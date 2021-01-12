Зуд «реформаторства» «команды Хабирова»

Странный зуд реформатства овладевает нашими чиновниками из администрации главы. Так обычно бывает, когда системную работу надо подменить PR-ом. Вроде, что — то делать надо, но не знаем, что именно. Например, взяли хорошо работающий более 20 лет Фонд поддержки предпринимательства, и разграбили его, под умные слова об усилении госрегулирования. В итоге, ни Фонд не работает, ни Агентство по поддержке предпринимательства, ни Госкомитет по предпринимательству. Развитию малого бизнеса ни холодно, ни жарко (то, что показатели нацпроекта падают, никого не заботит), а зато создали рабочих мест в три раза больше, зарплаты хорошие, ответственности нет никакой. К сожалению, Радий Хабиров оказался управленцем так себе.Сам разбирается во многих вещах слабо, это тебе не в АП с партиями интриги плести. Про пословицу – «доверяй, но проверяй», видимо не слышал, так как верит своим чиновникам наслово, а они и рады стараться, его на голубом глазу обжуливать. В общем, доверчив не по- детски. Все за чистую монету принимает. Реформировали городской транспорт — завязли. Программа про дороги буксует, это же когда было, чтобы в городе на зиму, две улицы остались непроездными. Отсюда, работа по реконструкции развязка не вовремя начата. Про уборку снега в столице, вообще отдельная песня.Экологические вопросы не решены. Сибай, опять же, какой год, Стерлитамак, прочее… В ЖКХ проблема на проблеме. Тут тебе грабеж БашРТС. Благая программа ремонта подъездов и дворов также обернулась недовольством граждан. С детским питанием проблемы, выходящие на федеральный центр. В сфере национальных отношений и внутренней политики завал, слишком токсичными оказались многие «свои». А тут еще новая идея: давайте вузы объединим. Конечно, давайте, если хотим без вузовской науки и этих вузов остаться, то давайте! Итак, практически не осталось своих диссоветов по гуманитарным наукам.Республика стремительно теряет реноме научного центра. В ведущих вузах — нефтяном, авиационном, ректоры с кандидатской степенью сидят, что само по себе характеризует уровень научной подготовленности кадров. Странно, что с этой идеей выступает г-н Сидякин, а не, например, председатель Совета ректоров Сагитов, или председатель комитета по науке госсобрания Асадуллин. Нет никакой общественной дискуссии, серьезного обсуждения. А глава уже «За»! Что же потом удивляться, тому, что чем больше работаешь, тем хуже становится и больше жалоб от населения? Мы уже были свидетелями объединения УГНТУ с Академией сервиса. По-моему, ничего хорошего из этого не вышло.Ну, давайте уже, наконец, по прошествии двух лет, признаемся себе, что не тянет управленческая верхушка задачи, стоящие перед республикой.Слишком заняты господа хорошие решением своих меркантильных задач. Пора бы уже кнут включить, и погнать неумех из власти. Или «своих» очень жалко?