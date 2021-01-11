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Уфимская полиция знает, как заткнуть рты

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В Уфе полиция придумала, как нейтрализовать журналистов, освещающих протестные акции. Кировский райсуд Уфы в конце минувшей недели вынес явно прецедентное решение, административно наказав журналиста, якобы, за нахождение без маски во время освещения протестного шествия.

Уфимская полиция знает, как заткнуть рты


Шеф-редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе", член Совета по правам человека при главе РБ Руслан Валиев стал одним из первых, кто был задержан полицией во время протестной акции в Уфе 23 января. Журналист прибыл к Государственному концертному залу "Башкортостан" на улице Ленина, чтобы вести прямую видеотрансляцию с мероприятия. За час до его начала площадка перед зданием была уже огорожена лентой и оцеплена полицией, по ней ездила снегоуборочная техника. К Валиеву подошел замначальника полиции УМВД по Уфе подполковник Ильдус Шангареев, безапелляционно заявивший, что "здесь никакого мероприятия не будет" и потребовавший покинуть площадку.

Видео:



После отказа журналиста уйти с площади, полицейский распорядился задержать его, заявив, что он по некоей ориентировке "очень похож по приметам на человека, который совершил грабеж на территории города Уфы". (Отметим, при этом, что подполковник Шангареев прекрасно знаком с Русланом Валиевым, как и со многими другими уфимскими журналистами, освещающими протестные акции. — ​Idel.Реалии). Наличие у журналиста при себе паспорта, служебного удостоверения и редакционного задания, равно как и удостоверения члена СПЧ, не произвело на полицейских никакого впечатления. Валиева отвели в полицейский микроавтобус, где помахали перед его лицом некоей ориентировкой в которой упоминались лица "кавказской национальности", ограбившие накануне магазин. Затем журналиста отвезли в отдел полиции № 9 по Уфе, где на него составили административный протокол на нахождение без защитной маски в общественном месте. Журналист был отпущен спустя полтора часа, после вмешательства ряда членов СПЧ РБ.

В судебном заседании Руслан Валиев, заявив, что "признает вину частично", рассказал, как возник инцидент с якобы нахождением его без маски.

— Я снял маску в микроавтобусе лишь на одну минуту, поскольку меня попросили это сделать, что сверить мою личность с той самой ориентировкой. К тому же, у меня, когда я вошел в автобус, запотели над маской очки, и я уже должен был заменить эту маску на свежую. Именно в тот момент, когда я был без маски, неизвестное лицо меня сфотографировало.

Адвокат журналиста Роман Петров потребовал прекратить дело за отсутствием состава правонарушения.

— Замечу, что Валиев находился без маски не в общественном месте, а в служебном автомобиле полиции. Кроме того, на одном из фото в деле видно, что на Валиеве маска есть, а другое фото просто неразборчиво сделано. Далее, в материалах дела указывается, что он, якобы, не доставлялся в отдел полиции — это не соответствует действительности, он там находился полтора часа. Никакая "ориентировка" Валиеву не предъявлялась, в материалах дела она также отсутствует. Наконец, отмечу — я в первый раз в своей практике сталкиваюсь с тем, что полицейские не составляют рапорт о задержании.

Адвокат добавил, что "жалоба в прокуратуру по факту нарушения прав Валиева как журналиста не подавалась только потому, чтобы не нагнетать обстановку".

При исследовании других доказательств, представленных в суд полицией, выяснилось, что на видеозаписях никак не отражен факт предполагаемого правонарушения Валиева, либо момента его задержания. Вместо этого полиция представила непонятную видеонарезку с шествия, на кадрах которой персона журналиста вообще отсутствует.

Тем не менее, у судьи Ришата Зайдуллина не вызвали никаких сомнений "допустимость и достоверность" представленных полицией доказательств. Он признал журналиста виновным по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации) и вынес ему в качестве административного наказания предупреждение.

