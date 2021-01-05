Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




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Елена Чиркова: «Откройте, вашу мать, глаза!»

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Вы можете не любить человека в аквариуме, но вы не можете бесконечно закрывать глаза на происходящее.

Елена Чиркова: «Откройте, вашу мать, глаза!»


В матушке России вас осудят по уголовному делу, которое будет признано ЕСПЧ сфабрикованным и политически мотивированным, и по которому вам уже даже выплатили компенсацию.

Никогда не была сторонницей Навального, но то, что происходит с ним в последние полгода — это даже уже ежу должно быть понятно! — совершенно за гранью.

А главное — нет ни единой гарантии, что завтра в таком же аквариуме не окажетесь вы. Или я. Или ваш сосед. «Но я ничего не сделал!» — закричите вы. А система слепа и глуха, система просто жрет и жрет и жрет, и ей плевать, за кого вы голосовали и кем вы работаете. Вас схватят, переломают, перемолят в муку и выплюнут, лишив всего — свободы, силы, достоинства.

Вы можете не любить человека в аквариуме, но вы не можете бесконечно закрывать глаза на происходящее.

На ад, который разверзнулся вокруг. На беззаконие, на особняки и дворцы, на безнаказанность тех, у кого много бабла и какая-то власть, на пенсии в 7 тысяч рублей, на детдома с брошенными детьми, которых из-за закона подлецов не могут усыновить те, кто это хочет, но никогда не усыновят те, кто закон принимал.

Откройте, вашу мать, глаза!

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 03.02.2021, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Откройте, вашу мать, глаза!»

-------------------

Мат в соцсети будет запрещён. Нет, он и сейчас не приветствуется, даже
звёздочками забивается, но блюстители нравственности требуют мер.

Поддержим эту инициативу. Не будем употреблять слово "употре-блять".
Господа, стра"***"тесь от претензий. Ищите синонимы - и обрящете.



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  • 2 | 03.02.2021, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и писец журналу ! Как говорится кака какая- то получилась !
Блогерша решила заработать ?
Может кто объяснит , что это сегодня с УЖ(ом ) , мне расхотелось даже
начать читать новости .



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4

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  • Гость
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  • 3 | 03.02.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.02.2021, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и писец журналу!

================

Не хватало нам Малахова и телеразборок светских потаскух. Так ещё этот
УЖ Алибабаевич нам батарею на ногу уронил, падла!.. Какая пошлость...



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  • Участник
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  • 4 | 03.02.2021, 12:23 | Автор: tylerox
    Публикации: 60 | Комментарии: 816 | Рейтинг: +224,8
Орлов и компания, трясясь от жадности, решили сшибить денежку. И так сайт был трусливо-маргинальным, сейчас вообще стал помойкой.



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9

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  • Эксперт
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  • 5 | 03.02.2021, 12:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70116 | Рейтинг: +11731,2
4 | 03.02.2021, 12:23 | Автор: tylerox

Орлов и компания, трясясь от жадности, решили сшибить денежку. И так сайт был трусливо-маргинальным, сейчас вообще стал помойкой.
______________________________________________

И ты, Ринат?
1. Орлов - сколько раз говорить-то - к сайту отношения не имеет. Это особенно противно слышать от тебя.
2. Ты и я и все - ни копейки не платим за посещением сайта. На что жить владельцу? Он 11-ый год его - сайт - делает в режиме нон-стоп - почти ежедневно и вы все сюда тащитесь все эти годы.
3. От того что он стал маргинальным - не твоя ли в этом вина тоже? Что ты тут в последние годы написал интересного? Как ты поддерживаешь сайт своими комментариями? Не маргинальными.

вот
796 | 17.12.2017, 11:38 | Автор: tylerox - то есть на 17 декабря у тебя было 796 комментариев
а на сегодня 816 - то есть за ТРИ с небольшим года - ты написал всего лишь 20 комментов.
При этом - что-то требуешь и от непричастного Орлова и от владельца сайта.

Стыдился бы.
Старость, похоже, ко многим приходит одна - без мудрости... не ожидала от тебя.



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  • 6 | 03.02.2021, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70116 | Рейтинг: +11731,2
УЖ Алибабаевич нам батарею на ногу уронил, падла!.. Какая пошлость...
_____________________________
Вам шашечки или ехать?
Мне тоже не особо-то нравится, но я потерплю сначала, а потом просто привыкну.
Мне - ехать!



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  • 7 | 03.02.2021, 16:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70116 | Рейтинг: +11731,2
Полицейский из Иванова Сергей Римский написал заявление об увольнении из органов внутренних дел после решения Симоновского суда Москвы о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. В видео, которое полицейский опубликовал в соцсетях 2 февраля, он говорит о том, что вынужден покинуть службу из-за сложившейся политической ситуации в стране. Приказ об увольнении опубликовало издание IvanovoNews.

