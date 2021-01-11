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Зульфию Гайсину опустили пользователи Facebook

  • Опубликовано: natall | 06.02.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 27263 | Комментарии: 25
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Ни один комментатор не поддержал ее вероломный, лживый и отвратительный акт политической проституции на глазах у школьников девятого класса.

Зульфию Гайсину опустили пользователи Facebook


Многие комментарии оказались крайне оскорбительными, однако вряд ли у Зульфии Гайсиной обнаружатся честь и достоинство, поскольку в дискусии она не участвовала, молча проглатывая ртом проклятия в свой адрес.

Комментарии на Facebook:

Валиахмет Бадретдинов
Фу)))) Блин, эта девка не понимает, что сама нарушает законодательство российское. Школа - абсолютно вне политики, там не место всяким политическим речам. За поведение школьника вне школы несут ответственность только родители или лица, их заменяющие. Так ведите свои агитки среди родителей, Зулейха башкирская.

Зульфия Гайсина
Валиахмет Бадретдинов , хам!!!

Валиахмет Бадретдинов
В самом недалёком будущем вы как подпевала антидемократического режима станете ниже травы и тише воды, и никто уже хамить вам не будет.

Taran Ghenadie
Валиахмет Бадретдинов когда школа в России была ВНЕ политики...- просто почитай...)))...материала много...от царей ... до генсеков...

Taran Ghenadie
Зульфия Гайсина это наверное бывший парторг...)))...- тупость и хамство у них были отличительной чертой...

Игорь Жуков
Taran Ghenadie а гадание о прошлом и навешивание ярлыков - чья отличительная черта?

Ольга Михайлова
Taran Ghenadie разумеется,школа никогда не была Вне политики.Ктож спорит.
Но власть сегодня пытается нас убедить в том,что она Должна быть вне политики.Законы по этому поводу штампует пачками.Зульфия вроде как юрист,должна бы знать.
Короче говоря-перед нами опять-таки случай,так называемого вранья.(с).Как власти,так и исполнителя.

Игорь Жуков
Taran Ghenadie ну и на счет полит агитации - в том то все и дело, что у нас были только цари и генсеки. Нормальных президентов(у которых обязанностей больше, чем прав) небыло никогда.

Рушана Ибраева
А вы рассказали, какие есть законные способы выразить свою гражданскую позицию? Это важно. Я бы тоже послушала. Ну и "деструктивные движения в никуда" - это ярлык, то есть агитация (анти) уже.

Зульфия Гайсина
Рушана Ибраева , ярлык, который я использую в соцсетях, старалась же говорить и о положительных моментах и об отрицательных, об объективности. Пусть решают сами...

Елена Ковалевская
А выложите ваши доводы, пусть взрослые оценят про деструктивные движения вникуда. Ато для меня например таковым является путинская клептократия. Мало ли что вы имели в виду

Marat Teregulov
Я тоже хочу пойти в школу к своему сыну (8 класс) и рассказать о свободе слова и свободе выбора, о том как эти права нарушаются в нашей стране. Как вы думаете меня допустят прочитать лекцию старшеклассникам?

Eleonora Eleonora
Россия по решению ЕСПЧ даже штраф выплатила. Похоже, неправду вы детям вещали, а это отвратительно.

Константин Розов
Тьфу!Еще одна легла под систему и опаскудилась.Удаляю.

Елена Схулухия
Главное саботаж не устраивать пустой, кто за что пошёл, кто просто на тусовку, столько тупости глупости и политической безграмотности

Леонид Бирюков
Зульфия может все таки больше тратить свое время на борьбу с коррупцией чиновников ? Подростки ведь видят что творится вокруг них, Ведь мы с вами читали Молодую гвардию

Viktor Semenov
"несанкционированных публичных мероприятиях"..
Конституцию вспомните.

Evgeny Maryenko
Не надо врать. ЕСПЧ лишь не смог установить что дело было политически мотивировано (но и обратного не утверждается)
А суд российский был клоунадой — и соотв Навальный не преступник — это ЕСПЧ установил. За что РФ выплатила Навальному компенсацию.

Andrey Tsyrulnikov
Вы это серьезно пишите все или пьяная? Если пьяная ,то когда проспитесь ,опровергните плиз.Вы у меня в друзьях многолет.Не хотелось бы разочаровываться.

Иннокентий Ездунов
Ой, какая проститка выросла. А еще недавно она боролась за права людей. А теперь она по школам ходит детей пугать. Пайку увеличили наверное. Фуууу...

