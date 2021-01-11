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Путин и Лукашенко — два сапога пара

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Самый счастливый человек на территории бывшего СССР — Лукашенко. 23 января 2021 года Великая Россия окончательно вступила на путь лукашенковской Белоруссии. А 31 января и 2 февраля Россия показала, что вступила в это политическое дерьмо не случайно.

Путин и Лукашенко — два сапога пара


Теперь Путин и Лукашенко — два сапога пара. Буквально. Это именно тот сапог, что со всей дури влетел в живот немолодой женщины, которая всего лишь спросила «За что?». Теперь Лукашенко спокоен: даже если трон у него Путин отнимет, то уж в тюрьму партнёр не посадит: свой в доску.

Будь разгон 23 января — эксцессом исполнителей (если бывают массовые эксцессы), то 31.01 и 2.02 всё было бы иначе. Но нет: жестокие вооруженные по всей стране нападали на мирных безоружных. Это выглядело как государство против народа.

Такому государству не нужны граждане. Оно ненавидит и боится граждан. Такому государству нужны рабы. И, кстати, ему вовсе не требуется 144 миллионов рабов. Для обслуживания трубы можно нанять украинцев, для строительства — армян и турок (это сочетание будет работать, в том числе как миротворческая операция), для перекладки бордюров сгодятся дешёвые таджики.

Россия развивается. Точнее: в государственном организме развивается раковая опухоль. Это совершенно очевидно. Развитие это зашло далеко. Терапия исчерпала себя. Хирургия началась.

Жестокое насилие? — да, мы это видим. Немотивированная жестокость? — вот уж нет! Мотив абсолютно ясен: запугать, отбить (буквально) и почки, и охоту качать права.

Нам кажется подлостью поведение тех миллионов, которые одобряют и оправдывают отвратительную жестокость. Если так, то эта многомиллионная подлость (неотделимая от трусости, обеспечивающая комфорт) и является опорой режима, его фундаментом. Такому фундаменту необходим крепкий мороз. Иначе эта гниль потечёт.

Ирония судьбы: ещё недавно «на Сахарова» означало свободу. Так и назначали: «митинг на Сахарова». Прошло десять лет (с 2011 года) и вот — изолятор на Сахарова. Вместо свободы — камера и пытки.
Жалуются на издевательства, на десятки часов без еды, воды и туалета. Но никто пока почему-то не пожаловался на, возможно, непоправимый вред здоровью. Извините за физиологические и анатомические детали: как отзовётся ночь в ледяном автозаке без выхода в туалет на мочевом пузыре и придатках молодой девчонки? Сможет рожать?

...В начале 2000-х на первом Марше несогласных на трибуну поднялся Касьянов (отставной премьер-министр России). Тогда в «МК» я написал: «Тот, кто борется за власть в России, должен быть готов умереть». Касьянов, очевидно, этому условию не соответствовал. А теперь существует кандидат, который готов умереть.

Многие ли готовы умереть — вот вопрос. А что власть готова убивать — не вопрос. Судя по тому, с какой бессмысленной жестокостью бьют лежачих и сапогами, и дубинками и электрошокером (прогресс!), карателям не хватает только приказа. И протест будет подавлен «малой кровью». Потому что организованного сопротивления нет, вооружённого сопротивления нет тем более, а разбегаясь от ОМОНа врассыпную по дворам — ничего не добьёшься.

С 1991-го прошло тридцать лет; извините, что цитирую свою статью, но ведь те читатели всё забыли или попросту умерли. Тогда, в августе-91, я написал: «ГКЧП провалился, потому что старые генералы и маршалы не решились отдать приказ стрелять в народ. В следующий раз это будут молодые подполковники, они решатся».

Если Навального убьют, возмущение будет не слишком сильным и не слишком долгим. А главное — оно не станет опасным для режима. Западу нужен газ, Востоку мы и так отгружаем всё, что ему надо, а внутри страны вполне достаточно имеющихся карателей. Понятно, что их не хватит на всех. Но все и не встанут, пока есть хлеб, пиво и телевизор. Страна не заметит потери бойца и с Путиным вместе пойдёт до конца.

Александр Минкин, Эхо Москвы
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  • 1 | 08.02.2021, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Раньше ненавидели только Путю, теперь список все шире - Лукаш, Си Цзиньпин, Ким и т.д. главные враги США. Под их песню подхрюкивают и наши
"либералы".
И слава Богу, список потенциальных недругов увеличится.



