Не «дружба народов», а обычный распил

У госпредприятия «Дом дружбы народов» появятся два филиала – «Башкирский историко-культурный центр» в Туймазинском районе и «Мишарский историко-культурный центр» в Балтачевском районе. Соответствующее постановление кабмина Башкирии опубликовал портал правовой информации.Штат новых струкур будет «изыскан за счет оптимизации действующих историко-культурных центров».«Дом дружбы народов» создан в 1994 году в целях сохранения и развития национально культурных традиций, языка, этнического самосознания народов, проживающих на территории РБ, создания условий для деятельности национально-культурных объединений, полноценного социального и экономического функционирования по сохранению историко культурных комплексов, имеющих историческую, национальную, просветительскую, научную и эстетическую ценность. Имеет 24 филиала — историко культурных центров.