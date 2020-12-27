В Уфе состоялся митинг и шествие в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий

По оценкам очевидцев, в акции протеста приняли участие несколько тысяч человек. Люди стали собираться на площади перед концертным залом “Башкортостан” в центре города. Количество протестующих увеличивалось каждую минуту, а спустя полчаса после начала акции колонна протестующих направилась в сторону телецентра. При этом полицейские и бойцы ОМОНа задерживали отдельных участников на протяжении всего шествия. Между тем еще до начала митинга силовики задержали шеф-редактора “Эха Москвы в Уфе” Руслана Валиева и координатора Штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву.Валиеву предъявили обвинение за отсутствие медицинской маски, заявив сначала, что он похож на вероятного грабителя. Отпустить журналиста потребовал председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Через 1,5 часа задержания Руслана Валиева выпустили.Когда протестующие достигли площади Салавата Юлаева, к месту прибыли силовики в камуфляжной одежде, вооруженные дубинками и защитными щитами. Они оцепили дорогу в сторону Дома Республики, в котором также находится и администрация главы Башкирии Радия Хабирова. Колонне удалось прорвать оцепление, но действие сопровождалось задержаниями. Участники шествия окружили Дом Республики, входы в который оцепили силовики, и стали требовать выхода к ним руководителя региона.По данным очевидцев, движение протестующих определяли общественные деятели Руслан Нуртдинов и Урал Байбулатов, которые несколько дней назад объявили о создании общественно-политического движения “Республика”.Участники стали расходиться через 3 часа после начала несанкционированного шествия.