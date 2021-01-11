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«О Рахимове и не только»;

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Оба вора. Внуков нет, националист. А сын еще и гомосексуалист

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.02.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 38962 | Комментарии: 54
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«Высший пилотаж в общении с народом»: Жители Башкирии рассказывают о Муртазе Губайдулловиче. Свыше полусотни сообщений со всех уголков республики поступило на нашу просьбу рассказать, что значит в вашей жизни первый президент республики. Люди благодарят его за строительство мостов, за проведение газа, за поддержку башкирского языка и даже … за резиновые сапоги.

Оба вора. Внуков нет, националист. А сын еще и гомосексуалист


Сегодня первый Президент Башкортостана Муртаза Губайдуллович Рахимов справляет 87-й день рождения. Мы за неделю объявили о сборе историй, связанных с ним, и получили десятки сообщений – как небольших, так и тянущих на очерки. Люди из районов и городов рассказывают о роли личности в истории республики, опираясь на свою картину мира, на свою историю жизни. Для кого-то Муртаза Рахимов – это построенная дорога в родной Белорецк, для кого-то – дошедший до села газ, у другого он остался в памяти как человек, при котором хоккей был на коне или как человек, который открыл животноводческий комплекс и дал рабочие места. Многие благодарят за поддержку башкирского языка.

Мы публикуем часть историй. Все не вошедшие в нашу подборку письма будут переданы Муртазе Губайдулловичу.

Венера Гайсина-Юлдашбаева:

Для нас Муртаза Губайдуллович – это газ. В прямом и переносном смысле. Именно он и его администрация настаивали на газификации самых отдалённых районов республики, в том числе Совхоза-техникума «Зилаирский» в селе Ургаза Баймакского района. Одна из веток, самых отдалённых, - это отделение Комсомол и отделение Уральское (Урал ауылы) на границе Оренбургской и Челябинской областей.

Во время своего правления Муртаза Губайдуллович добирался до самых отдалённых уголков РБ и сам лично осматривал, дорабатывал и контролировал. В то время дороги были, даже школа функционировала в деревне Урал, ФАП принимал больных, а теперь ближайшая больница за 65-70 км в Сибае или Баймаке. При нем было развито скотоводство, сельское хозяйство. Народ работал и жил. На данный момент школы закрыты, дети вынуждены ездить в соседние области или в сам совхоз, поэтому молодые разъехались, остались пенсионеры, которые благодарны за газовое отопление. Огромное спасибо вам из самой дальней деревни. С днем рождения!

Лилия Мусина:

Я из Белорецка. Раньше, когда я училась в Уфе, ехали на поезде всю ночь, обычно на третьей полке. А теперь на машине – 3 часа и в Уфе. Когда еду, я всегда вспоминаю Рахимова, бесконечно благодарна ему за эту дорогу.

Благодарна ему и его сыну Уралу за Кузьелгу (старое название города Межгорье – примечание). Когда по центральному ТВ рассказывали, какой Рахимов вор, мне дали питерскую газету, где было написано, как белорецкие договорились с Москвой и захоронили американские ядерные отходы у нас в Межгорье. Об этом все документы питерцы передали Уралу. Бабай принял меры. Отходы перезахоронил и всех причастных снял. Дай бог здоровья Рахимову и его семье.

Элена Валиева, жительница Стерлитамака (корнями из Таваканово):

Дорогой наш Мортаза-олатай! Искренне поздравляем Вас с Вашим юбилеем! Много-много тёплых слов хочется Вам сказать! Спасибо Вам за всё, за безоблачное прошлое. Всё познаётся ведь в сравнении. ВЫ НАШ БАТЫР! Мы все, жители Башкортостана – Ваши дети. Очень много слов благодарности хочется сказать лично. Знали бы Вы, как Вы нам нужны сейчас, как Вас не хватает. Любим и ценим. Надеюсь, одна из моих мечт – совместная фотография с Вами – вскоре исполнится.

Дамира Казыханова, с. Чекмагуш:

Эту фотографию я очень люблю. Потому что здесь запечатлен визит нашего Президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдулловича Рахимова в Чекмагуш. Это июнь 1998 года, жара. Мы пригласили Муртазу Губайдулловича на наш праздник Сабантуй. Он приехал сразу на место проведения.

Президента встречали руководители администрации района – Дамир Мухаметович Мустафин, я, а также передовики производства, известные люди – выходцы нашего района. Потом подтянулись остальные жители района. Все это действие запечатлевал редактор районной газеты Хайдар Файзрахманович Басыров.