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  • 2 | 08.02.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Глаза бы не видели эти две рожи.



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  • 3 | 08.02.2021, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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"Тогда, в августе-91, я написал: «ГКЧП провалился, потому что старые генералы и маршалы не решились отдать приказ стрелять в народ. В следующий раз это будут молодые подполковники, они решатся»".
____________________
Минкин!
Следующий раз наступил в октябре 1993 года! А 1 мая 1993 года была репетиция октября, когда вышедших на первомайскую демонстрацию, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны ОМОН избивал дубинками.
Никогда не забуду кадры TV, на которых ветеран войны весь в орденах, а из разбитой головы по лицу течёт кровь. Вот он символ Ельцинско-Минкинской демократии!
Минкин!
Вот вы печётесь о девушках, теряющих здоровье в автозаках, а пёклись ли вы так же о молодых людях, вставших на защиту Верховного Совета в октябре 1993 и убитых снайперами и карателями алкоголика и негодяя ЕБеНя? Не помните, что тогда подписала ваша проститутно-либерастная интеллигенция? Она подписала "Письмо 42-х"! Надеюсь, Минкин знает о нём. А Василий Аксёнов прямо сказал о защитниках Верховного Совета: "Этих сволочей надо было стрелять".
Ах, какой плохой и жестокий Путин! Вот был бы добрый Ельцин, этих навальнят покосили бы из пулемётов, как в 1993 зевак в Останкино, всего делов - вы бы заткнулись и тихо посапывали в две дырки или бы восхваляли карателей как защитников демократии.
Минкин!
Вы негодяй и лицемер. Впрочем, как и вся ваша псевдодемократическая, а по сути фашистская кодла вместе с Навальным и навальнятами.



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  • 4 | 08.02.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересное о Минкине.

"Татьяна Толстая на страницах издания «Новая газета» отмечала, что имя себе журналист сделал на сотрудничестве со спецслужбами".

"Андрей Мальгин вспоминал:
В своё время, помнится, Минкин в «МК» целые полосы прослушек публиковал. Выглядело это забавно: голая расшифровка, ни одного авторского слова, но как автор материала гордо значится: Александр Минкин".



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  • 5 | 08.02.2021, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Арестован депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко - направил запрос в СК о дворце путина...видимо, за это.
как обнуленный затыкает рты и гнобит всех - этот выродок с питерской подворотни.
объективную оценку обнуленному дал обама по результатам посещения им Москвы и дачи димона, а потом дачи обнуленного в 2009г.
посмотрите на физиономию, позу, поведение и слова обнуленного,,,,



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  • 6 | 08.02.2021, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Арестован депутат Саратовской облдумы Николай бондаренко - направил запрос в СК о дворце путина...видимо, за это.
как обнуленный затыкает рты и гнобит всех! этот выродок с питерской подворотни.
объективную оценку обнулнному дал обама по результатам посещения им Москвы и дачи димона, а потом дачи обнуленного в 2009г.
посмотрите на физиономию, позу, поведение и слова обнуленного,,,,



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2

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  • 7 | 08.02.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потомки рабов-с, сэр!

Оружие рабов - хамство.
Рабам ненавистны свободные люди!

Как их презирал Великий Пушкин подаривший им р/язык и как он мечтал от них сбежать!
Чем кончилось?! Его жену имел главный рабовладелец - царь...как сегодня всю страну "имеет" бандит низшего ранга из Тамбовской 0ПГ !



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  • 8 | 08.02.2021, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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И сегодня Чубайс и последователи люто ненавидят Достоевского за его высказывание о либералах.



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  • 9 | 08.02.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 08.02.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Потомки рабов-с, сэр!

Оружие рабов - хамство.
Рабам ненавистны свободные люди!

Как их презирал Великий Пушкин подаривший им р/язык и как он мечтал от них сбежать!
Чем кончилось?! Его жену имел главный рабовладелец - царь...как сегодня всю страну "имеет" бандит низшего ранга из Тамбовской 0ПГ !
___________________________________________________________
Судя по уровню пафоса, пишет потомок раба рабов, из темясовких лесов, которому язык, культур мультур и некую республику Дало русское государство.



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  • 10 | 08.02.2021, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Как дружно отминусились местные "демократы" на комментарий №2.
Воистину, правда глаза колет!
Те, кто аплодировал расстрелам теперь осуждает за обычный "демократический" полицейский разгон демонстрации, обычный для столпов демократии вроде Европы и США.



