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Путинизм добрался до ваших детей

  • Опубликовано: natall | 17.02.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 16937 | Комментарии: 1
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В одной из школ Нижневартовска прошли занятия по профориентации с участием сотрудников МВД и Росгвардии.

Путинизм добрался до ваших детей


В одной из школ Нижневартовска прошли занятия по профориентации с участием сотрудников МВД и Росгвардии. Детей разделили на «омоновцев» и «протестующих».

Одних поставили в шеренгу со щитами и дубинками, другим предложили кидать в них резиновыми мячами. Видео с урока опубликовал телеканал «Мегаполис».

Когда те, кто изображал «протестующих» прекратили кидать мячи, школьники-«омоновцы» выбежали из укрытия и задержали одного из них.

В полиции пояснили, что цель урока – привлечь детей в профильные вузы.

Видео:







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  • Гость
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  • 1 | 17.02.2021, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Нужные работники —
столяры и плотники!
...

Столяру хорошо,
а инженеру —
        лучше!
я бы строить дом пошел,
пусть меня научат!"
...
    



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