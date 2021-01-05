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Искандар Бахтияров: Что делать власти и ее олигархам в этой ситуации?

  • Опубликовано: Facebook | 03.02.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 35730 | Комментарии: 21
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Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет».

Искандар Бахтияров: Что делать власти и ее олигархам в этой ситуации?


Если относиться к вопросам демократии не эмоционально.. а логически..

То вырисовывается такая экономическая и политическая картина:

1.
Власть и ее олигархи богатеют не на благосостоянии российского народа.. не на российском потребительском спросе..
А на потребительском спросе европейского и американского народа.
Именно от европейского спроса зависят цены на нефть и газ. Поэтому такое внимание к погоде в Европе. Холодная погода — возросло потребление газа. Теплая -упало.
Почему так ? — потому что основной товар- сырье. Добывать просто.. народа нужно мало.. потребитель на Западе.
в странах Европы и США корпорации зависят от потребительского спроса. Нет спроса — экономика и доходы корпораций уменьшаются. Почему ? Видов товаров и услуг много.. создать их сложно.. нужны умные и творческие люди. Например актеры Голливуда или программисты в кремниевой долине
Поэтому там корпорации трепетно следят за потребительским спросом своего народа и его уровнем жизни. Эти два показателя взаимозависимы.
И не только там следят… по всему миру следят за спросом в Европе и США. Крутые умные народы смогли так себя поставить.
2. В России чем меньше зарплата простого народа — тем выше доходы сырьевых корпораций. Зарплата народа — это расходы.. а не доходы. Доходы дает спрос за границей.. а не в России.
Как им безболезненно и незаметно уменьшить расходы..т.е. зарплату ?- снизить курс рубля.
Зарплата в рублях такая же.. а цены незаметно растут.
Поэтому курс рубля постоянно падает.
И будет падать. Почему ?- потому что
За этим процессом снижения курса рубля стоит власть. Только нужно плавное снижение. Но не всегда так получается.
3. Почему начались протесты ?- частично из за того.. что сырье (бензин и газ, значит отопление) для нас стали очень дорогими по сравнению с зарплатой. Снижение курса рубля достигло критической кривой. Дальше снижать курс рубля — заморозить население.
Тупик. Вот в чем вопрос — заморозить или нет ?
4. Что делать власти и ее олигархам в этой ситуации ?-
Заниматься пропагандой про недопустимость раскачивания лодки:» Лодка и так тонет.. а эти гады ее раскачивают «.
А те.. кто раскачивают говорят :»может сменим капитанов корабля.. если лодка тонет? Они же ответственны за плавучесть лодки!»
5. Почему бы власти не ввести в России людоедский диктаторский режим.. как где нибудь в Африке ?
— нужна боеспособная армия. Вокруг много сильных врагов. Все отнимут. У африканских режимов армия слаба — там нет патриотизма.
И откуда он у людоедов ?
— холодно. Все замерзнут и ничего не будет.
— полная культурная деградация народа приведет к тотальной зависимости Власти от Запада и Китая. А быть сателлитом -ничего хорошего.
— все таки культура власти и народа повыше…чем в Африке.
6. Почему тогла массы народа пассивны.. народ то не дурак ?
Причин много.
— успешная пропаганда зомбоящика.
— люди трусоваты.. героев мало. Так везде.
— нет навыков борьбы за свои права. Простве навыки — не нравится происходяшее — вышли на демонстрацию. Или проголосовали правильно.
— нет демократической культуры. Нет понимания как работает демократия и как она защищает права народа. Все эти президенты.. конгрессы.. сенаты..курултаи.. верховные суды.. свободная пресса.. законы.. и т.д.
— синдром приобретенной беспомощности.
7. Что главное.. что мешает росту уровня жизни..культуры.. здоровья.. достоиества.. демократии государства и народа ?
В Европе демократия была не всегда. Короли и инквизиция раньше управляли и демократии не было. Впервые ростки демократии появились в Англии.. на острове.. и по причине успешного роста экономики Англии в результате этой демократии.. демократия была постепенно скопирована остальными странами Европы.. а потом и мира.
Более того.. в середине 20.го века .. демократия в Европе чуть не сменилась диктатурой — фашизмом.
Т.е. демократия — успешная..но новая и пока еще неустойчивая система управления государством .
Европейские страны небольшие.. тесно общаются друг с другом.. и быстро копируют успешные идеи.
Росмия большая и отдаленная. Идеи копируются тяжело.
Только в наше время интернет ускоряет проникновение успешных идей.

Поэтому демократия .. как идея.. медленно проникает в мышление россиян.
Россияне представляют управление государством как царское управление.
И Не важно как называется царь :
-Царь
-Ген.секретарь
-Президент
Всякие там сдержки и противовесы в виде парламентов.. верховных судов.. коеституции.. законов — это фикция в представлении россиян.
В государственно-историческом смысле — россияне малые несмышленные дети.
Сейчас приходится взрослеть

Орфография и пунктуация оригинала публикации сохранены.

