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Руслан Нуртдинов: Ложь, на которой и держится власть Путина

  • Опубликовано: Facebook | 12.02.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 17853 | Комментарии: 7
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За последнюю неделю движению «Respublika» уже дважды отказали в согласовании митинга в Уфе. И не только ему.

Руслан Нуртдинов: Ложь, на которой и держится власть Путина


А потом удивляются, почему люди гуляют по городу, выкрикивая ругательства в адрес чиновников.

Нет в Башкирии ни настоящих выборов, ни гласности, ни справедливого суда, и нет свободы собраний.. Всё это ложь, на которой и держится власть Путина.

***

Дмитрий Чувилин: Смело можно утверждать, что провести в Башкирии митинг легально — невозможно!

Дмитрий Чувилин — депутат Госсобрания РБ.

Итак, мой эксперимент прошел, как я полагаю, удачно! Смело можно утверждать, что провести в Башкирии митинг легально — невозможно! Я считаю, что Правительство Башкирии намеренно создает в республике криминогенную обстановку вынуждая граждан выходить на улицы без согласования. Полиция стряпает протоколы — участники получают штрафы и аресты.

Сегодня я случайно выяснил, что правительство не согласовало мне митинг на 23 февраля, сославшись на коварный коронавирус. Видимо этот вирус распространяется исключительно на акциях протеста, минуя рэп концерты, дополнительные занятия в школах и вузах и прочие утехи организуемые властями.

При этом конкретную дату и время проведения митинга, как это положено по их закону мне не обозначили. Отказывая в согласовании митингов чиновники хотят насадить людям ложное чувство вины, упрекая их в нарушении закона, при этом сами чиновники соблюдать его не хотят.

Так может нечего на зеркало пенять, коль рожа крива!






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  • Гость
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  • 1 | 12.02.2021, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся беда в том-что приучена местная власть и силовики честно зарабатывать трудом в силу своей бездарной кадровой политики Поэтому и набирают кадры, не деловых,а с извращенным мышлением - выдумывать все против прогрессивной умственно развитой и профессионально высококвалифицированной части населения



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  • Гость
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  • 2 | 12.02.2021, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всеобщая забастовка и гражданское неповиновение намного эффективный инструмент ...



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3

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  • 3 | 12.02.2021, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин успешно исполняет главную директиву: не дать пересмотреть итоги воровской приват изации, замечу, успешно. Ещё десяток дет и вымрут или войдут в старческую немощь поколения обворованных россиян, а молодое поколение воспримет это как норму, да и системой образования она деклассирована и маргинилизирована.
Когда объясняешь гражданам возраста 20...50 лет об украденных фабриках и заводах и рудниках их реакция: "Ты о чём, причём тут я?!"



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6

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  • Участник
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  • 4 | 12.02.2021, 14:33 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1713 | Рейтинг: +380,5
Мало того что с каждого утюга вещает вождь, так нет реклама на УЖе забита рожей бункерного старика. Я понимаю что деньги нужны, но кроме этой гнусной лживой морды поставьте другое.



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  • 5 | 12.02.2021, 15:03 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39731 | Рейтинг: +6512,8
За последнюю неделю движению «Respublika» уже дважды отказали в согласовании митинга в Уфе. И не только ему.
===
А, если не будут брать - отключим газ! (...из кинофильма Бриллиантовая рука)

https://www.youtube.com/watch?v=5BWzxclb5eY



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  • Гость
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  • 6 | 12.02.2021, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2...3...4...5

благодарю за "честь имею!"



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1

  • # 7 | 12.02.2021, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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