Сергей Алексашенко: На одной чаше весов 37-й, на другой 17-й. Что выберете?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Лучшие комментарии
«Достало!»

Достало! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Мне 66 лет, оче ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

В Уфе состоялся митинг и ...

Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспр ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Слетел с катушек? Лживый, ...

Слетел с катушек? Лживый, гадкий, лицемерный и холуйский бред Мурзагул ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Сергей Алексашенко: На ...

Антон Орехъ: Насколько вообще в этой ситуации может быть какое-то давление ...
  3.02.2021   35325    24

Искандар Бахтияров: Что ...

Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет». ...
  3.02.2021   28913    21

Елена Чиркова: ...

Вы можете не любить человека в аквариуме, но вы не можете бесконечно закрывать ...
  3.02.2021   26225    13

Вертухаи без нагрудных ...

Ольга Блажнова: Полагаю, говорить про нарушения при задержании смысла нет, ...
  2.02.2021   30838    67

«Достало!» ...

Количество участников воскресной акции незначительно уменьшилось по сравнению с ...
  1.02.2021   26162    109

Последние публикации
Сергей Алексашенко: На ...

Антон Орехъ: Насколько вообще в этой ситуации может быть какое-то давление ...
  3.02.2021   42400    24

Искандар Бахтияров: Что ...

Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет». ...
  3.02.2021   27978    21

Елена Чиркова: ...

Вы можете не любить человека в аквариуме, но вы не можете бесконечно закрывать ...
  3.02.2021   28896    13

Вертухаи без нагрудных ...

Ольга Блажнова: Полагаю, говорить про нарушения при задержании смысла нет, ...
  2.02.2021   16724    67

«Достало!» ...

Количество участников воскресной акции незначительно уменьшилось по сравнению с ...
  1.02.2021   34177    109

Айдар Муллануров: ...

Айдар Муллануров — управляющий партнёр ООО «Судебное агентство «Барристер». Из ...
  1.02.2021   39158    58

Бесполётная зона, ...

Ильшат Хаматшин — системный аналитик. Из facebook. Такие смелые. В полном ...
  1.02.2021   13421    19

Дружбан сыграл козла ...

Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка в Геленджике. ...
  31.01.2021   12327    54

Гордости полно, только ...

Руководитель сети штабов Навального Леонид Волков несколько дней назад объявил ...
  30.01.2021   34473    31

Дебилы злят и гнобят ...

Студентам Уфимского машиностроительного колледжа запретили покидать общежитие ...
  30.01.2021   20716    30

Читаемое за месяц
Семь событий в Башкирии ...

2020 год для Башкортостана выдался насыщенным. Этому способствовал не только ...
  5.01.2021   27036    36

Воровская, лживая, ...

Олег Арефьев: Прочитав это утверждение, я начал себя чувствовать, как ...
  6.01.2021   37253    53

ЖКХ: Башкирия не для ...

Альберт Рахматуллин: Квартплата уже стала на уровне Москвы! А в Москве зарплата ...
  7.01.2021   26612    215

Мэрия Уфы желает быстро ...

Администрация города не смогла объяснить причину молчания о планах ...
  11.01.2021   31573    22

Ни ума, ни юмора и вечно ...

Активисты башкирского национального движения призвали “принять меры” в ...
  11.01.2021   15253    136

Архив публикаций
Февраль 2021 (7)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)
Сентябрь 2020 (72)




Сергей Алексашенко: На одной чаше весов 37-й, на другой 17-й. Что выберете?

Оценили
0


Антон Орехъ: Насколько вообще в этой ситуации может быть какое-то давление Запада, санкции или дипломатическое давление – насколько оно вообще может быть чувствительное, эффективное, насколько оно реально интересно Путину, Кремлю?

Сергей Алексашенко: На одной чаше весов 37-й, на другой 17-й. Что выберете?


Сергей Алексашенко, экономист: Антон, я достаточно хорошо помню советское прошлое и помню, как Советский Союз, советская система гнобила диссидентов, начиная с академика Сахарова и дальше по списку, что называется, и как Запад по большому счету ничего не мог сделать. Да была 5-я корзина Хельсинского акта по безопасности и сотрудничеству в Европе. Да, дипломаты каждый раз об этом говорили. Да, на встречах затрагивались эти вопросы. Но в конечном итоге, если Запад что-то и мог сделать, – это «обменяли хулигана на Луиса Корвалана». Вот это единственное, что мог сделать Запад: одного заложника обменять на другого заложника. Ничего другого Запад сделать ни 40–50 лет назад, ни сегодня сделать не может.

