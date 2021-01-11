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Отвратительная рожа у кормушки

  • Опубликовано: natall | 08.02.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 22309 | Комментарии: 18
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Член СПЧ при главе РБ Азамат Галин в эфире «Эха» раскритиковал тех, кто выводил в минувшее воскресенье демонстрантов на шествие в центре Уфы. По словам Галина, они даже не захотели узаконить мероприятие и подать заявку в правительство.

Отвратительная рожа у кормушки


— Принципиально не уведомляет правительство в установленном порядке. Они говорят, что направлять уведомление о проведении митинга не будут.

Задался вопросом, почему сторонники Навального, когда проводят «русский марш», подают уведомления (в 2007 году марш прошел в последний раз – ред.), а здесь нет. Почему? Руководствуюсь событиями 2011 года, когда уведомления подавались, люди выходили на Болотную и расходились. А здесь преследуют цель выводить тех, кто согласен принять участие в несанкционированном мероприятии. Это особая категория людей. И они понимают последствия.

Галин заметил, что омон не действовал жестко.

— В Женеве видел антиглобалистов. То, как относятся к нашим протестующим и то, как действовали сотрудники полиции против антиглобалистов — небо и земля. Там стреляли резиновыми пулями.

По мнению предпринимателя, логика призывов к несанкционированным действиям заключается в том, чтобы вывести на улицы людей, готовых к беспорядкам.

— Если я хочу изменений в обществе, то я как гражданин хочу, чтобы оно сохранилось, и должен действовать другим способом.

По мнению Галина, причина протеста в людской энергии, которую в советское время направляли на гигантские стройки, а сейчас ее негде растворять.

— Противоречие лежит глубоко не только в социально-экономической плоскости и простое решение социально-экономических вопросов – это не сдвинет, нужны более серьезные изменения. Энергия возникла и даже если устраним причину возникновения, не исчезнет, а будет расти. Нужно креативить.
Сравнивая свою юность и нынешних старшеклассников, заметил, что современная молодежь сильно политизирована.

— Вспоминая себя в их возрасте – не был таким политизированным. В СССР эту энергию направляли куда-то… БАМ строили. А сейчас эта энергия летала где-то и начала собираться – вызов, брошенный Навальным на столкновение интересов общества и государства, попал в струю.

Галин считает, что недовольство могут вызывать отдельные элементы госмашины. Например, правоохранительные органы и суды, куда за своей защитой обращаются простые граждане.

— Приходите в полицию с проблемой, а она участвует в твоей проблеме и делает все хуже. В суде получаете отказ.

Вся система заточена на то, чтобы защитить отдельно взятого коррумпированного чиновника. Возникает недовольство. По 200-300 человек в день в одном суде. А потом удивляемся, откуда на улицы выходят тысячи.

Азамат Галин, Эхо Москвы
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  • 1 | 08.02.2021, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путинский конструктивный оппозиционер, слов много и никакой конкретики. "Вся система заточена на то, чтобы защитить отдельно взятого коррумпированного чиновника". А сказать кто эту систему создал, Галин трусоват, сразу потеряет свой кусок с маслом.



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  • 2 | 08.02.2021, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • 3 | 08.02.2021, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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По мнению Галина, причина протеста в людской энергии, которую в советское время направляли на гигантские стройки, а сейчас ее негде растворять.
===================
Причина протеста направлена против насквозь коррумпированного строя.
В СССР же коррупция на несколько порядков была ниже.



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  • 4 | 08.02.2021, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пидрила тля... и нашим и вашим ... и отсосать готов у любого
турк



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  • 5 | 08.02.2021, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Сравнивай демократию США и России- в чью пользу ?



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  • 6 | 08.02.2021, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
даже в киргизии прошли демократическиевыборы, а что у нас творит обнуленный со своими опричниками!!!!



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  • 7 | 08.02.2021, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 08.02.2021, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Путин инан кутен!
_______________________________
Хрен вынь из рта и скажи нормально



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  • 8 | 08.02.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 08.02.2021, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сравнивай демократию США и России- в чью пользу ?
_________________________________________________
В нашу конечно. В любимой либердой америке просто башку отстреливают, а у нас нянькаются



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  • 9 | 08.02.2021, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 08.02.2021, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

даже в киргизии прошли демократическиевыборы, а что у нас творит обнуленный со своими опричниками!!!!
_______________________________________________________
Вот про киргизию не звизди. там перевороты а не выборы. Тоже хочешь гражданскую войну каждые несколько лет?



