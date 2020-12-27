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В Уфе состоялся митинг и шествие в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий

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По оценкам очевидцев, в акции протеста приняли участие несколько тысяч человек. Люди стали собираться на площади перед концертным залом “Башкортостан” в центре города. Количество протестующих увеличивалось каждую минуту, а спустя полчаса после начала акции колонна протестующих направилась в сторону телецентра. При этом полицейские и бойцы ОМОНа задерживали отдельных участников на протяжении всего шествия. Между тем еще до начала митинга силовики задержали шеф-редактора “Эха Москвы в Уфе” Руслана Валиева и координатора Штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву.

В Уфе состоялся митинг и шествие в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий


Валиеву предъявили обвинение за отсутствие медицинской маски, заявив сначала, что он похож на вероятного грабителя. Отпустить журналиста потребовал председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Через 1,5 часа задержания Руслана Валиева выпустили.

Когда протестующие достигли площади Салавата Юлаева, к месту прибыли силовики в камуфляжной одежде, вооруженные дубинками и защитными щитами. Они оцепили дорогу в сторону Дома Республики, в котором также находится и администрация главы Башкирии Радия Хабирова. Колонне удалось прорвать оцепление, но действие сопровождалось задержаниями. Участники шествия окружили Дом Республики, входы в который оцепили силовики, и стали требовать выхода к ним руководителя региона.

По данным очевидцев, движение протестующих определяли общественные деятели Руслан Нуртдинов и Урал Байбулатов, которые несколько дней назад объявили о создании общественно-политического движения “Республика”.

Участники стали расходиться через 3 часа после начала несанкционированного шествия.

Эхо Москвы
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  • # 1 | 24.01.2021, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 2 | 24.01.2021, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспредел.По какому праву, одни возомнили себя новым дворянством с правом эксплуатировать и грабить народ? Люди устали боятся и терпеть. А такие как пригожинские,"очень опытные", газмановы, при любой власти устроятся, этого иудствующего биомусора, продажных гиен, любителей маслов с барского стола, всегда было в избытке.



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  • 3 | 24.01.2021, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хреново работаете господа! Спите долго или же вам долго согласовывают чего там выставлять!



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  • 4 | 24.01.2021, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.01.2021, 14:39 | Автор:

Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспредел.По какому праву, одни возомнили себя новым дворянством с правом эксплуатировать и грабить народ? Люди устали боятся и терпеть. А такие как пригожинские,"очень опытные", газмановы, при любой власти устроятся, этого иудствующего биомусора, продажных гиен, любителей маслов с барского стола, всегда было в избытке.
==============================================
Целиком согласен с Вашим мнением .



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7

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  • 5 | 24.01.2021, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все в ИНТЕР-РАО...все обнуленному
прибрал же себе БСК



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1

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  • 6 | 24.01.2021, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Респект Руслану Нуритдинову и Уралу Байбулатову



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  • 7 | 24.01.2021, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабаровск, Куштау, вся Россия против воровской и репрессивной власти
Несменяему куда, если в Крым - возможна участь Чаушеску,
Остается только на Колыму, если проскочит Урал где Николашку растреляли



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  • 8 | 24.01.2021, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 24.01.2021, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.01.2021, 14:39 | Автор:

Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспредел.По какому праву, одни возомнили себя новым дворянством с правом эксплуатировать и грабить народ? Люди устали боятся и терпеть. А такие как пригожинские,"очень опытные", газмановы, при любой власти устроятся, этого иудствующего биомусора, продажных гиен, любителей маслов с барского стола, всегда было в избытке.
==============================================
Целиком согласен с Вашим мнением .
_____________
Два дурака в одном тазу
Пустились по морю в грозу...

Я ещё не забыл, кто возомнил себя "новым дворянством", как на Первом съезде Народных депутатов они клеймили привилегии партократов.
Гавриил Попов, Толик Собчак, Элла Памфилова, Борис непьющий Ельцин и прочая камарилья.
Как только они пришли к власти, они сказали, что народ - быдло, недостойное ни нормальной жизни, ни даже права голоса.
Сейчас такая же мразь выдвинула вперёд вместо алкоголика Ельцина Навального, а действительно тупое быдло верит каждому его слову, и делает из проходимца святого.
Любите пляски на граблях? Пожалуйста, пляшите! Только ограничьтесь своим разбитым тупым лбом, а не втягивайте в эти пляски честную, но очень наивную молодёжь.
Ваш глупый лоб не жалко, а сломанные судьбы молодых людей жалко.



