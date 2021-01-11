Отвратительная рожа у кормушки

Член СПЧ при главе РБ Азамат Галин в эфире «Эха» раскритиковал тех, кто выводил в минувшее воскресенье демонстрантов на шествие в центре Уфы. По словам Галина, они даже не захотели узаконить мероприятие и подать заявку в правительство.— Принципиально не уведомляет правительство в установленном порядке. Они говорят, что направлять уведомление о проведении митинга не будут.Задался вопросом, почему сторонники Навального, когда проводят «русский марш», подают уведомления (в 2007 году марш прошел в последний раз – ред.), а здесь нет. Почему? Руководствуюсь событиями 2011 года, когда уведомления подавались, люди выходили на Болотную и расходились. А здесь преследуют цель выводить тех, кто согласен принять участие в несанкционированном мероприятии. Это особая категория людей. И они понимают последствия.Галин заметил, что омон не действовал жестко.— В Женеве видел антиглобалистов. То, как относятся к нашим протестующим и то, как действовали сотрудники полиции против антиглобалистов — небо и земля. Там стреляли резиновыми пулями.По мнению предпринимателя, логика призывов к несанкционированным действиям заключается в том, чтобы вывести на улицы людей, готовых к беспорядкам.— Если я хочу изменений в обществе, то я как гражданин хочу, чтобы оно сохранилось, и должен действовать другим способом.По мнению Галина, причина протеста в людской энергии, которую в советское время направляли на гигантские стройки, а сейчас ее негде растворять.— Противоречие лежит глубоко не только в социально-экономической плоскости и простое решение социально-экономических вопросов – это не сдвинет, нужны более серьезные изменения. Энергия возникла и даже если устраним причину возникновения, не исчезнет, а будет расти. Нужно креативить.Сравнивая свою юность и нынешних старшеклассников, заметил, что современная молодежь сильно политизирована.— Вспоминая себя в их возрасте – не был таким политизированным. В СССР эту энергию направляли куда-то… БАМ строили. А сейчас эта энергия летала где-то и начала собираться – вызов, брошенный Навальным на столкновение интересов общества и государства, попал в струю.Галин считает, что недовольство могут вызывать отдельные элементы госмашины. Например, правоохранительные органы и суды, куда за своей защитой обращаются простые граждане.— Приходите в полицию с проблемой, а она участвует в твоей проблеме и делает все хуже. В суде получаете отказ.Вся система заточена на то, чтобы защитить отдельно взятого коррумпированного чиновника. Возникает недовольство. По 200-300 человек в день в одном суде. А потом удивляемся, откуда на улицы выходят тысячи.