Мы же с вами очень хорошо понимает, что что бы Кремль ни сделал с Алексеем Навальным, ничего подобного, что было, условно, в 2014, когда сбили МН17 и когда были массовые экономические и политические санкции в адрес России, ничего такого не будет. И, соответственно, ожидать, что президент Байден, который повторит слова президента Обамы и скажет: «Я ввожу санкции против России, чтобы Кремль понимал, что у его политических решений есть экономическая цена. Я ввожу такие жесткие экономические санкции, что сейчас экономика. – ну, конечно, не в клочья разлетится, как сказал президент Обама – но, по крайней мере, ощутит всю силу нашего давления и всю свою зависимость от мировой экономики».

Мы этого не ожидаем. Возможно, будут какие-то персональные санкции, но Кремль к этому, мне кажется, уже привык, тем более, что им боятся нечего: одной санкцией большей, одной меньше.

А.Орехъ: А под влиянием каких процессов, под влиянием вообще чего, у нас может что-либо измениться? – задам я такой, может быть, глупый вопрос.

С.Алексашенко: На этот вопрос ответил классик Владимир Ильич Ленин или Ульянов (как хотите): когда верхи не могут, а низы не хотят. Вот когда низы не захотят, когда население страны, большая часть населения страны, не большинство, но значительная часть населения страны поймет, что так, как живет сегодня Россия, жить больше нельзя. Нельзя жить в стране, где нет закона, нельзя жить в стране, где нет суда. Нельзя считать себя частью Европа, о чем говорит президент Путин, и презирать европейские ценности и принципы поведения в европейском доме. Вот когда значительная часть население это осознает и выступит с протестом, тогда всё это кончится.

А.Орехъ: Всё, что вы перечислили, честно говоря, я себе сразу представляю такого статистического гражданина, которых, в общем, вижу в изобилии в магазине в моем доме, где я живу, на первом этаже, я как-то с трудом представляю себе, что люди думают о европейском доме, о европейском будущем, о суде, о правосудии, о каких-то вещах. Поесть, поспать, попить. И главное – чтобы не было хуже. Вот не лучше, а чтобы не было хуже. Или, если хуже, то не сильно хуже. А так терпеть наш народ может бесконечно долго и что угодно. Или я не прав?

С.Алексашенко: Нет. Потому что в 1917 году, если вы вспомните российскую историю и прочитаете, что там происходило, то, в общем, народ был еще менее образован, еще менее грамотен и, тем не менее, два раза – в феврале и в октябре произошла революция, и был свергнут строй. Я же не случайно сказал, что недовольными, несогласными должна быть большая активная часть населения. Это не означает большинство. Это в первую очередь, конечно, касается столицы. Как и в 17-м году революция происходила в Петербурге, так и сейчас недовольная часть населения должна появиться в Москве.

А.Орехъ: В Москве некоторая часть населения уже не первый год бродит, и, более того, мы видим, что протест расширяется. А какой должен быть масштаб, объем? Сейчас мы видим масштабные, беспрецедентные задержания просто. Тысячами людей, даже сегодня у суда уже на сотни идет счет, там пятачок-то, в общем, небольшой. Какой должен быть объем протестов этого недовольства, чтобы какая-то критическая масса накопилась?

С.Алексашенко: Антон, никто не знает. Очень часто я называл цифру: миллион на улицах Москвы. Но можно по-другому сказать: когда на каждого омоновца будет 50 человек. Когда не ОМОН будет окружать демонстрантов, а когда демонстранты будут окружать ОМОН, и ОМОН будет бросать свои щиты, свои дубинки и говорить: «Полиция с народом. Не бейте меня! Я же свой, демократический» – вот тогда. Когда количество протестующих на улицах кратно, в десятки раз превысит количество омоновцев, тогда ОМОН сбежит. Мы его не увидим, так же, как мы не увидели ОМОН в августе 91-го. Ни ОМОНа, ни армии, ни ГКЧП не было, все разбежались, правда?

А.Орехъ: У нас есть посвежее пример-то, чем 91-й год перед глазами. Это пример Беларуси, где, может быть, не 50 человек на одного омоновца, но, в общем, там десятки…. До 250 тысяч в одном только Минске людей выходило. И что? В общем-то, ничего не поменялось.

С.Алексашенко: В Минске демонстранты почему-то не считали нужным окружать ОМОН. Нужно просто показать, что нас больше. И ОМОН должен это видеть, ОМОН должен этого бояться.