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10

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  • 9 | 24.01.2021, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 24.01.2021, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все в ИНТЕР-РАО...все обнуленному
прибрал же себе БСК
___________________
Переведите на русский язык!



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  • 10 | 24.01.2021, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну бородатые там были совсем по другому поводу... Они не народ,они "активисты","общественники" и прочая шушера. Националисты.



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  • 11 | 24.01.2021, 16:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70009 | Рейтинг: +11735,2
Нуртдинова сегодня задержали и отвезли в ОП-9 к Лиле Чанышевой, которую потом доставили в суд и закрыли на 5 суток по очередному беспределу.
Нуртдинова - безусловно, также закроют - вопрос только - на сколько?

На активиста Руслана Нуртдинова составлен протокол по статье 20.2, часть 8 КОАП о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Статья влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток



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1

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  • Эксперт
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  • 12 | 24.01.2021, 16:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70009 | Рейтинг: +11735,2
Ну бородатые там были совсем по другому поводу... Они не народ,они "активисты","общественники" и прочая шушера. Националисты.
_______________________________________
Дурацкие штампы в твоей башке. Мой сын уже лет 6 носит бороду. И что?
Среди его друзей нет националистов - никаких, но половина ходит с бородой. Предполагаю, что им просто надоело бриться каждый день и тратить на это время по утрам. Лучше поспать лишние 15 минут.



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3

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  • Эксперт
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  • 13 | 24.01.2021, 16:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70009 | Рейтинг: +11735,2
Все в ИНТЕР-РАО...все обнуленному
прибрал же себе БСК
___________________
Переведите на русский язык!
_____________________________
Написано вполне по-русски. Пуйло абсолютно всё, что приносит ХОРОШИЙ доход - в том числе БашРТС(это и есть ИНТЕР РАО) и БСК(Соду) - прибрал к своим загребущим рукам.



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2

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  • 14 | 24.01.2021, 16:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70009 | Рейтинг: +11735,2
8 | 24.01.2021, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован

Вот мы вместе с Навальным и требуем СМЕНЯЕМОСТИ власти и судить коррупционеров, в том числе тех, кого ты перечислил. Отнять все, что нечестно ими заполучено, всю недвижимость и прочие ништяки, приобретенные на не трудовые законы - Статья 20 Конвенции ООН против коррупции - незаконное обогащение.



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  • 15 | 24.01.2021, 16:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70009 | Рейтинг: +11735,2
Хреново работаете господа! Спите долго или же вам долго согласовывают чего там выставлять!
_______________________________
Ты куда-то опоздал? Кто хотел - обсуждал на других ветках.



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1

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  • 16 | 24.01.2021, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень Опытный: - а ты чтишь Золотой Ершик?



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  • Участник
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  • 17 | 24.01.2021, 16:50 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4341 | Рейтинг: -341,3
24.01.2021, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспредел.По какому праву, одни возомнили себя новым дворянством с правом эксплуатировать и грабить народ? Люди устали боятся и терпеть. А такие как пригожинские,"очень опытные", газмановы, при любой власти устроятся, этого иудствующего биомусора, продажных гиен, любителей маслов с барского стола, всегда было в избытке.
__________
Трудно с Вами не согласиться.

Но дальше что будет ? Надо ведь наперёд смотреть.



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5

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  • Гость
  •  
  • 18 | 24.01.2021, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 24.01.2021, 16:50 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4341 | Рейтинг: -341,2
24.01.2021, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспредел.По какому праву, одни возомнили себя новым дворянством с правом эксплуатировать и грабить народ? Люди устали боятся и терпеть. А такие как пригожинские,"очень опытные", газмановы, при любой власти устроятся, этого иудствующего биомусора, продажных гиен, любителей маслов с барского стола, всегда было в избытке.
__________
Трудно с Вами не согласиться.

Но дальше что будет ? Надо ведь наперёд смотреть.
=====================

Шо гутарят по этому разоблачению воровского режима твои коммуняцкие друганы? Они чаво наблюдаютЪ? Небось красную бучу?



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  • 19 | 24.01.2021, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хозяева обязаны привести тариф в 1500руб за Гкал тепла, а не 2198.18р, то есть 2200р за 1 Гкал.
Об этом ни слова от нашего хозяина.



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  • 20 | 24.01.2021, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще какая-то кикимора от БашРТС вякает на БСТ о субсидиях.



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