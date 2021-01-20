Угрозы боевых нацистов теперь не угрозы

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Лучшие комментарии
«Достало!»

Достало! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Мне 66 лет, оче ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

В Уфе состоялся митинг и ...

Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспр ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Слетел с катушек? Лживый, ...

Слетел с катушек? Лживый, гадкий, лицемерный и холуйский бред Мурзагул ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Угрозы боевых нацистов ...

МВД не обнаружило состава преступления в угрозах физической расправы, ...
  18.02.2021   24435    33

Надоевшие трутни будут ...

Госсобрание Башкирии планирует в течение месяца провести заседание комиссии по ...
  18.02.2021   19991    3

Талоны для бедных: Итоги ...

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих. ...
  18.02.2021   32508    13

Фальшивым коммунистам ...

КПРФ отказали в проведении митинга в Уфе 23-го февраля. В партии заявили, что ...
  17.02.2021   27511    30

«Суды» Башкирии ...

Бывший-чиновник из администрации Кировского района Уфы получил условный срок за ...
  17.02.2021   29661    13

Последние публикации
Угрозы боевых нацистов ...

МВД не обнаружило состава преступления в угрозах физической расправы, ...
  18.02.2021   35073    33

Надоевшие трутни будут ...

Госсобрание Башкирии планирует в течение месяца провести заседание комиссии по ...
  18.02.2021   11637    3

Талоны для бедных: Итоги ...

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих. ...
  18.02.2021   29742    13

Фальшивым коммунистам ...

КПРФ отказали в проведении митинга в Уфе 23-го февраля. В партии заявили, что ...
  17.02.2021   43676    30

«Суды» Башкирии ...

Бывший-чиновник из администрации Кировского района Уфы получил условный срок за ...
  17.02.2021   12269    13

Будни супердержавы: Не ...

С начала 2021-го года из Башкирии в 8 стран мира вывезли более 8,5 тыс. ...
  17.02.2021   26026    17

Путинизм добрался до ...

В одной из школ Нижневартовска прошли занятия по профориентации с участием ...
  17.02.2021   35402    11

«Духовитый парень». А ...

Глава Башкирии опубликовал фото со скандальным главой Ишимбая, которого ...
  16.02.2021   27762    26

«Провокация узколобых» ...

Глава Башкирии назвал «провокацией узколобых» тех, кто против слияния БашГУ и ...
  16.02.2021   15465    52

Зачем приличному ...

Глеб Глебов: Их бесит, что могу говорить, не скрывая лица, а они — через ...
  15.02.2021   19071    59

Читаемое за месяц
Генпрокуратура признала ...

Генпрокуратура: Бюст Валиди в СПбГУ - экстремизм. Реакция Башкирии может стать ...
  20.01.2021   26905    118

Чанышева: 23-е ...

Координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, комментируя в ...
  21.01.2021   30102    163

Лживый потерпевший ...

Азат Бердин: Ему придумали биографию, и глупость, что он разговаривал с ...
  22.01.2021   13156    85

В Уфе состоялся митинг и ...

По оценкам очевидцев, в акции протеста приняли участие несколько тысяч человек. ...
  24.01.2021   16300    78

Михайличенко: Протест и ...

Данные о количестве участников вчерашнего митинга в Уфе разнятся, однако все ...
  25.01.2021   23517    32

Архив публикаций
Февраль 2021 (39)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)
Сентябрь 2020 (72)




Угрозы боевых нацистов теперь не угрозы

Оценили
0


МВД не обнаружило состава преступления в угрозах физической расправы, поступавших уфимской художнице Алене Савельевой.

Угрозы боевых нацистов теперь не угрозы


Ранее девушка стала получать сообщения в соцсетях от неизвестных пользователей, которые угрожали ей и ее близким. Это началось после того, как бывший лидер запрещенной в России организации “Башкорт” Руслан Габбасов опубликовал на своей странице в соцсети пост о работах Савельевой. Он осудил картины с полуобнаженными людьми в башкирской национальной одежде, назвав их оскорбительными.

