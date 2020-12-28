Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
В Уфе состоялся митинг и ...

Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспр ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

«Федерализм» как прикрыти ...

... После этого Валиди отправится в Туркестан, чтобы примкнуть к местн ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Чанышева: 23-е отличается ...

Тотально - лживая власть страны от головы до правоохраните ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Политическая проституция ...

Даниил Чемезов: Никто не жаждет смены власти, все просто хотят конкретики. ...
  26.01.2021   15596    24

Страх исчезает ...

Эксперты анализируют итоги протестов 23 января и сходятся в том, что неожиданно ...
  26.01.2021   38574    24

Успех команды Хабирова! ...

Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. ...
  26.01.2021   36698    11

Как «общаться» молча ...

Радий Хабиров порекомендовал чиновникам начать “общаться” с людьми, но ни слова ...
  25.01.2021   22522    39

Политические итоги ...

Дмитрий Михайличенко, политолог. Политические итоги протестного уик-энда в ...
  25.01.2021   11315    8

Последние публикации
Политическая проституция ...

Даниил Чемезов: Никто не жаждет смены власти, все просто хотят конкретики. ...
  26.01.2021   15470    24

Страх исчезает ...

Эксперты анализируют итоги протестов 23 января и сходятся в том, что неожиданно ...
  26.01.2021   28521    24

Успех команды Хабирова! ...

Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. ...
  26.01.2021   35630    11

Как «общаться» молча ...

Радий Хабиров порекомендовал чиновникам начать “общаться” с людьми, но ни слова ...
  25.01.2021   35032    39

Политические итоги ...

Дмитрий Михайличенко, политолог. Политические итоги протестного уик-энда в ...
  25.01.2021   26483    8

Аббас Галлямов: «Ну и ...

Когда мы жалуемся на то, что «общество расколото», мы исходим из того, что ...
  25.01.2021   23064    8

Геннадий Гудков: ...

Что будет делать Путин после событий в связи в расследованиями Bellingcat и ...
  25.01.2021   26531    20

Михайличенко: Протест и ...

Данные о количестве участников вчерашнего митинга в Уфе разнятся, однако все ...
  25.01.2021   27321    32

В Уфе состоялся митинг и ...

По оценкам очевидцев, в акции протеста приняли участие несколько тысяч человек. ...
  24.01.2021   16974    78

Лживый потерпевший ...

Азат Бердин: Ему придумали биографию, и глупость, что он разговаривал с ...
  22.01.2021   37515    84

Читаемое за месяц
Всю жизнь курултаит, ...

Председатель Курултая Башкирии будет представлять Россию в Совете Европы. ...
  28.12.2020   18998    10

«Федерализм» как ...

Отмечавшееся недавно 130-летие со дня рождения основателя первой Башкирской ...
  28.12.2020   16472    73

«Делайте что хотите, я ...

Ильнар Гарифуллин: Это сигнал другим чиновникам, что в любой ситуации ...
  29.12.2020   36142    7

Совет хуже ...

В совет по межнациональным отношениям при главе Башкирии вошел Ростислав ...
  29.12.2020   25586    41

История без ...

Историк Ильнар Гарифуллин считает издание бесценным и желает, чтобы оно дошло ...
  30.12.2020   17871    100

Архив публикаций
Январь 2021 (33)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)
Сентябрь 2020 (72)
Август 2020 (91)


Страх исчезает

Оценили
1


Эксперты анализируют итоги протестов 23 января и сходятся в том, что неожиданно большим оказалось число участников акций в регионах, запретами и массовыми задержаниями власть демонстрирует страх и неуверенность, а также провоцирует рост протестных настроений в обществе: к митингам и шествиям присоединяются люди, ранее к политике равнодушные.

Страх исчезает


Жесткое подавление акции только усилит степень недовольства действующей властью. А преследование участников протестов серьезно увеличит круг протестующих, считает политолог Александр Кынев.

—​ Почему, на ваш взгляд, власти запретили акции протеста против ареста Навального? Не разумнее ли было всё разрешить и тем самым снять излишнее напряжение в обществе?

— Неадекватную реакцию власть демонстрировала и до протестов 23 января. Совершенно незачем было устраивать ни шоу с отравлением Навального, ни цирк вокруг его возвращения. Ну, вернулся человек и вернулся. Понятно же, что любая шумиха и просто повышенное внимание к этому только подогрели интерес людей. Даже тех, кто раньше в принципе политикой не особо интересовался.

В итоге запреты на участие в акциях 23 января, вот эти смехотворные уведомления, которые даже младшеклассникам рассылались, — все это только увеличило число участников. В том числе поэтому оно оказалось беспрецедентно высоким. Власти не дали народу, недовольному и экономическим, и социальным положением в стране, выпустить пар.

—​ К чему это приведет?

— К тому, что протестные настроения, недовольство запретами и жесткими действиями силовиков будут только расти. А если задержанных на протестах начнут преследовать по уголовным статьям, то круг вовлеченных в политику увеличится в разы — ровно на количество родных и друзей каждого преследуемого. И интересоваться политикой они будут уже в качестве людей, настроенных к власти нелояльно, протестно.

Очень недальновидное поведение властей больше похоже на истерику. Политтехнологов у федеральной верхушки нужно менять однозначно, потому что нажить столько недовольных на ровном месте — это определенный "талант" нужен. Столько человек повсюду вышли на улицы! Цифры, конечно, впечатляют. И не просто полчаса постоять, а маршем шли, порой несколько часов. И это зимой, в морозы!

Социолог Игорь Эйдман, отмечает: 23 января стало ясно, что протест помолодел и что люди перестают бояться.

— Запрет акции и массовые задержания были ожидаемыми в свете того, как российские власти вели себя ранее. Все-таки запреты на публичные мероприятия в России начались не вчера, и в последнее время гайки закручивают все сильнее — уже и одиночные акции объявлены "вне закона".

Конкретно Навального Путин очевидно боится, ввиду того, какое количество людей его призывы способны выводить на улицу. Поэтому и его арест и запрет был ожидаем.

—​ Удивила реакция на этот запрет?

— Не сказать, чтобы сильно удивила: несколько лет назад, когда были протесты против фальсификации выборов в Госдуму, на улицы Москвы тоже вышло много людей. Число задержанных, если рассматривать в соотношении с количеством вышедших, тоже держится примерно в тех же пропорциях. Но есть, на мой взгляд, важный новый тренд — большая доля молодежи. Если лет 7–10 назад среди протестующих процент молодых был совсем невелик, интересоваться политикой в принципе было делом немодным, то сейчас доля молодежи серьезно выросла.

И этого следовало ожидать: молодые люди, которым нужно строить карьеру, у них жизнь в этой стране впереди, сейчас отчетливо понимают, что в условиях отсутствия демократии шансов на хорошую, комфортную жизнь у них мало. Социальные лифты не работают в принципе — в сформировавшемся сейчас квазисословном обществе высокие посты и должности, неважно, в госструктурах или крупных корпорациях, передаются по наследству: подросли дети нынешних чиновников и олигархов. Их отцы и не скрывают этой преемственности. Понятно, что молодежь из непривилегированных семей отсутствие перспективы возмущает.

А тот факт, что выходят они в основном с политическими лозунгами – к примеру, "Свободу политзаключенным", — тоже объясняется текущими российскими реалиями, когда сесть или получить условный срок можно буквально за репост в соцсети. В России появилось множество современных политических заключенных, в том числе молодых – не заметить этого невозможно.

—​ К чему приведут протесты 23 января и реакция властей на них?

— К повышению градуса противостояния между властью и обществом. Вероятность новых массовых акций и столкновений повысилась. Вчерашние акции показали, что все больше людей перестало бояться, страх исчезает, люди готовы выходить на улицы и физически защищать себя от карателей.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, еще в конце 2020 года трудно было спрогнозировать такую высокую протестную активность. Но всё изменило возвращение в страну Алексея Навального и его задержание в аэропорту.

—​ Почти полгода — с осени, если рассматривать общефедеральную ситуацию, масштабных уличных протестов в России практически не было. Хабаровский край не в счет, это локальная история, которой так и не удалось сильно затронуть протестную активность других регионов — отдельными акциями солидарности все и закончилось.

Однако Навальный настолько отлично выступил, что оппозиция полностью перехватила инициативу и власть ушла в глухую оборону. Сначала неудачная попытка отравления Навального, и смехотворные объяснения властями того, что же с ним якобы произошло, затем расследование Bellingcat и резонансный звонок Навального своему отравителю, сигналы властей о непременном задержании оппозиционера в виде наспех пошитого нового дела и объявления его в федеральный розыск, а в ответ — его наплевательское отношение к этим угрозам и героическое возвращение. Хаотичные действия властей — то самолет летит во Внуково, то его перенаправляют в Шереметьево — все это сигнализирует протестно настроенным жителям, да и всем остальным, что власть боится оппозиционера и двух тысяч человек, которые приехали в аэропорт его встречать. Это очень воодушевляет оппозицию, она считывает: "Власть слабеет" — и это хорошо ложится на общий фон недовольства и возмущения россиян.

—​ Недовольства чем?

— Падением уровня жизни. Утратой исторического оптимизма. У людей страх перед будущим. К слову, фильм-расследование про дворец Путина внес в степень народного возмущения свою лепту: на фоне того, как доходы большинства жителей России последние несколько лет падают, видеть подтверждение нечеловеческого богатства и личной коррупции своего лидера — не просто диссонанс, это воспринимается как оскорбление. Кроме того, Навальный выпустил его [расследование], будучи не в благополучной Германии, а из тюрьмы в России, находясь, по сути, во власти Путина, что характеризует его как, безусловно, человека мужественного.

И вот это несоответствие — вроде хорошо должны жить, а живем почему-то плохо — вывело на улицы не только городской средний класс (традиционно поддерживающий оппозицию): с интеллигенцией вышел глубинный народ. Потому протесты получились настолько массовыми, потому и сопротивление полиции было местами жесткое, потому что вышли не только вежливые интеллигенты, а протестующие нового типа.

—​ Кого именно вы имеете в виду под этим определением?

– Жителей регионов, провинциальных небольших городков. Сколько городов на этот раз участвовали в протестах? 112. А в России городов-миллионников от силы штук 15. Для власти сигнал крайне плохой. Эти протестующие не будут спокойно ждать, когда их поведут в автозак — у них другая реакция.

—​ Насколько сигнал плохой? К чему приведут протесты 23 января?

— Если оппозиции удастся поддержать этот накал до осени и чуть нарастить его к сентябрю, возможно, им удастся занять какие-то места в Госдуме (в сентябре состоятся выборы депутатов в Госдуму РФ. —​ Прим. СР). Если они продолжат выводить народ на протесты, если пар не уйдет в свисток, то и явка протестная будет на выборах достаточно высока, и число наблюдателей на выборах увеличится.

—​ А как же возможная фальсификация итогов голосования?

— Если градус интереса к политике не понизится, власти, скорее всего, будут вынуждены уменьшить объемы фальсификаций. В ином случае, если они пойдут на наглую, откровенную подтасовку результатов, народ устроит вторую Болотную.

—​ Масштаб избиений и задержаний участников протестов вас не удивил?

— Нисколько. С 2019 года российские власти показывают, что с оппозицией миндальничать не собираются. А что им остается делать? Политически они ей уже проиграли. Пропагандистски — тоже. Только и остается, что силовыми методами держать оборону.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 26.01.2021, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот так, коммунисты. Либеральная оппозиция перехватила часть вашей
повестки. Спите дальше. Проспите страну.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 26.01.2021, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страх исчезает
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Навальный ,- это современный Лех Валенса !!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 26.01.2021, 10:26 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40617 | Рейтинг: +5107,4
поведение властей больше похоже на истерику
==============================
Нельзя вернуть пасту обратно в тюбик!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 26.01.2021, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.01.2021, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот так, коммунисты. Либеральная оппозиция перехватила часть вашей
повестки. Спите дальше. Проспите страну.
+++++++++++++++++++++

Коммуняки все еще в плену канувших в лето, испарившей пролетарской гегемонии. Им надо чтобы все и вся толпами шли к ним. Вместе всей оппозицией выступить им не позволяют дряхлое руководство и наступившее похмелье от большевицкого угара. Их коммиссаров устраивает то,что власти им позволяют заседать в думе.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 26.01.2021, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видно участие рахимовских проффи по политическим акциям!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 26.01.2021, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Навальный ,- это современный Лех Валенса !!!!

----------------

Гапон не хошь?

"Айсберги-вайсберги"... Бедная Россия.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 26.01.2021, 11:37 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40617 | Рейтинг: +5107,4
-Хочешь выйти на пенсию в 40 лет?
-да мой фюрер!
-Тогда бей тех, кто не хочет выходить на пенсию в 65!

