Оба вора. Внуков нет, националист. А сын еще и гомосексуалист

«Высший пилотаж в общении с народом»: Жители Башкирии рассказывают о Муртазе Губайдулловиче. Свыше полусотни сообщений со всех уголков республики поступило на нашу просьбу рассказать, что значит в вашей жизни первый президент республики. Люди благодарят его за строительство мостов, за проведение газа, за поддержку башкирского языка и даже … за резиновые сапоги.Сегодня первый Президент Башкортостана Муртаза Губайдуллович Рахимов справляет 87-й день рождения. Мы за неделю объявили о сборе историй, связанных с ним, и получили десятки сообщений – как небольших, так и тянущих на очерки. Люди из районов и городов рассказывают о роли личности в истории республики, опираясь на свою картину мира, на свою историю жизни. Для кого-то Муртаза Рахимов – это построенная дорога в родной Белорецк, для кого-то – дошедший до села газ, у другого он остался в памяти как человек, при котором хоккей был на коне или как человек, который открыл животноводческий комплекс и дал рабочие места. Многие благодарят за поддержку башкирского языка.Мы публикуем часть историй. Все не вошедшие в нашу подборку письма будут переданы Муртазе Губайдулловичу.Венера Гайсина-Юлдашбаева:Для нас Муртаза Губайдуллович – это газ. В прямом и переносном смысле. Именно он и его администрация настаивали на газификации самых отдалённых районов республики, в том числе Совхоза-техникума «Зилаирский» в селе Ургаза Баймакского района. Одна из веток, самых отдалённых, - это отделение Комсомол и отделение Уральское (Урал ауылы) на границе Оренбургской и Челябинской областей.Во время своего правления Муртаза Губайдуллович добирался до самых отдалённых уголков РБ и сам лично осматривал, дорабатывал и контролировал. В то время дороги были, даже школа функционировала в деревне Урал, ФАП принимал больных, а теперь ближайшая больница за 65-70 км в Сибае или Баймаке. При нем было развито скотоводство, сельское хозяйство. Народ работал и жил. На данный момент школы закрыты, дети вынуждены ездить в соседние области или в сам совхоз, поэтому молодые разъехались, остались пенсионеры, которые благодарны за газовое отопление. Огромное спасибо вам из самой дальней деревни. С днем рождения!Лилия Мусина:Я из Белорецка. Раньше, когда я училась в Уфе, ехали на поезде всю ночь, обычно на третьей полке. А теперь на машине – 3 часа и в Уфе. Когда еду, я всегда вспоминаю Рахимова, бесконечно благодарна ему за эту дорогу.Благодарна ему и его сыну Уралу за Кузьелгу (старое название города Межгорье – примечание). Когда по центральному ТВ рассказывали, какой Рахимов вор, мне дали питерскую газету, где было написано, как белорецкие договорились с Москвой и захоронили американские ядерные отходы у нас в Межгорье. Об этом все документы питерцы передали Уралу. Бабай принял меры. Отходы перезахоронил и всех причастных снял. Дай бог здоровья Рахимову и его семье.Элена Валиева, жительница Стерлитамака (корнями из Таваканово):Дорогой наш Мортаза-олатай! Искренне поздравляем Вас с Вашим юбилеем! Много-много тёплых слов хочется Вам сказать! Спасибо Вам за всё, за безоблачное прошлое. Всё познаётся ведь в сравнении. ВЫ НАШ БАТЫР! Мы все, жители Башкортостана – Ваши дети. Очень много слов благодарности хочется сказать лично. Знали бы Вы, как Вы нам нужны сейчас, как Вас не хватает. Любим и ценим. Надеюсь, одна из моих мечт – совместная фотография с Вами – вскоре исполнится.Дамира Казыханова, с. Чекмагуш:Эту фотографию я очень люблю. Потому что здесь запечатлен визит нашего Президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдулловича Рахимова в Чекмагуш. Это июнь 1998 года, жара. Мы пригласили Муртазу Губайдулловича на наш праздник Сабантуй. Он приехал сразу на место проведения.