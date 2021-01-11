Встреча митингующих с негодяем

18-летний студент сказал, что он устал жить в такой России. Сегодня прошла встреча представителей Общественной палаты Башкирии с активистами и участниками прошедших в Уфе несанкционированных митингов.Видео:Одним из первых попросил слова уфимский инженер Марат Фатхуллин. Он сразу же озвучил, что эта встреча – лишь подобие диалога с народом, хотя власти сами же запугивают людей и сажают их в тюрьму. «Я участвую в спектакле. Знаю, что меня после этого уволят, потом посадят. Навального посадили, Рахматуллин и Чанышева сидят», – начал он. Однако мужчине не дал договорить председатель палаты Ростислав Мурзагулов, сказав, что он не является частью власти и не представляет Радия Хабирова.Другой участник беседы, не выдержав, сказал, что участвовал в митинге, потому что не видит других способов взаимодействия с властью. Его слова подхватила общественница Диана Демидова, которая заявила, что причина митингов – в низком социальном уровне жителей: маленькие зарплаты, несправедливость, молодежь не может получить достойные рабочие места. На что Мурзагулов ответил, что на митинг вышли прилично одетые люди, а это значит, что не такие уж они и нищие, и вообще уровень жизни поднялся в разы. Однако не смог назвать конкретные причины протеста людей 23 и 31 января.– Уже люди берут кредиты, чтобы поесть, чтобы с голоду не умерли их дети, а вы говорите – хорошо живем, лучше стали жить. Мой сын остался без работы за время пандемии, я не могу работать из-за состояния здоровья. Я сирота и до сих пор не могу получить жилье. А вы говорите, что уровень жизни стал лучше. Система коррумпирована и прогнила. Хабиров из той же системы – на дорогущие елки деньги есть, на социальное жилье нет, все делается напоказ. Люди в долгах, денег нет, а вы говорите, что люди на митинге одеты хорошо, – не выдержала другая уфимка.– Мне 18 лет. Я устал от происходящего в России. Я с 15 лет работаю. Это ненормально. Учусь на юрфаке. Я пошел на юриспруденцию, потому что верю в закон, верю в справедливость. Но то, что вижу сейчас в стране – это просто насмешка над правосудием. Приговор над Навальным – плевок в лицо каждого адекватного человека. Они нам открыто заявляют, что мы здесь никто и посадим, кого хотим, даже если весь мир будет знать, что дела сфабрикованы. А дела полностью сфабрикованы. Это даже первокурсник скажет, – выступил еще один уфимец.И тут в беседу практически ворвался педиатр Арслан Нигаматьянов, который попросил не ныть людей и начать работать. Как выяснилось с его слов, сам он зарабатывает 90 тысяч рублей, а в COVID-госпитале и все 200 тысяч. И врач считает, что не надо говорить о недовольстве властью от имени всех, потому что не все хотят изменений в стране, многих все устраивает, не все нищие.Беседа протекала сумбурно и беспорядочно. Выступающие, в принципе, мало говорили о протестных акциях, а больше о счетах БашРТС, земельных участках, проблемах в садовых товариществах, благоустройстве территорий и прочем. Из всей встречи можно выделить лишь то, что Общественная палата написала жалобу по обращению об ужасных условиях содержания в отделениях полиции, в том числе ОП №3, участников митинга. Это во-первых.Во-вторых, Мурзагулов согласен с тем, что полицейские вели себя грубо с митингующими, и вообще он против того, чтобы «кого-то волокли по земле».Однако, что касается женщины, которую полицейские силой тащили в автозак 31 января, то, как он выразился, она сама виновата в этом, потому что провоцировала. В-третьих, Ростислав Рафкатович не знает, почему власти Башкирии не вышли на диалог с протестующими. Зато обещал спросить Хабирова его позицию по этому поводу. Он считает, что в скором времени, возможно, власти услышат народ и разрешат митинги. Только вот общественной организации «Республика» это точно не светит, сообщил он. По его мнению, там состоят не совсем искренние ребята.К слову, председатель ОП РБ признался, что вузы и школы организовали мероприятия в день митингов для того, чтобы молодежь не участвовала в акциях.