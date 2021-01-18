Штат новых струкур будет «изыскан за счет оптимизации действующих историко-культурных центров».
«Дом дружбы народов» создан в 1994 году в целях сохранения и развития национально культурных традиций, языка, этнического самосознания народов, проживающих на территории РБ, создания условий для деятельности национально-культурных объединений, полноценного социального и экономического функционирования по сохранению историко культурных комплексов, имеющих историческую, национальную, просветительскую, научную и эстетическую ценность. Имеет 24 филиала — историко культурных центров.
Эхо Москвы
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Не «дружба народов», а обычный распил
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