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«Подготовка» детей к жуликам и ворам

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Рустем Ахмадинуров: Мы должны готовить детей к пониманию, в какой стране они живут, кто является президентом, как формируется власть.

«Подготовка» детей к жуликам и ворам


В Уфе анонсирована очередная дискуссионная площадка для «недовольных». Обсудить протесты предлагается 11 февраля в дискуссионном клубе в рамках межпартийного совета под руководством члена СПЧ Валеха Аббасова. Мероприятие в эфире «Эха» анонсировал руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров. По его словам, «Уфа переживает общественную активность». При этом ранее депутаты от партии власти всячески блокировали предлагаемые БашСПЧ поправки в региональный закон о митингах, упрощающий механизм проведения уличных акций и делающих их легальными.

Ахмадинуров заметил, что теперь можно подумать об «активном меньшинстве, которое хочет выражать свое мнение», и подумать о «гайд-парках». В Уфе их уже четыре, на них можно собираться без уведомления численностью участников до ста человек, но ими никто особо не пользуется.

Что же касается активно раскручиваемой властями версии о том, что сторонники Навального выводили на митинги детей, глава исполкома «ЕР» призвал оградить подростков от участия в несогласованных акциях.

— В какой-то степени мы должны готовить детей к понимаю, в какой стране они живут, кто является президентом, как формируется власть, политическое сознание должно быть. Но если говорить о митингах, участие в таких несогласованных митингах – неправильно. Это не первомайская демонстрация. Здесь радикалы и отморозки могут что-то спровоцировать. Мы видим это их сюжетов на первом и втором канале.

Такая политика для детей опасна.

Накануне митинга 31 января некоторых студентов заперли на ключ в общежитиях.

— Это плохая реакция и примеры – запирать студентов – это перегибы на местах. Как и инициатива Владимира Нагорного. Молодежью это плохо воспринимается.

Эхо Москвы
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  • 1 | 12.02.2021, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рабы не мы, мы не рабы
чтоб 20 ужасных лет жить под бандитом Тамбовской ОПГ !



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  • 2 | 12.02.2021, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.02.2021, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рабы не мы, мы не рабы
чтоб 20 ужасных лет жить под бандитом Тамбовской ОПГ !
__________________
Предпочитаете жить под бандитами из вашингтонской ОПГ?



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  • 3 | 12.02.2021, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 12.02.2021, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

1 | 12.02.2021, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рабы не мы, мы не рабы
чтоб 20 ужасных лет жить под бандитом Тамбовской ОПГ !
__________________
Предпочитаете жить под бандитами из вашингтонской ОПГ?
===================
Как в незалежной от народа Украине.



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  • 4 | 12.02.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Рустем Ахмадинуров: Мы должны готовить детей к пониманию, в какой стране они живут, кто является президентом, как формируется власть."
======================
Уже 30 лет готовили и готовят алчных и меркантильных граждан по завету алкаша ЕБН: "ОБОГАЩАЙТЕСЬ".



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  • 5 | 12.02.2021, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бояться - это нормальная реакция. Попытка договориться будет означать сильнейший страх за свои дела. Ну если повезёт и возглавить протест, чтобы потом его монетизировать вообще мечта каждого чиновника. Но надеюсь народ сможет отличить мух от котлет.
Остаётся пожелать удачи нашей молодежи, а нам поддержать их во всех начинаниях. Иначе хана всему!



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  • 6 | 12.02.2021, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
жалко молодежь они ещё во что-то верят. Чанышева будет в шоколаде и при миллионах ,а вы ей даром не нужны.Они вас используют и власть и Навальные



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  • 7 | 12.02.2021, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 12.02.2021, 13:10 | Автор:

жалко молодежь они ещё во что-то верят. Чанышева будет в шоколаде и при миллионах ,а вы ей даром не нужны.Они вас используют и власть и Навальные
===============================================
Что предлагаешь ? Обосратся и в стойле стоять , жвачку жевать .?



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".....Рустем Ахмадинуров: Мы должны готовить детей к пониманию, в какой стране они живут, кто является президентом, как формируется власть...."
===============
Единая Россия противоречит самой себе.
Они заставили административным ресурсом районные суды по всей России осудить 200 родителей за то что их детей поймало ОМОН якобы на митингах.
Единая Россия голосит "- дети вне политикиии!!"

И они же суются в по школам, чтоб зомбировать детей политикой Единой России!
" - Мы должны готовить детей к пониманию в какой стране живут"

В какой стране живут дети?!

Что скажете им что они живут в Гондурасе и не понимают этого?!

"Готовить детей к пониманию" Рустам даже не пытается скрыть через какую мясорубку готовится пропустить детские мозги.
............................................................
...............................................
"Сколько пальцев вы видите?
- Четыре.
- А если государство говорит не четыре а пять. Сколько?
Четыре.
- Уведите!
А сейчас сколько пальцев?
-Четыре. Четыре. Что еще я должен сказать?
- Четыре!
Две десятых!
две десятых,один два разряд!
Сколько пальцев,Уинстон?
Четыре
Три десятых
три десятых один два три разряд!
Сколько пальцев?
- Пять!Четыре!Пять! Сколько хотите!!!!Только прекратитеее хваатииит!!! "

https://youtu.be/RvYPgj9xhkE?t=4522



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  • 9 | 12.02.2021, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Дурик, ты зачес усы сбрил.



