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Успех команды Хабирова! Москва направила Башкирии 60 миллионов для стабилизации цен на хлеб

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Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Данное распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, который был разработан по поручению президента страны Владимира Путина.

Успех команды Хабирова! Москва направила Башкирии 60 миллионов для стабилизации цен на хлеб


Всего регионам страны выделено почти пять миллиардов рублей для компенсации затрат на покупку зерна мукомольных и хлебопекарных предприятий.

Для того, чтобы сдержать рост розничных цен на хлеб, Башкирия планирует получить 60,5 миллионов рублей.

Деньги будут направлены на поддержку хлебобулочных производств. В декабре прошлого года инфляция в регионе выросла до пяти процентов в годовом соотношении, а индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 101,5 процента. Соседнему Татарстану Правительство России выделило сумму практически в два раза больше — 114,3 миллиона рублей.

Эхо Москвы
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  • 1 | 26.01.2021, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Успех команды Хабирова! Москва направила Башкирии 60 миллионов для стабилизации цен на хлеб
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
И Французская революция 1791 года и Российская революция 1905 года начались из за нехватки хлеба и его, дороговизны ...



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  • 2 | 26.01.2021, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что Вы говорите , этого не может быть !
Ведь осенью 2 020 г Радий Фаритович Хабиров
докладывал Путину - в РБ собрали РЕКОРДНЫЙ урожай
в 4 ( четыре ) миллиона тонн урожая зерновых .
Помню М. З . Шакиров собрал и сдал 2 ( два ) миллиона
зерна в закрома СССР !
И сразу , на тебе Уважаемый Звезду Героя Соц. труда СССР ,
а тут после доклада Хабирова о рекорде - Путину подумал
на тебе господин Хабиров - ДВА ГЕРОЯ труда РФ !!
А если серьезно , у меня тогда был ГОММЕРИЧЕСКИЙ хохот !
От ТУПОССТИ и УМАЛИШЕННОСТИ сегодняшних
работников Мин сельхоза РБ !
Так дико подставлять Главу региона , могут только дебилы
которые ни ХРЕНА не понимают в сельском хозяйстве !



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  • 3 | 26.01.2021, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без якши булдырабыз!



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  • 4 | 26.01.2021, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И Французская революция 1791 года и Российская революция 1905 года начались из за нехватки хлеба и его, дороговизны ...
-----------------

А криминальная контрреволюция 1991 года началась с чаво? С организации
дефицита продуктов, которые ушлые "гаврилы поповы" эшелонами гноили по
тупикам. Метод опустошения полок примитивен, но сработал.



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  • 5 | 26.01.2021, 11:40 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40617 | Рейтинг: +5107,4
А Марина Салье считает, что началось все с пропажи бартера , который украли у Петербурга. Подписал этот бартер Пыня, зам. Собчака по международным связям.



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  • 6 | 26.01.2021, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересные вы люди, народ. Хлеба не будет, тогда кушайте пирожные. Тоже мне придумали проблему



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  • 7 | 26.01.2021, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Маловато, конечно, если считать количество алчных чиновников, готовых оторвать кусок от Мишустинского пирожка (не пирога), выделенного на все население РБ.



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  • 8 | 26.01.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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В чём успех-то? Всем выделили деньги. Даже регионам-донорам!



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  • 9 | 26.01.2021, 14:55 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4343 | Рейтинг: -341,4
Башкирия планирует получить 60,5 миллионов рублей.
__________
Копейки. Хабиров на ёлки с фейрверками больше тратит.



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  • 10 | 26.01.2021, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Непонятен заголовок. Это ирония или зависть что Татарстан в 2 раза больше получил?



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  • 11 | 26.01.2021, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татарстану выделили 65, 9 млн рублей. Донор всё-таки.



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