А.Орехъ: Просто мы сейчас с вами приедем к какому-то совсем силовому сценарию, потому что вот вы сейчас вспомнили две революции – Февральскую и Октябрьскую 17-го года. Я бы, честно говоря, не хотел, чтобы у нас было две революции подряд и закончилось это Октябрем. Потому что закончилась сменой одного авторитарного режима на другой – на советский. От этого ничего особо не получили, от этого бунта своего.

С.Алексашенко: Антон, а вы хотите повторения 37-го года?

А.Орехъ: Нет.

С.Алексашенко: А вот у вас на одной чаше весов 37-й, а на другой 17-й. Вы чего выберете?






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 03.02.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вас не смущает, что Россию в 20 веке и ранее сеять смуту,террор начали лица определенной национальности?
Убийства царей, высших чиновников власти, истребление нашей интеллигенции,а сейчас глобальное разграбление России не обходится без них, вот и сегодня они главные в первых рядах ненавистников нашей страны.
Их главная цель - раздробить, превратить Великую Страну в конгломерат мелких княжеств и хозяйничать.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 03.02.2021, 14:01 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1708 | Рейтинг: +380,2
Конечно де 17 й. Поэтому пупкин и боится революций как черт ладана. Николашка тоже был опупевший перец, иначе революции не случилась бы.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 03.02.2021, 15:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70116 | Рейтинг: +11731,2
Ничего не выберу. 17-й породил 37-ой. Следовательно - выбора на самом деле нет.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 03.02.2021, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 03.02.2021, 14:01 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1707 | Рейтинг: +380,2
Конечно де 17 й. Поэтому пупкин и боится революций как черт ладана. Николашка тоже был опупевший перец, иначе революции не случилась бы.
_________________
Макак!
В обезьяньей стае нет революций, а есть борьба за лидерство и за гарем самок.
Не напрягай свой неразвитый мозг сложными человеческими вопросами, а иди лови на пальме самку, а у ней лови блох.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 03.02.2021, 17:18 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10593 | Рейтинг: -838,1
Вопрос есть, а почему этого, мне мало понятного РЕЗУСа - макакой величают? Он же "ни рыба, ни мясо", а просто инфузория. Макака да, примат, но тупизной не занимается же.
И да, а почему этот "макак" - РЕЗУС? В инете за это:
Резус-фактор, или резус, Rh — одна из 36 систем групп крови, признаваемых Международным обществом трансфузиологов (ISBT). Клинически наиболее важная система после системы AB0. Система резус-фактора состоит из групп крови, определяемых 59 антигенами...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 03.02.2021, 17:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.02.2021, 17:18 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 10586 | Рейтинг: -837,1
Вопрос есть, а почему этого, мне мало понятного РЕЗУСа - макакой величают? Он же "ни рыба, ни мясо", а просто инфузория. Макака да, примат, но тупизной не занимается же.
И да, а почему этот "макак" - РЕЗУС? В инете за это:
Резус-фактор, или резус, Rh — одна из 36 систем групп крови, признаваемых Международным обществом трансфузиологов (ISBT). Клинически наиболее важная система после системы AB0. Система резус-фактора состоит из групп крови, определяемых 59 антигенами...
_______________
Медицинский термин резус связан с фактором, обнаруженным у макаки-резуса.
Местный резус - явно не медицинский фактор, а по поведению похож на глупую макаку. Вот его и кличут здесь макаком.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 03.02.2021, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нельзя считать себя частью Европа, о чем говорит президент Путин, и презирать европейские ценности и принципы поведения в европейском доме.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это какие такие у них сейчас в моде ценности и принципы (ой смеюсь) поведения в европейском доме? Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 03.02.2021, 18:18 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10593 | Рейтинг: -838,1
А вообще, очень интересное с никнеймами творится в Инете, и в частности, или в особенности здесь на УЖе.

Ну возьмём изначально, звание здешней Кухерки. Ну сказать, что она настолько дура, чтобы поверила Ленин бабаю, что, и кухарки очень передовые пролетарки, и оне даже могут управлять государством, всё же не можно. Тем не менее, всё равно где-то под косынкой ея сидит самомнение, что хотя у ней не имеется ни образованности, и вообще, в обще-то, ничего, но самомнение оченное барыбер же у неё есть. И к этому у этой тёти есть, способность и желание большое порхать с поисковиком по Инету, чтобы удовлетворять своё самомнение. Надо отдать должное, и поисковик в ея голове тоже есть, она заточена уже, и умеет выбирать нужную информацию, и уже даже каек-то знакома со многим ей нужным. Пишет же, что она уже 11 лет на этом поприще. Думается, что даже более, и в отличии от такой же лепилы Зулька, вчитывалась в то что отыскивала. Скажем так, тему "знает".
Однако, когда касается ея собственых писанок, кухаристость её вся налицо. То напишет, как нажралась она в гостях шашлыков из всего того что продаётся на рынке, то ещё какую херню, ну хотя бы про некую свою выдающуюся жизнь, и в частности про её теперешнюю в своей общаге.

