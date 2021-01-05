Количество участников воскресной акции незначительно уменьшилось по сравнению с 23 января, заметил в эфире «Эха» социолог Арсен Нуриджанов.— В Уфе протест практически на этом же уровне остался. Я был в центре города: было гнетущее состояние, как от оккупированного города. Но когда увидел колонну – ощущение гордости за людей, которые не побоялись выйти за свои права. Считаю, что уфимцы молодцы: все, кто пришили и кто им сочувствует.В этот раз пришло много пенсионеров.— Старшее поколение уже выходило на протесты в 2005 года из-за монетизации льгот. Какая-то часть населения против, но на каком-то этапе ее удается запугать, но подрастает следующее поколение, которое не боится, и оно выходит. Но в итоге и пенсионеры, и молодежь, и средний возраст пронизаны недовольством, и оно только усиливается. Понятно, что дана команда на усиление полицейщины, на более жестокое отношение к митингующим, но это народ не останавливает, а только воодушевляет. «Достало!». Вот лозунг, с которым фактически люди выходили. Многие пришли восхищенные Навальным и его мужеством, но многие шли за свои права, считая их нарушенными.Сама «картинка» многочисленных автозаков и полицейских кордонов – уже значительно для гражданского протеста, уверен социолог.Сцену с попыткой прорыва кордона на подступах к Дому правительства, Нуриджанов посчитал возможной провокацией силовиков.— Я даже не исключаю, что это учение каких-либо групп полиции для проверки выдержи товарищей, вполне в их духе. Я видел, что на протест шли в большинстве мирные люди, не настроенные на конфликт.