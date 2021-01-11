Хабиров похвалил алкаша за рулем

Глава Башкирии встретился с директором санатория «Янган-Тау» Альфредом Акбашевым. СМИ сообщают, что неделю назад его остановили пьяным за рулем.В понедельник Радий Хабиров и Альфред Акбашев обсудили итоги работы санатория и планы развития до 2024 года. Как заявил директор санатория, в здравнице есть две программы для реабилитации переболевших коронавирусом. В следующем году в санатории планируется запуск автоматической линии по розливу минеральной воды производительностью восемь тысяч бутылей в час.Глава региона похвалил Акбашева за сохранение уникального коллектива специалистов, а также за успешное развитие геопарка «Янган-Тау». Инцидент, произошедший первого февраля, обсуждать не стали.Между тем в конце 2019 года Контрольно-счетная палата Башкирии, после проведения аудита в здравнице, обнаружила неэффективные расходы почти на два миллиарда рублей и схемы с признаками коррупции на полтора миллиарда рублей.Напомним, неделю назад сотрудники ГИБДД остановили Акбашева на автомобиле Land Cruiser, который принадлежит санаторию «Янган-Тау». При проверке документов у сотрудников полиции появились подозрения, что водитель нетрезв. Алкотестер показал, что директор санатория находится в алкогольном опьянении. Правоохранители предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался. За это на него составили протокол о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования. Издание «ProUfu» сообщает, что данную информацию в ГИБДД Башкирии подтвердили.