Может быть дополню, а может кто иной за эту медам скажет.

PS. Следующим можно было бы про похожую кликуху Ясного Пня, а надо ли, здесь ещё более примитивнее. Это тот же Вдунутый, но наоборот.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 03.02.2021, 18:27 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10593 | Рейтинг: -838,1
И да, никнейм здешнего, тоже старожила, ЮНГе, того же плана. Этот чуда, который то ли дохтур, то ли юрист, в своём самомнении заканал даже под Карла Густава Юнга.Помните его аватар лысого мальчика с претензией на таковое?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 03.02.2021, 19:11 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4375 | Рейтинг: -345,9
Председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарид Закиев объявил, что с завтрашнего дня начинает голодовку из-за решения Прокуратуры РТ признать организацию экстремистской. Заседание Верховного суда назначено на 24 февраля. По словам 66-летнего активиста, организация занимается отстаиванием прав татар, и потому
____________
Ирек

ты почему язык в жопу засунул по такому важному поводу. Давай, вместе с Яушевым рвите жопу на британский флаг или хотя-бы голодовку объяви.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 03.02.2021, 19:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.02.2021, 15:18 | Автор: Кухарка----------------я склоняюсь к вашей позиции так как считаю ничего путного из Мордора все равно не получится а посему пусть все сгниет до конца а там видно будет . Долгих лет Вове и ко . (хотя он мне омерзителен но лучше ужасный конец чем ужас без конца )



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 03.02.2021, 19:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 03.02.2021, 19:11 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4374 | Рейтинг: -345,9------------------да у тебя уже лохмотья вместо задницы . Не твоего ума это дело ватник .



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 03.02.2021, 19:53 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10593 | Рейтинг: -838,1
Говнюк му-му-мушный Хрюкала, так когда же ты ответишь на мой вопрос, почему ты такой тупой мудак и придурок?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 03.02.2021, 20:01 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1708 | Рейтинг: +380,2
Долпоеп ижболдинский или исанбайский чирик. Тебя то кто спрашивает? Спрашивал я янаульских, все говорят что ижбалда и исарбай деревни дураков. пес смердячий, сиди под старость лет охранником в гаражах и воняй там.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 03.02.2021, 20:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек ты не прав я полностью солидарен с Резусом по этому вопросу . Политика это не твое хотя у тебя масса тем где мы профаны а ты на высоте .



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 03.02.2021, 20:11 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4375 | Рейтинг: -345,9
Ну вот, всё как всегда. Сумасшедший Ирек, самозванец Яуш постоянно паразитируют на татарской теме, а чуть жаренным запахло, сразу в кусты, сказать то и нечего по существу. Мудилы



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 03.02.2021, 20:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10593 | Рейтинг: -838,1
Прорезался всё же РЕЗУС этот, но даже до макаки же не дотягивает этот чуда. Однако надо заметить, записывает он всё же информэйшен, досье составляет поди он и на меня. Зафиксировал не только родной н/п пункт моего отца, ну, и моей нэней, его мамы, Исанбаево тоже.
Но даже звание макака для этого пельменя всё же лишнее, он только некий анализ не понятного чего, и потому даже этот анализ не понятно что. В общем, чуда это мутная и бестоковое, не понятно что это, просто хрень жидкая какая-то, плесень.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 03.02.2021, 20:26 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10593 | Рейтинг: -838,1
В чём я не прав, что РЕЗУС это не макака? И к слову, я неправ и в том, что и Хрюкин тупой мудак?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 03.02.2021, 20:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Их главная цель - раздробить, превратить Великую Страну в конгломерат мелких княжеств

Проснись, ваше величество, ты весь в г... т.е. в дерьме-с. Страна, которую так легко растащили за какие то 70 с лишним лет не могла быть великой. А сейчас ты живёшь в зоне под номером 02 в колонии под индексом РФ.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 03.02.2021, 21:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 03.02.2021, 20:26 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 10591 | Рейтинг: -837,5----------------если по существу то к каждому из нас есть вопросы и претензии ( кому то больше кому то меньше ) . Каждый из нас обладает определенной информацией а настоящими глубокими знаниями возможно пока никто .



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com