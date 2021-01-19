Будни супердержавы: Не только бензоколонка, но еще и позорная лесопилка

С начала 2021-го года из Башкирии в 8 стран мира вывезли более 8,5 тыс. кубометров лесоматериалов.Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. По данным ведомства, всего было оформлено 185 фитосанитарных сертификатов для экспорта леса в Китай, Чехию, Афганистан, Беларусь, Казахстан и другие страны.Башкирский лес соответствует требованиям стран-импортеров, добавили в надзорном ведомстве.Напомним, в начале ноября на заседании с торговым представителем России в Южной Корее Александром Масальцевым председатель госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева рассказала о планах республиканских властей увеличить экспорт лесоматериалов в Корею.Также она сообщила о перспективах экспорта зерновых, кормовых культур и нефтепродуктов. С января по август 2020-го года оборот между Башкирией и Южной Кореей составил более 5 млн долларов, из которых половина — экспортная доля.