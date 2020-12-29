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Отхожее место из трех букв

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Алла Яковлева: Судьи — вы сами-то себя уважаете?

Отхожее место из трех букв


Алла Яковлева, общественник.

Мы подошли к краю…

Что происходит в обществе? Что происходит в судебной системе РБ? Как в других регионах работает судебная система я не знаю, но в Башкортостане в отношении дел, с которыми я лично столкнулась, полный судебный беспредел.

Храм правосудия — это последнее место, где люди пытаются найти справедливость. Ну по крайней мере так должно быть по законам Российской Федерации.

В действительности же мы сталкивается с нарушением наших прав именно судами. Примеров много, взять тот же хороший дом для безопасного проживания по адресу 5/3 по Карла Маркса в Уфе, который всячески пытаются признать аварийным в пользу строительства Арбитражного суда РБ. Администрация же не способна решить проблему по человечески, договориться с жителями и выкупить у них их жильё. Нет же, обязательно нужно вынуждать жителей за бесценок продать и из центра Уфы переселить на окраину, вымотав людям все нервы.

Сегодня 26.01.2021 года в беседе, судью Орджоникидзевского районного суда города Уфы Осипова А. П., взволновали или испугали слова из моего выступления на столько, что он резко закричал: позовите пристава!

Приставьте к Яковлевой пристава!

Почему-то доклад представителя «ПСК-6» был внимательно выслушан и принят во внимание, а представитель Алла Яковлева говорит что-то не то, да и слишком громко.

А ведь суд, по закону — это место, где стороны высказываются, пусть даже эмоционально, где подтверждают или не подтверждают свои доводы документами.

Пока шел пристав, беседа закончилась. Судья Осипов А. П. требовал проводить меня до выхода. Вот судья меня развеселил))). Я спросила судью: чего вы боитесь? Порчи мной имушества суда? Не бойтесь, имущества я не поврежу.

В декабре 2020 года, мы, жители Руставели 5, проспекта Октября 168 и 170/1 подвергались непринятию наших ходатайств для истребования доказательств и вызова свидетелей со стороны судьи Орджоникидзевского районного суда города Уфы Чирухиной Е. В., которая при отказе в удовлетворении наших требований сослалась на отсутствие в материалах дела доказательств, в истребовании которых сама же отказала.

Мои трое суток по надуманным причинам, 2 административных ареста Альберта Рахматуллина.

Судьи — вы сами-то себя уважаете?

Как далеко зайдёт группа компаний «ПСК-6» в попытке подорвать авторитет Главы РБ Радия Хабирова?

Соскучились по спектаклям???

Будем устраивать спектакли… Занимайте места в первых рядах… будет интересно.

P.S. В туалет пристав со мной не зашёл, хотя по пути угрожал, что не пустит меня в туалет. Приставу небыло поручения поучать меня что мне делать, а он мне еще административкой и тюремным сроком за законное выражение своего мнения угрожал. Его задачей было просто сопроводить.

Если мы, люди находящиеся на свободе, подвергаемся неуважительному отношению со стороны судов, полиции, судебных приставов, то страшно представить какому унижению подвергаются люди, находящие в местах лишения свободы.

Не удивительно почему люди выходят на пикеты на Красной площади и несанкционированные митинги, рискуя попасть под штраф или административный арест…

Опять война…

Похоже близится революция…

Алла Яковлева, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.01.2021, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Советской Власти простым гражданам как-то даже неловко было судиться. Стыдились. Да и причин особо не было. А сейча-а-ас... Без суда - ни шагу.



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