Искандер Бахтияров, Facebook






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  • 1 | 03.02.2021, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Арсен как один раз капитально опомоился вдруг стал выдавать приличные опусы, мнить из себя благодетель и философом. На вопрос, можно ли отмыться за свои грехи, он вырядил ответит.
Сегодня полезла вся эта старая гопота эпохи первоначального накопления капитала, этакие птенцы гнезда Муртазы. Они пытаются по старой памяти оседлать новую волну протеста, заработать влёгкую денег и авторитета. Вангую о появлении ещё более дряхлых башкирских оппозиционеров, которые будут рассказывать как они боролись с режимом и как их страшно обижали власти. Ну а так то, написано не плохо.



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  • 2 | 03.02.2021, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неплохой ликбез для неуверенного ,запуганного гражданина.Молодёжь -слушайте Шевчука , а не англичанина Грея и прусака МоргенЗвездез! Вам решать,что мы накосячили!



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  • 3 | 03.02.2021, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
демократия .. как идея.. медленно проникает в мышление россиян.

-----------------

Искандер, Вы уверены в этом? Мне кажется, как раз наоборот. Люди наелись
"демократии" до чёртиков. Они давно поняли, что синоним "демократии" -
это "лицемерие". Да-да.

И потом. Государство либерально-демократического толка легко уязвимо
для внутренних и внешних угроз, поэтому наиболее эффективной в этом
плане является мобилизационная модель. Ведь, повторись сегодня 1941-й - неизвестно, чем бы всё кончилось. Точнее, известно.

А в целом, Вы перечислили общеизвестные народу причины его бед.



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  • 4 | 03.02.2021, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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УЖ вконец пожелтел.



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  • 5 | 03.02.2021, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дошел чел. до азбучных истин. Лучше читайте материалы нашей другой землячки Фаи Байраковой в Фейсбуке,анализ глубже на порядок.



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  • 6 | 03.02.2021, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я ему написал в фейсбуке однажды, что у него наивные представления о жизни - и он меня тут же забабанил
КХЕ



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  • 7 | 03.02.2021, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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>>Почему так ? — потому что основной товар- сырье. Добывать просто.. народа нужно мало.. потребитель на Западе.
--------------
- геологоразведка, в России - она дорогая, надо вести работы в Сибири, Арктике, тундре…
- буровые работы, у нас нефть очень глубоко – бурить надо несколько км
- строительство трубопровода и насосных станций… у нас магистральная труба проложена под землёй на тысячи км
- перекачка нефти, у нас сотни насосных станций по стране
- работа проектных институтов,
- строительство и монтаж новых установок на НПЗ
- у нас нефть содержит серу, надо строить на каждом НПЗ дорогую установку сероочистки
- реконструкции и кап.ремонт действующих установок на НПЗ каждое лето
- обогрев, теплоизоляция всех труб и всех аппаратов на НПЗ (колонны, ёмкости и т.д)
- строительство бойлерных и котельных на всех НПЗ
- строительство новых АЗС, с учётом условий морозов: минус 30-40-50гр.С
- доставка бензина до АЗС, у нас большие расстояния – Пермь, Екатеринбург, и др.
- закупка оборудования: насосы, автоматика, электрика и мн. др. – исполнение оборудования для окружающей температуры минус 40-60гр.С
- и это ещё не всё…., так что цена самой нефти – это малая часть расходов
А у арабских стран и Венесуэлы нет этих расходов.
– теплый климат, обогревать ничего не надо,
- нефть - рядом под землёй, бурить надо неглубоко
- перекачка нефти по трубам, которые на эстакадах над землёй, и без теплоизоляции
- серы в нефти нет …. и т.д….

Ещё, у них местные арабы не работают на НПЗ. Всё построили иностранцы (и гастарбайтеры),
т.е. не надо тратить средства на образование и обучение кадров (от рабочих до инженеров).
Значит, Россия и арабские страны продают нефть на бирже по одинаковой цене, но чистая прибыль у арабских стран - в десять раз выше, чем у России.
КХЕ



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  • 8 | 03.02.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Что за херня с журналом ? На хрен нужны здесь эти примочки с Вангами , Ефремовыми и Басковыми ?



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  • 9 | 03.02.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Истинные причины повышения пенсионного возраста еще никто не назвал...



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  • 10 | 03.02.2021, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Открыл товарищ Омерику!!!

Сегодня есть и чему порадоваться: наконец вор,выкормыш цру, иностранный агент, закоперщик российского майдана, тот что издевался над нашими детьми получил заслуженное. И кодла индипломатов на суде не помогли.
Сегодня случилось странное - УЖ потерял интерес к своему кумиру!



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Впервые ростки демократии появились в Англии.. на острове.. и по причине успешного роста экономики Англии в результате этой демократии.. демократия была постепенно скопирована остальными странами Европы..

