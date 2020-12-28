Страх исчезает ...

Эксперты анализируют итоги протестов 23 января и сходятся в том, что неожиданно большим оказалось число участников акций в регионах, запретами и массовыми задержаниями власть демонстрирует страх и неуверенность, а также провоцирует рост протестных настроений в обществе: к митингам и шествиям присоединяются люди, ранее к политике равнодушные.Жесткое подавление акции только усилит степень недовольства действующей властью. А преследование участников протестов серьезно увеличит круг протестующих, считает политолог Александр Кынев.—​ Почему, на ваш взгляд, власти запретили акции протеста против ареста Навального? Не разумнее ли было всё разрешить и тем самым снять излишнее напряжение в обществе?— Неадекватную реакцию власть демонстрировала и до протестов 23 января. Совершенно незачем было устраивать ни шоу с отравлением Навального, ни цирк вокруг его возвращения. Ну, вернулся человек и вернулся. Понятно же, что любая шумиха и просто повышенное внимание к этому только подогрели интерес людей. Даже тех, кто раньше в принципе политикой не особо интересовался.В итоге запреты на участие в акциях 23 января, вот эти смехотворные уведомления, которые даже младшеклассникам рассылались, — все это только увеличило число участников. В том числе поэтому оно оказалось беспрецедентно высоким. Власти не дали народу, недовольному и экономическим, и социальным положением в стране, выпустить пар.—​ К чему это приведет?— К тому, что протестные настроения, недовольство запретами и жесткими действиями силовиков будут только расти. А если задержанных на протестах начнут преследовать по уголовным статьям, то круг вовлеченных в политику увеличится в разы — ровно на количество родных и друзей каждого преследуемого. И интересоваться политикой они будут уже в качестве людей, настроенных к власти нелояльно, протестно.Очень недальновидное поведение властей больше похоже на истерику. Политтехнологов у федеральной верхушки нужно менять однозначно, потому что нажить столько недовольных на ровном месте — это определенный "талант" нужен. Столько человек повсюду вышли на улицы! Цифры, конечно, впечатляют. И не просто полчаса постоять, а маршем шли, порой несколько часов. И это зимой, в морозы!Социолог Игорь Эйдман, отмечает: 23 января стало ясно, что протест помолодел и что люди перестают бояться.— Запрет акции и массовые задержания были ожидаемыми в свете того, как российские власти вели себя ранее. Все-таки запреты на публичные мероприятия в России начались не вчера, и в последнее время гайки закручивают все сильнее — уже и одиночные акции объявлены "вне закона".Конкретно Навального Путин очевидно боится, ввиду того, какое количество людей его призывы способны выводить на улицу. Поэтому и его арест и запрет был ожидаем.—​ Удивила реакция на этот запрет?— Не сказать, чтобы сильно удивила: несколько лет назад, когда были протесты против фальсификации выборов в Госдуму, на улицы Москвы тоже вышло много людей. Число задержанных, если рассматривать в соотношении с количеством вышедших, тоже держится примерно в тех же пропорциях. Но есть, на мой взгляд, важный новый тренд — большая доля молодежи. Если лет 7–10 назад среди протестующих процент молодых был совсем невелик, интересоваться политикой в принципе было делом немодным, то сейчас доля молодежи серьезно выросла.И этого следовало ожидать: молодые люди, которым нужно строить карьеру, у них жизнь в этой стране впереди, сейчас отчетливо понимают, что в условиях отсутствия демократии шансов на хорошую, комфортную жизнь у них мало. Социальные лифты не работают в принципе — в сформировавшемся сейчас квазисословном обществе высокие посты и должности, неважно, в госструктурах или крупных корпорациях, передаются по наследству: подросли дети нынешних чиновников и олигархов. Их отцы и не скрывают этой преемственности. Понятно, что молодежь из непривилегированных семей отсутствие перспективы возмущает.А тот факт, что выходят они в основном с политическими лозунгами – к примеру, "Свободу политзаключенным", — тоже объясняется текущими российскими реалиями, когда сесть или получить условный срок можно буквально за репост в соцсети. В России появилось множество современных политических заключенных, в том числе молодых – не заметить этого невозможно.