— Очевидно, что судебная система решила пойти на некий компромисс. "Дать заднюю" на полную катушку, то есть, признать действия сотрудников полиции неправомерными они позволить себе не могли. В то же время назначать штраф тоже не стали. Я пока не решил, стоит ли обжаловать это решение на том фоне, что сейчас реальным штрафам и арестам подвергаются десятки и сотни задержанных на протестных акциях граждан, — сказал Руслан Валиев после судебного заседания.

Вместе с тем, журналист признал, что ситуация с его задержанием по поводу, якобы, нарушения им масочного режима, была, фактически, специально создана полицейскими, чтобы затем оправдать его незаконное удаление с протестной акции.

Во время протестного шествия в Уфе 23 января, кроме Руслана Валиева, были также задержаны нефтекамский корреспондент издания "За права человека" Тагир Кагарманов, удмуртский корреспондент Youtube-канала "RusNews" Эдуард Глухов и журналист издания "Вечерний Нефтекамск" Дмитрий Савельев.

На протестной акции 31 января полиция задержала журналистку Ольгу Блажнову , уфимского корреспондента издания "За права человека", активистку Диану Демидову и оператора Youtube-канала "Открытая политика" Станислава Михайлова. Все журналисты имели при себе соответствующие удостоверения. Почти всем им полиция предъявила претензии, что они "нарушили масочный режим".

31 января в Москве задержан журналист, историк Камиль Галеев. Он арестован на 10 суток.

31 января в Йошкар-Оле был задержан корреспондент "Idel.Реалии" Дмитрий Любимов.

30 января журналиста "Idel.Реалии" в Кирове вызвали "на профилактическую беседу".

3 февраля суд в Москве арестовал на 25 суток главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова.

По информации ОВД-инфо на акции 31 января было задержано более 5700 человек в 86 городах России. Силовики целенаправленно задерживали журналистов — не менее 91 сотрудника СМИ в 31 регионе России.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






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  • 1 | 08.02.2021, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалко Эдвард Мурзин не с нами, настало его время, которого он так ждал, но уехал в Америку и умер.



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  • 2 | 08.02.2021, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Это пустяки, если сравнить как демократы заткнули рты своему президенту и его республиканской партии.



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  • 3 | 08.02.2021, 11:36 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1528 | Рейтинг: +741
Как в России официозы комментируют применение силы полицейскими в отношении граждан:

Не ударили ногой в живот, а оттолкнули с упором.

Не пытали, надев пакет на голову, а дали подышать в пакетик.

Так можно и до следующего объяснения дойти в скором времени:

Не расстреляли, а восполнили недостаток железа в организме



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  • 4 | 08.02.2021, 11:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70150 | Рейтинг: +11726,6
3 | 08.02.2021, 11:36 | Автор: Калатунбабай

Так херней, О_Ошка, хрюшка и онанисты-гэбёшки - так и говорят. Пидорасы же!



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  • 5 | 08.02.2021, 11:48 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1528 | Рейтинг: +741
Так херней, О_Ошка, хрюшка и онанисты-гэбёшки - так и говорят. Пидорасы же!




У них свой челендж - кто сочнее лизнет?



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  • # 6 | 08.02.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 7 | 08.02.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходи!



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  • 8 | 08.02.2021, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.02.2021, 11:36 | Автор: Калатунбабай
Публикации: 112 | Комментарии: 1528 | Рейтинг: +741

Как в России официозы комментируют применение силы полицейскими в отношении граждан:

Не ударили ногой в живот, а оттолкнули с упором.

Не пытали, надев пакет на голову, а дали подышать в пакетик.

Так можно и до следующего объяснения дойти в скором времени:

Не расстреляли, а восполнили недостаток железа в организме
==================
А надо было как Нидерланды "гладят" своих протестантов!