Лия Мадиева
Последние ваши посты только показывают, что вы режимный человек. Иногда лучше молчать, чем показывать свою глупость!
ПОЗОР!

Лия Мадиева
Вы красивая женщина, не пишите вообще про политику, это не ваше. выкладывайте свои фото, это вам больше подходит.

Ravil Bakiro Harisow
Да детям нужно понятия прививать, в воровском мире живут, пусть понятия принимают, вы им о 31 статье предупредите, мол это только для дебилов

Галина Шарипова
А вы в курсе, что назначенный ему условный срок, который был продлён на год, закончился в декабре 2020 г.? А обратились в суд с ходатайством о замене только в январе 21? Прежде чем давать оценку делу, о котором не знаете, сто раз подумайте!!!

Olga Kozachenko
Если вас взяли в заложницы и пытают - моргните нам.

Александр Иванов
Люди вышли не "ЗА".
Люди вышли "ПРОТИВ".

Зульфия Гайсина
Александр, ты уверен? )))
Вышедших приписали к «за»
May be an image of text

Александр Иванов
Зульфия Гайсина я просто в это верю. В противном случае происходящее теряет смысл. Но это мое мнение и я ни в коем случае никому его не навязываю.

Руслан Нуртдинов
Мда..

Vadim Optigan
А вам за враньё, которое вы рассказываете детям, хотя бы закроют ваши долги? Если нет, то я не понимаю зачем так унижаться.

Regina Fatkhullina
А как насчёт защиты своих прав и свобод? Надеюсь вы им рассказали про возможность. выражение своего мнения , в том числе путём проведения мирных собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования? Рассказали о сложившейся ситуации с нескольких сторон? В противном случае вы ничем не отличаетесь от обычного пропагандиста и популяризатора. Попросту зомбируете неокрепшие детские умы.

Andrej Krotenko Andrej Krotenko
Дааа власть портит человека,особенно того кто служит лакеем етой власти,а ви деткам не рассказивали что мир ето война,что лучшая свобода ето рабство ?

Тимур Кирзак
Детям нужны кумиры для таких бесед, а переобувальщицы

Anton Matyukhin
ДУРА. Вон из профессии!

Владимир Гиляровский
Дети свободные и умные. И сами прекрасно все понимают и видят что творится вокруг. Современную молодежь хрен куда заманишь если она сама этого не захочет.

Ярослав Колобков
Вот мразь

Владимир Гиляровский
Зульфия, если так пойдет вам будет тепленькое местечко в каком нибудь комитете по делам молодежи при мэрии.. а может в нашем аналоге еспч.

Наталья Трофимова
Пичаль. В бан

Natalia Gryaznevich
Зульфия, я понимаю, что в жизни всякое бывает. Но не понимаю, зачем это публичить? Зачем пытаться играть искренность там, где это никому не нужно? Ведь твои «аргументы» дико неубедительные, тут даже не о чем спорить. Очень жаль, что все это с тобой слу… See More

Tatyana Grigoryeva
и за это платят теперь?

Наталья Шепелева
Татьяна Григорьева Платят, платят.... Хорошо платят.

Tatyana Grigoryeva
Наталья Шепелева надо экономнее

Наталья Шепелева
Татьяна Григорьева Это на лечение детей в бюджете денег нет, а вот на это вот - в неограниченном количестве.... Увы.

Petr Lanskov
Какая мерзость

Andrey Kryukov
Горжусь такими людьми. Если интересы детей с детства не оседлать, не манипулировать, не давить авторитетом (выдывая свою точку зрения за правильную) - это угроза. угроза всем, кто получил своё тёпленькое местечко не на конкурентном поле,а по степени лояльности. Эдак такие распустившиеся свободолюбивые дети докапаются до правды и снесут институт репутации политагитаторов, упразднят эту должность, и до пенсии придётся искать что-то другое, и конкурировать на свободном рынке, а для этого нужны таланты посложнее,чем давить авторитетом и подавлять свободомыслее.

Виктор Полев
Ну вот и всё. Дальнейшая карьера теперь только в рядах коллаборантов. Детишки-то вырастут...
Сунуться в школу с пропагандой - хороший ход. Будет отмечен оккупационным режимом.
Бан, конечно

Alexander Bumb
Нехорошо детям врать. Непедагогично.

Данил Шайхутдинов
Деструктивное движение в никуда - это то, что вы делаете, Зульфия.

