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«На зависть татарам» как образ жизни?

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В Башкирии будет достроена крупнейшая мечеть Европы, на зависть татарам.

«На зависть татарам» как образ жизни?


Огромные поздравления всем башкирским мусульманам! Наконец-то, распоряжением нашего Президента фонд "Иман" (что значит "Вера") отказался от претензий к Духовному Управлению Мусульман республики, снят арест со счетов; это значит, что самая большая в Европе мечеть скоро будет достроена.

Как известно, очень гордые башкорты начали строительство мечети-гиганта ещё лет десять назад, чтобы, как водится, утереть нос своим ар-Рахимом единоверным заклятым друзьям-татарам с их роскошным Кул-Шарифом. Однако, под конец башкирского проекта века что-то пошло не так.

В 2018 году, когда уже начались отделочные работы, благотворительный фонд "Урал" (предшественник "Имана"), руководимый стареньким экс-президентом башкир, Муртазой Рахимовым, решил сделать аудит строительства исполинского храма. Расположена мечеть, кстати, в знаковом для Уфы месте - пересечении улиц, одна из которых - Коммунистическая (очень подходит для воспитания имана), а вторая - знаменитого местного головореза Салавата Юлаева. Внезапно обнаружилось, что среди мулл, муфтиев, муэдзинов и улемов где-то затерялось 70 миллионов рублей, а на отделку ар-Рахима закупают нечестивый католический мрамор из Италии, по невероятным ценам. В результате, дедушка Муртаза обиделся таким злоупотреблениям при возведении храма, названного в его честь, фонд обратился к суду и приставам, объект заморозили.

Это событие едва не переросло в издавна любимый гордыми башкирами народный бунт, ведь уфимские мечети уже никак не вмещают огромное количество постоянно плодящихся мусульман, а самое главное: злые татары насмехаются. Но вот, прямо накануне грандиозного празднования 1100-летней годовщины принятия ислама в России, федеральные власти совершили намаз, отозвали приставов, амнистировали проштрафившихся алимов, и скоро на Коммунистической улице откроется долгожданное заведение! Башкиры ликуют, татары плачут, зеленое знамя гордо реет над Поволжьем.

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  • Гость
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  • 1 | 04.02.2021, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мечеть открыта для всех желающих , что нам татарам плакать то ? пусть кяферы плачут .



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  • 2 | 04.02.2021, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...начали строительство мечети-гиганта...

===============

Н-да... Вспоминается фильм "Высота", где Николай Рыбников лезет по раскачивающейся на ветру металлической конструкции, чтобы зачалить её
и опустить точно на место сварки.

"Огни пятилеток, эпоха чудес...
Мужал Комсомол, возводя Днепрогэс!"

Вот какими гигантами оперировала советская страна. Всё псу под хвост...



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  • Гость
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  • 3 | 04.02.2021, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.Автор болен..температурка зашкаливает.. сознание в неадекватном состоянии..



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  • Эксперт
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  • 4 | 04.02.2021, 11:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70120 | Рейтинг: +11731,6
Вот уж на самом деле - чемодан без ручки.... нести очень тяжело - и в дальнейшем будет не легче - на содержание этой "красоты" будут уходить сотни миллионов в год только на отопление. освещение, воду.... а сколько на обслуживание?! Уборка, постоянные ремонты - в разных местах будет постоянно что-то сыпаться, учитывая качество строительства и т.д. и т.п.

Хватит ли у мусульман средств на содержание этой радости? Или будут постоянно клянчить у всех подряд?
И да - не удивлюсь, если ее переименуют)))))))))))



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  • 5 | 04.02.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я башкир, и не оскорбляйте меня со своим УКРАЛ-МЕЧЕТОМ



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  • Начинающий
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  • 6 | 04.02.2021, 12:11 | Автор: Отшельник
    Публикации: 0 | Комментарии: 53 | Рейтинг: +2,4
Требую все деньги фонда "Урал" передать на счета жителей Башкирии!
Это народные деньги!



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  • 7 | 04.02.2021, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 04.02.2021, 12:11 | Автор: Отшельник
Публикации: 0 | Комментарии: 53 | Рейтинг: +2,4

Требую все деньги фонда "Урал" передать на счета жителей Башкирии!
Это народные деньги!
=====================
Правильно, давно пора, и призвать к ответу за криминальное прошлое Муртазу с сыном-пидорасом убежавшим в Австрию от правосудия.



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