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  • 9 | 08.02.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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обнуленный обезумел с репрессиями



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  • 10 | 08.02.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо до бы в следующий раз водометов, газа и пуль резиновых подвезти. А то Анальнята и Эхо Мацквы совсем обнаглели. Их видишь ли ОМОН гладить и щекотать должен был демократически. Надо было кованными сапогами сильней под зад раздавать этой шобле майданной



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  • 11 | 08.02.2021, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 08.02.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

обнуленный обезумел с репрессиями
________________________________________
Что значит "репрессии"? Нормальная борьба с внутренними врагами. Тех кто не понял - перевоспитывать. Сроки, труд на благо родины. В чем проблема?



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  • 12 | 08.02.2021, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Для того Путин и разоружил народ в России!



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  • 13 | 08.02.2021, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
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11
Сказав 'А' скажи и 'Б' !
...ПЖиВ...



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  • 14 | 08.02.2021, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 08.02.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
обнуленный обезумел с репрессиями
_____________
Это репрессии?
А в Европе тогда что? А в США?



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  • 15 | 08.02.2021, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Это не профессия, а диагноз. Там людей нет. Животные. Это идеально свободный от интеллекта контингент. Очень Опытный.



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  • 16 | 08.02.2021, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 08.02.2021, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Что значит "репрессии"? Нормальная борьба с внутренними врагами. Тех кто не понял - перевоспитывать. Сроки, труд на благо родины. В чем проблема?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ты вероятно социалист коммунист, троллишь либералов,за то, за что боролись на то и напоролись. Потому что за существо агитировать могут или невменяемые или те, кто в доле.



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  • 17 | 08.02.2021, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Упырька похоже обижали в детстве. Недоросток, хилый, поэтому и пошел в дзюдо. А сейчас мстит. У маньяков как правило такое детство и было.



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  • 18 | 08.02.2021, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 08.02.2021, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 08.02.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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обнуленный обезумел с репрессиями
________________________________________
Что значит "репрессии"? Нормальная борьба с внутренними врагами. Тех кто не понял - перевоспитывать. Сроки, труд на благо родины. В чем проблема?
=================================================
Много стало биороботов мыслящих шаблонами телевизионных шутов.
Правильно Хаям писАл:
Будешь в обществе гордых учёных ослов,
постарайся ослом притвориться без слов,
ибо каждого, кто не осел, эти дурни
обвиняют немедля в подрыве основ.
И-2



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  • 19 | 08.02.2021, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 08.02.2021, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 08.02.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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обнуленный обезумел с репрессиями
________________________________________
Что значит "репрессии"? Нормальная борьба с внутренними врагами. Тех кто не понял - перевоспитывать. Сроки, труд на благо родины. В чем проблема?
=================================================
Много стало биороботов мыслящих шаблонами телевизионных шутов.
Правильно Хаям писАл:
Будешь в обществе гордых учёных ослов,
постарайся ослом притвориться без слов,
ибо каждого, кто не осел, эти дурни
обвиняют немедля в подрыве основ.
И-2
__________________
"Будешь в обществе гордых учёных ослов,
постарайся ослом притвориться без слов,
ибо каждого, кто не осел, эти дурни
обвиняют немедля в подрыве основ".

Как точно сказал великий про либершизу: попробуй сказать что-нибудь против них, и либероиды обвинят тебя во всех смертных грехах.



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Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал инвалида III группы по слуху за участие в несанкционированной акции 31 января. В протоколе задержания указано, что он «совместно с другими участниками мероприятия скандировал лозунги», при этом мужчина не имеет возможности говорить.
Как сообщают правозащитники, петербуржец 31 января шел в магазин «Мир искусств». Об акции протеста он не знал, а призывы полиции не слышал из-за особенностей здоровья.

Мужчина в итоге был задержан и доставлен в отдел, где провел 9 часов. Правозащитники указывают на то, что он не мог понимать разъяснения полицейских о своих правах, так как является слабослышащим.

Суд назначил ему наказание ниже низшего предела — штраф в размере 5 тыс. рублей.



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