—​ К чему приведут протесты 23 января и реакция властей на них?— К повышению градуса противостояния между властью и обществом. Вероятность новых массовых акций и столкновений повысилась. Вчерашние акции показали, что все больше людей перестало бояться, страх исчезает, люди готовы выходить на улицы и физически защищать себя от карателей.По мнению политолога Аббаса Галлямова, еще в конце 2020 года трудно было спрогнозировать такую высокую протестную активность. Но всё изменило возвращение в страну Алексея Навального и его задержание в аэропорту.—​ Почти полгода — с осени, если рассматривать общефедеральную ситуацию, масштабных уличных протестов в России практически не было. Хабаровский край не в счет, это локальная история, которой так и не удалось сильно затронуть протестную активность других регионов — отдельными акциями солидарности все и закончилось.Однако Навальный настолько отлично выступил, что оппозиция полностью перехватила инициативу и власть ушла в глухую оборону. Сначала неудачная попытка отравления Навального, и смехотворные объяснения властями того, что же с ним якобы произошло, затем расследование Bellingcat и резонансный звонок Навального своему отравителю, сигналы властей о непременном задержании оппозиционера в виде наспех пошитого нового дела и объявления его в федеральный розыск, а в ответ — его наплевательское отношение к этим угрозам и героическое возвращение. Хаотичные действия властей — то самолет летит во Внуково, то его перенаправляют в Шереметьево — все это сигнализирует протестно настроенным жителям, да и всем остальным, что власть боится оппозиционера и двух тысяч человек, которые приехали в аэропорт его встречать. Это очень воодушевляет оппозицию, она считывает: "Власть слабеет" — и это хорошо ложится на общий фон недовольства и возмущения россиян.—​ Недовольства чем?— Падением уровня жизни. Утратой исторического оптимизма. У людей страх перед будущим. К слову, фильм-расследование про дворец Путина внес в степень народного возмущения свою лепту: на фоне того, как доходы большинства жителей России последние несколько лет падают, видеть подтверждение нечеловеческого богатства и личной коррупции своего лидера — не просто диссонанс, это воспринимается как оскорбление. Кроме того, Навальный выпустил его [расследование], будучи не в благополучной Германии, а из тюрьмы в России, находясь, по сути, во власти Путина, что характеризует его как, безусловно, человека мужественного.И вот это несоответствие — вроде хорошо должны жить, а живем почему-то плохо — вывело на улицы не только городской средний класс (традиционно поддерживающий оппозицию): с интеллигенцией вышел глубинный народ. Потому протесты получились настолько массовыми, потому и сопротивление полиции было местами жесткое, потому что вышли не только вежливые интеллигенты, а протестующие нового типа.—​ Кого именно вы имеете в виду под этим определением?– Жителей регионов, провинциальных небольших городков. Сколько городов на этот раз участвовали в протестах? 112. А в России городов-миллионников от силы штук 15. Для власти сигнал крайне плохой. Эти протестующие не будут спокойно ждать, когда их поведут в автозак — у них другая реакция.—​ Насколько сигнал плохой? К чему приведут протесты 23 января?— Если оппозиции удастся поддержать этот накал до осени и чуть нарастить его к сентябрю, возможно, им удастся занять какие-то места в Госдуме (в сентябре состоятся выборы депутатов в Госдуму РФ. —​ Прим. СР). Если они продолжат выводить народ на протесты, если пар не уйдет в свисток, то и явка протестная будет на выборах достаточно высока, и число наблюдателей на выборах увеличится.—​ А как же возможная фальсификация итогов голосования?— Если градус интереса к политике не понизится, власти, скорее всего, будут вынуждены уменьшить объемы фальсификаций. В ином случае, если они пойдут на наглую, откровенную подтасовку результатов, народ устроит вторую Болотную.—​ Масштаб избиений и задержаний участников протестов вас не удивил?— Нисколько. С 2019 года российские власти показывают, что с оппозицией миндальничать не собираются. А что им остается делать? Политически они ей уже проиграли. Пропагандистски — тоже. Только и остается, что силовыми методами держать оборону.