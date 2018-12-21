Лживый потерпевший вступился за нациста

Директор Центра социокультурного моделирования Азат Бердин, комментируя в эфире «Эха» снос бюста Ахмет-Заки Валиди в питерском университете, заметил, что это не первая попытка демонтажа образа самого тюрколога.
— Вбрасывались дезы о сотрудничестве с нацистами – заканчивалось ничем. Нет сведений, уличающих его в этом. Фразы о героизации пособника нацистов недостаточно в качестве доказательства. Основанием для это служит суд в Турции (в 1944 году – ред.), но потом Валиди был оправдан и обвинения сняты. Не было секретом для востоковедов, что сам судебный процесс спровоцирован страхом Турции перед СССР, и судить по нему невозможно, то же самое, что по нашим процессам 37-го года.
Бердин признал, что из Валиди сделали миф – единственного персонажа во главе становления республики.
— Не один человек отвечал за процессы, он был один из когорты людей, которые создали автономию.
Сама позиция осуждения эмигранта, бежавшего из СССР в нынешней точке зрения не корректна – считает историк.
— Судить его суждения с точки зрения советского человека и россиянина неправильно – он был в другой обстановке и контексте. И как можно их связать с пособничеством? Ему придумали биографию, и глупость, что он разговаривал с Гитлером. Райпрокуратура состоит из таких же людей, как и мы – они могут ошибаться.
Скажут свое слово и коллеги петербургского университета: но одно дело администрация, а другое – научное сообщество.
Азат Бердин, Эхо Москвы
***
Забавный случай
Недавно один ученый назвал кандидата наук Азата Бердина моим оппонентом. Объясняя, что слово «оппонент» к этому господину не применимо, я рассказал историю, которую давно собирался поведать читателям.
Моя книга «Ликвидация Уфимской губернии. Как это было?» издавалась в Казани под грифом Академии наук Татарстана, потому что сделать это в Уфе при Рахимове в 2006-м было не возможно. Да и сейчас вряд ли.
Свои выводы я подкрепил не публиковавшимися ранее архивными документами. Прошло некоторое время. И однажды читаю как некто за подписью “Карагай” называет меня лжецом и уверяет что я никогда не был в архиве. По характерным идеологическим штампам легко установить, что под ником “Карагай” прячется местный националист Азат Бердин.
Вообще, поймать недобросовестного историка очень просто: достаточно проверить в архиве журнал посещений. Но мой диванный критик выбрал иной путь: гадить в интернете скрываясь за псевдонимом.
Вскоре я увидел “Карагая” на судебном процессе. В том суде Бердин выступал в качестве потерпевшего и обличал других лиц за прозвище “Пердин”, созвучного как гласила лингвистическая экспертиза «вульгарному глаголу, обозначающему громкий выпуск выходящего под давлением из кишечника углекислого газа».
История - захочешь не придумаешь.
Из допроса потерпевшего следовало, что Карагай-Бердин является кандидатом философских наук, работает старшим научным сотрудником Института гуманитарных исследований РБ (ИГИ), имея вторую зарплату от Всемирного Курултая башкир, как советник председателя этой организации. В подтверждение репутации порядочного гражданина Бердин представил бытовую характеристику.
Ломая сложившийся было имидж невинного страдальца, я начал задавать вопросы о клевете.
- Ваша честь! - упрашивал судью потерпевший, - это не имеет отношения к делу!
Однако судья заинтригованный неожиданным оборотом советовал Бердину отвечать на вопросы. Суть дальнейшего цирка в кратком изложении:
- “Карагай” ваши ник?
- Иногда бывает мой...
- “Орлов - лжец! Орлов лжет, лжет!” - это вы писали?
- Да.
- Отлично! Я имею право подать на вас в суд. (Цитирую другую статью) подпись “Карагай”, вы писали?
- Я сейчас не буду не подтверждать, ни отрицать этого...
- Новая цитата “он нахально ссылался на архивные источники создавая у доверчивого читателя впечатление, что корпел над ними в архивах, в том время как в данном архиве ноги его не было”. Так?
- Так
- Вы распространили лживое утверждение. “Карагай” - вы?
- Являюсь ли я автором этих статей это вопрос отдельный, я его не буду подтверждать... В данных статьях я не вижу в них ничего оскорбляющего Орлова.
Вне записи осталась сцена, когда на выходе из зала суда Бердин, всерьез напуганный привлечением к ответственности за клевету, прошептал мне:
- Ты все равно ничего не докажешь!
Сергей Орлов, Уфа, Башкирия - Башкортостан
Лживый потерпевший вступился за нациста
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