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Талоны для бедных: Итоги обнуленного нацлидерства

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В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих.

Талоны для бедных: Итоги обнуленного нацлидерства


Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленности Юлия Оглоблина считает, что из-за подорожания базовых продуктов малоимущим россиянам нужно выдавать продуктовые карточки.
"Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента. На днях он давал поручение правительству разобраться с ценами, и мы увидели, как быстро нашлось решение", — сказала Оглоблина РИА Новости.

Так, правительство зафиксировало верхний порог отпускных цен на сахар и подсолнечное масло, однако, как заметила собеседница агентства, соглашение с участниками рынка заключено всего на три месяца. Это, как считает Оглоблина, указывает на перспективу временной заморозки цен, а дальше "их снова будет диктовать рынок".

В ее предложении также рассматривается вариант с выдачей "социального питания" и товаров первой необходимости. Документ направлен в правительство.

Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин не уверен, что такой мерой проблему удастся решить. Эксперт заметил, что сама концепция продуктовых карточек вызывает у людей неприятные ассоциации.

"Символ этих карточек очень плохой с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата. Я у себя храню как память эти талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось", — отметил экономист.

Ситуация с ценами на внутреннем рынке

Рост цен на базовые продукты питания стал одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента в начале декабря. Глава государства обратил внимание на подорожание ряда товаров — хлеба, макарон, сахара, подсолнечного масла, и назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом, как считает Путин, ситуация с коронавирусом здесь ни при чем.

Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, рост цен на сахар и подсолнечное масло сверх ожиданий внес дополнительный вклад в инфляцию в 0,2 процентного пункта, на зерно — 0,3 процентного пункта.

Правительство приняло комплекс мер по стабилизации цен, введя, в частности, экспортную пошлину на подсолнечник и зерно и квоту на поставку зерновых культур за рубеж, а также заключило соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

РИА Новости
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  • Гость
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  • 1 | 18.02.2021, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Я у себя храню как память эти талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось", — отметил экономист

-----------------

Каких лет твои талоны? Горбачёвских. Сухой закон, люди скупали сахар мешками, чтобы гнать самогон. На водку тоже талоны были, пузырь на месяц.

Короче, не получается у вас с капитализмом. От чего ушли - к тому и пришли, но уже на более низком витке эволюционной спирали. Деградация.



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  • Гость
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  • 2 | 18.02.2021, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, по поводу уровня доходов", — сказал Путин.

Ранее одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. "Думаю, что очень трудно", — ответил глава государства.

Наконец то начали замечать бедствие народа, дальше то что ?????????



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  • Гость
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  • 3 | 18.02.2021, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 18.02.2021, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Я у себя храню как память эти талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось", — отметил экономист

-----------------

Каких лет твои талоны? Горбачёвских. Сухой закон, люди скупали сахар мешками, чтобы гнать самогон. На водку тоже талоны были, пузырь на месяц.

Короче, не получается у вас с капитализмом.
=============

А с чем у нас получалось, списком можно?



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1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 18.02.2021, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70213 | Рейтинг: +11721,1
Сержант ЛиС@Sergeant_LiS

Ельцин получил страну с продуктовыми карточками, а оставил с интернетом, мобильной связью, иномарками, импортными шмотками, открытыми границами, правами, свободами, зачатками цивилизации.
Ну а плешивый оставит её с продуктовыми карточками на...химозу с пальмухой. Рывок, тваю блть



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4

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  • Гость
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  • 5 | 18.02.2021, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А с чем у нас получалось, списком можно?

===========

Не отходя от темы, замечу, что при социализме талоны (карточки) были форсмажором, вызванным войной, когда посевные площади, сахарные и прочие заводы оказались под оккупацией.

При капитализме введение талонов обусловлено массовым обнищанием населения при забитых продуктами прилавках магазинов.

У социализма и капитализма причины введения карточных систем разные.

Про глупого Горбачёва говорить не стоит, там талоны ограничивали спрос.



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  • Участник
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".........."Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента. .........."
=====================================
недопустимо в стране с обнищавшим народом кормить в три горла 40 дивизий дармоедов-космонавтов. Дубинками народ сыт не будет.



