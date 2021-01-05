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«Достало!»

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2


Количество участников воскресной акции незначительно уменьшилось по сравнению с 23 января, заметил в эфире «Эха» социолог Арсен Нуриджанов.

«Достало!»


— В Уфе протест практически на этом же уровне остался. Я был в центре города: было гнетущее состояние, как от оккупированного города. Но когда увидел колонну – ощущение гордости за людей, которые не побоялись выйти за свои права. Считаю, что уфимцы молодцы: все, кто пришили и кто им сочувствует.

В этот раз пришло много пенсионеров.

— Старшее поколение уже выходило на протесты в 2005 года из-за монетизации льгот. Какая-то часть населения против, но на каком-то этапе ее удается запугать, но подрастает следующее поколение, которое не боится, и оно выходит. Но в итоге и пенсионеры, и молодежь, и средний возраст пронизаны недовольством, и оно только усиливается. Понятно, что дана команда на усиление полицейщины, на более жестокое отношение к митингующим, но это народ не останавливает, а только воодушевляет. «Достало!». Вот лозунг, с которым фактически люди выходили. Многие пришли восхищенные Навальным и его мужеством, но многие шли за свои права, считая их нарушенными.

Сама «картинка» многочисленных автозаков и полицейских кордонов – уже значительно для гражданского протеста, уверен социолог.

Сцену с попыткой прорыва кордона на подступах к Дому правительства, Нуриджанов посчитал возможной провокацией силовиков.

— Я даже не исключаю, что это учение каких-либо групп полиции для проверки выдержи товарищей, вполне в их духе. Я видел, что на протест шли в большинстве мирные люди, не настроенные на конфликт.

Арсен Нуриджанов






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  • 1 | 01.02.2021, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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1 февраля - 90-летие могильщика СССР Ельцина. 1 февраля - похороны В.Ланового.



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  • 2 | 01.02.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Откуда фотография? Почему на протестантах нет масок?



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4

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  • 3 | 01.02.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Достало!»
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Мне 66 лет, очень хотелось пойти на акцию, уже почти собрался, но понял что сил для длительного стояния и тем более марша у меня не хватит, но если дойдет до конкретного противодействия,- дубинушку в руках держу еще крепко! Душа то не стареет!!!! А сколько таких как Я "стариков" на Русси великой! Если взяться разом то сдюжим!!!
А молодежи низкий поклон,-хорошее поколение растет! Дай та им БОГ!!!!!



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6

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  • 4 | 01.02.2021, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шанс того, что потеряем последнее превышает вероятность прихода к власти народного руководства. Есть перспектива прихода диктатора, который заморозит все и вся на уровне Северной Кореи или Кубы. Потом будем ходить маршем на хозработы и демонстрации, баланда и беламорканал прилагается.
Но и мириться с существующей системой отъема национального достояния в пользу кучки негодяев нельзя. Словом и так и эдак плохо, а станет в любом случае еще хуже.



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3

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  • 5 | 01.02.2021, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 01.02.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Откуда фотография? Почему на протестантах нет масок?
======================
А потому что толпа на этот раз была слишком жиденькой, не впечатляющей пришлось доставать архивное.



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  • 6 | 01.02.2021, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсионеры за выученика цру не ходят на протесты, их достали "законные" грабители от правящей кодлы, да и пример наших "небратьев" пугает.



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5

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  • 7 | 01.02.2021, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.02.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

«Достало!»
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Мне 66 лет, очень хотелось пойти на акцию, уже почти собрался, но понял что сил для длительного стояния и тем более марша у меня не хватит, но если дойдет до конкретного противодействия,- дубинушку в руках держу еще крепко! Душа то не стареет!!!! А сколько таких как Я "стариков" на Русси великой! Если взяться разом то сдюжим!!!
А молодежи низкий поклон,-хорошее поколение растет! Дай та им БОГ!!!!!
++++++++++++++++++
Очень похож на стиль Кухарки, она тоже не ходит в последнее время.



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4

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  • 8 | 01.02.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.02.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Достало!»
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Мне 66 лет,...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да ладно....)))). Очко прижал к дивану попивая чай



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4

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  • 9 | 01.02.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 01.02.2021, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.02.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

«Достало!»
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Мне 66 лет, очень хотелось пойти на акцию, уже почти собрался, но понял что сил для длительного стояния и тем более марша у меня не хватит, но если дойдет до конкретного противодействия,- дубинушку в руках держу еще крепко! Душа то не стареет!!!! А сколько таких как Я "стариков" на Русси великой! Если взяться разом то сдюжим!!!
А молодежи низкий поклон,-хорошее поколение растет! Дай та им БОГ!!!!!
++++++++++++++++++
Очень похож на стиль Кухарки, она тоже не ходит в последнее время.
+++++++++++++++++++++++++++++
Только хотел про кухарку добавить ))).



