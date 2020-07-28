Воры вывезли бабло и детей в Америку и Европу, а быдло кормят «холодной войной»

Ирек Ялалов: Мы фактически находимся в стадии холодной войны. Таким образом российское государство защищает себя.Сенатор от Башкортостана в Совете Федерации Ирек Ялалов заметил в эфире «Эха», что во всех городах-милионниках существует скрытый протестный потенциал, он существовал даже в самые хорошие тучные годы.Так на протест, связанный с фенольной катастрофой в Уфе, вышло 100 тысяч человек, а на митинг против строительства завода поликарбонатов – 50 тысяч.По словам Ялалова, ОМОН в минувшее воскресенье работал на задержаниях граждан в Уфе по наиболее мягкому варианту, чем в других городах. При этом он считает, что закупоривать гражданскую активность вредно для государства,— Должно быть такое место, где люди могут протестовать и безбоязненно высказывать свою точку зрения. Но я не поддерживаю марши, которые идут к Дому республики. На таких маршах большая вероятность создания провокаций, которые приведут к разным последствиям. У Уфы есть тридцатилетний опыт эко-протестов. Мы уже продемонстрировали в советское время, что 100 тысяч человек собираются на раз-два без всякой мобильной связи.Сенатор поддержал принятые в последние дни 2020 года запретительные законы, ужесточающие в том числе правила проведения уличных акций.— Я в статусе сенатора обладаю серьезной аналитической информацией о внешнем воздействии на нашу политическую систему. Мы фактически находимся в стадии холодной войны. Таким образом российское государство защищает себя. Это специальные технологии, позволяющие недовольство граждан превратить в цветные революции. Мы читаем закрытую аналитику. И поэтому когда сенатор принимает решение, не просто давит на кнопки, мы думаем о безопасности страны. Очень существенное давление оказывается нашими зарубежными партнерами. Власть будет бороться всеми разрешенными конституцией методами.