Фашиста выкинули на свалку

Бюст основателя Башкортостана Ахмет-Заки Валиди в Санкт-Петербурге демонтировали.Прокуратура рассмотрела в нём пособника нацистов.По представлению прокуратуры был демонтирован памятник востоковеду Ахмет-Заки Валиди во дворике филологического факультета СПбГУ. Работы по демонтажу начались еще на выходных, пишет "Фонтанка".Сейчас место памятника засыпано песком.Ранее ​Генпрокуратура вынесла представление ректору СПбГУ об устранении нарушений законодательства в части статьи 354.1 Уголовного кодекса, то есть "Реабилитация нацизма".— Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением, а также "Музея Ахмет-Заки" на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым, — цитирует документ 47news.Памятник востоковеду и лидеру башкирского национально-освободительного движения был торжественно открыт во дворике филологического факультета СПБГУ в июне 2008 года. Башкортостан подарил памятник университету, где, как известно, есть знаковый Восточный факультет, на котором исторически существует тюркское направление.Санкт-Петербургский государственный университет, в свою очередь, был согласен с заключением прокуратуры, усмотревшей экстремизм в установке на территории вуза бюста тюрколога Ахмет-Заки Валиди и потребовавшей устранить нарушение закона.— Университет не намерен обжаловать представление прокуратуры. Оно будет исполнено в соответствии с требованием законодательства, — цитирует "Интерфакс" пресс-службе вуза в среду.