На фото момент, когда я что-то сказала ему, а он в ответ пошутил. У всех – приподнятое веселое настроение. Муртаза Губайдуллович всегда здоровался за руки со всеми, поэтому напряжение быстро снималось и люди начинали разговаривать с Президентом на равных. Это был высший пилотаж в общении с народом. Помню, его доступность поразила собравшихся тружеников. Каждому из них Муртаза Губайдуллович находил нужные слова, подбадривал. Он моментально разрядил обстановку, зарядил энергией и весь сабантуй прошел идеально, на одном дыхании. Все было настолько позитивно, что участники сабантуя до сих пор вспоминают этот день, как один из лучших сабантуев за все время.

Муртаза Губайдуллович – пример истинного патриота своей земли. Я очень благодарна, что на моем профессиональном пути я встретила такого Учителя, как Муртаза Губайдуллович Рахимов. Он сыграл огромную роль в становлении моей политической жизни: помогал мне в течение всего моего трудового пути, поддерживал, давал советы, помогал в трудных ситуациях и не давал в обиду. Именно его эпоха сделала меня профессиональным руководителем, лидером женского движения района, представителем своего башкирского народа.

Муртаза Губайдуллович на своем примере учил нас любить людей, работать так, чтобы тебя не боялись, а уважали. Всегда отмечал, что главное в руководителе – слушать людей и слышать каждого. Именно у него мы учились работать, не жалея себя, изучая свои доверенные территории и их жителей «от» и «до». Муртаза Губайдуллович Рахимов, будучи президентом, постоянно ездил по республике, знал каждую деревню, село и был в курсе жизни каждого района. Мы же по его примеру постоянно ездили по своему району, знали все его уголки и почти всех жителей лично.

Я благодарна Муртазе Губайдулловичу за то, что в самые трудные для меня времена он сказал как отрезал: «Такой женщины, как Дамира Алтафовна, в Башкортостане больше нет. Так, как работает она, умеют работать единицы». Это было высшей похвалой для меня и огромным стимулом работать дальше.

Еще один плюс к образу Муртазы Губайдулловича – он всегда открыт для общения. Если возникали вопросы, к нему можно было попасть на прием всегда. Он выслушивал, советовал, помогал. Я не знаю, когда он успевал отдыхать. Президент всегда был энергичен и полон сил, работал на благо родной Башкирии, не жалея себя.

Я не знаю, есть ли еще такие люди, которые так искренне и от души любят свою Родину. Если есть, то первым из них в ряду точно стоит Муртаза Рахимов.

Фания Давлетбаева:

В то время Башкортостан превратился в цветущую республику. Везде шла большая стройка. Уфа выросла в 3 раза. Возникли очень много микрорайонов: Зеленая роща, Cипайлово, Дема, Шакша, Инорс и другие. Центр и Черниковка обновились высотными домами, вся интеллигенция – врачи, учителя, журналисты, рабочие заводов, милиция, военные бесплатно получали квартиры. Развернулось мирового стандарта мостостроительство, строилась и открылась в то время одна из красивейших мечетей в России – «Ляля-Тюльпан». Началось строительство самой высокой мечети в Европе «Аль-Рахим». Республика получила суверенитет. Конечно, то, чего достигла республика, было плодами суверенитета. Леса, реки, земля – всё это принадлежало Башкортостану. Мы, благодаря такому руководителю, занимали 4 место в России. Спасибо, наш любимый Бабай. Желаю крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни.

Фарида Талхина:

Учителям часто давали премии. Рахимовские. В 1996 году на очередную премию купила себе сапоги. Резиновые. В сельской местности вещь важная. Представляете, я их все ещё ношу. И каждый раз, когда одеваю, вспоминаю Рахимова. И хвалюсь, теперь уже перед внуками: рахимовский подарок!

Приведно в сокращении.

ПроУфу
Оригинал публкации






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  • 1 | 08.02.2021, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Хороший человек, дай бог ему.
Заголовок смените, ироды.
Лишь бы поплеваться.



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  • 2 | 08.02.2021, 10:35 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40644 | Рейтинг: +5106,2
Я тоже очень благодарен Муртазе-бабаю! Когда он ввел вкладыши в паспорта, я был в Москве и показывал их друзьям. Было очень весело!



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  • 3 | 08.02.2021, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Самый большой грех, отдал нефтянку Москве.



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  • 4 | 08.02.2021, 10:52 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40644 | Рейтинг: +5106,2
Как-то нехорошо, что сынок не навещает старенького папу.
Меня очень удивляет нежелание наших органов ускорить эту встречу.



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  • 5 | 08.02.2021, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А куда дел " хороший " человек Баш ТЭК и откуда взялся такой большой благотворительный фонд " Украл " у " честного " бабая РБ ?
Если честный Президент Польши Лех Валенса , ищет к пенсии подработку , " честный " бабай башкир на пенсии распределяет
деньги по ручейкам и речкам приближенным к себе !



