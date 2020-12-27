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Политические итоги протестного уик-энда в Республике

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Дмитрий Михайличенко, политолог. Политические итоги протестного уик-энда в Республике: 1. Методологически. Не ищите черных и белых, плохих и хороших. Линейные схемы восприятия – ошибочны.

Политические итоги протестного уик-энда в Республике


2. Фактически. Протест в Уфе плохо вписывается в логику «сторонники А. Навального». Платформа более широкая и многослойная. Это целый ландшафт протеста.

3. Логически. Подход республиканских властей: необходимо работать с протестными гражданами, а не пытаться забетонировать протест. И федеральный центр есть чем убедить: тут на повестке «патриоты республики» (Куштау живи), а не «сателлиты Госдепа» (сторонники А. Навального).

4. Этнически. Башкиры в республике исторически более политизированы чем представители других этносов и это разворачивает векторы общественного протеста. Присутствие национального фактора послужит определённым амортизатором от намерения решать проблему с помощью молотка и гвоздей..

5. Систематически. В понимании Системы национальный фактор – это не Госдеп, а более тонкая материя.

Поэтому и подходы будут особые, необходимость Р. Хабирова для их решения в глазах федерального центра только возрастает.

Дмитрий Михайличенко











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