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Фашиста выкинули на свалку

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Бюст основателя Башкортостана Ахмет-Заки Валиди в Санкт-Петербурге демонтировали.

Фашиста выкинули на свалку


Прокуратура рассмотрела в нём пособника нацистов.

По представлению прокуратуры был демонтирован памятник востоковеду Ахмет-Заки Валиди во дворике филологического факультета СПбГУ. Работы по демонтажу начались еще на выходных, пишет "Фонтанка".

Сейчас место памятника засыпано песком.

Фашиста выкинули на свалку


Ранее ​Генпрокуратура вынесла представление ректору СПбГУ об устранении нарушений законодательства в части статьи 354.1 Уголовного кодекса, то есть "Реабилитация нацизма".

— Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением, а также "Музея Ахмет-Заки" на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым, — цитирует документ 47news.

Памятник востоковеду и лидеру башкирского национально-освободительного движения был торжественно открыт во дворике филологического факультета СПБГУ в июне 2008 года. Башкортостан подарил памятник университету, где, как известно, есть знаковый Восточный факультет, на котором исторически существует тюркское направление.

Санкт-Петербургский государственный университет, в свою очередь, был согласен с заключением прокуратуры, усмотревшей экстремизм в установке на территории вуза бюста тюрколога Ахмет-Заки Валиди и потребовавшей устранить нарушение закона.

— Университет не намерен обжаловать представление прокуратуры. Оно будет исполнено в соответствии с требованием законодательства, — цитирует "Интерфакс" пресс-службе вуза в среду.

Идель.Реалии
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  • 1 | 28.01.2021, 04:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Задержание Урала Байбулатова вместе с детьми в рамках УК РФ ?



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  • 2 | 28.01.2021, 05:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бюст основателя Башкортостана Ахмет-Заки Валиди в Санкт-Петербурге демонтировали.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Следующий на очереди памятник бандиту-юлайуе !



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  • Гость
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  • 3 | 28.01.2021, 06:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными,

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Подобные идеи осуждены Нюрнбергским трибуналом и обжалованию не подлежат, это ясно.

На каких же принципах строить государство? Убеждён: на принципах равенства и справедливости.

В 90-е кто-то запустил гулять такой анекдотец:

"Во время Октябрьской революции старушка спрашивает матроса: за что, дескать, воюете? "А чтоб не было богатых!"- отвечает тот. "А мой дед на Сенатской площади выступал за то, чтобы не было бедных!"

Анекдот как бы расставлял точки над i - за что и против чего нужно бороться.

Но время доказало обескураживающую правоту революционного матроса: противостоять нужно именно богатым, ибо их наличие и ввергает народные массы в нищету. "Социально ответственного бизнеса" не бывает, это антинаучно. Законы действуют в сторону их алчности и обогащения - за счёт обнищания населения. Примеры перед нашими глазами.



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