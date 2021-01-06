Политическая проституция Зульфии Гайсиной

Зульфия Гайсина: Мое же мнение, что все равны перед законом и судом.Сегодня пообщалась с учениками 9 класса одной из школ Уфы на тему участия в несанкционированных публичных мероприятиях и поддержки деструктивных движений в никуда. И, поскольку я придерживаюсь в воспитании позиции необходимости приучать детей с малых лет принимать ответственность за свою жизнь и будущее, считаю, что участие — неучастие, поддержка или отрицание — это зона, в которой каждый из присутствовавших ребят должен принимать решение самостоятельно.Только перед принятием какого либо решения необходимо руководствоваться не эмоциями, а анализом всего происходящего, ведь иногда то, что кажется нам очевидным, на деле оказывается фарсом или игрой, которую затеяли с человеческими жизнями и судьбами.Мое же мнение, что все равны перед законом и судом, и необходимо изучать объективные факты, а оппозиционность в политике не должна давать индульгенцию на нарушение требований российского законодательства, и почему кто-то из-за медийности имеет право на освобождение от ответственности, а Вася Пупкин, совершивший преступление (с приговором по которому он не согласен, а ЕСПЧ уже 5 лет не рассматривает его жалобу), условно осуждённый и нарушивший график посещения УИИ, высказывавший аналогичные претензии к правящей верхушке, не имеет такого права, только потому, что о нем известно лишь его соседу, бабе Шуре и бывшей жене?!***Комментакии в Facebook:Валиахмет БадретдиновФу)))) Блин, эта девка не понимает, что сама нарушает законодательство российское. Школа - абсолютно вне политики, там не место всяким политическим речам. За поведение школьника вне школы несут ответственность только родители или лица, их заменяющие. Так ведите свои агитки среди родителей, Зулейха башкирская.Зульфия ГайсинаВалиахмет Бадретдинов , хам!!!Валиахмет БадретдиновВ самом недалёком будущем вы как подпевала антидемократического режима станете ниже травы и тише воды, и никто уже хамить вам не будет.Рушана ИбраеваА вы рассказали, какие есть законные способы выразить свою гражданскую позицию? Это важно. Я бы тоже послушала. Ну и "деструктивные движения в никуда" - это ярлык, то есть агитация (анти) уже.Зульфия ГайсинаРушана Ибраева , ярлык, который я использую в соцсетях, старалась же говорить и о положительных моментах и об отрицательных, об объективности. Пусть решают сами...Eleonora EleonoraРоссия по решению ЕСПЧ даже штраф выплатила. Похоже, неправду вы детям вещали, а это отвратительно.Константин РозовТьфу!Еще одна легла под систему и опаскудилась.Удаляю.