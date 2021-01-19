Путинизм добрался до ваших детей

В одной из школ Нижневартовска прошли занятия по профориентации с участием сотрудников МВД и Росгвардии.В одной из школ Нижневартовска прошли занятия по профориентации с участием сотрудников МВД и Росгвардии. Детей разделили на «омоновцев» и «протестующих».Одних поставили в шеренгу со щитами и дубинками, другим предложили кидать в них резиновыми мячами. Видео с урока опубликовал телеканал «Мегаполис».Когда те, кто изображал «протестующих» прекратили кидать мячи, школьники-«омоновцы» выбежали из укрытия и задержали одного из них.В полиции пояснили, что цель урока – привлечь детей в профильные вузы.Видео: