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Воры вывезли бабло и детей в Америку и Европу, а быдло кормят «холодной войной»

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Ирек Ялалов: Мы фактически находимся в стадии холодной войны. Таким образом российское государство защищает себя.

Воры вывезли бабло и детей в Америку и Европу, а быдло кормят «холодной войной»


Сенатор от Башкортостана в Совете Федерации Ирек Ялалов заметил в эфире «Эха», что во всех городах-милионниках существует скрытый протестный потенциал, он существовал даже в самые хорошие тучные годы.

Так на протест, связанный с фенольной катастрофой в Уфе, вышло 100 тысяч человек, а на митинг против строительства завода поликарбонатов – 50 тысяч.

По словам Ялалова, ОМОН в минувшее воскресенье работал на задержаниях граждан в Уфе по наиболее мягкому варианту, чем в других городах. При этом он считает, что закупоривать гражданскую активность вредно для государства,

— Должно быть такое место, где люди могут протестовать и безбоязненно высказывать свою точку зрения. Но я не поддерживаю марши, которые идут к Дому республики. На таких маршах большая вероятность создания провокаций, которые приведут к разным последствиям. У Уфы есть тридцатилетний опыт эко-протестов. Мы уже продемонстрировали в советское время, что 100 тысяч человек собираются на раз-два без всякой мобильной связи.

Сенатор поддержал принятые в последние дни 2020 года запретительные законы, ужесточающие в том числе правила проведения уличных акций.

— Я в статусе сенатора обладаю серьезной аналитической информацией о внешнем воздействии на нашу политическую систему. Мы фактически находимся в стадии холодной войны. Таким образом российское государство защищает себя. Это специальные технологии, позволяющие недовольство граждан превратить в цветные революции. Мы читаем закрытую аналитику. И поэтому когда сенатор принимает решение, не просто давит на кнопки, мы думаем о безопасности страны. Очень существенное давление оказывается нашими зарубежными партнерами. Власть будет бороться всеми разрешенными конституцией методами.

Ирек Ялалов, Эхо Москвы
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— Я в статусе сенатора обладаю серьезной аналитической информацией о внешнем воздействии на нашу политическую систему. Мы фактически находимся в стадии холодной войны. Таким образом российское государство защищает себя.
================================
Защитим при помощи Росгвардии и ОМОН виноградники Медведева в Тоскане
Таким образом государство защищает право Соловьева на незаморозку его итальянской виллы на озере Комо.
Незаморозку права Бастрыкина пользоваться недвижимостью в Чехии и так далее.

Если народ будет бунтовать за Навального - у высших госчиновников РФ заморозят активы за рубежом.
Поэтому, российское государство защищает право своих чиновников иметь счастье за рубежом; здесь они народ разденут догола, легально переведут капиталы за границу и там будут блаженствовать:
только за 2020 год отток капитала на легальных основаниях составил 44 миллиарда евро.

Люди опомнитесь, не бунтуйте, чиновники и их родственники хорошие, они имеют право на счастье оттопыриваться за бугром.



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  • 2 | 05.02.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кто- нибудь ответит мне - на какие деньги живет Навальный и его семья? На какие деньги они каждый год кушают устриц в белом вине на Лазурном берегу?



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  • 3 | 05.02.2021, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
на какие деньги живет Навальный ... ?

-------------------

На какие... На казённые. "А в тюрьме сейчас ужин!.. Макароны!.."



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  • 4 | 05.02.2021, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Холодная война, дочь Хабирова живет в Австрии, что она делает в логове врага? Как тут понять Ялалова, а сразу не допер - она Кэт, типа радистка.



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2 | 05.02.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто- нибудь ответит мне - на какие деньги живет Навальный и его семья?
============================
Тайные миллионы борца с коррупцией

https://www.youtube.com/watch?v=ud1kczmUIWs



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2 | 05.02.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто- нибудь ответит мне - на какие деньги живет Навальный и его семья?
===============================
Кто финансирует Навального
https://www.youtube.com/watch?v=ByN4rGHEOKc



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2 | 05.02.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто- нибудь ответит мне - на какие деньги живет Навальный и его семья?
==============================

НАВАЛЬНЫЙ РАБОТАЕТ НА США (Доказательства)

https://www.youtube.com/watch?v=B6KDWVkLo0o



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2 | 05.02.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто- нибудь ответит мне - на какие деньги живет Навальный и его семья? На какие деньги они каждый год кушают устриц в белом вине на Лазурном берегу?
=====================================
Как живет Навальный и сколько он зарабатывает

https://www.youtube.com/watch?v=AFHLgVKsvZI



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  • 9 | 05.02.2021, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Обладатель стратегической стрижки бровей вдруг решил мироточить креативными идеями. Видать жажда власти и халявных денег сильнее страха наступления неизбежной и скорой ответственности за деяния свои.
Помниться Хамитов его привёл за ручку в город, а потом несколько лет выкорчевывал. Время дешевых людишек.



