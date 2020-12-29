Вороватые трутни, займитесь делом

Сегодня был день, который, безусловно, повлияет на дальнейшую жизнь нашей страны! Можно не любить Навального, не связываться с запрещенным «Башкортом», не верить новому движению «Республика», не верить ни либералам, не нацикам, не демократам, не ЕР. Можно вообще никому не верить! Но себя обмануть невозможно!Сегодня выходили не за Навального, а за справедливую жизнь! Фильм про дворец не видел только ленивый. 70 000 000 просмотров за четыре дня! А учитывая, что смотрели семьями, наверное, уже под 100 миллионов!Людей достало все это!Как рядовой член партии «Единая Россия», я обращаюсь с предложением к парламентариям республики Башкортостан, к представителям партии «Единая Россия»: Константину Борисовичу Толкачеву, Рустему Маратовичу Ахмадинурову, Ишмухаметову Рустаму Рифатововичу.Инициируйте и проведите парламентское расследование – правда это или нет? Сколько раз, на памяти людей, вы выступали с абсолютно пустыми, глупыми и вредными законодательными инициативами, над которыми смеялись здравомыслящие люди в республике и за ее пределами.Благодаря вашим стараниям, а точнее полному бездействию, словосочетание «депутат республики от ЕР», вызывает в обществе, только насмешки и уничижительно издевательские реплики. Я уже молчу о том, какое прозвище в народе получила партия ЕР. Но ведь Путин не член нашей партии. И вы, возможно впервые, имеете возможность получить реальный шанс, чтобы поднять свое реноме в глазах народа республики!Проведите свое расследование, или инициируйте его в Государственной Думе. Партии «Единая Россия», это ничем не грозит.Если это правда – вы смело выступите за отставку В.В. Путина, и возможно отдачу его под суд. Если неправда, то это будет достойный ответ недоброжелателям президента. В любом случае, народ оценит вашу принципиальную позицию в этом вопросе! Да и Пескова заодно проинформируете, чтобы ему было, что сказать, а то ведь, его тоже постоянно в неведении держат. Ну а если вдруг вы и дальше будете пытаться, как обычно, делать вид, что это вас не касается, а вы просто ждете трамвая, то тогда не удивляйтесь отношению жителей республики к вам и партии.