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Как «общаться» молча

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Радий Хабиров порекомендовал чиновникам начать “общаться” с людьми, но ни слова не сказал о субботней несанкционированной акции протеста.

Как «общаться» молча


Власти перестали разговаривать и встречаться с жителями, заявил сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве глава Башкирии. По его словам, в настоящее время люди получают от госслужащих “отписки”, из-за чего стали “больше раздражаться”.

«Прошедший год для людей был вообще один из, наверное, я не знаю, на нашей памяти, один из самых нервозных с коронавирусной инфекцией. Люди умирают, и наши постоянные ограничения, постоянная нервозность привела к очень взбудораженному населению», — рассказал Хабиров.

Руководитель республики обратился к главам муниципалитетов с рекомендацией обратить внимание на состав общественных палат и найти возможность обновить его, включив в ряды активистов с разными взглядами.

При этом Радий Хабиров привел в пример региональные Совет по правам человека и Общественную палату.

По его мнению, в составе этих органов находятся люди, критикующие власть. Личные приемы чиновники должны начать в ближайшее время, о чем Хабиров поручил отчитаться “по списку”.

«Людей столько скопилось — вы сами видите. Если с людьми будем разговаривать, меньше к нам под окна будут приходить и, соответственно, их вопросы решать будем», — добавил он.

Между тем о прошедших в субботу несанкционированных митинге и шествии Радий Хабиров ничего не сказал.

Напомним, в минувшую пятницу на встрече с новым составом Общественной палаты Башкирии он назвал желание людей выйти на акцию протеста в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий “недоработкой” его “команды”. По предварительным данным очевидцев, всего в субботу в протесте приняли участие более 5 тыс. человек. Как считают наблюдатели, это самое большое несанкционированное протестное мероприятие в Башкирии с 2005-го года.











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