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  • 10 | 12.02.2021, 14:58 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39731 | Рейтинг: +6512,8
Мы должны готовить детей к пониманию, в какой стране они живут, кто является президентом, как формируется власть.
===
Вот этА прАААльнА!!!
Надо учить молодняк всем повадкам комуняцких паханов.
Чтобы дети скопировали всё до последней запятой и стали такими же сообразительными.



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  • # 11 | 12.02.2021, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 12 | 12.02.2021, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что вы имеете против народа А мерики?! То что американский народ неоднократно спасал русских нерусских от голода?! То, что американский народ построил нам индустрию которую успешно рушит ваш Путин?! То, что американский народ научил нас строить танки? То что американском Аl наш народ сломал хребет Гитлеру (также по многим другим позициям включая даже пуговицы!!!)?!
То что лётчик Чкалов на американском самолёте Аэрокобра громил...
Что вас конкретно не устраивает?!
На что мы способны?! Мы даже дармовой лес не можем от пожара сберечь, - в 2017 дым лесных пожаров достиг Китая и Арктики, - до Америки не дошёл только потому что шарик Земной крутится! Мы не сберегли фабрики, заводы, рудники, всё это принадлежит иностранцам русского, а зачастую иностранцам!!!
Ваш Путин отказывает народу даже в пайке называемым прожиточным минимумом, Сталин, в тяжелейшие годы В0В обеспечив, да, были срывы, всяко было! Ещё не до конца вымерли свидетели получавшие помощь американского народа в годы В0В и после.
. Кстати как вам ваша совесть, честь, позволяет глумиться над бессловесном народом России, вам жить не противно? Иль раз в неделю до посинения и можно дальше грешить... ?



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  • 13 | 12.02.2021, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
при чем стойло?!зачем портить себе жизнь и бежать за кем попало нужно искать другие пути У Чанышевой все есть и себе очки набирает за счет вас наивных



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  • 14 | 12.02.2021, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...глава исполкома ЕР призвал оградить подростков от участия в несанкционированных акциях.
===
1. Несовершеннолетних, законодательно, запрещено привлекать к массовым и иным акциям.
Это правильно. Но их никто не привлекал, т.к.человекипартии Путин а обманывает;
2. Почему власть берёт право решать, - санкционировать ей или нет. Власть обязана вывесить, по крайней мере, на квартал или даже на полугодие план намеченных ею мероприятий которые могут повлиять на выдачу разрешения на проведение Конституционного права массовых мероприятий, но никак не "задним" числом!
Сегодняшняя практика запрета массовых мероприятий это фактически карательная акция!!! Это нормально только для оккупационной власти!

Путин уходи!



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  • 15 | 12.02.2021, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 12.02.2021, 15:23 | Автор:

при чем стойло?!зачем портить себе жизнь и бежать за кем попало нужно искать другие пути У Чанышевой все есть и себе очки набирает за счет вас наивных
=================================================
Чего ты крутишь - вертишь ? Конкретно , ты не наивный и опытный , какие ..." искать другие пути ..."? Предлагай !



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  • 16 | 12.02.2021, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть обязана вывесить, по крайней мере, на квартал или даже на полугодие план намеченных ею мероприятий которые могут повлиять на выдачу разрешения на проведение Конституционного права массовых мероприятий, но никак не "задним" числом!
__________________________________
братан, ты не поверишь , но такой план уже лет 5-6 как существует. расписаны все площадки на каждый день , расписаны заранее на месяц вперёд ... там всякая йухутень от экологов до до любителей подлёдного лова, от пионеров -макулатурщиков до ветеранов -газетчиков.
биля буду, зуб даю. они никогда не собираются , но в случае чего .... пару человек с плакатиками выйдут .
для чмОО , я точно знаю как это действует и точно знаю , что это незаконно , так что не трудись искать как по времени и срокам должны подаваться заявы на проведение мероприятий. и яблочники и навальновцы уже проверяли, секунда в секунду по срокам первыми подавали заяву, но... всегда еще на одну секунду был кто то раньше их, хотя при этом никого не было
турк



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  • 17 | 12.02.2021, 16:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.02.2021, 14:58 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39731 | Рейтинг: +6512,8
Мы должны готовить детей к пониманию, в какой стране они живут, кто является президентом, как формируется власть.
===
Вот этА прАААльнА!!!
Надо учить молодняк всем повадкам комуняцких паханов.
Чтобы дети скопировали всё до последней запятой и стали такими же сообразительными.
_________________
А Вдумчивому надо ежедневно колоть галоперидол или что покруче, чтобы он перестал нести свой бред.
Нормального человека из него, конечно, не сделать, но хоть перестанет нести свой бред.



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  • # 18 | 12.02.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 19 | 12.02.2021, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все понятно, власть плохая, но вот о каком таком "37-ом годе" нам все время плачутся либерасты?
Критика власти абсолютно легальна и открыта - только на УЖе с пеной у рта сутки напролет, про различные "Эхи" можно и не говорить.
Надысь наша Лилечка откинулась, с улыбкой на камеру призналась честно что "условия содержания были нормальные", после чего томно потянувшись пообещала "мы будем продолжать", села в авто и поехала принимать ванну, пить кофе и отдыхать перед новыми "битвами с диктатурой"?



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