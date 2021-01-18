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«Провокация узколобых»

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.02.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 40452 | Комментарии: 23
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Глава Башкирии назвал «провокацией узколобых» тех, кто против слияния БашГУ и УГАТУ.

«Провокация узколобых»


Тем временем многие педагоги вузов выступают против объединения двух ведущих вузов республики.

Глава Башкортостана Радий Хабиров на правительственном оперативном совещании снова прокомментировал объединение Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета. Он и ранее выступал за слияние вузов. А сегодня отметил, что такое сложное решение возьмет на себя.

– Мы сейчас находимся в преддверии большого научного проекта – это создание большого университета.

Везде уже начались всевозможные, по-другому не скажу, провокации узколобых людей, которые не понимают, что если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия БашГУ и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выплывем и больше никогда туда не зайдем, – сказал глава республики.

Напомним, в конце января стало известно о планировании объединения УГАТУ и БашГУ. Против объединения крупных башкирских вузов сразу выступили ученые, активисты и общественники региона. Педагоги рассказывают ProUfu.ru о том, что их якобы поставили перед фактом и даже не сообщили о грядущих изменениях. Тем временем жители Башкирии активно подписывают петицию против слияния университетов.

ПроУфу
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  • 1 | 16.02.2021, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Медицину оптимизировали, теперь очередь ВУЗов. Что тут не понять, дети и внуки Медведевых и Золотовых учатся в Оксфорде.



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  • 2 | 16.02.2021, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Путинская Россия встает с колен, самолеты покупаем, зачем столько инженеров авиаторов?



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  • 3 | 16.02.2021, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая цена мнения дилетанта и цена мнения учёного! Может и Пётр Великий глуп?! Возможно и Ломоносов глуп? А Путин с Хабировым умники?!



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  • 4 | 16.02.2021, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Какие самолёты, Путин мышеловки в Китае закупает! И зачем После этого нужны какие-то россияне, ну объясните, зачем, когда потребуется авиаотряд Путина 7 тыс челяди за 4 тыс км одной ходкой вывезет, даже Лукашенко с главхохлом местечко найдётся!



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  • 5 | 16.02.2021, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько придется разгребать и восстанавливать после вот этих проходимцев, "эффективных" и прочих, во главе с бездарным подонком. Останутся в памяти народной как вредители, враги и предатели.



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  • 6 | 16.02.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему Нуриджанов и К и ПроУфу (см. прошлые выпуски) объединились против по этому вопросу? Хотят все оставить как есть? Чтобы БГУ остался аульным учебным заведением? Где процветают коррупция, пещерный национализм? Разве они не понимают, что этот вуз давним давно отстал от соседних вузов? По интеллектуальному уровню преподавания, да, и по матчасти тоже? Превратился с 90-х годов в обыкновенный институт (еще громко сказано) по выпуску сельских учителей начальных классов? Что там работают преподавателями деды и бабушки прошлого столетия? Уж, кто-кто, а Хабиров сам преподавал в юрфаке этого БГУ и поэтому хорошо знает цену этому учебному заведению. Думаю, молодец, Хабиров, ( и Назаров тоже) что не боясь взялся за эту неблагодарную работу. Визгу будет, мама
не горюй! А ведь, проблема давно созрела, требовала разрешения. Многих уже начинает удивлять, что, как только Хабиров приступает что-то делать доброе, так сразу же на горизонте появляется ПроУфу. И, как Баба Яга, начинает топать ногами шлёпать гудами: "Я против!" Всем же давно уже ясно - Башкортостанские ВУЗЫ за эти годы сильно отстали от соседей. Надо же кому-то засучивать рукава и, не боясь тявканья шавок, приступать расчищать от навоза этот сарай науки. Время подошло!



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  • 7 | 16.02.2021, 11:06 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40653 | Рейтинг: +5106,7
Знаем, плавали. И пояса часовые туду-сюда двигали. И бабуины были.
Ничего не получится, даже если "решение принято".



