«Подготовка» детей к жуликам и ворам

Рустем Ахмадинуров: Мы должны готовить детей к пониманию, в какой стране они живут, кто является президентом, как формируется власть.В Уфе анонсирована очередная дискуссионная площадка для «недовольных». Обсудить протесты предлагается 11 февраля в дискуссионном клубе в рамках межпартийного совета под руководством члена СПЧ Валеха Аббасова. Мероприятие в эфире «Эха» анонсировал руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров. По его словам, «Уфа переживает общественную активность». При этом ранее депутаты от партии власти всячески блокировали предлагаемые БашСПЧ поправки в региональный закон о митингах, упрощающий механизм проведения уличных акций и делающих их легальными.Ахмадинуров заметил, что теперь можно подумать об «активном меньшинстве, которое хочет выражать свое мнение», и подумать о «гайд-парках». В Уфе их уже четыре, на них можно собираться без уведомления численностью участников до ста человек, но ими никто особо не пользуется.Что же касается активно раскручиваемой властями версии о том, что сторонники Навального выводили на митинги детей, глава исполкома «ЕР» призвал оградить подростков от участия в несогласованных акциях.— В какой-то степени мы должны готовить детей к понимаю, в какой стране они живут, кто является президентом, как формируется власть, политическое сознание должно быть. Но если говорить о митингах, участие в таких несогласованных митингах – неправильно. Это не первомайская демонстрация. Здесь радикалы и отморозки могут что-то спровоцировать. Мы видим это их сюжетов на первом и втором канале.Такая политика для детей опасна.Накануне митинга 31 января некоторых студентов заперли на ключ в общежитиях.— Это плохая реакция и примеры – запирать студентов – это перегибы на местах. Как и инициатива Владимира Нагорного. Молодежью это плохо воспринимается.