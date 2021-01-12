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Зуд «реформаторства» «команды Хабирова»

  • Опубликовано: Facebook | 10.02.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 16603 | Комментарии: 8
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Странный зуд реформатства овладевает нашими чиновниками из администрации главы. Так обычно бывает, когда системную работу надо подменить PR-ом. Вроде, что — то делать надо, но не знаем, что именно. Например, взяли хорошо работающий более 20 лет Фонд поддержки предпринимательства, и разграбили его, под умные слова об усилении госрегулирования. В итоге, ни Фонд не работает, ни Агентство по поддержке предпринимательства, ни Госкомитет по предпринимательству. Развитию малого бизнеса ни холодно, ни жарко (то, что показатели нацпроекта падают, никого не заботит), а зато создали рабочих мест в три раза больше, зарплаты хорошие, ответственности нет никакой. К сожалению, Радий Хабиров оказался управленцем так себе.

Зуд «реформаторства» «команды Хабирова»


Сам разбирается во многих вещах слабо, это тебе не в АП с партиями интриги плести. Про пословицу – «доверяй, но проверяй», видимо не слышал, так как верит своим чиновникам наслово, а они и рады стараться, его на голубом глазу обжуливать. В общем, доверчив не по- детски. Все за чистую монету принимает. Реформировали городской транспорт — завязли. Программа про дороги буксует, это же когда было, чтобы в городе на зиму, две улицы остались непроездными. Отсюда, работа по реконструкции развязка не вовремя начата. Про уборку снега в столице, вообще отдельная песня.

Экологические вопросы не решены. Сибай, опять же, какой год, Стерлитамак, прочее… В ЖКХ проблема на проблеме. Тут тебе грабеж БашРТС. Благая программа ремонта подъездов и дворов также обернулась недовольством граждан. С детским питанием проблемы, выходящие на федеральный центр. В сфере национальных отношений и внутренней политики завал, слишком токсичными оказались многие «свои». А тут еще новая идея: давайте вузы объединим. Конечно, давайте, если хотим без вузовской науки и этих вузов остаться, то давайте! Итак, практически не осталось своих диссоветов по гуманитарным наукам.

Республика стремительно теряет реноме научного центра. В ведущих вузах — нефтяном, авиационном, ректоры с кандидатской степенью сидят, что само по себе характеризует уровень научной подготовленности кадров. Странно, что с этой идеей выступает г-н Сидякин, а не, например, председатель Совета ректоров Сагитов, или председатель комитета по науке госсобрания Асадуллин. Нет никакой общественной дискуссии, серьезного обсуждения. А глава уже «За»! Что же потом удивляться, тому, что чем больше работаешь, тем хуже становится и больше жалоб от населения? Мы уже были свидетелями объединения УГНТУ с Академией сервиса. По-моему, ничего хорошего из этого не вышло.

Ну, давайте уже, наконец, по прошествии двух лет, признаемся себе, что не тянет управленческая верхушка задачи, стоящие перед республикой.

Слишком заняты господа хорошие решением своих меркантильных задач. Пора бы уже кнут включить, и погнать неумех из власти. Или «своих» очень жалко?

Арсен Нуриджанов, Facebook
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  • 1 | 10.02.2021, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
!!!!!!!!!!!!!!!



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2

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  • 2 | 10.02.2021, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поезд под названием "РФ" катит по инерции без цели. Паровоз пыхтит из последних сил, не хватает "пара".

Как прикажете один из вагонов этого поезда изменить курс и катиться быстрее?

"Скатертью, скатертью
Дальний пусть стелется,
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому
В лучшее верится...
Катится, катится
Голубой вагон.
------------------------------
Лучшее, конечно, впереди."



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  • 3 | 10.02.2021, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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В принципе все правильно написано. Особенно интересный факт, что ректоры кандидаты наук. Это совершенно попрание всякой системности, преемственности и основ науки и высшего образования. К власти пришли люди не лояльные власти, а служащие, обеспечивавшие развал нашей же республики, практически паханы и скрытые соглядатаи.
Ни один из них не имеет серьезных достижений ни в науке ни в образовании.
Действительно только меркантильные интересы правят бал везде, будущее печально.



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  • 4 | 10.02.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если посмотреть состав управленцев доверенные радия. подобранны по национальному принципу, сиречь башкиры. То же и с чиновниками звена пониже.
Время показывает, не самые развитые интеллектуально люди правят Башкирией со времен перестройки, но самые наглые.
Я думаю управлять должны компетентные, УМНЫЕ !



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  • 5 | 10.02.2021, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 10.02.2021, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Поезд под названием "РФ" катит по инерции без цели. Паровоз пыхтит из последних сил, не хватает "пара".

Как прикажете один из вагонов этого поезда изменить курс и катиться быстрее?
============
Сравнение с паровозом некорректно - не лучше ли сравнить Башкирию с соседом, Татарстаном.



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  • 6 | 10.02.2021, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Все правильно, только насчет наивности главы - сомневаюсь



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  • 7 | 10.02.2021, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Откровенный обман народов как урусов так и не урусов!
Радий Хабиров урус Московского улуса Золотой Орды. Его Премьер-министр башкир с такими удивительно башкирскими корнями Назаров Андрей Геннадьевич пришедший на политнебосклон Башкортостана из стройных рядов групповых насильников несовершеннолетних девочек и так по длиинному списку. Тоже самое у хапуг предприятий Башкортостана!



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  • 8 | 10.02.2021, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не дал почему-то Нуриджанову теплого места-кормушки новый глава, за которого Арсен так яростно топил последние три года хамитовского правления!



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