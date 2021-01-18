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Не «дружба народов», а обычный распил

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У госпредприятия «Дом дружбы народов» появятся два филиала – «Башкирский историко-культурный центр» в Туймазинском районе и «Мишарский историко-культурный центр» в Балтачевском районе. Соответствующее постановление кабмина Башкирии опубликовал портал правовой информации.

Не «дружба народов», а обычный распил


Штат новых струкур будет «изыскан за счет оптимизации действующих историко-культурных центров».

«Дом дружбы народов» создан в 1994 году в целях сохранения и развития национально культурных традиций, языка, этнического самосознания народов, проживающих на территории РБ, создания условий для деятельности национально-культурных объединений, полноценного социального и экономического функционирования по сохранению историко культурных комплексов, имеющих историческую, национальную, просветительскую, научную и эстетическую ценность. Имеет 24 филиала — историко культурных центров.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 15.02.2021, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Официальные национальные автономии и прочие игроки в нацигры все 100% представители силовиков, причём самый ближний круг. Поэтому работать с ними не стоит, при любом раскладе на вас напишут столько всего того, что вам и не снилось. Им нужны отчеты, премии, награды, звания и тёплые места. Ваша жизнь для них не стоит и гроша. А сейчас идёт смена поколений, дрессированные комнатные нацвожди местного розлива сажают на свои места детишек и подручных.



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  • 2 | 15.02.2021, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подскажите, кого обсерать надо - башкир или мишар?
Или и тех и других?
Ладно, подождем Кухарку, она курс укажет.



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  • Гость
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  • 3 | 15.02.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Белокурые мишарки с маленькими носами, хоть кому понравиться, характер не простой, много разводов у моих друзей - че, че, че...мягкий говорок.



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  • Гость
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  • 4 | 15.02.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подскажите, кого обсерать надо - башкир или мишар?
Или и тех и других?

Начни с себя, а там добрые люди подскажут.



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  • 5 | 15.02.2021, 11:51 | Автор: Отшельник
    Публикации: 0 | Комментарии: 54 | Рейтинг: +2,4
За счет бюджета республики, т.е. за наши деньги идет работа против татар Башкирии. В Туймазах и в Балтачевском районе живут татары. Надо чтобы во время переписи населения их стало как можно меньше. Для этого и создают эти центры.



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- имейте на местах здравомыслие отказаться от этих подачек, это место где вход рубль выход десять, будет долго аукаться на ваших внуках и правнуках.



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