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  • 10 | 08.02.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наш великий неудавшегося росточка Путин по ВВП сравнял РФ с заоблачным Казахстаном!!!
А какая-то Меркель по выпуску товарной продукции сравняла с США с населением вчетверо меньше!
И что там в Германии нашпионил Путин?! Ипочему этот Путин платит немецкому пенсионеруШрёдеру по 600 000 $, но на 5 лет отказывает народу чуждой ему страны???



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  • 11 | 08.02.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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У зама Свердловской таможни кроме денег нашли 18 000 кг золота!

Путин лучший презик! Голосуй за Путина он всех обогатит!



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  • 12 | 08.02.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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6-ка
Кто как обзывается так и называется!



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  • Участник
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Галин заметил, что омон не действовал жестко.

— В Женеве видел антиглобалистов. То, как относятся к нашим протестующим и то, как действовали сотрудники полиции против антиглобалистов — небо и земля. Там стреляли резиновыми пулями.

============================
Азамат ты несешь полную чушь, если сравнивать надо сравнивать подобное с подобным.

в Швейцарии к среднему классу относятся 57% населения, средний заработок у них начинается в переводе на рубли от 230 тысяч рублей в месяц
в России Путин заявил: 70% населения России зарабатывают в месяц 17 тысяч рублей и более; именно у они нас средний класс , Путин провозгласил это лично
................

Не позорься Азамат и позорь пастухов и скотников Башкирии, они в своем кругу вполне адекватные люди, даже им никогда не придет в головы даже пьяном угаре делать такие абсурдные сравнения Уфы с Женевой.

Поищи где нить в Мадагаскаре, или в Мьянме, или в Уганде примеры равноценного сравнения уфимской полиции с полицией Кампалы или с полицией Дакки.

не пиши больше такие глупости - вот смотри и просвещайся -
Путин сам говорит что неправильно сравнивать Россию со странами Запада

https://www.youtube.com/watch?v=7U1RbOOlQqI



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  • Эксперт
  •  
  • 14 | 08.02.2021, 14:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70150 | Рейтинг: +11726,6
Вчера ему навтыкали куёв полую панамку в Фейсбуке Эха Москвы в Уфе.
Галин - проститутка всегда припадавшая к корыту власти, только с Хамитовым не получилось - и понятно почему.
НИКТО НИКОГО НЕ ВЫВОДИЛ! ЛЮДИ ВЫШЛИ САМИ! Ты поганый лжец, прохвост и холуй!

Три года назад он говорил о себе:
Я профессиональный чиновник, и вся моя биография – это государственная служба: начинал в администрации Кировского района в отделе по работе с молодежью и дошел до администрации президента.
И собирался нанять адвоката для воровки 23-х миллионов Луизы Хайруллиной
Можно еще ОЧЕНЬ много рассказать об этом мерзавце - но это будет слишком длинный комментарий.



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  • Эксперт
  •  
  • 15 | 08.02.2021, 14:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70150 | Рейтинг: +11726,6
Говнюк 78 года рождения рассуждает о БАМе и СССР - это смешно, конечно.



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1

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  • Гость
  •  
  • 16 | 08.02.2021, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 08.02.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

У зама Свердловской таможни кроме денег нашли 18 000 кг золота!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________
У зам начальника таможни по энергетике РФ изъяли 18 тонн золота и 100 млн. долларов наличными
____________________________________________________________
_ Либерастного идиота кусок! Этот фейк про 18 тонн золота у различных руководителей разных подразделений таможни уже давно гуляет по интернету! А за клевету на таможню могут тебя и за твою худую задницу взять и будешь, как все гнилые либерасты, плакать и каяться! Очень Опытный



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2

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  • Участник
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  • 17 | 08.02.2021, 16:41 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4993 | Рейтинг: -752,9
Галин же лучший друг Кухарки. В молодости они вдвоем под бутылочку винца выступали против Рахимова и сторожили типографию



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  • Гость
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  • 18 | 08.02.2021, 20:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галин такой же выкормыш Рахимова,который в мире по размерам коррупционной дохода в бесспорных лидерах. Пусть Илишева срочно отзываются с Бугерой,отмывать образ Муртазы в народе.



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