В середине января девушка направила обращение на имя прокурора Башкирии Владимира Ведерникова с просьбой проверить сообщения с угрозами. Также она подала заявление в полицию, прикрепив скриншоты высказываний пользователей в ее адрес. Вчера Савельева получила ответ от МВД, в котором, по ее словам, указывается, что состава преступления в действиях пользователей не обнаружено.

«В моих словах они тоже не увидели никакой клеветы. Не открыли дело ни от меня, ни на меня», — рассказала она «Эху».

В МВД завершение проверки по заявлению Савельевой журналисту радиостанции подтвердили, но не стали раскрывать ее итоги. Материалы переданы в прокуратуру Советского района Уфы для проверки их законности. В прокуратуре назвали это обычной процедурой. В случае несогласия надзорного ведомства с выводами полиции решение может быть обжаловано.

Напомним, в конце января деятели искусств Башкирии по инициативе Госсобрания республики обсудили работы Алены Савельевой. Одна из участниц круглого стола преподаватель Уфимского училища искусств Алия Байрамгулова назвала девушку “несчастной”. Высказывания спикеров вызвали критику со стороны части общественности.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 18.02.2021, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Состав преступления нет, это значит одним можно безд якширак булдырабзд, другим в-о-о-о-о наяривают.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 18.02.2021, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"состава преступления в действиях пользователей не обнаружено". Это значить одни будут твердить безд якширак булдырабызд, другие - во-о-о-о как наяривает.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 18.02.2021, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень странно,раньше безнаказанным угрозы опускались только по отношению к татарам!Возможно,эта дама из крыше?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 18.02.2021, 11:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70213 | Рейтинг: +11721,1
В отношении НЕпровластных - угрозы никогда не являются угрозами. Даже если они эти угрозы исполняются.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 18.02.2021, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.02.2021, 11:05 | Автор: Кухарка

В отношении НЕпровластных - угрозы никогда не являются угрозами. Даже если они эти угрозы исполняются.
==============================================
Это как - то по аналогии наших прошлых деревенских историй.
Жили брат с сестрой уже в годах , одной за 60 , другому под 60 лет .Брат вернулся из психушки со справкой , собственного жилья не было , жил у нее . Начались обострения и скандалы - он сказал ей зарежу как овцу , она в полицию заявление , те посмеялись не зарезал еще , иди домой , когда зарежет тогда придешь !
Брат ,зарезал и освежевал - приехали ! Полиция - мы не виноваты , они постоянно скандалили ! Так и ничего никому и никто ни за что не ответил ! Скоро этот человек снова возвернется в деревню , а там живет дочь этой женщины с детьми .



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 18.02.2021, 12:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10629 | Рейтинг: -841,8
Сколько внимания маляру, малярше. Ей бы заборы красить, польза бы была.



Оценили
9

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 18.02.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это все говорит о слабости и бесполезности национального движения. Даже не представляю как бы все это проистекало при Рахимове М.Г. Наверное в мягкой форме переориентировали девицу, договорились в кулуарах на взлёте карьеры, потом даже поставили бы эту девушку директором дома творчества.
А вот сегодня не шмогли, кончились ягоды в ягодицах. Так, что остаётся терпеть, наматывать сопли на кулачек и вспоминать о великом прошлом.
Запомните одну простую истину, через два года проживания в городе, все идут на татарские концерты. Дальше больше.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 18.02.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера в "60 минут" обсуждали арест каталонского рэпера Пабло Хаселя - кстати, коммуниста - оскорбившего короля. А.Мартынов сказал примерно следующее: "Если бы за каждый оскорбительный пост в адрес президента у нас сажали за решётку, то нам бы пришлось возрождать ГУЛАГ!"

