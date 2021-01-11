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Встреча митингующих с негодяем

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18-летний студент сказал, что он устал жить в такой России. Сегодня прошла встреча представителей Общественной палаты Башкирии с активистами и участниками прошедших в Уфе несанкционированных митингов.

Встреча митингующих с негодяем


Видео:



Одним из первых попросил слова уфимский инженер Марат Фатхуллин. Он сразу же озвучил, что эта встреча – лишь подобие диалога с народом, хотя власти сами же запугивают людей и сажают их в тюрьму. «Я участвую в спектакле. Знаю, что меня после этого уволят, потом посадят. Навального посадили, Рахматуллин и Чанышева сидят», – начал он. Однако мужчине не дал договорить председатель палаты Ростислав Мурзагулов, сказав, что он не является частью власти и не представляет Радия Хабирова.

Другой участник беседы, не выдержав, сказал, что участвовал в митинге, потому что не видит других способов взаимодействия с властью. Его слова подхватила общественница Диана Демидова, которая заявила, что причина митингов – в низком социальном уровне жителей: маленькие зарплаты, несправедливость, молодежь не может получить достойные рабочие места. На что Мурзагулов ответил, что на митинг вышли прилично одетые люди, а это значит, что не такие уж они и нищие, и вообще уровень жизни поднялся в разы. Однако не смог назвать конкретные причины протеста людей 23 и 31 января.

– Уже люди берут кредиты, чтобы поесть, чтобы с голоду не умерли их дети, а вы говорите – хорошо живем, лучше стали жить. Мой сын остался без работы за время пандемии, я не могу работать из-за состояния здоровья. Я сирота и до сих пор не могу получить жилье. А вы говорите, что уровень жизни стал лучше. Система коррумпирована и прогнила. Хабиров из той же системы – на дорогущие елки деньги есть, на социальное жилье нет, все делается напоказ. Люди в долгах, денег нет, а вы говорите, что люди на митинге одеты хорошо, – не выдержала другая уфимка.

– Мне 18 лет. Я устал от происходящего в России. Я с 15 лет работаю. Это ненормально. Учусь на юрфаке. Я пошел на юриспруденцию, потому что верю в закон, верю в справедливость. Но то, что вижу сейчас в стране – это просто насмешка над правосудием. Приговор над Навальным – плевок в лицо каждого адекватного человека. Они нам открыто заявляют, что мы здесь никто и посадим, кого хотим, даже если весь мир будет знать, что дела сфабрикованы. А дела полностью сфабрикованы. Это даже первокурсник скажет, – выступил еще один уфимец.

И тут в беседу практически ворвался педиатр Арслан Нигаматьянов, который попросил не ныть людей и начать работать. Как выяснилось с его слов, сам он зарабатывает 90 тысяч рублей, а в COVID-госпитале и все 200 тысяч. И врач считает, что не надо говорить о недовольстве властью от имени всех, потому что не все хотят изменений в стране, многих все устраивает, не все нищие.

Беседа протекала сумбурно и беспорядочно. Выступающие, в принципе, мало говорили о протестных акциях, а больше о счетах БашРТС, земельных участках, проблемах в садовых товариществах, благоустройстве территорий и прочем. Из всей встречи можно выделить лишь то, что Общественная палата написала жалобу по обращению об ужасных условиях содержания в отделениях полиции, в том числе ОП №3, участников митинга. Это во-первых.

Во-вторых, Мурзагулов согласен с тем, что полицейские вели себя грубо с митингующими, и вообще он против того, чтобы «кого-то волокли по земле».

Однако, что касается женщины, которую полицейские силой тащили в автозак 31 января, то, как он выразился, она сама виновата в этом, потому что провоцировала. В-третьих, Ростислав Рафкатович не знает, почему власти Башкирии не вышли на диалог с протестующими. Зато обещал спросить Хабирова его позицию по этому поводу. Он считает, что в скором времени, возможно, власти услышат народ и разрешат митинги. Только вот общественной организации «Республика» это точно не светит, сообщил он. По его мнению, там состоят не совсем искренние ребята.

К слову, председатель ОП РБ признался, что вузы и школы организовали мероприятия в день митингов для того, чтобы молодежь не участвовала в акциях.

ПроУфу
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  • 1 | 06.02.2021, 13:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1361 | Комментарии: 70133 | Рейтинг: +11726,6
Офицера Росгвардии приговорили к условному сроку за кражу горюче-смазочных материалов

Начальник хозяйственной службы в авиационной части, по данным следствия, похитил топлива почти на 30 млн рублей, рассказал источник агентства «Интерфакс». Александр Ревва, согласно материалам дела, списывал авиационное топливо, которое продавал другим организациям. Сообщается, что сам он признал вину и заключил досудебную сделку со следствием.
________________________________
Навальный НИЧЕГО не украл - его посадили. ЭТИ воруют десятками сотнями миллионов, миллиардами - их не сажают.
Вот в такую недо-страну пуйло превратил Россию.



