Руслан Нуртдинов: Ложь, на которой и держится власть Путина

За последнюю неделю движению «Respublika» уже дважды отказали в согласовании митинга в Уфе. И не только ему.А потом удивляются, почему люди гуляют по городу, выкрикивая ругательства в адрес чиновников.Нет в Башкирии ни настоящих выборов, ни гласности, ни справедливого суда, и нет свободы собраний.. Всё это ложь, на которой и держится власть Путина.***Дмитрий Чувилин: Смело можно утверждать, что провести в Башкирии митинг легально — невозможно!Дмитрий Чувилин — депутат Госсобрания РБ.Итак, мой эксперимент прошел, как я полагаю, удачно! Смело можно утверждать, что провести в Башкирии митинг легально — невозможно! Я считаю, что Правительство Башкирии намеренно создает в республике криминогенную обстановку вынуждая граждан выходить на улицы без согласования. Полиция стряпает протоколы — участники получают штрафы и аресты.Сегодня я случайно выяснил, что правительство не согласовало мне митинг на 23 февраля, сославшись на коварный коронавирус. Видимо этот вирус распространяется исключительно на акциях протеста, минуя рэп концерты, дополнительные занятия в школах и вузах и прочие утехи организуемые властями.При этом конкретную дату и время проведения митинга, как это положено по их закону мне не обозначили. Отказывая в согласовании митингов чиновники хотят насадить людям ложное чувство вины, упрекая их в нарушении закона, при этом сами чиновники соблюдать его не хотят.Так может нечего на зеркало пенять, коль рожа крива!