Интересно. Он хотел сказать, что у нас такая свобода и демократия - а получилось, что "оскорбителей" уж слишком много. Однако...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 18.02.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.02.2021, 12:07 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 10622 | Рейтинг: -841,2

Сколько внимания маляру, малярше. Ей бы заборы красить, польза бы была.
===================
Ирек в искусстве не может подняться выше покраски заборов.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 18.02.2021, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек как всегда туп и глуп. Как он получил высшее образование? Возможно, баранов и кур не пожалел!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 18.02.2021, 14:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70213 | Рейтинг: +11721,1
Алёна Савельева, художница

Из facebook

Добрый вечерочек! Сейчас открою секретик. Можно писать любому человеку, что нужно облить его кислотой и отрезать руки, что тело его найдут в лужи крови с переломанными руками и много чего ещё. Можно рассказывать о человеке все, что вам придет в голову, включая ложную инфу о его психическом здоровье, месте работы и много чего ещё. Можно пользоваться своим служебным положением и усиливать травлю. Можно слить адрес любого человека и его номер телефона, ломиться к нему домой и ничего за это не будет
____________________________________
Если бы всяким гитарычам, кешкам и прочим пидорасам - слали угрозы такого рода зная и адрес, и как выглядят, и места, где бывают - наложили бы полные штаны и бегали бы по ментовкам и прокуратурам со скоростью ракет илона маска, а хрупкую девчонку - только обсирать горазды, уроды, б-лядь!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 18.02.2021, 14:45 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10629 | Рейтинг: -841,8
10 | 18.02.2021, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек как всегда туп и глуп. Как он получил высшее образование? Возможно, баранов и кур не пожалел!
+++++++++++++++++++++
Баран, я поступил в 1974 году на Физтех (МФТИ) и закончил его в 1980 году. В этот ВУЗ нкиогда не принимали, и не принимают никаких подачек, тем более курями и баранами. А более того, туда таких как ты баранов не принимали, и не принпимают, да, и такие овце-бараны никогда даже не пытались туда поступать. Относясь с уважением к рабочим профессиям и иным тоже, ты баран, при каком "ПТУ" тёрся, что такой тупой мудак?



Оценили
6

  • # 13 | 18.02.2021, 15:03 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10629 | Рейтинг: -841,8

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 18.02.2021, 15:19 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10629 | Рейтинг: -841,8
9 | 18.02.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован

Ирек в искусстве не может подняться выше покраски заборов.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Баран, а что за художественный стиль этой худ-малярши? Давай знаток рассказывай. Я некогда озарился было творениями импрессионистов, сокурсники из нашей группы мне провинциалу помогли, да и просто знакомство с эим в реале в музее изобразительных исскуств в Москве . Клод Мане, Матис, Рокуал Кэнт, и другие, а особенно меня впечатляют картины Ван Гога. Навскидку "Море в Сен Мари", "Подсолнухи", и даже его автопортрет, с повязкой по отрезанному уху. А вот например Гоген, никак.
Пельмень, всё же, а эта тобой обожаемая малярша в каком подзаборном стиле ваяет?



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 18.02.2021, 16:24 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1717 | Рейтинг: +380,7
Гаражный неудачник катарыч появился. В твои годы намаз читать нужно а ты тут ошиваешься.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 18.02.2021, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ей уже предлагали продолжить в том же духе - нарисовать голую татарку (чеченку, осетинку, дагестанку, кабардинку) на шесте, целующихся татар (чеченов, осетин, дагестанцев, кабардинцев).
Зачем останавливаться на достигнутом?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 18.02.2021, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 18.02.2021, 16:24 | Автор: резус-------------справедливо , но по моему Ирек не верует в Аллаха а посему читать намаз для него бесполезное занятие .



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 18.02.2021, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 18.02.2021, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0----------не логично , пусть рисует русскую в какошнике .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 18.02.2021, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 18.02.2021, 15:19 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 10625 | Рейтинг: -841,4
9 | 18.02.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Клод Мане
--------------------------------
атвечу за твово апанента.
таки, всёж, по-моему Монэ. Манэ это тот который Эдик, нарисовал завтрак на траве с голыми шлюхами. После чего весь блядский париж возмущался и корчил из себя целомудрие.

,а эта малярша в каком подзаборном стиле ваяет?
------------------------------------
мне кажца, судя по картинко, в наивном стиле Анри руссо



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 18.02.2021, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.02.2021, 14:20 | Автор: Кухарка
адрес любого человека и его номер телефона, ломиться к нему домой и ничего за это не будет
________________________
ленка-чекистанка, как говоривал когда-то политзэк загрей, это не так. Кудрявцеву вон пришли, пострадала теща, 15летний сын, а виновнице Любови Соболь реальный срок светит



Оценили
4

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com