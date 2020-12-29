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Вороватые трутни, займитесь делом

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Сегодня был день, который, безусловно, повлияет на дальнейшую жизнь нашей страны! Можно не любить Навального, не связываться с запрещенным «Башкортом», не верить новому движению «Республика», не верить ни либералам, не нацикам, не демократам, не ЕР. Можно вообще никому не верить! Но себя обмануть невозможно!

Вороватые трутни, займитесь делом


Сегодня выходили не за Навального, а за справедливую жизнь! Фильм про дворец не видел только ленивый. 70 000 000 просмотров за четыре дня! А учитывая, что смотрели семьями, наверное, уже под 100 миллионов!

Людей достало все это!

Как рядовой член партии «Единая Россия», я обращаюсь с предложением к парламентариям республики Башкортостан, к представителям партии «Единая Россия»: Константину Борисовичу Толкачеву, Рустему Маратовичу Ахмадинурову, Ишмухаметову Рустаму Рифатововичу.

Инициируйте и проведите парламентское расследование – правда это или нет? Сколько раз, на памяти людей, вы выступали с абсолютно пустыми, глупыми и вредными законодательными инициативами, над которыми смеялись здравомыслящие люди в республике и за ее пределами.

Благодаря вашим стараниям, а точнее полному бездействию, словосочетание «депутат республики от ЕР», вызывает в обществе, только насмешки и уничижительно издевательские реплики. Я уже молчу о том, какое прозвище в народе получила партия ЕР. Но ведь Путин не член нашей партии. И вы, возможно впервые, имеете возможность получить реальный шанс, чтобы поднять свое реноме в глазах народа республики!

Проведите свое расследование, или инициируйте его в Государственной Думе. Партии «Единая Россия», это ничем не грозит.

Если это правда – вы смело выступите за отставку В.В. Путина, и возможно отдачу его под суд. Если неправда, то это будет достойный ответ недоброжелателям президента. В любом случае, народ оценит вашу принципиальную позицию в этом вопросе! Да и Пескова заодно проинформируете, чтобы ему было, что сказать, а то ведь, его тоже постоянно в неведении держат. Ну а если вдруг вы и дальше будете пытаться, как обычно, делать вид, что это вас не касается, а вы просто ждете трамвая, то тогда не удивляйтесь отношению жителей республики к вам и партии.

Арсен Нуриджанов, Эхо Москвы
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  • 1 | 27.01.2021, 10:58 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40622 | Рейтинг: +5106,9
Молодец! Интересно посмотреть, как к этому отнесутся наши урки- бабуля и калатун!



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  • 2 | 27.01.2021, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем вы постоянно врете, что 2 часовой фильм просмотрело 80 млн. человек? Ну врете же. А тут уже и 100 млн. Неужели вы не можете без лжи даже в таких малых вопросах? А как же тогда будет дальше? Еще больше лжи.



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  • 3 | 27.01.2021, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фильм про дворец не видел только ленивый.

===============

- Это моя дача! Пускай все слышат: это моя дача!

- Числится вашей. Но строится на мои деньги.

- А ты это докажи. Ты вообще живёшь на свете по доверенности.
Машина на имя жены, дача - на моё, у тебя ничего нет! Ты голодранец!..



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  • 4 | 27.01.2021, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как же тогда будет дальше? Еще больше лжи.
-------------------

- Вы не в церкви, вас не обманут.



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  • 5 | 27.01.2021, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идеалист, легче из камня выжать слезу.



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  • 6 | 27.01.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
проведите парламентское расследование – правда это или нет
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Путин же ясно сказал что нихрена не найдете, а он старый ЧЕКист, знает что говорит....
Они же смеются над нами,- смотрят в глаза и смеются...



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  • 7 | 27.01.2021, 12:05 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40622 | Рейтинг: +5106,9
Молодец! Интересно посмотреть, как к этому отнесутся наши урки- бабуля и калатун!

====================================================
Отнеслись замечательно= дружно высказались против!



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  • 8 | 27.01.2021, 12:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70034 | Рейтинг: +11733,7
Зачем вы постоянно врете, что 2 часовой фильм просмотрело 80 млн. человек? Ну врете же. А тут уже и 100 млн.
______________________________
94 890 707 просмотров с 19 декабря 2021г.

За 7 с половиной суток.

"Он вам не Димон" - почти за 4 года 41 174 019 просмотров со 2 марта 2017г.
Причем еще дней 5 назад было на 3 миллиона просмотров меньше.
Скорее всего эти 3 млн - те, кому 4 года назад было лет 12-14 и те, кто в то время смотрел только зомбо-ящик, а теперь освоил интернет.



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  • 9 | 27.01.2021, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" И вы, возможно впервые, имеете возможность получить реальный шанс, чтобы поднять свое реноме в глазах народа республики!"
======================
Как импотенту или древнему старику поднять "мужское достоинство", так и "поднять свое реноме", лежащее ниже плинтуса этой ПЖиВ уже невозможно. Правда, они вновь могут попытаются поднять неподъемное с помощью подпорки в виде подтасовок результатов выборов, если мы тупо согласимся.
Нуриджанов не фантазируй, сойдешь за умного.



