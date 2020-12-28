Всего регионам страны выделено почти пять миллиардов рублей для компенсации затрат на покупку зерна мукомольных и хлебопекарных предприятий.
Для того, чтобы сдержать рост розничных цен на хлеб, Башкирия планирует получить 60,5 миллионов рублей.
Деньги будут направлены на поддержку хлебобулочных производств. В декабре прошлого года инфляция в регионе выросла до пяти процентов в годовом соотношении, а индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 101,5 процента. Соседнему Татарстану Правительство России выделило сумму практически в два раза больше — 114,3 миллиона рублей.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Успех команды Хабирова! Москва направила Башкирии 60 миллионов для стабилизации цен на хлеб
Раздел: Новости | Просмотры: 26345 | Комментарии: 11