«На зависть татарам» как образ жизни?

В Башкирии будет достроена крупнейшая мечеть Европы, на зависть татарам.Огромные поздравления всем башкирским мусульманам! Наконец-то, распоряжением нашего Президента фонд "Иман" (что значит "Вера") отказался от претензий к Духовному Управлению Мусульман республики, снят арест со счетов; это значит, что самая большая в Европе мечеть скоро будет достроена.Как известно, очень гордые башкорты начали строительство мечети-гиганта ещё лет десять назад, чтобы, как водится, утереть нос своим ар-Рахимом единоверным заклятым друзьям-татарам с их роскошным Кул-Шарифом. Однако, под конец башкирского проекта века что-то пошло не так.В 2018 году, когда уже начались отделочные работы, благотворительный фонд "Урал" (предшественник "Имана"), руководимый стареньким экс-президентом башкир, Муртазой Рахимовым, решил сделать аудит строительства исполинского храма. Расположена мечеть, кстати, в знаковом для Уфы месте - пересечении улиц, одна из которых - Коммунистическая (очень подходит для воспитания имана), а вторая - знаменитого местного головореза Салавата Юлаева. Внезапно обнаружилось, что среди мулл, муфтиев, муэдзинов и улемов где-то затерялось 70 миллионов рублей, а на отделку ар-Рахима закупают нечестивый католический мрамор из Италии, по невероятным ценам. В результате, дедушка Муртаза обиделся таким злоупотреблениям при возведении храма, названного в его честь, фонд обратился к суду и приставам, объект заморозили.Это событие едва не переросло в издавна любимый гордыми башкирами народный бунт, ведь уфимские мечети уже никак не вмещают огромное количество постоянно плодящихся мусульман, а самое главное: злые татары насмехаются. Но вот, прямо накануне грандиозного празднования 1100-летней годовщины принятия ислама в России, федеральные власти совершили намаз, отозвали приставов, амнистировали проштрафившихся алимов, и скоро на Коммунистической улице откроется долгожданное заведение! Башкиры ликуют, татары плачут, зеленое знамя гордо реет над Поволжьем.