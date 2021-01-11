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Хабиров похвалил алкаша за рулем

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Глава Башкирии встретился с директором санатория «Янган-Тау» Альфредом Акбашевым. СМИ сообщают, что неделю назад его остановили пьяным за рулем.

Хабиров похвалил алкаша за рулем


В понедельник Радий Хабиров и Альфред Акбашев обсудили итоги работы санатория и планы развития до 2024 года. Как заявил директор санатория, в здравнице есть две программы для реабилитации переболевших коронавирусом. В следующем году в санатории планируется запуск автоматической линии по розливу минеральной воды производительностью восемь тысяч бутылей в час.

Глава региона похвалил Акбашева за сохранение уникального коллектива специалистов, а также за успешное развитие геопарка «Янган-Тау». Инцидент, произошедший первого февраля, обсуждать не стали.

Между тем в конце 2019 года Контрольно-счетная палата Башкирии, после проведения аудита в здравнице, обнаружила неэффективные расходы почти на два миллиарда рублей и схемы с признаками коррупции на полтора миллиарда рублей.

Напомним, неделю назад сотрудники ГИБДД остановили Акбашева на автомобиле Land Cruiser, который принадлежит санаторию «Янган-Тау». При проверке документов у сотрудников полиции появились подозрения, что водитель нетрезв. Алкотестер показал, что директор санатория находится в алкогольном опьянении. Правоохранители предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался. За это на него составили протокол о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования. Издание «ProUfu» сообщает, что данную информацию в ГИБДД Башкирии подтвердили.

Эхо Москвы
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  • 1 | 09.02.2021, 06:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- А кто не пьёт?! Назови!



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  • 2 | 09.02.2021, 08:15 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1711 | Рейтинг: +380,4
Пьют почти все. Но за рулем долбо епы.



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  • 3 | 09.02.2021, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.02.2021, 08:15 | Автор: резус

Пьют почти все. Но за рулем долбо епы.
========================================
Я тоже попадался выпил пива , одну бутылку в 11 утра на Сабантуе в Раевке , вечером в 8 часов обратно выехал домой ! Президент РБ М. Рахимов приехал на этот Сабантуй ( не помню в каком году ) заявил через микрофон , что никто , никакой гаишник не тронет вас , если только не пьяны сильно !
Короче , гаишники не сильно чуяли , все просили сказать честно
( никакого прибора не было ) но когда сказал , что утром выпил бутылку пива , сразу забрали права и оформили , что пьян был в стельку ! Протокол не подписал , сказал поехали в больницу для точного определения пьян или не пьян , отказали и хотели через суд лишить прав ! Но хрен им в сумку , не получилось !
Так наверное и здесь ! Провокации и подлянки постоянные .



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  • 4 | 09.02.2021, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Круговая порука царит по всей России. Хабиров несет ответственность за своих приближенных, поэтому они выходят сухим из воды. Можно переиначить латинскую фразу: "Что позволено Юпитеру то позволено и его быкам."



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  • 5 | 09.02.2021, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще-то, я пью мало, всeго грамм 100, а послe 100 грaмм, во мне просыпаeтся другой чeловек, вот он пусть и отвечает.



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  • 6 | 09.02.2021, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чо обсуждать?



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  • 7 | 09.02.2021, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я , верил безоговорочно работникам ГИБДД , до поры до времени , пока не попал на их подлость !
Случилась беда с хорошим родственником в г . Уфе и мы с женой поехали на похороны , после похорон я в трансе от горя выехал обратно домой и не заметил знака ограничения скорости до 60 км , ехал на скорости 80 - 90 км час .
Работники ГИБДД остановили и потребовали документы и в разговоре я им объяснил , что еду с похорон , просил простить меня , но они сказали , что идет Месячник по жесткой линии - За превышение скорости лишение прав на управление транспортом !
Предложили заменить , мое нарушение ( превышение скорости ) на нарушение - не подчинение машине оборудованной спецсигналам
сказали за это будет только штраф !
Я не задумываясь подписал протокол лишь бы поскорее развязаться , а вы знаете наверное что грозит за такое нарушение !
И был Суд !
Так что бывают же ничтожные подлецы в ГИБДД !



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  • 8 | 09.02.2021, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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заказуха-статья, для отбеливания вора-коррупционера, к которому хабиров очень лоялен



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  • 9 | 09.02.2021, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 09.02.2021, 11:32 | Автор:

заказуха-статья, для отбеливания вора-коррупционера, к которому хабиров очень лоялен
=================================================
А что где что - то всплыло , что он вор ?
При нем для врачей и работников санатория построили
30 квартирный пятиэтажный дом , это произошло впервые за последние 30 лет .
Был до него Бадретдинов , так он для себя лично в заказнике
отгрохал двух этажный дом и ничего для санатория .



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  • 10 | 09.02.2021, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди воровской банды никогда не выдают своих, это не по понятиям.
За что члену банды грозит наказание - только крысятничество.



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  • 11 | 09.02.2021, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Алкаш за рулем это Мишка Ефремов. Крысы поддерживали его когда он по синьке убил человека.