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  • 8 | 16.02.2021, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Человек вышел из аула, настажировался у тамбовских в Краснгорске - у вот тебе на!
Оказывается любой деревенский житель Башкирии может решать судьбы фундаментальных ВУЗов Башкирии.
......а тем временем в адном дальнем районе родился Салот Сар. он вырастет, состажируется у тамбовских,придет и скажет - надо упразднить города со всеми причиндалами, ибо это зло



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  • 9 | 16.02.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 16.02.2021, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путинская Россия встает с колен, самолеты покупаем, зачем столько инженеров авиаторов?
------------------------------------------------------------
-------------------
Млять, причем тут вообще Путин то опять...



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  • 10 | 16.02.2021, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Так вы же 20 лет голосовали за этого подонка из Тамбовской ОПГ, а восстанавливать будем мы...



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  • 11 | 16.02.2021, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 16.02.2021, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько придется разгребать и восстанавливать после вот этих проходимцев, "эффективных" и прочих, во главе с бездарным подонком. Останутся в памяти народной как вредители, враги и предатели.
------------------------------------------------------------
-----
Ты о ком это лопочешь родимый? Кто они: "вредители, враги и предатели"?
Хабиров и его команда? А Рахимов, укравший с сыном "Башнефть" и подзуживающий нынче из-под тишка - герой? Дорогой мой человечек, открой глаза, за последние годы Хабиров - это первый современный, умный руководитель в Башкирии. При том, доступный для населения. Посмотри, как он мастерски разрулил проблему Куштау. С выгодой для республики.
С труднейшего положения вышел победителем! И овцы остались целы, и волки сыты. Правда, последние еще рычат, но дело уже сделано! А как он мастерски сумел наладить проблему с автобусами в Уфе? Бардак же был. Начал стройку моста через Белую, вкладывать средства на дороги? Навел порядок со школьным питанием? Есть улучшение? Только слепой не видит эти изменения. А ремонт подъездов? Разве он затеял плохое дело? Хабиров работает всего с гулькин нос, а сколько уже совершил хороших дел! Не надо сжимать в кармане кулаки по наитию "друганов", а поразмысли головой, а не задницей.
Чтобы ты, дружище, не сомневался, не возникли в твоей голове подозрения, скажу, что я не работаю в госорганах,у меня нет бизнеса, не дружу с Хабировым, и не его родственник. Он меня не знает, а я его. Гуд, бай, дорогой недовольный человечище.



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  • 12 | 16.02.2021, 12:02 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40653 | Рейтинг: +5106,7
Состояние Потанина -30 млрд. Состояние Сечина-Миллера, Алекперова-65.!!
Интересно, как за наши недра живут эти жулики?



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  • 13 | 16.02.2021, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70202 | Рейтинг: +11723,4
Михаил Кривошеев, кандидат биологических наук

Из vk.com

Сразу скажу, что своё мнение по этому поводу я ещё не сформулировал. Не будем торопить события. Однако вот мнение моего учителя, профессора, академика я понимаю полностью. В отличие от тех, кто яро выступает за создание этого Евразийского балетно-тракторного университета, Ялиль Тухватович приводит ясные и четкие аргументы. И он как раз показывает широту лбов, тех, кто не может даже дать простого ответа на вопрос «А зачем?».

Цитата:
«Нет даже внятных предложений по названию предполагаемого нового университета (про Евразийский -Башкирский говорить в принципе неуместно не только из-за несуразной аббревиатуры, но и чисто по геополитическому принципу), не говоря уже об отсутствии Дорожной карты объединения, анализа рисков и возможных плюсов. Складывается впечатление, что вузы хотят быстрее объединить и поставить галочку. Но ведь это парадокс.»

Ох, как бы мне не досталось за свободомыслие… Но когда про моих учителей так с плеча говорят…»провокации узколобых людей».

Риторика кстати такая же, какая была про защитников Куштау.

Ну о чём вы там думаете? Защитники — ваххабиты, профессора — узколобые. Нет, это выше моего понимания.

