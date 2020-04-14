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Зачем приличному человеку лжецы, проходимцы, жулики и воры?

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Глеб Глебов: Их бесит, что могу говорить, не скрывая лица, а они — через анонимные телеграм-каналы.

Зачем приличному человеку лжецы, проходимцы, жулики и воры?


Врач-инфекционист Глеб Глебов, комментируя выход из партии «Единая Россия», сказал, что принял такое решение по идеологическим взглядам: понял, что не по пути. Глебов вступил в партию в 2020 году и успел побывать на нескольких мероприятиях.

— Думал, что при помощи партии смогу масштабировать и реализовать проекты в здравоохранении – не получилось, — сказал он в эфире «Эха».

Глебов считает, что за счет его персоналии партия хочет набрать авторитета.

— Меня хотели сделать ЛОМом, чтобы поднимать авторитет партии в регионе.

На вопрос, что именно смутило в партии, он ответил – партийная дисциплина.

— Депутаты не принимают решения сами – голосуют так, как спустят сверху. По факту превращаешься в марионетку. Не вижу реальных действий, не вижу, что эта мощная машина хотела что-то поменять в лучшую сторону, спасти себя – да, но не поменять.

После того, как он сообщил о выходе из партии, анонимные и лояльные властям телеграм-каналы распространили информацию, что врача выгнали.

— Их бесит, что могу говорить, не скрывая лица, а они — через анонимные телеграм-каналы. Сейчас пишут поводы, чтобы объяснить и смягчить – очередной обман.

Эхо Москвы
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  • 1 | 15.02.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Абсолютно мутная личность! И в каждом слове и действии чувствуется какая-то фальшь! Например, в этой заметке его представляют врачом-инфекционистом, но в большинстве других материалов СМИ он представляется как врач-хирург ковид-госпиталя в Зубово. Объясните мне, что делает хирург в ковид-госпитале: лечит ковидным больным переломанные руки-ноги? Интересно, а есть в штате ковид-госпиталя стоматолог или гинеголог?
А что касается его ковид-поучений, то они поверхостны и банальны: "чтобы не заболеть - надо не заразиться" или "чтобы выздороветь-надо лечиться!"
Конечно, он стремится к депутатству, а вход и быстрый выход из "ЕР" всего лишь тактические шаги, которые режиссирует какой-нибудь Мурзагулов!



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  • 2 | 15.02.2021, 12:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70189 | Рейтинг: +11721,8
Я тебе, сучонок, в глаза это все высказываю с октября месяца, ты даже в личку ко мне долбился с выяснениями отношений: ты карьерист и мошенник - первостатейный! Методичку он, сука, сделал! Надергав и скомпилировав из работ маститых ученых - как горе-студент курсовуху! А преподносит как свою, и только в самом конце есть типа списка литературы, нажав на который(мало кому придет это в голову) - открывается список научных работ все на английском языке - штук 50. И обещает "доработать" "свою" методичку. Ну то есть - украв у ученых их новейшие открытия в области ковида. и преподнося, как свои рекомендации.
Мерзавец нацелился в ГД и заручился поддержкой Хирурга-Залдостанова, а тот давит на Хабирова и Толкчева. Понимая, что от едрисни теперь пройти весьма сложно - вот и сделал финт ушами - мол за 3 месяца у него глазоньки на партию жуликов и воров раскрылись!

Для тех, кто не в курсе - этот пидорас вылез в октябре после приезда Хирурга и его встречи с Толкачевым, а мы знаем, что СРАдий в Красногорске очень задружился с ночными волками позорными, где у них штаб-квартира, одного притащил и поставил рулить Табибом - оператором ИБО, но когда 2 года назад грянула мусорная реформа, спустя несколько месяцев, поняв, что рокер не справится с воровством таких деньжищ - он его отставил и тот уехал восвояси, другого ночного волка он сделал седьмым, кажется, замом в представительстве Б-стана в Москве.
И вот после визита Хирурга - этот Глеб стал вещать из каждого утюга про ковид - в то время, как всем медикам, куда более маститым было запрещено рты раскрывать! Только Попова, Голикова, Мясницкий - могли об этом говорить.
Еще штрих - в сентябре это чучело избиралось в Благовещенске в депутаты - и шло от ЕДРИСНИ - то есть те его туда выдвигали. Он прошел - конечно же результаты были сфальсифицированы в его пользу - сомнений у меня нет.
Затем он заявляет, что в едрисню он вступил в ноябре, и вот спустя 3 месяца так разочаровался в ней, что аж кушать не может! Это цирк с конями!
И вот что ребятки - собрать подписи за свое выдвижение - самовыдвиженцем - он сам не сможет никогда и тут два варианта:
1. Либо ему их нарисуют, как нарисовали 2 года назад всяким Кобзевым, Барабашам - они шли от разных партий, но подписи за них отдавали едорасты на выдвижение... псевдо-партии о которых вы даже не слыхивали
2. Либо он выдвинется от какой либо другой партии - КПРФ, ЛДПР, СР(это вряд ли у них своих навалом) - но скорее всего от Альберта Хусаинова псевдо-Яблока, как тот выдвигал Зульку Гайсину-проститутку и мошенницу.
Ставлю на второй. Этот и за три копейки продастся, а у Глебки и трех копеек нет... но - помогут.



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  • 3 | 15.02.2021, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
проуфу пишет вымирание башкирии продолжается, нас в этом году станет меньше 4-х миллионов. Там же: радий назвал противников слияния авиаинститута и бгу "узколобыми". Тем временем путэн выставил на продажу в исраиле очередной дворец стоимостью под 900млн шекелей. Деньги пойдут на создание 25млн высокотехнологических рабочих мест.... верую...



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  • 4 | 15.02.2021, 13:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70189 | Рейтинг: +11721,8
1 | 15.02.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован

В подтверждение, что он инфекционист - он высылал мне в личку свои сертификаты - что он прослушал кажется три ЧАСОВЫХ курса(потом удалил их, но один из них я заскринила округлив время и указав ему на смехотворность его квалификации и он остался в мессенджере) - жаль не получится jpg сюда выложить - там сказано:

Глебов Глеб Сергеевич освоил интерактивный образовательный модуль "организация медицинской помощи при коронавирусной инфекции ТЕСТИРОВАНИЕ(!!!!) Версия от 07.04.2020 в объеме 1,0 час
дата 14.04.2020

То есть - он посмотрел часовой ролик о том, как тестировать ковид - и ВСЁ - (ну не совсем - еще 2 такого же рода часовых сертификата) - и стал врачом-инфекционистом!
Какого хера остальные врачи-инфекционисты на инфекционистов учатся по нескольку лет - по специализации?!



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  • 5 | 15.02.2021, 13:11 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40645 | Рейтинг: +5106,2
Интересно, кто стоит за объединением университетов?



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