Светлана Иванова
Надо детям сообщить, что их учительница лжет. Она не читала 31 статью Конституции и заявляет о "поддержки деструктивных движений". То что движение деструктивное, это её мнение, которое она, используя служебное положение, навязывает детям. "Вася Пупкин" - обесценивание, подражание начальнику, который боится называть Навального по имени. "совершивший преступление", "а ЕСПЧ уже 5 лет не рассматривает его жалобу"- ложь. Надеюсь дети в отличии от учителя умеют пользоваться википедией "17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных по жалобе компании «Ив Роше» было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд. Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить братьям Навальным 76 тысяч евро". И она кстати их выплатила, тем самым, признав правоту Навальных. "условно осуждённый и нарушивший график посещения УИИ", да не посещал, но надо было тогда рассказать детям, что не посещал он из-за того, что был в коме, а человек в коме находится без сознания и вряд ли может передвигаться. "о нем известно лишь его соседу, бабе Шуре и бывшей жене" - ложь. Зайдите что ли в интернет уже, много интересного для себя откроете. Надеюсь девятиклассники из Уфы посмеялись над вами потом на перемене. Максимум чего вы добились - уронили свой авторитет ниже плинтуса.

Клим Лихачев
Вы зачем детей вовлекаете в политику? Вам должно быть стыдно. Кто вам разрешил заниматься политическими проповедями в образовательном учреждении?

Светлана Иванова
Клим Лихачев Потом она и подобные будут хлопать глазами и восклицать: "ах несовершеннолетние вышли на митинг". Так они из-за ваших этих проповедей и выходят. Заинтересовываются, начинают читать, офигевают от несправедливости и идут на улицу. Как учитель может совершенно не понимать детскую, а особенно подростковую психологию. Будь я родителем этого девятиклассника, размотала бы этого учителя по полной.

Masha Minenko
Только она, по-моемому, не учитель. Юрист. Проводит политинформации.

Клим Лихачев
Светлана Иванова на фото могли не попасть флаги Единой России, предполагаю

Светлана Иванова
Masha Minenko Диплом юриста поди купленный. Каждый академический человек перед выступлением, особенно перед детьми, проверяет свою информацию по разным источникам. Эта телека наслушалась и пошла туфту гнать.

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Елена Меньшенина
А законодательная система имеет право нарушать собственные законы? Вы начали очень справедливыми словами, а закончили любопытным выводом. Очень трудно усидеть между двумя стульями, вы напрасно пытаетесь

Ольга Лесная
Сначала вы несете вот эту лицемерную пургу, а потом удивляетесь, что дети вас презирают и ходят на протестные мероприятия. Да-да. Сначала врать им в глаза про печеньки Госдепа и равенство всех перед законом и судом в РФ (ха-ха-ха 100 раз), а потом удивляться - почему дети не хотят жить при таком поганом режиме и мечтают о переменах!

Masha Minenko
Интересно, что дети отвечали?
Одноклассники моей дочери на уроке истории после замечания о незаконных действиях митингующих на дыбы встали: все уже о 31 статье знают и различают манипуляции взрослых. А им 12-13 лет, 7 класс. А вы к 9 классу обращались. Как не страшно то было, могли вслух указать на враньё.

Tatiana Belavska
Кстати :чем больше политинформаций в школе тем хуже для них))))))эти дураки уже тошноту вызывают у молодых

Tatiana Belavska
Помню себя в школе с сссровскими учителями)))))кончат эти тем же

Наталья Бравцева
Девонька молодая, решила, что лучше с властью. Когда умом окрепнете, власть уже поменяется , так и будуте скакать?

Yana Karpinskaya
погань

Александр Александрович Локтионов
Считаю,что ничего общего с просветительской работой эти разговоры не имеют,но вот с промывкой мозгов и запугиванием даже очень.Есть у В.Высоцкого песня о правде,это как раз о вас.

Marina Rudenko
Уважаемая нынешней властью девушка, вы бы лучше учили детей как себя вести на митингах, а не на какие им митинги ходить, а на какие нет. А про статью в Конституции вам написали, и про ЕСПЧ, который признал дело несправедливым и Россия выплатила компетенции. Вам дети вашу ЛОЖЬ не простят. Они умные сейчас. И нынешняя вороватая власть им не предмет для гордости и подражания. Тех, кто понимает кто воры, а кто воров изобличает, таких большинство. А те, кто лицемерит этой вороватой власти, либо сидят у кормушки, либо малообразованы и зомбированы телевизором, либо боятся потерять работу. Но скоро это изменится. Разберитесь сначала сами, почитайте независимый интернет. Удачи Вам в жизни, честной и порядочной, в прекрасной России будущего!

Dina Abd
Карьеру делаете? Вы думаете,что подростки в таком возрасте ничего не понимают?

Эль Джан
Странно как то все накинулись на Зульфию ! Сами то куда нибудь ходили , лекцию прочитали ?! Большинство дома сидит и осуждает тех кто двигается - но при этом сами ничего не делают ! Зульфия молодец , и кстати народ - прекращайте оскорблять , это вас не красит , она не чиновник !

Kostyleva Irina
Эль Джан Она хуже, чем чиновник. Те хоть за зарплату и ипотеку

Лукин Андрей
Надеюсь как выборы проходят вы тоже рассказали.... Тот кто занимается фальсификациями на выборах не педагог вовсе, а подлая мразь ворующая будущее наших детей. Надеюсь все эти подонки однажды ответят за это чудовищное преступление!

Светлана Авалиани
Жаль, что я давно не 9классница. И не мама кого то из этих ребят. Пулей бы летели оттуда.

Janet Khramova
А вы точно юрист? Вас Путин укусил или вы всегда такой были, просто я ошиблась, приняв вас за адекватную и неподвластную? Жаль что вы под них легли. Удачи и отфренд






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Саратовские ЕдРосы (не запрещенные в РФ) вытащили на военный парад ПЯТИЛЕТНИХ детей:

https://www.youtube.com/watch?v=YiBWpTxzJ4Y



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Ставропольские ЕдРисы* вытащили на ваенный парад ШЕСТИЛЕТНИХ детей
https://www.youtube.com/watch?v=oKhM4yDKflQ

* - не запрещенные в РФ



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Путин оказывает влияние на неокрепшие детские умы, почему детей заставили разговаривать с ним без педагога?! :

https://www.youtube.com/watch?v=DGr20uztRDY



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Путин покормил малыша кексом в Екатеринбурге: видео - Россия 24

https://www.youtube.com/watch?v=WMjGTOd6dO0



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  • 5 | 06.02.2021, 13:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1361 | Комментарии: 70133 | Рейтинг: +11726,6
Несколько лт назад она влезла в Ходорковскую Открытку(Открытая Россия) - типа местным лидером, организовала даже митинг, где - вот как раз на ото - кричала "Путина в отставку". А теперь пуйлососит... Там, где больше платят. Проститутка и не только политическая. Иглинские дольщики обвинили ее в мошенничестве. Деньги взяла - ничего не сделала.



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  • Гость
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  • 6 | 06.02.2021, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Молодежь всегда будет настроена негативистски. Она всегда настроена на саркастическую, ироническую, издевательскую повестку, потому что та вызывает больший интерес. Мы с вами выйдем и будем разговаривать про героизм, про Донбасс – они вместо этого пойдут послушать Невзорова с его «гыгыгы, банда трупоедов».
Потому что это весело



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  • 7 | 06.02.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1361 | Комментарии: 70133 | Рейтинг: +11726,6
Радий Хабиров предложил властям Уфы присвоить одной из новых улиц имя Сергея Довлатова
Глава Башкирии Радий Хабиров отдал распоряжение Башминкульту совместно с уфимской мэрией провести в этом году ряд культурных мероприятий в честь 80-летия писателя Сергея Довлатова. Соответствующий документ опубликован порталом правовой информации. Запланирован календарь выставок, конкурсов и показов документалистики в кинотеатре «Родина», будет организован перевод повести «Ремесло» на башкирский язык.
Горсовету Уфы предложено дать имя Довлатова одной из новых улиц.
Ранее власти Уфы всячески отказывались увековечивать имя Довлтава на карте города.
Так, в сентябре 2014 года на заседании общественного совета по сохранению культурного наследия тогдашний мэр Уфы Ирек Ялалов не согласился с необходимостью присвоения имени писателя Сергея Довлатова одной из улиц Уфы, заметив, что еще много знаменитых уфимцев, прославивших город, «стоят в очередь», чтобы потомки вспомнили их имена. Новость о том, что в Нью-Йорке именем Довлатова назвали улицу, не воодушевила градоначальника. Он считал, что в желании «копировать» происходящее в Америке – «есть что-то плебейское».
- Да, в Нью-Йорке именем Довлатова назван проезд. Это даже не улица, там и написано не «street», а «way». Местная еврейская диаспора вышла с таким предложением и муниципалитет удовлетворил их просьбу. У нас есть мемориальная доска на доме, где жил писатель. Но вы знаете, у нас много известных людей родившихся, но потом, например, в раннем детстве уехавших, как например Спиваков, и очень много таких деятелей, о которых мы пока не догадываемся. Мы только недавно выяснили что Башкирия дала флоту более тридцати адмиралов, —сказал тогда мэр Уфы, а ныне сенатор Ирек Ялалов.
_______________________________________
Ялалов - мразь! Спиваков еще не умер, когда помрет - тогда и будет улица в его честь.
ЧЛенин в Уфе фактически был проездом - зато увековечен на каждом углу! Дзержинский - вообще тут не был - но есть и улица, и памятник. Да много кого в Уфе не было - Войкова, Кирова и много других. А Довлатов хоть и в детстве и не очень долго - но был!
Не копировать - хотя что в этом плебейского-то?! Ну и мразь!!! - а самим именами улиц рассказывать уфимцам и гостям Уфы - о знаменитых людях, имевших отношение к городу!