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  • # 7 | 18.02.2021, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 8 | 18.02.2021, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.02.2021, 11:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70212 | Рейтинг: +11720,6

Сержант ЛиС@Sergeant_LiS

Ельцин получил страну с продуктовыми карточками, а оставил с интернетом, мобильной связью, иномарками, импортными шмотками, открытыми границами, правами, свободами, зачатками цивилизации.
Ну а плешивый оставит её с продуктовыми карточками на...химозу с пальмухой. Рывок, тваю блть
===================
Помню, помню, каждый ЧМОК Гайдара сокращал население России на тысячи, десятки тысяч, зато благоденствовали гробовщики да могильщики.



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  • 9 | 18.02.2021, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ельцин получил страну с продуктовыми карточками, а оставил с интернетом, мобильной связью, иномарками, импортными шмотками, открытыми границами, правами, свободами, зачатками цивилизации."

-----------------------

Ну дык, чуть не СТАЛИН, который "от сохи до космоса".

Тока Ельцин для начала порушил сталинские заводы, камня на камне не оставил от сталинской индустриализации - и расчистил страну под рынок сбыта забугорных жувачек и прочего ширпотреба. Ельцин "зачал" цивилизацию... Папуа?



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7

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8 | 18.02.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера в "60 минут" обсуждали арест каталонского рэпера Пабло Хаселя - кстати, коммуниста - оскорбившего короля. А.Мартынов сказал примерно следующее: "Если бы за каждый оскорбительный пост в адрес президента у нас сажали за решётку, то нам бы пришлось возрождать ГУЛАГ!"
======================================
=======================================
Какие зарплаты и цены в Испании
Если сравнивать цены на коммунальные услуги во всем Евросоюзе, то цены в Испании самые приемлемые.
При небольшой арендной стоимости в среднем можно месяц прожить на 1000 евро, а при наличии собственного жилья – на 600. Средний доход на семью в год, даже после уплаты всех налоговых обязательств, составляет около 23 000 долларов.

Налоги в Испании зависят от заработной платы – чем больше человек зарабатывает, тем больше нужно заплатить подоходный налог. При этом большая часть населения Испании работает в теневой сфере и получает пособия по безработице. Несмотря на это, уровень зарплат Испании, по данным 2020 года, занимает 10 место в рейтинге наиболее высоких доходов в мире.
............................................................
......
Путин сказал у нас 70% населения с доходом равным и превышающим 17 000 руб/мес уже относится к среднему классу.

У короля только 34% населения с доходом равным и превышающим 112 000 руб/мес относится к среднему классу.
При этом, средний доход по Испании 144 000 руб/мес, это наглядно - в стране нет сверхбогачей, и нет нищих типа путинского среднего класса 17 000 руб/мес


Как можно оскорблять такого короля?!



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2

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  • Гость
  •  
  • 11 | 18.02.2021, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ельцин получил страну с продуктовыми карточками, а оставил с интернетом, мобильной связью, иномарками, импортными шмотками, открытыми границами, правами, свободами, зачатками цивилизации.------------------------ да уж : страну подвел к пропасти - до признания банкротом богатейшую страну мира - похоже,кухарка совсем идиотка либо из воровской когорты: наглейший врун и вор.



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8

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  • Участник
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11 | 18.02.2021, 14:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70213 | Рейтинг: +11720,6

____________________________________
Если бы всяким гитарычам, кешкам и прочим пидорасам - слали угрозы такого рода зная и адрес, и как выглядят, и места, где бывают - наложили бы полные штаны и бегали бы по ментовкам и прокуратурам со скоростью ракет илона маска, а хрупкую девчонку - только обсирать горазды, уроды, б-лядь!
=============================
ая я аято причем тут с Ириком, Ирик не аноним, мы с ним хрупкой не угрожали,
я лично никому никогда не угрожал ,и вообще ни разу никому ничем никогда не грозился, вообще тут причем мы?!
...
А хрупкая с какими мотивами объявила войну башкирскому народу дурными картинками - это её война, и тут меня удивляет, почему же она пошла в прокуратуру, она, что такая сильно богемная и пинком прокурорские двери открывает? мне сие неведомо.
Выеденного яйца не стоит все это.



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3

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  • 13 | 18.02.2021, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только благодаря талонам выжил блокадный Ленинград. Благодаря талонам мы имеем в руководстве страны детей и внуков блокадников.Если мы хотим также выжить как нация и сохранить население в масштабах страны нужно вводить талоны. Гибридный враг уже на пороге. Мы в кольце. Тиски сжимаются.



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