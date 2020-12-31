«Конец высшей школе республики». В Башкирии планируется объединить БГУ и УГАТУ

Два крупных вуза республики – Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет планируется объединить, об этом коллективу БашГУ сообщили 26 января, а УГАТУ – 27 января.Известно, что коллективы выступили против. По их словам, ни одного разумного аргумента в пользу этого проекта не было предоставлено. Несмотря на то, что преподавателям было сказано, что к мнению педсостава будут прислушиваться, многие в этом сомневаются.- Очень сильное давление со стороны правительства, поэтому вероятность высокая, что объединение состоится несмотря ни на что, - сообщил один из преподавателей УГАТУ.- Одни красивые слова. А смысл всего это непонятен, - высказался преподаватель БашГУ.- Это все, конец высшей школе республики Башкортостан. Останется один нефтяной сырьевой вуз, - прокомментировал ProUfu.ru профессор, ректору УГАТУ с 1992 по 2003 год Салават Кусимов. - УГАТУ и БашГУ просядут сильно, если процесс объединения произойдет. Потому что это разные вузы с разными традициями, научно-педагогическими школами, находящиеся на разных площадках. И развивались они по-разному.Например, встанет вопрос об объединении нескольких кафедр высшей математики. Как это будет? Кто будет заведовать? Это история на целый год с полнейшей неразберихой. Нынешний менеджмент с этим просто не справится. Во-вторых, это просто не нужно. Прежде чем что-то делать, нужно целеполагание. Реформаторы великие должны ответить на вопрос «А зачем?» Вузы ломать очень просто. Мне кажется, что сейчас это только делается для того, чтобы что-то сделать.