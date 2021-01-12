Местная ПЖиВ отмазывает главарей

Руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров только вчера посмотрел фильм про дворец в Геленджике и поделился в эфире «Эха» впечатлениями.— Я вчера посмотрел – действительно талантливо сделанный фильм, понятно, что много надергано неправды.Он не исключил возможности, что дворец действительно принадлежит тем, кто называет себя друзьями Путина.— Но говорить, что дворец лично Путина – неправда. Человек за десять лет там никогда не был. Идет просто передергивание со стороны Навального.Он заметил, что в этот раз власти должны были отреагировать из-за большого количества посмотревших фильм, раньше такой аудитории расследования Навального не собирали, а потому их игнорировали.— Навальный показывал, что там дворец. Сейчас видим, что это недостроенная гостиница. В этой части власть решила отреагировать, пояснить и предъявить того, кто не хотел говорить – Роттенберга.Ранее блогер Евгения Куцуева заявила, что депутаты-единоросы по разнарядке опубликовали «разоблачающий» фильм от «Mash». Разнарядки – не было. Была «рекомендация».— Была рекомендация от центрального комитета «Единой России» с тем, чтобы дать правдивую информацию о дворце. Мы разослали депутатам, чтобы те проинформировали избирателей.То, что Куцуева называет директивным решением — это неправильно. 30-40 депутатов выразили свое мнение. Не было даже текста. Просто дали информацию канала «Mash», и большинство формулировали своими словами. Это не директивное решение, а просьба и рекомендация дать информацию.Я посмотрел: нет там роскоши, кальянной, аквадискотеки.