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  • 8 | 06.02.2021, 14:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1361 | Комментарии: 70133 | Рейтинг: +11726,6
Политолог считает, что Радий Хабиров допустил «очаги враждебного национализма» и потерял доверие
14:14, 06 февраля 2021 | c500 Редакция ProUfu.ru
Она назвала пять фамилий глав регионов, которые имеют худшие показатели по доверию населения к власти

Политолог считает, что Радий Хабиров допустил «очаги враждебного национализма» и потерял доверие
Глава государства Владимир Путин своим указом утвердил новые критерии оценки эффективности работы глав регионов. На первом месте среди множества показателей - доверие к власти со стороны населения. Политолог Алина Жестовская рассказала «Блокноту», кто больше всего с этим критерием совсем не справляется и почему им стоит готовиться «с вещами – на выход».
Третьим в этом списке оказался глава Башкирии Радий Хабиров. По ее мнению, руководитель башкирского региона «воспринимается как экспроприатор», который допустил «очаги враждебного национализма», а также при нем люди начали «штурмовать правительственные здания».

- При нем в Башкортостане воспылали очаги враждебного национализма, обострилась обстановка вокруг экологически неблагополучных объектов. Глава республики опрометчиво записал оппонентов во враги и, по всей видимости, решил «заткнуть их сапогом». В итоге радушные башкиры восстали и теперь даже по довольно компромиссным вопросам, типа регулирования коммунальных тарифов, штурмуют правительственные здания, - приводит ее слова издание «Блокнот».
Здесь она говорит об августовских событиях на Куштау и недавних событий, когда жителей республики возмутили завышенные счета за отопление. Чтобы их проблему услышали, люди толпой зашли в Белый дом и стали требовать встречи с главой республики Радием Хабировым. Только после этого «БашРТС» и МУП «УИС» согласились на перерасчет.

На первом месте своеобразного антирейтинга расположился глава Хакасии Валентин Коновалов, которого политолог назвала «абсолютным недоразумением», отмечая что с первых дней его руководства начались «коррупционные скандалы». Кроме того, в период пандемии руководство регионов взял на себя полпред.

Второе место забрала глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, которая получила руководящую должность, потому что власти избирается депутатами из трех кандидатов, предложенных президентом РФ.

- Население же Комаровой шансов не давало. Сказывались многочисленные некрасивые истории с ипотекой для многодетных, частые коррупционные скандалы и неумение выстроить уважительный диалог с гражданами, - рассказывает Жестовская.
Четвертый на вылет – глава Крыма Сергей Аксенов. По мнению политолога, он утратил контроль над территорией. Подорвало доверие к нему его признания о бестолковости собственных подчиненных, а также то, что он назвал «цирком» и «пиаром» требования сотрудников станции скорой медицинской помощи выплатить им обещанные президентом ковидные надбавки.

Последним в числе претендентов на вылет оказался глава Владимирской области Владимир Сипягин. Как считает Жестовская, он не нравится ни жителям своего региона, ни Москве. Политолог отмечает, что у него отсутствуют скандальные провалы, но это может быть связано с отсутствием инициатив.



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  • 9 | 06.02.2021, 15:08 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4377 | Рейтинг: -346,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Какой ещё Довлатов ? Этот пьяница всю жизнь гадил нашей Родине своими грязными пасквилями.

Пусть уж сразу назовет ул. имени ЦРУ, жидомассонов, Бжезинского, Сороса.