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4

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  • 10 | 01.02.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
дойдет до конкретного противодействия,- дубинушку в руках держу еще крепко! Душа то не стареет!!!! А сколько таких как Я "стариков" на Русси великой! Если взяться разом то сдюжим!!!
А молодежи низкий поклон,-хорошее поколение растет! Дай та им БОГ!!!!!
++++++++++++++++++
Очень похож на стиль Кухарки, она тоже не ходит в последнее время.
===============
По себе, по зомбированным отморозком, сравниваешь?



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0

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  •  
  • 11 | 01.02.2021, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.02.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.02.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Достало!»
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Мне 66 лет,...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да ладно....)))). Очко прижал к дивану попивая чай
--------------------------

Предлагаешь 66 летнему идти под дубинки гвардейцев?



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1

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  • Эксперт
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  • 12 | 01.02.2021, 12:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70100 | Рейтинг: +11733,1
Я смотрю и на УЖике недовольных прибавилось. Чо, дорогие мои сосайтники - глазки с крымваша открылись? А ведь почти 7 лет назад предупреждала... И дело ведь не только в холодильнике, побеждающем телевизор...

На самом деле - уже 11-ый годок, как пишу о безумном узурпаторе...



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1

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  • Эксперт
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  • 13 | 01.02.2021, 12:46 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40630 | Рейтинг: +5106,6
Сотрудники полиции задержали в Уфе шеф-редактора радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», члена СПЧ при главе Башкирии Руслана Валиева и корреспондента сетевого издания RusNews. По данным телеграм-каналов, они были задержаны возле ГКЗ «Башкортостан». Там сегодня был анонсирован митинг в поддержку арестованного в Москве оппозиционного политика Алексея Навального.
Официальная причина задержания журналистов — отсутствие маски на лицах. До того, как препроводить Руслана Валиева в полицейский автобус, подполковник полиции Ильдус Шангареев сообщил члену СПЧ, что тот похож по приметам на подозреваемого в грабеже.

Булат Баширов
==========================================================И посадить на 5 лет за фальсификацию доказательств ст.303 УК РФ), хотя старая бабка и ейный подкаблучник будут с эти не согласны.



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  • # 14 | 01.02.2021, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 15 | 01.02.2021, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 01.02.2021, 12:41 | Автор: Кухарка

Я смотрю и на УЖике недовольных прибавилось. Чо, дорогие мои сосайтники - глазки с крымваша открылись? А ведь почти 7 лет назад предупреждала... И дело ведь не только в холодильнике, побеждающем телевизор...

На самом деле - уже 11-ый годок, как пишу о безумном узурпаторе...
===============================================
Вот не надо смешивать кислое с пресным , то есть обеспечение безопасности жизни своим гражданам и сохранение границ Родины с банальным воровством и узурпацией власти !



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  • 16 | 01.02.2021, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня был реально какой то детский сад а не митинг, никакой организованности, как стадо баранов орали чушь, никаких конструктивных требований о снижении цен и решений проблем в республике не было, позорище какой то..



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3

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  • 17 | 01.02.2021, 13:26 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40630 | Рейтинг: +5106,6
Сотрудники полиции задержали в Уфе шеф-редактора радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», члена СПЧ при главе Башкирии Руслана Валиева и корреспондента сетевого издания RusNews. По данным телеграм-каналов, они были задержаны возле ГКЗ «Башкортостан». Там сегодня был анонсирован митинг в поддержку арестованного в Москве оппозиционного политика Алексея Навального. Официальная причина задержания журналистов — отсутствие маски на лицах. До того, как препроводить Руслана Валиева в полицейский автобус, подполковник полиции Ильдус Шангареев сообщил члену СПЧ, что тот похож по приметам на подозреваемого в грабеже.

Булат Баширов



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0

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  • Гость
  •  
  • 18 | 01.02.2021, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куча малолеток и пенсов - нормальные люди либо с семьями либо работают, ну а быдло и в Башкирии быдло



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  • 19 | 01.02.2021, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Не слишком громко блогера называть политическим деятелем?))



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  • 20 | 01.02.2021, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно задерживать и наказывать! Второй революции и нищеты я лично не переживу. У молодежи, конечно есть шанс поумнеть, просрав жизнь. А мое поколение, пострадавшее от 90-х, просто сдохнет.



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