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  • 2 | 06.02.2021, 14:09 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40636 | Рейтинг: +5106,5
yuliana0109: по делу о клевете на ветерана

Маразм закаточной машины прёт по нарастающей. Следующим будет дело о не переводе бабушки через дорогу. Потом за перевод, но не на ту сторону. После, за то что она мечтала перейти в понедельник, а он негодник, перевёл её только в четверг. И всё это нам покажут и со смаком расскажут на "Кисель-1" и "НТВ"!



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Надо понимать их стратегию с точки зрения логики текущих событий: теперь им нужны митинги где народ шествует с портретами Путина, Роттенберга, Гангрены
чтоб народ выражал горячую любовь пенсионной реформе, майским указам, комнате грязи, обнулению и т.п.
Это не блажь.
Народная любовь им нужна для достижения меркантильных целей: чтобы не заморозили их активы за границей.



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  • 4 | 06.02.2021, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
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телеграм блокирует каналы с данными силовиков. Это к вопросу кому принадлежит телеграмм. Сам дуров правда аппеллирует к эппл. Если разберетесь кто хозяева эппл и, какие предприятия реального сектора принадлежат этим людям, догадаетесь у кого на поводке путен и гэбня.
пи-ис: повторюсь, в своей операционной внезапно скончался Сергей Максимишин, врач скорой, вытащивший Навального с того света



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  • 5 | 06.02.2021, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Директор санатория «Янган-Тау» был пойман пьяным за рулем служебного Land Cruiser
10:58, 05 февраля 2021 | c8140 Редакция ProUfu.ru
В отношении директора был составлен протокол

Директор санатория «Янган-Тау» был пойман пьяным за рулем служебного Land Cruiser

В минувший понедельник в селе Янгантау был остановлен сотрудниками ГИБДД автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением руководителя санатория «Янган-Тау» Альфреда Акбашева, сообщил собеседник ProUfu.ru в правоохранительных органах.
В частности, как выяснилось, во время проверки документов у госавтоинспекторов сложилось впечатление, что водитель пребывает за рулем в нетрезвом состоянии. Ему предложили дунуть в трубочку, что он и проделал. Трубочка показала, что Акбашев находится в алкогольном опьянении. Ему было предложено пройти медосвидетельствование, но он отказался.

В результате Land Cruiser, принадлежащий, санаторию «Янган-Тау», был эвакуирован и доставлен на штрафстоянку. В отношении водителя составлен протокол «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского "освидетельствования" на состояние опьянения».

В ГИБДД Башкирии информацию об инциденте подтвердили.
В самом санатории «Янган-Тау» рассказали, что об инциденте с участием их служебного автомобиля ничего не знают. Автомобиль в настоящее время находится на территории санатория



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  • 6 | 06.02.2021, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
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цирк с конями



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  • 7 | 06.02.2021, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
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педиатр Арслан Нигаматьянов, который попросил не ныть людей и начать работать. Как выяснилось с его слов, сам он зарабатывает 90 тысяч рублей, а в COVID-госпитале и все 200 тысяч.
--------------------------------------------------
Вот ведь как. Ковид дал заработать врачам. А что, остальным специальностям какой-нибудь техногенной катастрофы ждать, чтобы устроиться на 200 тысяч. Вот я ассенизатор с 20 летним стажем. Жду глобального прорыва канализации.



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  • 8 | 06.02.2021, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Ростислав Мурзагулов, сказав, что он не является частью власти и не представляет Радия Хабирова.
===========================================
О как? Ещё чуть -чуть времени и они там социалистами все станут, за народ и справедливость топить начнут. Колыма рыдает, но ждёт своих блудных сыновей, она примет даже после "переобуваний".

И-2



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  • 9 | 06.02.2021, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
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даже в Киргизии работают демократические принципы, открытые состязательные выборы!!! ---а у нас что творится?!



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  • 10 | 06.02.2021, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Перерасчет в малине Башртс носит заявительный характер..Значит те кто подаст челобитную им вернут копейки, а кто не подаст останется ни с чем.. Людям стоять в бесконечных очередях с прошением о помиловании? А где "слуги" народа?