486



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 26.01.2021, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.01.2021, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видно участие рахимовских проффи по политическим акциям!
=================================================
А во Владивостоке, Хабаровске, Омске,Новосибирске,Перми,Ижевске и т.д., случайно рахимовских проффи не заметили?

И-2



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 26.01.2021, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.01.2021, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страх исчезает
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Навальный ,- это современный Лех Валенса !!!!
============================
Навальный не моргнув глазом слул Зюганова с политической арены.
Сила этого ветра- нарол. Былло превращается в нарол.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 26.01.2021, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.01.2021, 10:38 | Автор:

Коммуняки все еще в плену канувших в лето, испарившей пролетарской гегемонии. Им надо чтобы все и вся толпами шли к ним. Вместе всей оппозицией выступить им не позволяют дряхлое руководство и наступившее похмелье от большевицкого угара. Их коммиссаров устраивает то,что власти им позволяют заседать в думе.
==================================================
Сышишь грамотей ! Не трогай РСДРП ( б) и КПСС !
Первые совершили Октябрьскую Революцию , вторые
защитили Родину и дали жить по человечески в течение
70 лет почти 300 млн человекам и раздали бесплатно
более 140 миллионов квартир , молодежь бесплатно
училась в высших учебных заведениях .

КПРФ, это вырожденцы и соглашатели под Зюгановым
то есть- приспособленцы !.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 26.01.2021, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сышишь грамотей ! Не трогай РСДРП ( б) и КПСС !
=================
Помолчи пож. битте.В Челнах фабрика большая, вытирайся.Не жалей!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 26.01.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 26.01.2021, 12:09 | Автор:

Сышишь грамотей ! Не трогай РСДРП ( б) и КПСС !
=================
Помолчи пож. битте.В Челнах фабрика большая, вытирайся.Не жалей!
==================================================
Слышь УЕБОК ! Тебя просили не лезь со своей тупизной в умники !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 26.01.2021, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.01.2021, 10:26 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40610 | Рейтинг: +5107,9
...
==============================
Нельзя вернуть пасту обратно в тюбик!

------------------

Да запросто. Помнишь, в "Вечном зове" зрители попросили киномеханика
вернуть сюжет обратно и снова показать Антона Савельева, директора ХТЗ?

"Эт можно!" - стал крутить пальцем бабИны с плёнкой в обратную сторону парень - а на экране люди побежали задом, трактор поехал задом в цех...
"Свят, свят!.." - крестились бабы, забыв про семечки. Так можно и в тюбик.))



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 26.01.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слышь УЕБОК ! Тебя просили не лезь со своей тупизной в умники !
=======================
Юнг! Зря хвалиш неграмотного , лаже в ролах неразбирающегося!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 26.01.2021, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К слову, фильм-расследование про дворец Путина внес в степень народного возмущения свою лепту: на фоне того, как доходы большинства жителей России последние несколько лет падают, видеть подтверждение нечеловеческого богатства и личной коррупции своего лидера — не просто диссонанс, это воспринимается как оскорбление.
_________________________________________________________
Киношка рассчитаная на неокрепшие умы и идиотов. Человек хозяин всей страны. А тут про какой то дворец блеют.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 26.01.2021, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 26.01.2021, 12:35 | Автор

Слышь УЕБОК ! Тебя просили не лезь со своей тупизной в умники !
=======================
Юнг! Зря хвалиш неграмотного , лаже в ролах неразбирающегося!
===============================================
Всякие твари , которые не разбираются в прошлом и пытаются умничать по причине недоразвитости вызывают презрение "!
Научись Уебок грамотно писать.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 26.01.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.01.2021, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Страх исчезает
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Навальный ,- это современный Лех Валенса !!!!
__________________________________________
Тоже агент госбезопасности?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 26.01.2021, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
КПРФ, это вырожденцы и соглашатели под Зюгановым
то есть- приспособленцы !.
__________________________________
ни чё ты хруля приложил ... )))
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 26.01.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Научись Уебок грамотно писать
=======================
С большой буквы начал- способный значит. Мы тебя научим грамоте!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 26.01.2021, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 26.01.2021, 13:01 | Автор:

Научись Уебок грамотно писать
=======================
С большой буквы начал- способный значит. Мы тебя научим грамоте!
=============================================
Да вот она грамотность твоя на виду и в яви ! Имя свое просит писать с маленькой буквы ! Таких Уебков еще не видал .



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com