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4

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  • 10 | 06.02.2021, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НЕВОЗМОЖНО ПРОСТИТЬ ГОРБАЧЕВУ ЕГО ТРУСОСТИ, КОГДА ОН В 91-ом ОТЛЕЖИВАЛСЯ В ФОРОСЕ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СКРУТИТЬ И РАЗДАВИТЬ КАК ВШУ ЭТОГО НЕОБУЗДАННОГО ПЬЯНИЦУ-ХУЛИГАНА, РВУЩЕГОСЯ ВО ВЛАСТЬ ДАЖЕ ПУТЕМ РАЗРУШЕНИЯ СССР И ПОДАРИВШЕГО НАМ НА МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЭТОГО ОБНУЛЕННОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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2

  • # 11 | 06.02.2021, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 12 | 06.02.2021, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин оказывает влияние на неокрепшие детские умы, почему детей заставили разговаривать с ним без педагога?!
--------------------
Авальный с педагогом разговаривает зато.



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3

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  • 13 | 06.02.2021, 20:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 06.02.2021, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин оказывает влияние на неокрепшие детские умы, почему детей заставили разговаривать с ним без педагога?!
--------------------
Авальный с педагогом разговаривает зато.
..........................
С педагогом под которого ты лег, лижет куму и любит пупина?



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1

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  • 14 | 06.02.2021, 21:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В задачу ЕСПЧ не входит выносить решение об индивидуальной уголовной ответственности заявителей, что в первую очередь является делом национальных судов.
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____________________________________________________________
________ Так что мошенник ваш Обтрухальный и никто это не отменял! "Будет сидеть!!! Я сказал!" Я давно пишу, что РФ надо выйти из всех европейских и мировых организаций, кроме ООН! Очень Опытный



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  • 15 | 06.02.2021, 21:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зульфию Гайсину опустили пользователи Facebook
‐--------
Боже, что за моветон, "опускают" зеки на зоне, всегда полагал, что пользователи Фейсбука приличные люди?
Позвольте поинтересоваться, кто здесь заведует культурно-массовым сектором? Неужели человек с криминальным прошлым?



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  • 16 | 06.02.2021, 22:31 | Автор: Не зарегистрирован
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24 минуты назад, источник: ТАСС
Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку «Северного потока — 2» в водах Дании
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку «Северного потока — 2» в водах Дании. Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2.

«Судно-трубоукладчик “Фортуна”, 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода “Северный поток — 2”, успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — сказали в компании.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А "Фортуна" работает себе потихоньку, чтобы либерасты от злости на дерьмо исходили! Очень Опытный



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  • 17 | 06.02.2021, 22:52 | Автор: Не зарегистрирован
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очень опытный......кто он, старающийся слыть за умного....
каких только кретинов нет в УЖе...есть еще совсемо наркоманенные и пьяные, которые мычат набором бессмысленных слов и мата.
Есть одна, которую обзывают "кухаркой" или еще кем-то...
РЕСПЕКТ ей за здравые мысли, ссылки на источники, факты, разбирается в политике в мире, россии регионе и уфе... в отличие от комментаторов-пьяного мужичья.



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  • 18 | 06.02.2021, 23:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 06.02.2021, 22:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Судно-трубоукладчик “Фортуна”, 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода “Северный поток — 2”, успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — сказали в компании.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ А "Фортуна" работает себе потихоньку, чтобы либерасты от злости на дерьмо исходили! Очень Опытный

...................................................
Воры украдут российские ресурсы прогонят через трубу, деньги поделят и переведут в офшор
Объясни пожалуйста Очень Ойпытный - в чем тут ТВОЙ гешефт, всем будет интересно.



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  • 19 | 06.02.2021, 23:54 | Автор: Не зарегистрирован
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___________________________________________ Я в статусе бальнеолога обладаю серьезной аналитической информацией о внешнем воздействии на нашу политическую систему! Я фактически нахожусь в стадии белой горячки! Таким образом я защищаю российское государство! Я читаю закрытую аналитику!Очень Опытный.



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  • 20 | 06.02.2021, 23:58 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 06.02.2021, 22:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
очень опытный......кто он, старающийся слыть за умного....
каких только кретинов нет в УЖе...есть еще совсемо наркоманенные и пьяные, которые мычат набором бессмысленных слов и мата.
Есть одна, которую обзывают "кухаркой" или еще кем-то...
РЕСПЕКТ ей за здравые мысли, ссылки на источники, факты, разбирается в политике в мире, россии регионе и уфе... в отличие от комментаторов-пьяного мужичья.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Первый, исходящий на дерьмо, отметился! Очень Опытный



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