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Политическая проституция Зульфии Гайсиной

  • Опубликовано: Facebook | 04.02.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 26243 | Комментарии: 5
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1


Зульфия Гайсина: Мое же мнение, что все равны перед законом и судом.

Политическая проституция Зульфии Гайсиной


Сегодня пообщалась с учениками 9 класса одной из школ Уфы на тему участия в несанкционированных публичных мероприятиях и поддержки деструктивных движений в никуда. И, поскольку я придерживаюсь в воспитании позиции необходимости приучать детей с малых лет принимать ответственность за свою жизнь и будущее, считаю, что участие — неучастие, поддержка или отрицание — это зона, в которой каждый из присутствовавших ребят должен принимать решение самостоятельно.

Только перед принятием какого либо решения необходимо руководствоваться не эмоциями, а анализом всего происходящего, ведь иногда то, что кажется нам очевидным, на деле оказывается фарсом или игрой, которую затеяли с человеческими жизнями и судьбами.

Мое же мнение, что все равны перед законом и судом, и необходимо изучать объективные факты, а оппозиционность в политике не должна давать индульгенцию на нарушение требований российского законодательства, и почему кто-то из-за медийности имеет право на освобождение от ответственности, а Вася Пупкин, совершивший преступление (с приговором по которому он не согласен, а ЕСПЧ уже 5 лет не рассматривает его жалобу), условно осуждённый и нарушивший график посещения УИИ, высказывавший аналогичные претензии к правящей верхушке, не имеет такого права, только потому, что о нем известно лишь его соседу, бабе Шуре и бывшей жене?!

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Комментакии в Facebook:

Валиахмет Бадретдинов
Фу)))) Блин, эта девка не понимает, что сама нарушает законодательство российское. Школа - абсолютно вне политики, там не место всяким политическим речам. За поведение школьника вне школы несут ответственность только родители или лица, их заменяющие. Так ведите свои агитки среди родителей, Зулейха башкирская.

Зульфия Гайсина
Валиахмет Бадретдинов , хам!!!

Валиахмет Бадретдинов
В самом недалёком будущем вы как подпевала антидемократического режима станете ниже травы и тише воды, и никто уже хамить вам не будет.

Рушана Ибраева
А вы рассказали, какие есть законные способы выразить свою гражданскую позицию? Это важно. Я бы тоже послушала. Ну и "деструктивные движения в никуда" - это ярлык, то есть агитация (анти) уже.

Зульфия Гайсина
Рушана Ибраева , ярлык, который я использую в соцсетях, старалась же говорить и о положительных моментах и об отрицательных, об объективности. Пусть решают сами...

Eleonora Eleonora
Россия по решению ЕСПЧ даже штраф выплатила. Похоже, неправду вы детям вещали, а это отвратительно.

Константин Розов
Тьфу!Еще одна легла под систему и опаскудилась.Удаляю.






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  • Гость
  •  
  • 1 | 04.02.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну да, главное чтобы в стойле ровно стояли и кушать не просили. В остальном вовремя стригут, молоко выдаивают и по старости на мясо списывают. И главное во всем виновата соседняя ферма, у них там коров видители кормят вдоволь, но они там думают о нас плохо и мы через мясокомбинат попадём 100% в рай, а они просто сдохнут. Мы кстати всегда правы.



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1

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  • Гость
  •  
  • 2 | 04.02.2021, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не Вася а Вова Пупкин .



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 04.02.2021, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70120 | Рейтинг: +11731,5
Не только проститутка, но и мошенница, а уж как она мгновенно легла под власть раздвинув ягодицы и открыв рот - все видели.

Не стоит даже коммента.



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 04.02.2021, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70120 | Рейтинг: +11731,5
ниже травы и тише воды
_______________________
Типичнейшая ошибка - причем у подавляющего большинства, применяющих эту поговорку.
Рассуждая логически - вода бывает весьма шумной, особенно возле водопадов - так ревет, что собственного голоса не слушно, а трава вымахивает до двух метров. А банановая пальма, считающаяся травой - и вырастает до 3,5 метров. Кстати плод - ягода.

Так что правильно этот фразеологизм должен звучать так - ниже воды, тише травы



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  • Гость
  •  
  • 5 | 04.02.2021, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
должен звучать так - ниже воды...

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Топицца, чтоле?



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