===============================
Демократия зародилась среди немецких княжеств благодаря Мартину Лютеру, который разъяснил людям что не нужно покупать индульгенции, и можно обойтись без благословления папы.
До Мартина Лютера Европа была окутана щупальцами одной из ветвей итальянской мафии, называющей себя "папством".
Германцы обрубили одно щупальцо спрута, а вскоре в Англии англиканская церковь вышла из-под влияния филиала Коза Ностры коим можно считать папство.
Но, обогатившиеся капиталисты захотели власти, и выставили гипотезу Дарвина за чистую монету, и на платформе дарвинизма возникли национал-социализм интернационал-социализм, демократии зараженные дарвинизмом превращаются в диктатуры.

И что бы вы не делали, если детям в школе преподают дарвинизм который учит "выживает сильнейший, дай по чану слабому, отбери все что он имеет и живи себе на радость ", нет смысла ожидать демократии, социального равенства, справедливого суда, доброго царя для всех.
Выживает сильнейший.



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  • 12 | 03.02.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 03.02.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Истинные причины повышения пенсионного возраста еще никто не назвал...
======================
Заставить народ работать до смерти и главное - диверсификация законных способов отъема денег у населения. (Стричь послушных баранов удобно и никакого риска.)



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  • 13 | 03.02.2021, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 03.02.2021, 12:58 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4727 | Рейтинг: -342,2

Впервые ростки демократии появились в Англии.. на острове.. и по причине успешного роста экономики Англии в результате этой демократии.. демократия была постепенно скопирована остальными стр.........
===================
До Новгородской Вече?



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  • 14 | 03.02.2021, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О демократии трындит,а 23 января как только шествие подошло к памятнику салавата так сразу отключили все близлежащие видеокамеры на домах,а они Уфанетовские.....



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  • 15 | 03.02.2021, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70116 | Рейтинг: +11731,2
Прямо прослезилась от слов Бахтиярова - ага-ага! Как он заботится о нас, простых россиянах!

Отвечу ему здесь, поскольку это "правдоруб" у себя в ФБ меня забанил:

Года 3-4 назад я была клиентом Уфанета - причем с первого дня, как только в дом его провели - не могла дождаться, теребила - на когда же?!
И вот прошли годы, я с 2011-го не включала телевизор, но за сигнал я платила Кристаллу(а вдруг Лебединое озеро покажут - любимый балет миллионов с некоторых пор), не большую сумму, поскольку телеки аналоговые - в общем - соцпакет из 19 каналов. Но Кристал не переходил на онлайн-оплату и мне был лень ездить в их офис и платить наличкой - пусть и раз в год за весь год целиком. Это же нужно помнить, что пришла пора заплатить...
И я перевела лет 7 назад и ТВ на Уфанет. Там оказалось за соцпакет еще дешевле - 25 рублей вместо 28)))
А спустя пару лет внезапно - без объявления войны Бахтияров увеличил плату за соцпакет в три раза - до 75!
Дело не в сумме, а в ее резком увеличении! То есть - на 200% - все по Марксу.
В этот же день ушла и интернетом и ТВ - на Дом.ру. Долго менеджеры уговаривали по телефону - золотые горы обещали - но дело не в деньгах - а в наглости Бахтиярова! Ободрал пенсионеров в один день!
А теперь рядится в тогу бессребреника и оппозиционера.
Как говорил еще один персонаж такого типа - Усманов - тифу на тебя!



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  • 16 | 03.02.2021, 18:55 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4375 | Рейтинг: -345,9
Никакой демократии не существует, это байки для лохов.

Для начала нужен военный коммунизм, экспроприация и национализация. А потом скопировать китайскую систему.



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  • 17 | 03.02.2021, 19:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 03.02.2021, 18:55 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4373 | Рейтинг: -345,8

Никакой демократии не существует, это байки для лохов.
=================
Это точно, в самой "демократичной" стране президент"- демократ" стал президентом путем воровства и мошенничества.



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3

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  • 18 | 03.02.2021, 19:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это точно, в самой "демократичной" стране президент"- демократ" стал президентом путем воровства и мошенничества.
_______________________________________________________
Ты про Буша старшего или младшего сейчас? Про южнокорейских президентов почитай, через одного коррупционеры. про натанхуя вспомни



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  • 19 | 03.02.2021, 20:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До тех пор, пока в РФ не снизят резко внутренние цены на энергоносители, так и будет её экономика телепаться! Но этого при современных акулах российского капитализма никогда не будет! Очень Опытный



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  • 20 | 03.02.2021, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 03.02.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.02.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Истинные причины повышения пенсионного возраста еще никто не назвал...
----------------------------------------------------
Заставить народ работать до смерти и главное - диверсификация законных способов отъема денег у населения. (Стричь послушных баранов удобно и никакого риска.)
============================
Это примитивный и неправильный ответ.



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