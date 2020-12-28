Успех команды Хабирова! Москва направила Башкирии 60 миллионов для стабилизации цен на хлеб

Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Данное распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, который был разработан по поручению президента страны Владимира Путина.Всего регионам страны выделено почти пять миллиардов рублей для компенсации затрат на покупку зерна мукомольных и хлебопекарных предприятий.Для того, чтобы сдержать рост розничных цен на хлеб, Башкирия планирует получить 60,5 миллионов рублей.Деньги будут направлены на поддержку хлебобулочных производств. В декабре прошлого года инфляция в регионе выросла до пяти процентов в годовом соотношении, а индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 101,5 процента. Соседнему Татарстану Правительство России выделило сумму практически в два раза больше — 114,3 миллиона рублей.