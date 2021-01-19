Будни супердержавы: Не только бензоколонка, но еще и позорная лесопилка

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Лучшие комментарии
«Достало!»

Достало! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Мне 66 лет, оче ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

В Уфе состоялся митинг и ...

Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспр ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Слетел с катушек? Лживый, ...

Слетел с катушек? Лживый, гадкий, лицемерный и холуйский бред Мурзагул ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Фальшивым коммунистам ...

КПРФ отказали в проведении митинга в Уфе 23-го февраля. В партии заявили, что ...
  17.02.2021   19972    9

«Суды» Башкирии ...

Бывший-чиновник из администрации Кировского района Уфы получил условный срок за ...
  17.02.2021   31044    0

Будни супердержавы: Не ...

С начала 2021-го года из Башкирии в 8 стран мира вывезли более 8,5 тыс. ...
  17.02.2021   34736    2

Путинизм добрался до ...

В одной из школ Нижневартовска прошли занятия по профориентации с участием ...
  17.02.2021   14660    1

«Духовитый парень». А ...

Глава Башкирии опубликовал фото со скандальным главой Ишимбая, которого ...
  16.02.2021   27091    26

Последние публикации
Фальшивым коммунистам ...

КПРФ отказали в проведении митинга в Уфе 23-го февраля. В партии заявили, что ...
  17.02.2021   27325    9

«Суды» Башкирии ...

Бывший-чиновник из администрации Кировского района Уфы получил условный срок за ...
  17.02.2021   28128    0

Будни супердержавы: Не ...

С начала 2021-го года из Башкирии в 8 стран мира вывезли более 8,5 тыс. ...
  17.02.2021   29995    2

Путинизм добрался до ...

В одной из школ Нижневартовска прошли занятия по профориентации с участием ...
  17.02.2021   27100    1

«Духовитый парень». А ...

Глава Башкирии опубликовал фото со скандальным главой Ишимбая, которого ...
  16.02.2021   26621    26

«Провокация узколобых» ...

Глава Башкирии назвал «провокацией узколобых» тех, кто против слияния БашГУ и ...
  16.02.2021   37750    51

Зачем приличному ...

Глеб Глебов: Их бесит, что могу говорить, не скрывая лица, а они — через ...
  15.02.2021   21256    58

Не «дружба народов», а ...

У госпредприятия «Дом дружбы народов» появятся два филиала – «Башкирский ...
  15.02.2021   37269    23

Опять надоевшее: ...

«Раздражение накапливается»: Путин высказался о прошедших в России акциях ...
  15.02.2021   22464    46

«Подготовка» детей к ...

Рустем Ахмадинуров: Мы должны готовить детей к пониманию, в какой стране они ...
  12.02.2021   12738    156

Читаемое за месяц
Новое из лексикона главы ...

Айдар Ахмадиев: Но сейчас Радий Хабиров сыграл роль провокатора, ничего не ...
  19.01.2021   14358    63

«Хабиров, выходи!» ...

В Уфе около 200 человек пришли в Дом Республики и потребовали встречи с Радием ...
  19.01.2021   31397    73

Трутень дежурно ...

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены оценить работы уфимской художницы ...
  20.01.2021   27606    10

Кукушка у кормушки ...

Альмира Жукова: У нас такого главы еще не было. Какие бы у него не были ...
  20.01.2021   25998    18

Генпрокуратура признала ...

Генпрокуратура: Бюст Валиди в СПбГУ - экстремизм. Реакция Башкирии может стать ...
  20.01.2021   22498    118

Архив публикаций
Февраль 2021 (36)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)
Сентябрь 2020 (72)




Будни супердержавы: Не только бензоколонка, но еще и позорная лесопилка

Оценили
0


С начала 2021-го года из Башкирии в 8 стран мира вывезли более 8,5 тыс. кубометров лесоматериалов.

Будни супердержавы: Не только бензоколонка, но еще и позорная лесопилка


Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. По данным ведомства, всего было оформлено 185 фитосанитарных сертификатов для экспорта леса в Китай, Чехию, Афганистан, Беларусь, Казахстан и другие страны.

Башкирский лес соответствует требованиям стран-импортеров, добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, в начале ноября на заседании с торговым представителем России в Южной Корее Александром Масальцевым председатель госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева рассказала о планах республиканских властей увеличить экспорт лесоматериалов в Корею.

Также она сообщила о перспективах экспорта зерновых, кормовых культур и нефтепродуктов. С января по август 2020-го года оборот между Башкирией и Южной Кореей составил более 5 млн долларов, из которых половина — экспортная доля.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 17.02.2021, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сколько этот карлик будет на троне президента, столько и будуь гнобить накрод.
долой самозванца



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 17.02.2021, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.02.2021, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

сколько этот карлик будет на троне президента, столько и будуь гнобить накрод.

---------------

Придёт другой - и перестанут? Да устроят очередной "расстрел". Опыт есть.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com