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  • 6 | 08.02.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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А как этот Рахимов зачморил мужика в 1995...6 годах удешевившего сибайский хлеб?!



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  • 7 | 08.02.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Ленин говорят бревна таскал , Сталин то Хрущев это Лена защищал Малую землю , Рахимов чайнэгэн татарнын бугын итд .



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  • 8 | 08.02.2021, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно, то, чего достигла республика, было плодами суверенитета. Леса, реки, земля – всё это принадлежало Башкортостану. Мы, благодаря такому руководителю, занимали 4 место в России.
===============
А главное богатство Башкортостана нефтянку, заводы, на основании суверенитета положил в собственный карман.Не постыдился залезть в карман каждого работника завода синтезспирт.
Но Аллах наказал вора: в день 87-летия нет рядом внуков,а сын- гомик сбежал за бугор с наворованным и с дрожью думает как бы не выдали на родину.



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  • 9 | 08.02.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Был жестким хозяйственником.
при нем колхозы и совхозы, мы ели натуральные молочные продукты и мясные изделия.
при нем не было бы того, что сейчас творится в республике - его боялись, не рисковали воровать в адм.Уфы это например уважаемый Зайцев, Ямалтдинов, чего не скажешь о качкаеве как зама его уволили в 1999году, но почему вернули обратно уже как и.о. мэра -вот тогда он и развернулся вовсю...
а про ялалова это отдельная тема в его биографии как наглого воришки бюджета и денег граждан.
хамитов 6 млрд руб.респ бюджета на кроношпан тихая моль..
Рахимову нет прощения за кражу ТЭК-а республики для сыночка - должен был как настоящий глава республики передать всем жителям республики, - (ведь все равно у него отнял ненасытный обнуленный...),.вот тогда бы его народ уважал и почитал



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  • 10 | 08.02.2021, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Ленин брёвна не таскал, это пиар, а вот жену мужика его деньгами спонсировавшего, пёр!!!
Также кинул итальянского барона всё состояние ему на организацию съезда РСДРП отдавшего и этим обрёк на нищету!
Удивляться нечему. Его отец 300 иль 400 гимназий открыл, "упахивался" мужик, а как его мамуля с семейным врачом на берегу Симбирки распутничила, - весь городок судачил.
Полный его аналог групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров Андрей Геннадьевич которого ваш Путин в премьеры Башкортостана пристроил...

Ничто так не вечно на Руси как...



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Бог ему судья. Мы знаем только, что нам позволили узнать. Не зря муртазу Путин от себя отдалил. А сынок его , как пишут в СМИ, голубой и женился на себе подобном в Австрии. Украли они, наверное, очень много.



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  • 12 | 08.02.2021, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я из Белорецка. Раньше, когда я училась в Уфе, ехали на поезде всю ночь, обычно на третьей полке. А теперь на машине – 3 часа и в Уфе. Когда еду, я всегда вспоминаю Рахимова, бесконечно благодарна ему за эту дорогу.
____________________________________________________________

Дорогу строили все 80е годы, времена СССР.
Вообще интересно, кроме т.н. титульников, которым он на пру лет дал упиваться своей титульностью и превосходством над другими народами региона навяливанием своих нац заебов, другие благодарные есть?



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  • 13 | 08.02.2021, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 08.02.2021, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ленин брёвна не таскал, это пиар, а вот жену мужика его деньгами спонсировавшего, пёр!!!
Также кинул итальянского барона всё состояние ему на организацию съезда РСДРП отдавшего и этим обрёк на нищету!
Удивляться нечему. Его отец 300 иль 400 гимназий открыл, "упахивался" мужик, а как его мамуля с семейным врачом на берегу Симбирки распутничила, - весь городок судачил.
Полный его аналог групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров Андрей Геннадьевич которого ваш Путин в премьеры Башкортостана пристроил...

Ничто так не вечно на Руси как...
________________________________________________________
Кроме СПИД ИНфо что нибудь выписываешь? Жалеешь что тебя никто не прет как Ленин?



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  • 14 | 08.02.2021, 14:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70150 | Рейтинг: +11726,6
Учителям часто давали премии. Рахимовские.
_________________________________
Исключительно черным налом в конвертах и ТОЛЬКО училкам БЯки.



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  • 15 | 08.02.2021, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где вы выкопали таких дебилов? В жизни-то, такие совсем не встречаются. Тем более – в Чекмагушовском районе. Скорее та баба, одна из бывших учительниц башкирского языка, которые были направлены в татарские районы из баш. аулов.



