Прокуратура рассмотрела в нём пособника нацистов.
По представлению прокуратуры был демонтирован памятник востоковеду Ахмет-Заки Валиди во дворике филологического факультета СПбГУ. Работы по демонтажу начались еще на выходных, пишет "Фонтанка".
Сейчас место памятника засыпано песком.
Ранее Генпрокуратура вынесла представление ректору СПбГУ об устранении нарушений законодательства в части статьи 354.1 Уголовного кодекса, то есть "Реабилитация нацизма".
— Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением, а также "Музея Ахмет-Заки" на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым, — цитирует документ 47news.
Памятник востоковеду и лидеру башкирского национально-освободительного движения был торжественно открыт во дворике филологического факультета СПБГУ в июне 2008 года. Башкортостан подарил памятник университету, где, как известно, есть знаковый Восточный факультет, на котором исторически существует тюркское направление.
Санкт-Петербургский государственный университет, в свою очередь, был согласен с заключением прокуратуры, усмотревшей экстремизм в установке на территории вуза бюста тюрколога Ахмет-Заки Валиди и потребовавшей устранить нарушение закона.
— Университет не намерен обжаловать представление прокуратуры. Оно будет исполнено в соответствии с требованием законодательства, — цитирует "Интерфакс" пресс-службе вуза в среду.
Идель.Реалии
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Фашиста выкинули на свалку
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