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  • 12 | 09.02.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 09.02.2021, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я , верил безоговорочно работникам ГИБДД , до поры до времени , пока не попал на их подлость !
Случилась беда с хорошим родственником в г . Уфе и мы с женой поехали на похороны , после похорон я в трансе от горя выехал обратно домой и не заметил знака ограничения скорости до 60 км , ехал на скорости 80 - 90 км час .
Работники ГИБДД остановили и потребовали документы и в разговоре я им объяснил , что еду с похорон , просил простить меня , но они сказали , что идет Месячник по жесткой линии - За превышение скорости лишение прав на управление транспортом !
Предложили заменить , мое нарушение ( превышение скорости ) на нарушение - не подчинение машине оборудованной спецсигналам
сказали за это будет только штраф !
Я не задумываясь подписал протокол лишь бы поскорее развязаться , а вы знаете наверное что грозит за такое нарушение !
И был Суд !
Так что бывают же ничтожные подлецы в ГИБДД !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Правильно они Вас наказали!
1. За хитрожопость, потому что хотели смягчить себе наказание.
2. За незнание ПДД и КОАП!

Очень Опытный



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3

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  • Гость
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  • 13 | 09.02.2021, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну и придууурок этот чмОО
турк



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 14 | 09.02.2021, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70153 | Рейтинг: +11725
12 | 09.02.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован

То есть - гайцам можно хитрожопить и подличать? Вместо того чтобы разъяснить права - и то же ПДД и КОАП. Могли и предупреждением обойтись. Но подсунули более тяжелую статью.

Ты, старый пидорас по кличке О_Ошка - такая же тварь, как те гайцы, пользуешься ситуацией в свою пользу - ограбил своих наемных работников на миллионы!



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6

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  • Гость
  •  
  • 15 | 09.02.2021, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То есть - гайцам можно хитрожопить и подличать? Вместо того чтобы разъяснить права - и то же ПДД и КОАП. Могли и предупреждением обойтись. Но подсунули более тяжелую статью.
-----------
Ты садишься за руль, ты обязан знать ПДД. А комментатор врет, что так было. Нарушил и наверно был выпимши. Сколько ездил и не люблю гаишников, но они по беспеределу не действуют. Из засады, собирают взятки, но за нарушения, а не по беспределу.



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  • Участник
  •  
Глава Башкирии встретился с директором санатория «Янган-Тау» Альфредом Акбашевым. СМИ сообщают, что неделю назад его остановили пьяным за рулем.
===========================
у нас на жаргоне "акбаш" называли бутылку водки, из-за белой крышки из алюминиевой фольги:-)))) а ещё был "бирский малайка" по происхождению Бирского ЛВЗ :-)))))



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5

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  • Гость
  •  
  • 17 | 09.02.2021, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну и придууурок этот чмОО
турк
-------------------------
Вот видите, совсем нетрудно заслужить плюсик от хозяйки, умничка турка, халосый мальтик.



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4

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  • Гость
  •  
  • 18 | 09.02.2021, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 09.02.2021, 13:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70153 | Рейтинг: +11725,7
12 | 09.02.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован

То есть - гайцам можно хитрожопить и подличать? Вместо того чтобы разъяснить права - и то же ПДД и КОАП. Могли и предупреждением обойтись. Но подсунули более тяжелую статью.

Ты, старый пидорас по кличке О_Ошка - такая же тварь, как те гайцы, пользуешься ситуацией в свою пользу - ограбил своих наемных работников на миллионы!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Тебе знать ПДД тоже нужно про обязанности пешеходов и пассажиров, а водитель обязан знать назубок! Предупреждение за превышение скорости более чем на 20 км\ч не предусмотрено КОАП! А хитрожопых, но тупорылых, всегда надо наказывать, может тогда перестанут хитрожопить и рыло своё заострят знаниями! Мои наёмные работники все уходили с работы полностью удовлетворёнными моими действиями, но конечно очень сожалели, что пришлось уходить! До сих пор с некорыми перезваниваемся, просят совета в трудных или непонятных им ситуациях! А не ты ли и твои подпёрдыши аплодировали при развале СССР и приходу капиталистических отношений, при которых вся прибыль, после выплаты зарплаты, налогов и различных платежей, остаётся владельцу средств производства? Или трусы наденьте или крестик снимите, лицемеры! Очень Опытный



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  • 19 | 09.02.2021, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
24 | 06.02.2021, 23:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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___________________________________________ Я в статусе банщика обладаю серьезной аналитической информацией о внешнем воздействии на нашу политическую систему! Я фактически нахожусь в стадии белой горячки! Таким образом я защищаю российское государство! Я читаю закрытую аналитику!Очень Опытный.



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  • 20 | 09.02.2021, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Охохошный, я тебя сразу, же понял что дерьмовый ты шовинист. Ну, и к тому же памперсный и анянямный притрусошный пельмень, и засранец.Пошёл в задницу анянямный и памперсный мудак. А то он чуда Охохошный, мужик. Пельмень ты анянямный и памперсный ссыкун. И более ничего.



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