приведи - а нет, так ПШЛ Н Х!



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  • # 9 | 22.01.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 10 | 22.01.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доказательства приведи - а нет, так ПШЛ Н Х!
------------------------------
Ссыкло обчажное.



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  • 11 | 22.01.2021, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69975 | Рейтинг: +11737,2
Далее, в ПроУфу выставлена редакционная статья - то есть без подписи автора и там так же приводятся мнение(предположение) редакции - о том, что Валидов был советским разведчиком))))))))))))))

Как грится - я под столом!!!!

Далее, вранье Рахматова про то, что ФСБ - щас процитирую:

"Больше десяти лет назад ФСБ и ранее КГБ СССР поставили точку в этом вопросе, сказав, что у них нет претензий к фигуре Заки Валиди."

Тут не одна ложь - а несколько
!. Палагин дал интервью МКСети в 2010 году, а памятник установлен в 2008. Профессиональному журналисту такая ложь - не к лицу, это манипуляция.
2. Вранье и в том, что у ФСБ нет претензий к Валидову.
Палагин пошел между струйками в своем интервью, сказав, что не располагает документами о сотрудничестве Валидова с фашистами. Не удивительно, что таковых не нашлось в архивах Б-станского КГБ(ФСБ)!!!

И в конце своего интервью он как раз и говорит о том, что происходит в наши дни:

Генерал Палагин считает, что для того, чтобы положить конец спорам, следует создать комиссию, например, из депутатов Курултая, чтобы «внести ясность» в биографию Заки Валиди.

- Придет время – точки над i будут расставлены, - уверен генерал.

Вся статья - тут и прошу заметить, что происходило оно еще при правлении Муртазы, который и был движущей силы лживой и подлой пропаганды по героизации фашистского пособника, который в своих "Воспоминаниях" фактически пишет явку с повинной - по ссылке:

https://clck.ru/SsCgF

Вдумчивый человек - умеющий читать между строк - прекрасно поймет, что Палагин не ставит никакой точки в отношении Валидова.



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  • 12 | 22.01.2021, 12:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69975 | Рейтинг: +11737,2
10 | 22.01.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован

Значит подтверждаешь, что у тебя нет доказательств и ты клеветник.



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  • # 13 | 22.01.2021, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 14 | 22.01.2021, 12:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69975 | Рейтинг: +11737,2
Цитаты из "Воспоминаний" Валидова, подтверждающие его предательство большевиков, поездку в Германию в 1943 - на у кое-какие другие вы можете прочесть тут:

Героизация валидовщины в Уфе 21.12.2018

https://clck.ru/SuPYY



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  • 15 | 22.01.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 22.01.2021, 12:32 | Автор:

Минтяра Орлов ловко стравил татар против башкир получил пряник от Путена
============================================
Нет вы не правы ! Эту межнациональную
вражду начал тупой и упертый первый
Президент РБ М. Рахимов !
Это он провозгласил в 90 годы , что Башкирия
для башкир !
ИМЕННО с установлением его 20 летнего правления
связана интенсивная Этнизация власти !
И произошло это
по национально - идеологическим предпочтениям ,
авторитарного ярого националиста М Рахимова !



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  • 16 | 22.01.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Сколь не верещат "патриоты", нет настоящих героев среди башкир. Как только выскакивают из толпы,у них инстинктивно возникают корыстные интересы, используют положение для личного обогащения, что видно всем на примере последних 30 лет их правления в Башкирии.



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  • 17 | 22.01.2021, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69975 | Рейтинг: +11737,2
Знаете, что написала одна баш-фашистка, прочтя эту статью с собственноручными цитатами Валидова о его поездке в 1943 году, встьречах с земляками-военнопленными? Дуре невдомек, что вход в концлдагеря не был свободным)))))
Но она в своих фантазиях вот до вего дошла:

Эльза Бурханова
спасибо за статью, но ни одного факта пособничества в ней нет. Есть встречи и разговоры, но не пособничество. Или вы вы встречи сталина с гитлером тоже за пособничество сочтете? Так они дольше 15 минут разговаривали )) вы так упорно и там, и сям везде пишете о валидове, что плохую службу вам делает - вы заказ отрабатываете?

Ну низнай - видимо она лично присутствовала на этих виртуальных встречах, да еще и вела учет их времени))))))))))))

У них у всех - Бердина, Рахматова, Бурхановой и многих других башнацистов - привычка - сочинять то, что им нравится и преподносить, как факты. И, сли, Рахматов таки просто интерпретирует в свою пользу интервью Палагина, то Бердин и Бурханова не стесняются в своих фантазиях(клевете) и вовсе!



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  • 18 | 22.01.2021, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Судить его суждения с точки зрения советского человека и россиянина неправильно – он был в другой обстановке и контексте.
///////////////////////

Почему неправильно?
Что изменилось за это время?

В рассуждениях надо исходить из того, как повлияли деяния данного персонажа в отношении нашей страны. Отнюд не положительно.



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  • 19 | 22.01.2021, 13:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 69975 | Рейтинг: +11737,2
Мне кажется, что республиканская власть, осознавая ценность фигуры Заки Валиди для башкирского общества и оценивая его заслуги, могла бы эту историю превратить в позитивную – запросить у администрации вуза перевести бюст в Уфу, если он им не нужен.
__________________________________________
Это пишет Рахматов - взрослый дядя, воевавший наемником в Донбассе, по профессии журналист, что несколько обязывает знакомство с законодательством страны, в которой он не только живет, но и публикуется...

Он на самом деле не понимает, что, если прокуратура в СПб предъявила претензии к бюсту Валидова, то в Б-стане он так и останется героем?!

Я всё больше убеждаюсь в том, что нацисты - любого толка - в том числе и русские - начисто лишены способности логически мыслить и живут, как и пуйло - в параллельных мирах.

Он не понимает, что речь идет (не о ненужности бюста Валидова, а о его оценкене бюста, разумеется, а Валидова), как экстремиста и гитлеровского пособника, врага СССР, пытавшегося его разрушить и изнутри, и снаружи.
Никакие байки про его научные труды в области нихрена не нужной НАМ - всему обществу(про отдельных индивидуумов я не говорю, поди не достижения в лечении онкологии!!!) тюркологии не смогут приукрасить подлую сущность этого профессионального предателя и приспособленца.



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2

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  • 20 | 22.01.2021, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 22.01.2021, 13:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1359 | Комментарии: 69968 | Рейтинг: +11737,1
Знаете, что написала одна баш-фашистка, прочтя эту статью
................................
Число этнических русских активно воевавших на стороне Гитлера превышает число всех башкир живущих сейчас в России и во всем мире.



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