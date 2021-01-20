Талоны для бедных: Итоги обнуленного нацлидерства

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих.Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленности Юлия Оглоблина считает, что из-за подорожания базовых продуктов малоимущим россиянам нужно выдавать продуктовые карточки."Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента. На днях он давал поручение правительству разобраться с ценами, и мы увидели, как быстро нашлось решение", — сказала Оглоблина РИА Новости.Так, правительство зафиксировало верхний порог отпускных цен на сахар и подсолнечное масло, однако, как заметила собеседница агентства, соглашение с участниками рынка заключено всего на три месяца. Это, как считает Оглоблина, указывает на перспективу временной заморозки цен, а дальше "их снова будет диктовать рынок".В ее предложении также рассматривается вариант с выдачей "социального питания" и товаров первой необходимости. Документ направлен в правительство.Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин не уверен, что такой мерой проблему удастся решить. Эксперт заметил, что сама концепция продуктовых карточек вызывает у людей неприятные ассоциации."Символ этих карточек очень плохой с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата. Я у себя храню как память эти талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось", — отметил экономист.Ситуация с ценами на внутреннем рынкеРост цен на базовые продукты питания стал одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента в начале декабря. Глава государства обратил внимание на подорожание ряда товаров — хлеба, макарон, сахара, подсолнечного масла, и назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом, как считает Путин, ситуация с коронавирусом здесь ни при чем.Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, рост цен на сахар и подсолнечное масло сверх ожиданий внес дополнительный вклад в инфляцию в 0,2 процентного пункта, на зерно — 0,3 процентного пункта.Правительство приняло комплекс мер по стабилизации цен, введя, в частности, экспортную пошлину на подсолнечник и зерно и квоту на поставку зерновых культур за рубеж, а также заключило соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.