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  • 11 | 08.02.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 08.02.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересное о Минкине.

"Татьяна Толстая на страницах издания «Новая газета» отмечала, что имя себе журналист сделал на сотрудничестве со спецслужбами".

"Андрей Мальгин вспоминал:
В своё время, помнится, Минкин в «МК» целые полосы прослушек публиковал. Выглядело это забавно: голая расшифровка, ни одного авторского слова, но как автор материала гордо значится: Александр Минкин".
___________________
Кухарка тут же минус поставила. Её даже "Новая газета" не убеждает.



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  • 12 | 08.02.2021, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
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7
Когда Великий Наполеон начал операцию принуждения к миру царя Шурика-I, из 50 губерний 32, включая вашей терминологией "Темясовских", восстали супротив царя! А несколько московских провинций присягнули Наполеон у. А те солдаты - рекруты 40 тыс душ вообще не пожелали возвращаться в прекрасную Россию, впрочем как и в В0В ! Сталин предвидя это договорился об их возврате заранее!
Не государство дало р/ч, а гений Пушкина которого убило государство рос ссийское! Ссылка на Дантеса не принимается! Все знали: Пушкин гений, но трусливо не перебили дуэль! - Дозволили человеческому хламу убить гения!



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  • 13 | 08.02.2021, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

На погосте со странным названием Красная площадь расположенная на территории Московского улуса 3олотой 0рды в камне изваяны два битых мужика: бандит Минин и официальный (формальный)бандит князь Пожарский. Позабыт небитый, - победитель, по вашей терминологии 'Темясовский', то биш башкирский конник разгромивший врагов и этим подаривший вам эту территорию. Ну а Россия по рострадиции: "пусти свинью за стол, она ноги на стол!" хотя попадаются нормальные образцы, к сожалению, не так часто как хотелось бы.
Вот и защитника народа, защитника Родины объявили фашистом. Но совместный воинский парад в Бресте проводила совместно с Гитлером Россия той эпохи, в Ставрополе немецких лётчиков обучала, танкистов тоже...
А Приказ отдавал: находить семьи сдавшихся и расстреливать отдавал человек с такой Тесясовской фамилией: "Жуков"!
Сёдня ещё хуже: стрелять народ запретили, так что Россия законодательно удумала: В тюрьмах и концлагерях прожиточный минимум = паёк обеспечивает, а также кров и бесплатно ЖКУ, а 'свободным' гражданам отказывает!
Россия щедрая душа!



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  • 14 | 08.02.2021, 19:50 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15505 | Рейтинг: -2205,1
Сегодня, 8 февраля, День юного героя антифашиста!
Вчера мы предали забвению чужих героев. Сегодня забываем своих.
Что станет с нами, если мы забудем своих героев?



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3

  • # 15 | 08.02.2021, 20:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 16 | 08.02.2021, 20:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 08.02.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Оружие рабов - хамство.
Рабам ненавистны свободные люди!
================
А я думал почему на УЖ так много хамов и матершинников?
Оказывается они потомки рабов!



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3

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  • 17 | 08.02.2021, 21:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оружие рабов - хамство.
Рабам ненавистны свободные люди!
================
А я думал почему на УЖ так много хамов и матершинников?
Оказывается они потомки рабов!
_______________________________________________-
ты тока на УЖе это заметил, по улицам не ходишь? какая избирательная у тебя внимательность
Утверждаю - потомки рабов и хаммммы.... БЫДЛООООО
турк



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  • 18 | 08.02.2021, 21:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70150 | Рейтинг: +11726,6
Радий Хабиров выступил за слияние БашГУ и УГАТУ
______________________________
Ну что же - студентам, преподам и выпускникам этих ВУЗов - пора выходить - как за Куштау. Мне так кажется...



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  • 19 | 08.02.2021, 22:18 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 08.02.2021, 20:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

6 | 08.02.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Оружие рабов - хамство.
Рабам ненавистны свободные люди!
================
А я думал почему на УЖ так много хамов и матершинников?
Оказывается они потомки рабов!
==================
Кухарка минусом только что подтвердила мое предположение.



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2

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  • 20 | 08.02.2021, 22:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мой коммет под N 1 не пропустил админ, видимо сильно задело.
А писало том что если кого ругают США, значит он делает правильно



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