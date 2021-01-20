Угрозы боевых нацистов теперь не угрозы

МВД не обнаружило состава преступления в угрозах физической расправы, поступавших уфимской художнице Алене Савельевой.Ранее девушка стала получать сообщения в соцсетях от неизвестных пользователей, которые угрожали ей и ее близким. Это началось после того, как бывший лидер запрещенной в России организации “Башкорт” Руслан Габбасов опубликовал на своей странице в соцсети пост о работах Савельевой. Он осудил картины с полуобнаженными людьми в башкирской национальной одежде, назвав их оскорбительными.В середине января девушка направила обращение на имя прокурора Башкирии Владимира Ведерникова с просьбой проверить сообщения с угрозами. Также она подала заявление в полицию, прикрепив скриншоты высказываний пользователей в ее адрес. Вчера Савельева получила ответ от МВД, в котором, по ее словам, указывается, что состава преступления в действиях пользователей не обнаружено.«В моих словах они тоже не увидели никакой клеветы. Не открыли дело ни от меня, ни на меня», — рассказала она «Эху».В МВД завершение проверки по заявлению Савельевой журналисту радиостанции подтвердили, но не стали раскрывать ее итоги. Материалы переданы в прокуратуру Советского района Уфы для проверки их законности. В прокуратуре назвали это обычной процедурой. В случае несогласия надзорного ведомства с выводами полиции решение может быть обжаловано.Напомним, в конце января деятели искусств Башкирии по инициативе Госсобрания республики обсудили работы Алены Савельевой. Одна из участниц круглого стола преподаватель Уфимского училища искусств Алия Байрамгулова назвала девушку “несчастной”. Высказывания спикеров вызвали критику со стороны части общественности.