Президента встречали руководители администрации района – Дамир Мухаметович Мустафин, я, а также передовики производства, известные люди – выходцы нашего района. Потом подтянулись остальные жители района. Все это действие запечатлевал редактор районной газеты Хайдар Файзрахманович Басыров.На фото момент, когда я что-то сказала ему, а он в ответ пошутил. У всех – приподнятое веселое настроение. Муртаза Губайдуллович всегда здоровался за руки со всеми, поэтому напряжение быстро снималось и люди начинали разговаривать с Президентом на равных. Это был высший пилотаж в общении с народом. Помню, его доступность поразила собравшихся тружеников. Каждому из них Муртаза Губайдуллович находил нужные слова, подбадривал. Он моментально разрядил обстановку, зарядил энергией и весь сабантуй прошел идеально, на одном дыхании. Все было настолько позитивно, что участники сабантуя до сих пор вспоминают этот день, как один из лучших сабантуев за все время.Муртаза Губайдуллович – пример истинного патриота своей земли. Я очень благодарна, что на моем профессиональном пути я встретила такого Учителя, как Муртаза Губайдуллович Рахимов. Он сыграл огромную роль в становлении моей политической жизни: помогал мне в течение всего моего трудового пути, поддерживал, давал советы, помогал в трудных ситуациях и не давал в обиду. Именно его эпоха сделала меня профессиональным руководителем, лидером женского движения района, представителем своего башкирского народа.Муртаза Губайдуллович на своем примере учил нас любить людей, работать так, чтобы тебя не боялись, а уважали. Всегда отмечал, что главное в руководителе – слушать людей и слышать каждого. Именно у него мы учились работать, не жалея себя, изучая свои доверенные территории и их жителей «от» и «до». Муртаза Губайдуллович Рахимов, будучи президентом, постоянно ездил по республике, знал каждую деревню, село и был в курсе жизни каждого района. Мы же по его примеру постоянно ездили по своему району, знали все его уголки и почти всех жителей лично.Я благодарна Муртазе Губайдулловичу за то, что в самые трудные для меня времена он сказал как отрезал: «Такой женщины, как Дамира Алтафовна, в Башкортостане больше нет. Так, как работает она, умеют работать единицы». Это было высшей похвалой для меня и огромным стимулом работать дальше.Еще один плюс к образу Муртазы Губайдулловича – он всегда открыт для общения. Если возникали вопросы, к нему можно было попасть на прием всегда. Он выслушивал, советовал, помогал. Я не знаю, когда он успевал отдыхать. Президент всегда был энергичен и полон сил, работал на благо родной Башкирии, не жалея себя.Я не знаю, есть ли еще такие люди, которые так искренне и от души любят свою Родину. Если есть, то первым из них в ряду точно стоит Муртаза Рахимов.Фания Давлетбаева:В то время Башкортостан превратился в цветущую республику. Везде шла большая стройка. Уфа выросла в 3 раза. Возникли очень много микрорайонов: Зеленая роща, Cипайлово, Дема, Шакша, Инорс и другие. Центр и Черниковка обновились высотными домами, вся интеллигенция – врачи, учителя, журналисты, рабочие заводов, милиция, военные бесплатно получали квартиры. Развернулось мирового стандарта мостостроительство, строилась и открылась в то время одна из красивейших мечетей в России – «Ляля-Тюльпан». Началось строительство самой высокой мечети в Европе «Аль-Рахим». Республика получила суверенитет. Конечно, то, чего достигла республика, было плодами суверенитета. Леса, реки, земля – всё это принадлежало Башкортостану. Мы, благодаря такому руководителю, занимали 4 место в России. Спасибо, наш любимый Бабай. Желаю крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни.Фарида Талхина:Учителям часто давали премии. Рахимовские. В 1996 году на очередную премию купила себе сапоги. Резиновые. В сельской местности вещь важная. Представляете, я их все ещё ношу. И каждый раз, когда одеваю, вспоминаю Рахимова. И хвалюсь, теперь уже перед внуками: рахимовский подарок!Приведно в сокращении.