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Местная ПЖиВ отмазывает главарей

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Руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров только вчера посмотрел фильм про дворец в Геленджике и поделился в эфире «Эха» впечатлениями.

Местная ПЖиВ отмазывает главарей


— Я вчера посмотрел – действительно талантливо сделанный фильм, понятно, что много надергано неправды.

Он не исключил возможности, что дворец действительно принадлежит тем, кто называет себя друзьями Путина.

— Но говорить, что дворец лично Путина – неправда. Человек за десять лет там никогда не был. Идет просто передергивание со стороны Навального.

Он заметил, что в этот раз власти должны были отреагировать из-за большого количества посмотревших фильм, раньше такой аудитории расследования Навального не собирали, а потому их игнорировали.

— Навальный показывал, что там дворец. Сейчас видим, что это недостроенная гостиница. В этой части власть решила отреагировать, пояснить и предъявить того, кто не хотел говорить – Роттенберга.

Ранее блогер Евгения Куцуева заявила, что депутаты-единоросы по разнарядке опубликовали «разоблачающий» фильм от «Mash». Разнарядки – не было. Была «рекомендация».

— Была рекомендация от центрального комитета «Единой России» с тем, чтобы дать правдивую информацию о дворце. Мы разослали депутатам, чтобы те проинформировали избирателей.

То, что Куцуева называет директивным решением — это неправильно. 30-40 депутатов выразили свое мнение. Не было даже текста. Просто дали информацию канала «Mash», и большинство формулировали своими словами. Это не директивное решение, а просьба и рекомендация дать информацию.

Я посмотрел: нет там роскоши, кальянной, аквадискотеки.

Рустем Ахмадинуров, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 10.02.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
люди выходят и возмущаются не дворцом Путина ,пусть их будет хоть 100 штук,а тем что мизерные зарплаты,пенсии ,цены каждый день поднимаются ,на ЖКХ в разы а инфляция всё 4 % людей считают дураками И Навальному не верят (был такой Ельцин в наше время из за которого остались без стажа и без сбережений) но и вам господа НИКТО НЕ ВЕРИТ!!!!



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4

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  • Гость
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  • 2 | 10.02.2021, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще одна гадость усатая. Комментировать тошно.



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1

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  • Участник
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  • 3 | 10.02.2021, 11:24 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1712 | Рейтинг: +380,4
А крысы то пока в тихой панике. Патологический врун и по совместительству бункерный старик в непонятках. Убить Алексея не получилось, посадил волна протестов. А тут и скрепный народ начал понимать что царек то не настоящий. Да еще дружки подельники ропщут, лишают их непосильным трудом заработанных миллардов, того и гляди какой из них пику в бок воткнет. Даже в бункере не убережешся. Веселые времена наступают.



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2

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  • Гость
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  • 4 | 10.02.2021, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Маленький нюанс: там промелькнул герб России, но почему - то оказался гербом Черногории - в центре герба просматривается лев. но не Георгий победоносец поражающий змия !



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2

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  • Гость
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  • 5 | 10.02.2021, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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0

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  • Гость
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  • 6 | 10.02.2021, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.02.2021, 11:24 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1712 | Рейтинг: +380,4
А крысы то пока в тихой панике. Патологический врун и по совместительству бункерный старик в непонятках. Убить Алексея не получилось, посадил волна протестов. А тут и скрепный народ начал понимать что царек то не настоящий. Да еще дружки подельники ропщут, лишают их непосильным трудом заработанных миллардов, того и гляди какой из них пику в бок воткнет. Даже в бункере не убережешся. Веселые времена наступают.
_______________
"Убить Алексея не получилось, посадил волна протестов".
Кому он нужен, твой Навальный.
А волна у тебя в стакане с боярышником, потому что с утра у тебя от вчерашнего руки трясутся.
____________________



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