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  • 11 | 06.02.2021, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Врач, спасший Навального, опытный добросовестный врач - сразу вколол ему антидот - этим и спас его. спасибо ему. но внезапная его смерть это не просто так, по видимому: не зря же главврачу звезду героя с особым секретом и кресло министра...
А какова судьба летчика, который принял решение сесть в Томске - опять таки опытный и добросовестный пилот - спасибо ему.
Какой прокол, как ФСбэшники подставили обнуленного- позор на весь мир, поэтому обнуленный сжег все мосты не только с западом, но с собственным народом - втоптал всех и унизил и унижает дальше, уничтожает, ломает хребты, за то, что Навальный выжил.



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  • 12 | 06.02.2021, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
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НЕВОЗМОЖНО ПРОСТИТЬ ГОРБАЧЕВУ ЕГО ТРУСОСТИ, КОГДА ОН В 91-ом ОТЛЕЖИВАЛСЯ В ФОРОСЕ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СКРУТИТЬ И РАЗДАВИТЬ КАК ВШУ ЭТОГО НЕОБУЗДАННОГО ПЬЯНИЦУ-ХУЛИГАНА, РВУЩЕГОСЯ ВО ВЛАСТЬ ДАЖЕ ПУТЕМ РАЗРУШЕНИЯ СССР И ПОДАРИВШЕГО НАМ НА МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЭТОГО ОБНУЛЕННОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 13 | 06.02.2021, 18:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1361 | Комментарии: 70133 | Рейтинг: +11726,6
В Уфе на акции 31 января полиция задержала бывшего мужа и дочь Главы Башкирского Центризбиркома Илоны Макаренко. Полицейские в автозаке сделали так: "Один полицейский запустил пальцы под челюсть и начал ее рвать. Другой всем телом придавил голову мужчины вниз



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  • 14 | 06.02.2021, 20:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Все эти СПЧ, ОП не принесли и не могли принести какой-либо пользы в защите прав и свобод человека. Причина: они являются, по своей сути, государственными органами, защищающими интересы государств (кучки людей пробравшихся к власти),а не права и свободы граждан.

Они (СПЧ, ОП) призваны развивать свою деятельность согласно требованиям "Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией 217А (111) Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 года."



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  • 15 | 06.02.2021, 20:38 | Автор: san-ufa
    Публикации: 168 | Комментарии: 1519 | Рейтинг: +467,7
Сейчас оппозиционным политикам, активистам и гражданам надо пойти навстречу друг другу, отставив амбиции, разногласия, обиды перед угрозой более жестоких репрессий и массовых расправ.



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  • 16 | 06.02.2021, 21:47 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 06.02.2021, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

пи-ис: повторюсь, в своей операционной внезапно скончался Сергей Максимишин, врач скорой, вытащивший Навального с того света
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Даже если ложь повторить 10 раз, то она всё равно не станет правдой, а останется просто ложью, повторённой 10 раз! Максимишин не врач скорой помощи, а зам. главврача БСМП! Очень Опытный



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  • 17 | 06.02.2021, 21:51 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 06.02.2021, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
главврачу звезду героя с особым секретом
____________________________________________________________
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________ Ты то, трепло либерастное, откуда это можешь знать? Или под столом у Путина в это время сидел и что-то приятное ему там делал? Очень Опытный



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  • 18 | 06.02.2021, 21:53 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 06.02.2021, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А какова судьба летчика, который принял решение сесть в Томске
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ты бы, идиотина либерастная, сначала хоть географию осилил! Очень Опытный



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13 | 06.02.2021, 18:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1361 | Комментарии: 70133 | Рейтинг: +11726,5
В Уфе на акции 31 января полиция задержала бывшего мужа и дочь Главы Башкирского Центризбиркома Илоны Макаренко. Полицейские в автозаке сделали так: "Один полицейский запустил пальцы под челюсть и начал ее рвать. Другой всем телом придавил голову мужчины вниз
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Это ему, видимо, так мстили за фальсификации на выборах его бывшей! Очень Опытный



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  • 20 | 06.02.2021, 22:05 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 06.02.2021, 20:38 | Автор: san-ufa
Публикации: 168 | Комментарии: 1519 | Рейтинг: +467,6
Сейчас оппозиционным политикам, активистам и гражданам надо пойти навстречу друг другу, отставив амбиции, разногласия, обиды перед угрозой более жестоких репрессий и массовых расправ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Наумкин! Либерасты не договороспособны, они не терпят никакого другого мнения, кроме своего! Это секта! И если, не дай Бог, они придут каким-то способом к власти (правда этого никогда не будет), то всех, у кого другое мнение, уничтожат, в том числе и яблочников, так что тогда и вспомните, но только один раз, так как второй раз уже не успеете, самые кровавые режимы! Очень Опытный



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