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  • 16 | 08.02.2021, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70150 | Рейтинг: +11726,6
Лилия Мусина:

Я из Белорецка. Раньше, когда я училась в Уфе, ехали на поезде всю ночь, обычно на третьей полке. А теперь на машине – 3 часа и в Уфе. Когда еду, я всегда вспоминаю Рахимова, бесконечно благодарна ему за эту дорогу.
______________________________________
Глупей этой дамы - только батарея. Чугунная.
1. Когда ты училась - трасса была! Она была за сотню лет, до того как ты училась.
2. В те годы у тебя не было машины и ездить ты могла только поездом или автобусом.

Я в 80-е ездила в Белорецк и так, и сяк. Поездом в чем было удобно - поздно вечером в пятницу сядешь в поезд, ляжешь спать - утром в Белорецке - и на трассу кататься на горных лыжах, в воскресенье - тем же макаром обратно тоже поздно вечером - то есть два полных дня катания на горнолыжке - даже на работу успеваешь, закинув домой барахлишко и приняв душ. Ну, предупредив. что слегка задержишься.
Автобусом хуже - в пятницу на последний не успеваешь, в субботу полдня теряешь, в воскресенье - еще полдня. Ну и ехать муторно - 5-6 часов, ноги затекали...

ПроУфу холуйски даже не выкинула этот идиотский коммент! Может и города все в Б-стане Мурзилка основал? А чо нет, если трассу Уфа-Белорецк с ее ДРЕВНИМИ, можно сказать, мостами, участками дороги ему приписали.
Перестелить асфальт, который потом еще Хамитов перестилал и не один раз(там был просто ужас к его приходу на отдельных участках - сама ездила на своей Калинке-Спорт(Кстати, мы вчера Тойоту купили) - это не означает - сделать дорогу.



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  • 17 | 08.02.2021, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Че, либерасты, жим-жим статью Явлинского обсудить?
Мозгов у вас не хватает, ох и поржем когда время подойдет?
На Рахимова можно потявкать, не пропадаь же дню, когда еще свежие методички пришлют!



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  • 18 | 08.02.2021, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сп***ил миллиарды, а подарил денег на резиновые сапоги... да уж, круто...



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  • 19 | 08.02.2021, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 08.02.2021, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Че, либерасты, жим-жим статью Явлинского обсудить?
Мозгов у вас не хватает, ох и поржем когда время подойдет?
На Рахимова можно потявкать, не пропадаь же дню, когда еще свежие методички пришлют!
=======================================================
Пудель, ещё та политическая проститутка. Таким персонажам переобуться проще чем высморкаться. Его пёрлы уже давно никому не интересны. Держат за болванчика. В октябре 1993 года выступал, вот опять попросили пургу нести. А Муртазлу и его действиям, будет дана оценка. Хотя для мыслящих людей с этим типом всё понятно уже даааааавно.
И-2



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  • 20 | 08.02.2021, 15:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70150 | Рейтинг: +11726,6
Че, либерасты, жим-жим статью Явлинского обсудить?
________________________________________
Зачем тратить свои буквы на это, если другие уже высказались и очень конкретно:

1. Айдар Губайдулин — фигурант «московского дела»

Из facebook

Все так рьяно обсуждают статью Явлинского, будто он «раскрылся» и с ним только что всё стало понятно. Понятно было уже давно. Он так сильно заигрался в диалоги с Кремлем, так долго пытался сохранить партию и своё влияние в ней, что теперь это вообще потеряло весь смысл. Надо было бороться со злом, а не примыкать к нему и пытаться с ним разговаривать.
При этом в «Яблоке» куча достойных людей, которые искренне желают лучшего для России и делают для этого всё возможное. Хочу выразить им свою поддержку.

2. "Не надо нервничать и метать громы и молнии. Текст Григория Алексеевича адресован вовсе не нам, обитающим внизу и когда-то голосовавшим за Явлинского и "Яблоко": мы для Григория Алексеевича - давно отрезанный ломоть.
Текст адресован Кремлю - как ясный сигнал о готовности еще разок послужить безопасной либеральной оппозицией на государственном финансировании.
И - дуплетом в угол - знаковым лицам "Яблока", которым после этой расчетливой подлости придется либо лечь лицом в грязь следом за лидером партии, либо публично дистанцироваться от него, освободив места в предвыборных списках для менее брезгливых.
Очень четкий и продуманный текст." Шендерович
***
Так вот - местный яблочник - бывший инструктор райкома КПСС Альберт Хусаинов - уже лёг мордой в грязь отсосав у Гриши...

3. Андрей Чалмаев
вот да, какой-то излишний ажиотаж. все совершенно ожидаемо для явлинского, он отрабатывает свои 3% на выборах и госфинансирование. да, этот наезд на Навального выглядит особенно мерзко, когда Алексей сидит в Матросской Тишине (и после попытки отравления Новичком!), согласен... но в принципе ничего необычного

4. Олег Соколовский
Он давно всех предал, не понимают этого только идиоты

ну и т.д. и т.п.



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