Опять не слушают, не слышат, не говорят с народом. И вот тут слова из статьи Ялиля Тухватовича, про 330 000 живущих в Зауралье людей, играют новыми красками… Это не 300 спартанцев. Это 330 000 хороших добрых жителей нашей Родины. И если сейчас добить образование и науку, то завтра нашу Родину защищать будет некому.

Если с вопросом Куштау устраивать голосование и дебаты было бредовой идеей, то тут я считаю как раз нужны открытые, честные и профессиональные дебаты. И только потом решения.



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  • 14 | 16.02.2021, 12:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70202 | Рейтинг: +11723,4
Вы когда нибудь ели хлеб с отрубями? Его из всех видов хлеба прописывают диабетикам. Просто хлеб - белый, черный - нельзя. Только с ними.

Скажу честно - он не вкусный. Мои привыкли и таскают у меня этот хлеб. Но он действительно - не вкусный! Хотя отчасти - полезный. Н только - отчасти.

Так и тут - УГАТУ - хлеб из хорошей суки, и есть его - удовольствие.
БГУ - отруби. Это ценный корм для скота, между прочим...

Сравнение понятно?

А те, кто визжит, что УГАТУ отстой - просто не знают того, что там выпускают не только спецов по авиа-двигателям. Там еще есть и факультет робототехники, ФИРТ, АВИЭТ - Вот буквально сегодня выпускники этих факультетов сдали трех-линейный конвейер с роботами-манипуляторами, который монтировали на одном из крупнейших заводов Россахара и еще месяц назад, когда конвейеры заработали в тестовом режиме, с завода уволено 36 грузчиков.
Для уволенных это плохо, а для завода, для прогресса - хорошо.

В одну телегу впрясть не можно коня и трепетную лань.

Если СРАдий доведет до конца это слияние - то у него будет собственный приговор от народа региона, как у Хамитов Кроношпан, у Муртазы - украденный ТЭК.



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  • 15 | 16.02.2021, 12:25 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40653 | Рейтинг: +5106,7
"Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей и пируют" Л.Н.Толстой.



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  • 16 | 16.02.2021, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и не объединим усилия БашГУ и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выплывем ...

-----------------

Вот где собака порылась: при буржуях учёба-то платная. Если абитуриент с толстым кошельком косяком не попрёт - можно вообще закрывать ВУЗ на амбарный замок.



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  • 17 | 16.02.2021, 12:30 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40653 | Рейтинг: +5106,7
На первой в 2021 году встрече с Сечиным, которая прошла 15 февраля, глава Роснефти похвастался: «Роснефть — пока единственная из мировых „мейджеров“ — показала прибыль по итогам года». Чистая прибыль Роснефти составила 147 млрд рублей...

========================За счет ограбления россиян путем непрерывного роста цен на топливо.



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  • 18 | 16.02.2021, 12:51 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40653 | Рейтинг: +5106,7
В чем бизнес Роснефти состоит? Мы дали Роснефти право выкачивать из земли нашу нефть и продавать её. Экспортная пошлина на нефть и НДПИ, которые платит компания, и есть тот самый «вклад в доходную часть».

А Сечина послушаешь, так такое впечатление, что их бизнес заключается не в том, что они тупо фигачат за границу 97 миллионов тонн сырой нефти в год, а, как минимум, изобрели какие-то айфоны — синхрофазотроны и теперь продают их на конкурентном рынке, используя свои уникальные бизнес-навыки.=А.Навальный.



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  • # 19 | 16.02.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 20 | 16.02.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 16.02.2021, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

------------------------------------------------------------

-----
Ты о ком это лопочешь родимый? Кто они: "вредители, враги и предатели"?
Хабиров и его команда? А Рахимов, укравший с сыном "Башнефть" и подзуживающий нынче из-под тишка - герой? Дорогой

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Все без исключения, вся система, после переворота и захвата власти в 91м. Всех, на баржи и в ледовитом океане. Тех кто избежал, выкопать а пепел в общественные нужники.



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