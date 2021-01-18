«Провокация узколобых» ...

Глава Башкирии назвал «провокацией узколобых» тех, кто против слияния БашГУ и УГАТУ.Тем временем многие педагоги вузов выступают против объединения двух ведущих вузов республики.Глава Башкортостана Радий Хабиров на правительственном оперативном совещании снова прокомментировал объединение Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета. Он и ранее выступал за слияние вузов. А сегодня отметил, что такое сложное решение возьмет на себя.– Мы сейчас находимся в преддверии большого научного проекта – это создание большого университета.Везде уже начались всевозможные, по-другому не скажу, провокации узколобых людей, которые не понимают, что если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия БашГУ и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выплывем и больше никогда туда не зайдем, – сказал глава республики.Напомним, в конце января стало известно о планировании объединения УГАТУ и БашГУ. Против объединения крупных башкирских вузов сразу выступили ученые, активисты и общественники региона. Педагоги рассказывают ProUfu.ru о том, что их якобы поставили перед фактом и даже не сообщили о грядущих изменениях. Тем временем жители Башкирии активно подписывают петицию против слияния университетов.