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  • 10 | 05.02.2021, 12:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1361 | Комментарии: 70128 | Рейтинг: +11729,7
28.07.2020 19:09
Навальный раскрыл свои доходы за прошлый год
Клара Минак
Forbes Contributor

Алексей Навальный опубликовал налоговую декларацию и сообщил, что в среднем зарабатывает 453 000 рублей в месяц. Он сделал это после обещания журналистки RT Екатерины Винокуровой раскрыть свою зарплату, если оппозиционер назовет свою
___________________________________________
Но сучка Виникурова - как всегда солгала и не раскрыла сколько получает, работая пропагандоном у Симоньян в РашеТудей.

Вот остальной текст из Форбса
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/405935-navalnyy-r
askryl-svoi-dohody-za-proshlyy-god

ты, сука подколодная, прекрасно это знаешь, но ты специально врешь, переводя стрелки с вора Ялалова на Навального.

Ялалов - такой же вор, как Качкаев.



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  • 11 | 05.02.2021, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отмена частной собственности, национализация стратегических отраслей и ресурсов плюс новая индустриализация - вот рецепт развития России. Но Путин - ставленник "ротенбергов-фридманов" - навстречу народу не пойдёт.



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  • 12 | 05.02.2021, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 04.02.2021, 20:16 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8656 | Рейтинг: +2101

8 | 04.02.2021, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Дети видят только то, что перед глазами, как говорят в народе, то что под носом. А под носом криминальная власть гнобит борца с коррупцией Навального, но им не говорят, что его подготовили специалисты цру по оранжевым революциям. Навальному велено призвать детей ввиду невозможности промыть мозги взрослым, которые действительно недовольно антинародной властью и выходят на протесты.
___________________________________________________
Факты и доказательства в студию, про "специалистов ЦРУ" и "велено призвать детей"!
==================
Вчера я привел факты и доказательства - не понравились, забанили.
Правда глаза колет, смотреть на нее не могут.



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  • 13 | 05.02.2021, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О чем этот господин-товарищ?Лучше бы говорил о своём друге с начала 90-ых Дильмухаметове Айрате, как они в СБМ отрабатывали навыки законопослушания!



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  • # 14 | 05.02.2021, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 15 | 05.02.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10-му БРАВО! ЧИСТЕЙШАЯ ПРАВДА!- про ялалова и качкаева.
качкаев обворовал каждого жителя уфы.- присвоил сборы на кап ремонт с жильцов до 2014 года в течение 11лет разложил по своему карману и карману герасимова бывшего тогда начальником ПУЖХ - произв. управление жилищного хозяйства уфы на Комсомольской 165/1...
потом герасимов уже с 2014года уже на основании постановления правительства РФ, уже будучи директором Регоператора по капремонту по РБ Зорге, 7 взимал с нас эти поборы, которые с 2014года узаконены по инициативе качкаева в госдуме. - конечно, он попрежнему клал в карман куски от герасимова...вот он наш башкирский депутат хренов



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  • 16 | 05.02.2021, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
этот качкаев со своим сватом украл 2 млрд денег дольщиков в "Солнечном" оформляя договоры инвестирования на воздушных этажах просил у рахимова 2млрд руб респ. бюджета, но рахимов не дал...так все равно при хамитке воздушные этажи были достроены, а качкаев с 2 млрд руб в кармане... никто с него не спросил...ни ялалов, ни министр мвд, ни прокуратура - сами воровали



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  • 17 | 05.02.2021, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
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а ялалов этот вор все земли сельхозназначения вокруг уфы перевел под ИЖС:
земля ему в 1 копейку, строительство в 1,5млн.руб., а продажа за 6-6,5 млн.руб 5млн чистого навара с одного коттеджа



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  • 18 | 05.02.2021, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
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бюджет города обокрал с 2012г по 2018гг - украл федер.деньги в 518млн.руб, а потом рассчитался в декабре 2017г бюджетом города, не вынул из карманов украденное., да еще 1млрд.руб из респ бюджета на снос ветхого жилья ему подкинул хамитов - так и этот миллиард он увел.



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  • 19 | 05.02.2021, 14:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1361 | Комментарии: 70128 | Рейтинг: +11729,7
Вот что я написала в фейсбуке Эха Москвы в Уфе - 14 человек(небывалое количество) поддержали:

Елена Захарова
Мерзавец! Это вы устроили холодную войну - во главе с Путиным! Вы свои воровские шкуры защищаете, а не о народе печетесь! Вам плевать на народ - они для вас рабы и быдло! Вам бы только свою мошну набить по-крепче. Вот только - у вас всё отберут, что вы не сумеете потратить на себя-любимых - и брюлики, и нал, и со счетов, и недвигу, которая превысила ваших доходы. Именно этого вы и боитесь! Подонки! А "прадо" вы будете носить в камерах СИЗО, а вот в колониях уже нет - там единая форма. Для всех.



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  • 20 | 05.02.2021, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1361 | Комментарии: 70128 | Рейтинг: +11729,7
# 14 | 05.02.2021, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован

Я предупрждала - вашу гэбёшную ЛОЖЬ - буду модерить.
Я не собираюсь тратить время на развенчивания вашей гэбёшно-пуйлососной лжи. ЗА-Е-БАЛИ!



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