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  • 10 | 27.01.2021, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.01.2021, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Зачем вы постоянно врете, что 2 часовой фильм просмотрело 80 млн. человек? Ну врете же. А тут уже и 100 млн. Неужели вы не можете без лжи даже в таких малых вопросах? А как же тогда будет дальше? Еще больше лжи.
====================
Все может быть, за бугром обнуленный популярен, а всякий скандал востребован обывателем, но с другой стороны возможности компьютерной техники позволяют "нарисовать" желаемое, как это сотворили демократы в США.



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  • 11 | 27.01.2021, 12:45 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4344 | Рейтинг: -341,4
94 890 707 просмотров с 19 декабря 2021г.

За 7 с половиной суток.
________
Црушники накрутили.



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  • 12 | 27.01.2021, 12:56 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15491 | Рейтинг: -2203,1
2 | 27.01.2021, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Зачем вы постоянно врете, что 2 часовой фильм просмотрело 80 млн. человек? Ну врете же. А тут уже и 100 млн. Неужели вы не можете без лжи даже в таких малых вопросах? А как же тогда будет дальше? Еще больше лжи.
_________________________
Нет, конечно.
Не смотрело столько людей.
Даже, если не принимать в расчёт накрутки, большинство минут несколько поглядело и всё. Чтобы полностью смотреть 2 часа про дворец, это надо быть упоротым либерастом. И чтобы заняться больше нечем было. Хотя и они, подозреваю, далеко не все смотрели.
С этого сайта может 2-3 человека, как раз таких упоротых, которым заняться нечем и просмотрели.
Остальные так, бот и просто кричат.



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  • 13 | 27.01.2021, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70034 | Рейтинг: +11733,7
Не туда запостила, но не беда - тут повторю:

Прошло несколько минут, хрюшка, и црушники еще 5 тыщ крутанули - 94 895 002



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  • 14 | 27.01.2021, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Человек похожий на продавца депутатских мест от единоросов учит нас морали? Аюпов приблизив к власти абсолютного перевортыша получается оказал партии медвежью услугу?Cпешишь Арсен!



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  • 15 | 27.01.2021, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 27.01.2021, 13:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1359 | Комментарии: 70032 | Рейтинг: +11733,7

Не туда запостила, но не беда - тут повторю:

Прошло несколько минут, хрюшка, и црушники еще 5 тыщ крутанули - 94 895 002
==================
Правильно, они отлично это провернули с подтасовкой результатов своих , выборов, им не привыкать.



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  • 16 | 27.01.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 27.01.2021, 13:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1359 | Комментарии: 70032 | Рейтинг: +11733,7
Не туда запостила, но не беда - тут повторю:

Прошло несколько минут, хрюшка, и црушники еще 5 тыщ крутанули - 94 895 002
______________
Похоже, црушники и календарь накрутили, что уже 21 декабря 2021 года наступило. Чего только не бывает!

А вообще интересно: в середине рабочего дня за пять минут 5 тыщ крутанули целый фильм. Видать, сплошь безработные.



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  • 17 | 27.01.2021, 13:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70034 | Рейтинг: +11733,7
Похоже, црушники и календарь накрутили, что уже 21 декабря 2021 года наступило. Чего только не бывает!
___________________________________________
Это мой косяк, конечно же не 19 декабря, а 19 января 2021г.

А вообще интересно: в середине рабочего дня за пять минут 5 тыщ крутанули целый фильм. Видать, сплошь безработные.
_______________________________________________
Не за 5 минут, а почти за час - моё первое сообщение, когда я залезла на ютуб было в 12:05, повторный заход - в 13:00

В стране 145 млн - а в других странах куда больше - смотреть видео можно в любой стране - для этого есть функция - включить субтитры на разных языках.

И еще: мой чын смотрел этот фильм с двумя коллегами в два захода - по вечерам после работы - 19-го и 20-го - примерно по часу. Я тоже прерывала просмотр. Ютуб тем и удобней зомбо-ящика, что видео можно останавливать и досматривать в удобное время.
Я так делаю не только с ютубом, но и с эфирами Эха Москвы, с любыми другими подкастами, со всем что выкладывается в интернет и длится(в том числе прочтение длинных статей, материалов) более 5 минут.
Интернет действительно на много конкурентней, чем ТВ.



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  • 18 | 27.01.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70034 | Рейтинг: +11733,7
Да! Хочу извиниться - воспользовалась непроверенной инфой в соцсетях - Каринэ Хабирова рожала не в московской частной клинике - а в уфимской - остально все верно))) И отдельная плата, и персональная акушерка - даже знаю ее фамилию:

Клинический Госпиталь «Мать и дитя» Уфа

САЛЬМАНОВА ЛИЛИЯ ШАМИЛЕВНА

С 2014 г. – акушерка родового отделения Клинического госпиталя Уфа

Услуги в этой клинике по родам от 100 тыщ. за 3 дня пребывания и сами роды. Кесарево обойдется дороже.



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