Зачем приличному человеку лжецы, проходимцы, жулики и воры?

Глеб Глебов: Их бесит, что могу говорить, не скрывая лица, а они — через анонимные телеграм-каналы.Врач-инфекционист Глеб Глебов, комментируя выход из партии «Единая Россия», сказал, что принял такое решение по идеологическим взглядам: понял, что не по пути. Глебов вступил в партию в 2020 году и успел побывать на нескольких мероприятиях.— Думал, что при помощи партии смогу масштабировать и реализовать проекты в здравоохранении – не получилось, — сказал он в эфире «Эха».Глебов считает, что за счет его персоналии партия хочет набрать авторитета.— Меня хотели сделать ЛОМом, чтобы поднимать авторитет партии в регионе.На вопрос, что именно смутило в партии, он ответил – партийная дисциплина.— Депутаты не принимают решения сами – голосуют так, как спустят сверху. По факту превращаешься в марионетку. Не вижу реальных действий, не вижу, что эта мощная машина хотела что-то поменять в лучшую сторону, спасти себя – да, но не поменять.После того, как он сообщил о выходе из партии, анонимные и лояльные властям телеграм-каналы распространили информацию, что врача выгнали.— Их бесит, что могу говорить, не скрывая лица, а они — через анонимные телеграм-каналы. Сейчас пишут поводы, чтобы объяснить и смягчить – очередной обман.