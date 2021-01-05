Елена Чиркова: «Откройте, вашу мать, глаза!»

Вы можете не любить человека в аквариуме, но вы не можете бесконечно закрывать глаза на происходящее.В матушке России вас осудят по уголовному делу, которое будет признано ЕСПЧ сфабрикованным и политически мотивированным, и по которому вам уже даже выплатили компенсацию.Никогда не была сторонницей Навального, но то, что происходит с ним в последние полгода — это даже уже ежу должно быть понятно! — совершенно за гранью.А главное — нет ни единой гарантии, что завтра в таком же аквариуме не окажетесь вы. Или я. Или ваш сосед. «Но я ничего не сделал!» — закричите вы. А система слепа и глуха, система просто жрет и жрет и жрет, и ей плевать, за кого вы голосовали и кем вы работаете. Вас схватят, переломают, перемолят в муку и выплюнут, лишив всего — свободы, силы, достоинства.Вы можете не любить человека в аквариуме, но вы не можете бесконечно закрывать глаза на происходящее.На ад, который разверзнулся вокруг. На беззаконие, на особняки и дворцы, на безнаказанность тех, у кого много бабла и какая-то власть, на пенсии в 7 тысяч рублей, на детдома с брошенными детьми, которых из-за закона подлецов не могут усыновить те, кто это хочет, но никогда не усыновят те, кто закон принимал.Откройте, вашу мать, глаза!