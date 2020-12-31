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«Конец высшей школе республики». В Башкирии планируется объединить БГУ и УГАТУ

  • Опубликовано: ПроУфу | 29.01.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 41845 | Комментарии: 29
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Два крупных вуза республики – Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет планируется объединить, об этом коллективу БашГУ сообщили 26 января, а УГАТУ – 27 января.

«Конец высшей школе республики». В Башкирии планируется объединить БГУ и УГАТУ


Известно, что коллективы выступили против. По их словам, ни одного разумного аргумента в пользу этого проекта не было предоставлено. Несмотря на то, что преподавателям было сказано, что к мнению педсостава будут прислушиваться, многие в этом сомневаются.

- Очень сильное давление со стороны правительства, поэтому вероятность высокая, что объединение состоится несмотря ни на что, - сообщил один из преподавателей УГАТУ.

- Одни красивые слова. А смысл всего это непонятен, - высказался преподаватель БашГУ.

- Это все, конец высшей школе республики Башкортостан. Останется один нефтяной сырьевой вуз, - прокомментировал ProUfu.ru профессор, ректору УГАТУ с 1992 по 2003 год Салават Кусимов. - УГАТУ и БашГУ просядут сильно, если процесс объединения произойдет. Потому что это разные вузы с разными традициями, научно-педагогическими школами, находящиеся на разных площадках. И развивались они по-разному.

Например, встанет вопрос об объединении нескольких кафедр высшей математики. Как это будет? Кто будет заведовать? Это история на целый год с полнейшей неразберихой. Нынешний менеджмент с этим просто не справится. Во-вторых, это просто не нужно. Прежде чем что-то делать, нужно целеполагание. Реформаторы великие должны ответить на вопрос «А зачем?» Вузы ломать очень просто. Мне кажется, что сейчас это только делается для того, чтобы что-то сделать.

ПроУфу
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  • 1 | 29.01.2021, 08:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Два абсолютно неприкасаемых по профилю ВУЗа ! Жаль,УГАТУ - единственный ВУЗ в Башкирии, который соответствовал уровню ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по всем параметрам !



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  • 2 | 29.01.2021, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Лет деять назад объединили, например, УГТУ-УПИ и УрГУ, образовав УрФУ.
Не обошлось без сломанных судеб, рухнувших перспектив, обид, склок. Ну-ну.



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  • 3 | 29.01.2021, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Конец высшей школе республики». В Башкирии планируется объединить БГУ и УГАТУ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А что мелочится : Надо туда же впихнуть и Сельхозников и "Уфимский колледж индустрии питания и сервиса. Вот это будет настоящий "Прорыв" в башкортостанской "науке"! Это все равно что скрестить ужа и ежа !!!! Да тут одной Нобелевской не отделаешься,- придется радия награждать еще и медалью салаватки!
Меня всегда удивляло количества ума в черепной коробки гадия, но чтобы до такой степени........



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  • 4 | 29.01.2021, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Это оптимизация. Вместо двух бюджетов - один. Да ещё коммерциализация.

"Орешек знаний тверд,
Но все же мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
Уфимский Журнал "Хочу все знать!!!"



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  • 5 | 29.01.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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сколько бездельников останется без теплых местечек. Особенно археолухи муртазловские переживают



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  • 6 | 29.01.2021, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Надеюсь УГАТУ выживет.



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  • 7 | 29.01.2021, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Ещё аграрный и пед туда замесить ну получим федеральный вуз, который будет претендовать на федеральные гранты. Потом выведем все эти разрозненные отделения за город, где с помпой построят новый кампус. Ректором назначат .... Тажитдинова. Но за это время Уфа окончательно скатится в третьесортный, провинциальный городишко, где все по понятиям будут таскать «дяситину» любимому барину. Удобно кстати, без студентов не будет всяких волнений, забастовок и стачек.



