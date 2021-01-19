Фальшивым коммунистам показали дулю

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Лучшие комментарии
«Достало!»

Достало! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Мне 66 лет, оче ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

В Уфе состоялся митинг и ...

Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспр ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Слетел с катушек? Лживый, ...

Слетел с катушек? Лживый, гадкий, лицемерный и холуйский бред Мурзагул ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Фальшивым коммунистам ...

КПРФ отказали в проведении митинга в Уфе 23-го февраля. В партии заявили, что ...
  17.02.2021   19972    9

«Суды» Башкирии ...

Бывший-чиновник из администрации Кировского района Уфы получил условный срок за ...
  17.02.2021   31044    0

Будни супердержавы: Не ...

С начала 2021-го года из Башкирии в 8 стран мира вывезли более 8,5 тыс. ...
  17.02.2021   34736    2

Путинизм добрался до ...

В одной из школ Нижневартовска прошли занятия по профориентации с участием ...
  17.02.2021   14660    1

«Духовитый парень». А ...

Глава Башкирии опубликовал фото со скандальным главой Ишимбая, которого ...
  16.02.2021   27091    26

Последние публикации
Фальшивым коммунистам ...

КПРФ отказали в проведении митинга в Уфе 23-го февраля. В партии заявили, что ...
  17.02.2021   27325    9

«Суды» Башкирии ...

Бывший-чиновник из администрации Кировского района Уфы получил условный срок за ...
  17.02.2021   28128    0

Будни супердержавы: Не ...

С начала 2021-го года из Башкирии в 8 стран мира вывезли более 8,5 тыс. ...
  17.02.2021   29995    2

Путинизм добрался до ...

В одной из школ Нижневартовска прошли занятия по профориентации с участием ...
  17.02.2021   27100    1

«Духовитый парень». А ...

Глава Башкирии опубликовал фото со скандальным главой Ишимбая, которого ...
  16.02.2021   26621    26

«Провокация узколобых» ...

Глава Башкирии назвал «провокацией узколобых» тех, кто против слияния БашГУ и ...
  16.02.2021   37750    51

Зачем приличному ...

Глеб Глебов: Их бесит, что могу говорить, не скрывая лица, а они — через ...
  15.02.2021   21256    58

Не «дружба народов», а ...

У госпредприятия «Дом дружбы народов» появятся два филиала – «Башкирский ...
  15.02.2021   37269    23

Опять надоевшее: ...

«Раздражение накапливается»: Путин высказался о прошедших в России акциях ...
  15.02.2021   22464    46

«Подготовка» детей к ...

Рустем Ахмадинуров: Мы должны готовить детей к пониманию, в какой стране они ...
  12.02.2021   12738    156

Читаемое за месяц
Новое из лексикона главы ...

Айдар Ахмадиев: Но сейчас Радий Хабиров сыграл роль провокатора, ничего не ...
  19.01.2021   14358    63

«Хабиров, выходи!» ...

В Уфе около 200 человек пришли в Дом Республики и потребовали встречи с Радием ...
  19.01.2021   31397    73

Трутень дежурно ...

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены оценить работы уфимской художницы ...
  20.01.2021   27606    10

Кукушка у кормушки ...

Альмира Жукова: У нас такого главы еще не было. Какие бы у него не были ...
  20.01.2021   25998    18

Генпрокуратура признала ...

Генпрокуратура: Бюст Валиди в СПбГУ - экстремизм. Реакция Башкирии может стать ...
  20.01.2021   22498    118

Архив публикаций
Февраль 2021 (36)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)
Сентябрь 2020 (72)




Фальшивым коммунистам показали дулю

Оценили
0


КПРФ отказали в проведении митинга в Уфе 23-го февраля. В партии заявили, что такое происходит впервые.

Фальшивым коммунистам показали дулю


Публичное мероприятие планировалось провести в городском парке Победы, рассказал “Эху” депутат Госсобрания Башкирии и секретарь рескома партии Ильгам Галин. По его словам, митинг, посвященный дню образования Красной армии и военно-морского флота, проводится ежегодно, а партия получает на это одобрение республиканских властей. Но в этом году они отказались согласовать акцию, сославшись на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

«Одним — всё, другим — ничего. Почему тогда эти торжественные мероприятия в том же Нефтекамске провели, массовые гуляния. Там ни масок, ничего не было. Надежда Бабкина приезжала, которая ни перед кем не отчитывалась. Я просто не понимаю этих моментов. По крайне мере, жить надо, работать надо», — объяснил свою позицию Галин.

