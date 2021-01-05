Искандар Бахтияров: Что делать власти и ее олигархам в этой ситуации?

Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет».Если относиться к вопросам демократии не эмоционально.. а логически..То вырисовывается такая экономическая и политическая картина:1.Власть и ее олигархи богатеют не на благосостоянии российского народа.. не на российском потребительском спросе..А на потребительском спросе европейского и американского народа.Именно от европейского спроса зависят цены на нефть и газ. Поэтому такое внимание к погоде в Европе. Холодная погода — возросло потребление газа. Теплая -упало.Почему так ? — потому что основной товар- сырье. Добывать просто.. народа нужно мало.. потребитель на Западе.в странах Европы и США корпорации зависят от потребительского спроса. Нет спроса — экономика и доходы корпораций уменьшаются. Почему ? Видов товаров и услуг много.. создать их сложно.. нужны умные и творческие люди. Например актеры Голливуда или программисты в кремниевой долинеПоэтому там корпорации трепетно следят за потребительским спросом своего народа и его уровнем жизни. Эти два показателя взаимозависимы.И не только там следят… по всему миру следят за спросом в Европе и США. Крутые умные народы смогли так себя поставить.2. В России чем меньше зарплата простого народа — тем выше доходы сырьевых корпораций. Зарплата народа — это расходы.. а не доходы. Доходы дает спрос за границей.. а не в России.Как им безболезненно и незаметно уменьшить расходы..т.е. зарплату ?- снизить курс рубля.Зарплата в рублях такая же.. а цены незаметно растут.Поэтому курс рубля постоянно падает.И будет падать. Почему ?- потому чтоЗа этим процессом снижения курса рубля стоит власть. Только нужно плавное снижение. Но не всегда так получается.3. Почему начались протесты ?- частично из за того.. что сырье (бензин и газ, значит отопление) для нас стали очень дорогими по сравнению с зарплатой. Снижение курса рубля достигло критической кривой. Дальше снижать курс рубля — заморозить население.Тупик. Вот в чем вопрос — заморозить или нет ?4. Что делать власти и ее олигархам в этой ситуации ?-Заниматься пропагандой про недопустимость раскачивания лодки:» Лодка и так тонет.. а эти гады ее раскачивают «.А те.. кто раскачивают говорят :»может сменим капитанов корабля.. если лодка тонет? Они же ответственны за плавучесть лодки!»5. Почему бы власти не ввести в России людоедский диктаторский режим.. как где нибудь в Африке ?— нужна боеспособная армия. Вокруг много сильных врагов. Все отнимут. У африканских режимов армия слаба — там нет патриотизма.И откуда он у людоедов ?— холодно. Все замерзнут и ничего не будет.— полная культурная деградация народа приведет к тотальной зависимости Власти от Запада и Китая. А быть сателлитом -ничего хорошего.— все таки культура власти и народа повыше…чем в Африке.6. Почему тогла массы народа пассивны.. народ то не дурак ?Причин много.— успешная пропаганда зомбоящика.— люди трусоваты.. героев мало. Так везде.— нет навыков борьбы за свои права. Простве навыки — не нравится происходяшее — вышли на демонстрацию. Или проголосовали правильно.— нет демократической культуры. Нет понимания как работает демократия и как она защищает права народа. Все эти президенты.. конгрессы.. сенаты..курултаи.. верховные суды.. свободная пресса.. законы.. и т.д.— синдром приобретенной беспомощности.7. Что главное.. что мешает росту уровня жизни..культуры.. здоровья.. достоиества.. демократии государства и народа ?В Европе демократия была не всегда. Короли и инквизиция раньше управляли и демократии не было. Впервые ростки демократии появились в Англии.. на острове.. и по причине успешного роста экономики Англии в результате этой демократии.. демократия была постепенно скопирована остальными странами Европы.. а потом и мира.Более того.. в середине 20.го века .. демократия в Европе чуть не сменилась диктатурой — фашизмом.Т.е. демократия — успешная..но новая и пока еще неустойчивая система управления государством .Европейские страны небольшие.. тесно общаются друг с другом.. и быстро копируют успешные идеи.Росмия большая и отдаленная. Идеи копируются тяжело.Только в наше время интернет ускоряет проникновение успешных идей.Поэтому демократия .. как идея.. медленно проникает в мышление россиян.Россияне представляют управление государством как царское управление.И Не важно как называется царь :-Царь-Ген.секретарь-ПрезидентВсякие там сдержки и противовесы в виде парламентов.. верховных судов.. коеституции.. законов — это фикция в представлении россиян.В государственно-историческом смысле — россияне малые несмышленные дети.Сейчас приходится взрослетьОрфография и пунктуация оригинала публикации сохранены.