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  • 8 | 29.01.2021, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Не только высшей школе в республике конец, но и многому другому. Например, заводам и фабрикам, медицине. Перечислять придется много. Зато будут процветать на бюджетные деньги центры управления республикой, колл-центры по борьбе с ковидом т.д.. Новации в высшей школе нужно дальше продвигать. Объединить Аграрный университет с Медицинским - будут выпускать замечательных Айболитов. Педагогический и Нефтяным - вот вам учителя с нефтяным уклоном. Ерничать можно много, но если серьезно, то уже давно складывается впечатление, то нынешние власти в республике особо не утруждают себя мыслить, анализировать при вынесении судьбоносных решений.



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- и Аграрный с Педагогическим объедините в порядке эксперимента (или в порядке бреда ):
- укрупнение о котором все время говорил Вдумчивый началось?



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  • 10 | 29.01.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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А не проще было объединить БГУ, БГПИ и БИРО(Башкирский Институт развития образования). Зачем соединять не соединяемое и угробить технический ВУЗ?



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  • 11 | 29.01.2021, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
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- укрупнение о котором все время говорил Вдумчивый началось?

----------------------

Потом будет:

"Революция, о которой всё время говорили большевики, свершилась!!!"

После чего начнётся ликвидация неграмотности: "Мы не ра-бы, ра-бы немы!"



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  • 12 | 29.01.2021, 11:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70066 | Рейтинг: +11737,3
Надеюсь УГАТУ выживет.
____________________________
Без БГУ! Я надеюсь, что все же этого слияния не произойдет - поскольку:

"В одну телегу впрячь не можно Коня и трепетную лань"© - впрочем БГУ трепетной ланью не назовешь, скорее - дряхлым ишаком.



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  • 13 | 29.01.2021, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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"Целеполагание" у объединяющих, естественно, есть - это "экономика должна быть экономной". Так, кажется, в свое время говорили.

Заведения, готовящие ребят рабочим специальностям, в свое время вовсе уничтожили. Теперь взялись за учебные заведения высшего образования. Однако, они начали издалека - с процесса слияния. Значит, процесс будет долгим.

Не будет ли это как с селами, жителей которых свозили в одну "кучу". "Кучи" не получились, и много сел опустели и исчезли с лица земли.



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  • 14 | 29.01.2021, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Мелкими шажками уничтожают советскую матрицу. Вот хрррен вам!.. Россия вспрянет ото сна!



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  • 15 | 29.01.2021, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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А почему бы и нет? Университет будет состоять из нескольких институтов. В Англии и США давно это сделали. Объединили несколько вузов в один университет.



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  • 16 | 29.01.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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БГУ надо объединить с БГПу,потом в качестве факультетов передать Аграрный,Медицинский и Искусств.Авиаторов и нефтяников нельзя трогать.Дегтяру дать по шапке,чтобы дурные идеи не распространялись!



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  • 17 | 29.01.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Филолог с авиационным уклоном!!!



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  • 18 | 29.01.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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В Англии и США давно это сделали. Объединили несколько вузов в один университет.

-----------------

Да класть на них. Там образование только для состоятельных. Ты тоже
хочешь отсечь простую российскую молодёжь от получения образования?
Потом появятся сословия - и умному мальчику из крестьянской семьи
придётся, как Михайле Ломоносову по подделанному документу о
происхождении, пробраться в Альма Матер, чтобы учиться, учиться и учиться.



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  • 19 | 29.01.2021, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Реально зачем это делается. УГАТУ и УГНТУ это единственные нормальные технические ВУЗЫ, которые еще остались в Уфе



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  • 20 | 29.01.2021, 14:10 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4355 | Рейтинг: -342,7
Все правильно. Надо только БГУ оставить , остальные рассадники коррупции закрыть.

В России студентов в 10 раз больше чем в в СССР. Мамкины оладухи учатся за деньги и нихрена ничего не знают. Преподы погрязли в коррупции. Нахера такие вузы нужны.



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