По информации издания, в конце осени 2020 года Сергея Римского решили сократить с должности инспектора изолятора временного содержания. В ведомстве мужчине предложили на выбор несколько других должностей в УМВД. По словам Римского, пока он думал, ситуация в стране изменилась, и он больше не мог оставаться в полиции.

— Для меня никогда не было важно то, на чьей стороне сила, для меня, как сотрудника полиции, было важно лишь то, на чьей стороне право. И подобные приговоры я не могу назвать правосудием. Это настоящее насмехательство над ним. Власть демонстративно идет на беспредел, осуществляя политические репрессии в чистом виде. К сожалению, мы достигли того момента, когда уже нельзя оставаться в стороне, — сказал в обращении Сергей Римский.



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  • 8 | 03.02.2021, 16:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70116 | Рейтинг: +11731,2
Oleg Emelyanov
@gleoov
Небольшой прекол: в отделе полиции я сутки сидел в одной камере с сыном депутата Госсовета Татарстана. Он тоже был на митинге и его задержали :)

Отец, понятное дело, единоросс. Такие дела!



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  • 9 | 03.02.2021, 16:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70116 | Рейтинг: +11731,2
Вниманию нациков - в первую очередь татарских.

В Б-стане нац движения разогнаны, смешная попытка возродить ее с помощью некоего непонятного движения "Республика" якобы в интересах всех народов региона - шита белыми нитками, поскольку заявлено, что в числе (как я понимаю - приоритетно) целей - это вопросы этнического характера и конкретно одной нации - башкирской.

Теперь взялись за татар, на волне успеха в Б-стане:

я вчера предлагала к публикации статью на ПроУфу
В Татарстане хотят признать экстремистской одну из старейших национальных организаций

Админ татар жалеет))) Не поставил. А то бы сегодня под ней была знатная битва...

Но я выложу текст с ПроУфу:
Председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарид Закиев объявил, что с завтрашнего дня начинает голодовку из-за решения Прокуратуры РТ признать организацию экстремистской. Заседание Верховного суда назначено на 24 февраля. По словам 66-летнего активиста, организация занимается отстаиванием прав татар, и потому запрещать ее – своего рода проявление неуважения к народу.

Надзорное ведомство начало проверку после открытого письма насчет татарского языка. В документе 2017 года эксперты нашли информацию, направленную на возбуждение розни в отношении группы лиц по признаку отношения к языку, призывы по установлению единственного государственного языка Республики Татарстан – татарского. Помимо этого, члены ВТОЦ якобы сеяли ненависть и вражду по национальному признаку, а также формировали представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать «собственное татарское государство и национальную армию».

ВТОЦ существует с 1989 года. В 2017 году его филиал в Набережных челнах был признан экстремистским и закрыт по решению суда.
В Башкирии в мае 2020 года ликвидировали самую крупную башкирскую общественную организацию «Башкорт», признав ее экстремистской. Согласно заключениям специалистов, члены организации высказывали лозунги об ущемлении прав лиц башкирской национальности органами государственной власти, а также призывы к выходу Башкирии из состава России. Также в группе «Башкорт» в социальной сети публиковались высказывания о нарушении территориальной целостности России и создании единого исламского государства.

К слову, в сентября 2019 года в Ижевске ученый и директор Института человека Удмуртского государственного университета Альберт Разин вышел на площадь перед Госсоветом с плакатом, где была цитата поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть» – и покончил с собой.
______________________________
Новость о голодовке прошла только что на Эхо Москвы (московском)



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  • 10 | 03.02.2021, 19:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь взялись за татар, на волне успеха в Б-стане:

я вчера предлагала к публикации статью на ПроУфу
В Татарстане хотят признать экстремистской одну из старейших национальных организаций
_______________________________________________
Бармалеев к ногтю



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  • Гость
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  • 11 | 03.02.2021, 20:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В матушке России вас осудят по уголовному делу, которое будет признано ЕСПЧ сфабрикованным и политически мотивированным
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Очередная брехня либерастов! Нет такого в решении ЕСПЧ! Вообще надо выйти из всех организаций, которые принимают политические, а не юридические, решения в отношении РФ! Сами прибегут в ножки кланяться, чтобы взносы от нас получить, что уже и было! Очень Опытный



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  • 12 | 03.02.2021, 20:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на пенсии в 7 тысяч рублей
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Очередная брехня либерастов! Нет таких пенсий в РФ! Очень Опытный



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  • 13 | 03.02.2021, 21:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 03.02.2021, 13:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1360 | Комментарии: 70116 | Рейтинг: +11730,8
УЖ Алибабаевич нам батарею на ногу уронил, падла!.. Какая пошлость...
_____________________________
Вам шашечки или ехать?
Мне тоже не особо-то нравится, но я потерплю сначала, а потом просто привыкну.
Мне - ехать!
_____________
Ехай! Ехай!
Подальше куда-нибудь! Например, на Колыму. Или в Халмер-Ю! Аль куда подальше!
Давай, только ехай отсюда!



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