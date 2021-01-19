Фальшивым коммунистам показали дулю

КПРФ отказали в проведении митинга в Уфе 23-го февраля. В партии заявили, что такое происходит впервые.Публичное мероприятие планировалось провести в городском парке Победы, рассказал “Эху” депутат Госсобрания Башкирии и секретарь рескома партии Ильгам Галин. По его словам, митинг, посвященный дню образования Красной армии и военно-морского флота, проводится ежегодно, а партия получает на это одобрение республиканских властей. Но в этом году они отказались согласовать акцию, сославшись на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.«Одним — всё, другим — ничего. Почему тогда эти торжественные мероприятия в том же Нефтекамске провели, массовые гуляния. Там ни масок, ничего не было. Надежда Бабкина приезжала, которая ни перед кем не отчитывалась. Я просто не понимаю этих моментов. По крайне мере, жить надо, работать надо», — объяснил свою позицию Галин.Отказы в согласовании традиционных ежегодных митингов коммунистическая партия получила почти во всех населенных пунктах России, где подавалось соответствующее уведомление, добавил депутат. Члены партии, в том числе сам Ильгам Галин и первый секретарь рескома Юнир Кутлугужин, планируют провести мероприятия в любом случае, но в иной форме.«Мы все равно должны почтить их память. Мы в парке Победы возложим цветы Александру Матросову, Зое Космодемьянской. Эти памятники посетим, и также будет у нас автопробег», — заявил Галин.По словам депутата, автопробег начнется возле телецентра в Уфе и завершится около парка Победы, где после и пройдет возложение цветов. При этом участники намерены соблюдать необходимые правила для соответствия законам о проведении публичных мероприятий.Напомним, ранее отказ получило и нефтекамское отделение КПРФ. Члены партии тогда рассказали “Эху”, что намерены обжаловать решение в суде. Как сообщил сторонник коммунистической партии Тагир Кагарманов, всего активисты из Нефтекамска за последние 1,5 года получили уже около 100 отказов в согласовании от чиновников мэрии. С начала года в Уфе также отказали в проведении акций депутату Госсобрания Башкирии Дмитрию Чувилину, движению “За новый социализм”, а общественно-политическое объединение “Республика” с начала февраля получило отказ дважды.