Отказы в согласовании традиционных ежегодных митингов коммунистическая партия получила почти во всех населенных пунктах России, где подавалось соответствующее уведомление, добавил депутат. Члены партии, в том числе сам Ильгам Галин и первый секретарь рескома Юнир Кутлугужин, планируют провести мероприятия в любом случае, но в иной форме.

«Мы все равно должны почтить их память. Мы в парке Победы возложим цветы Александру Матросову, Зое Космодемьянской. Эти памятники посетим, и также будет у нас автопробег», — заявил Галин.

По словам депутата, автопробег начнется возле телецентра в Уфе и завершится около парка Победы, где после и пройдет возложение цветов. При этом участники намерены соблюдать необходимые правила для соответствия законам о проведении публичных мероприятий.

Напомним, ранее отказ получило и нефтекамское отделение КПРФ. Члены партии тогда рассказали “Эху”, что намерены обжаловать решение в суде. Как сообщил сторонник коммунистической партии Тагир Кагарманов, всего активисты из Нефтекамска за последние 1,5 года получили уже около 100 отказов в согласовании от чиновников мэрии. С начала года в Уфе также отказали в проведении акций депутату Госсобрания Башкирии Дмитрию Чувилину, движению “За новый социализм”, а общественно-политическое объединение “Республика” с начала февраля получило отказ дважды.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 17.02.2021, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммунисты забылись в своём сытом мирке, пристроились в систему со своей идеей о всеобщем благе и спокойно жили до тех пор, пока молодежь просто вышла на улицу. Теперь коммунисты быстро решили вернуть себе руководящую роль и опять монетизировать руководство протестом по старому принципу 90-х годов. Коммунистам очень понравилось сидеть в госдумах и курултаях, получать много, есть и пить сладко, много отдыхать, врастать в бизнес. Но настал момент и коммунисты полностью политически деградировали и стали бесполезны даже своим нанимателям.
Сама идея социализма-коммунизма хороша, а вот их вожди уже не интересны молодежи, не привлекательны и народу.
Вот и начался небольшой всплеск в болоте, но хозяева не дают кастрату вырваться из стойла.)))



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 17.02.2021, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сама идея социализма-коммунизма хороша, а вот их вожди уже не интересны молодежи, не привлекательны и народу.

------------------------

"Других писателей у меня для вас нет." И.В.СТАЛИН.

Так что, с паршивых овец хоть шерсти клок. Та же молодёжь остро чувствует потребность в социальной справедливости. Пусть впитывает смысл правильных слов, произносимых с трибун. Всё-таки, слова-то правильные.

А остальное пусть пока выносят за скобки.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.02.2021, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У товарища Зю-Зю и его сына в Серии нефтеперерабатывающий завод. Не хило! Такие нынче коммунисты. А мы думали наши солдаты в той Сирии освобождают её от ИГИЛ.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 17.02.2021, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Буржуазная власть давно приватизировала подвиги Красной Армии и советского народа. Но остервенело вытаптывает память о создателе первого в мире государства социального равенства и справедливости.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 17.02.2021, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.02.2021, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

У товарища Зю-Зю и его сына

-------------------

Их будем обсуждать? Или сам факт запрета властью торжественного мероприятия?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 17.02.2021, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первый секретарь рескома Юнир Кутлугужин , это пародийная личность в образе коммуниста и борца за права трудящихся масс !
Я , например никогда не забуду как голосовали башкирские коммунисты в Курултае , за увеличение Пенсионного возраста
трудящимся - до 65 лет !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 17.02.2021, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот, скатились на обсуждение персоналий.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 17.02.2021, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень грамотно действует власть, запрещая всяческие там шествия, возложения венков, речи во славу героев. Главная причина в том, что у нас, обычно, начинают за здравие заканчивают за упокой. Вот власть и ощущает тревогу - кабы чего не вышло.

Быть может это ответ депутату от КПРФ, который обвинил В. Соловьева в нарушении УК о реабилитации нацизма, назвав Гитлера смелым человеком. А, если бы В.Соловьев осмелился еще добавить, что Гитлер к тому же имел усы и недурно рисовал, то В. Соловьеву участи А.Навального было бы не миновать.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 17.02.2021, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот вам и мужской праздник. Мужиков не стало. Некому дарить бритвы.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com